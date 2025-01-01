“Great support and quality”
Các gói giá linh hoạt cho mọi nhà sáng tạo và đội nhóm
HeyGen trao quyền cho hơn 100.000 doanh nghiệp tạo, bản địa hóa, mở rộng và cộng tác trên video mà không cần máy quay hay ê-kíp. Được vinh danh là Sản phẩm phát triển nhanh nhất năm 2025 trên G2, chúng tôi giúp việc tạo video chuyên nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
0 đô-la/tháng
Điểm bắt đầu lý tưởng cho các nhà sáng tạo và nhà tiếp thị muốn thử nghiệm với các công cụ AI, như trình tạo video AI của HeyGen.
29 đô-la/tháng
Video avatar không giới hạn được thiết kế cho người sáng tạo độc lập. Cung cấp quyền truy cập vào các tính năng nâng cao như trình tạo video AI và lồng tiếng AI.
99$/tháng
Dành cho những người dùng nâng cao tạo nội dung cao cấp ở quy mô lớn. Mở khóa quyền truy cập vào các tính năng cao cấp gấp 10 lần và xuất video với chất lượng 4K tuyệt đẹp.
29 đô-la/tháng
Video avatar không giới hạn được thiết kế cho người sáng tạo độc lập. Cung cấp quyền truy cập vào các tính năng nâng cao như trình tạo video AI và lồng tiếng AI.
99$/tháng
Dành cho những người dùng nâng cao tạo nội dung cao cấp ở quy mô lớn. Mở khóa quyền truy cập vào các tính năng cao cấp gấp 10 lần và xuất video với chất lượng 4K tuyệt đẹp.
99$/tháng
Ghế phụ thêm là 20 đô la mỗi ghế. Tạo video an toàn, có khả năng mở rộng cho các đội nhóm và doanh nghiệp
149 đô-la/tháng
Ghế phụ thêm là 20 đô la mỗi ghế. Tạo video an toàn, có khả năng mở rộng cho các đội nhóm và doanh nghiệp
Liên hệ bộ phận kinh doanh
Tạo video chất lượng studio theo nhu cầu kinh doanh của bạn.
So sánh các gói giá và tính năng
Trình biên tập AI studio
Truy cập đầy đủ
Thời lượng tối đa cho mỗi video
30 phút
Tốc độ xử lý video
Nhanh hơn
Độ phân giải xuất khẩu
Lên đến 4K
Mẫu video
75+
Phần mềm quay màn hình
Nhập khẩu PowerPoint & PDF
Đầu vào âm thanh
Lưu thiết kế dưới dạng mẫu
Loại bỏ hình mờ
Kho Video Avatar
700+
Hình đại diện video tùy chỉnh
1+
Hình dáng Avatar Video Tùy chỉnh
500
Giọng nói AI
1.000+
Nhân bản giọng nói
Không giới hạn
Ảnh đại diện
Không giới hạn
Biên bản Họp Avatar IV Gen
Thời lượng tối đa cho mỗi video của Avatar IV
3 phút
Điều khiển bằng cử chỉ / chuyển động
Tạo vẻ ngoài
Huấn luyện mô hình AI
Gói Ngoại Hình
Đặt sản phẩm
Giọng nói tùy chỉnh cảm xúc
Avatar Tùy Chỉnh Thêm
Tiện ích bổ sung
Loại bỏ nền bằng AI
Thời lượng tối đa cho mỗi video
30 phút
Tốc độ xử lý video
Nhanh nhất
Bộ Ngôn Ngữ Toàn Cầu
175 ngôn ngữ và phương ngữ
Giọng điệu thương hiệu (Bảng thuật ngữ thương hiệu)
Tải lên bản phiên âm làm nguồn
Chỉnh sửa và đọc lại bản dịch
Chuyển giọng nói
Video Tương tác
Nhúng Liên kết Video
Trắc nghiệm Tương tác
Nhánh Video & Ra Quyết Định
Xuất SCORM
Số ghế người dùng
1
Bình luận video
Bộ nhận diện thương hiệu
Hợp tác dự thảo video
Gắn thẻ và phân công nhiệm vụ
Trang chia sẻ thương hiệu
Không gian làm việc cộng tác
Mẫu nhóm
Kiểm soát vai trò
Kiểm soát quyền truy cập nội dung
Kiểm soát quyền truy cập nội dung cụ thể
Xác thực đa yếu tố (MFA)
SAML/SSO
SCIM
URL được bảo vệ bằng mật khẩu
Nhật ký kiểm toán
Thực thi 2FA cho Thành viên Nhóm
Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
Bạn có thể sử dụng HeyGen miễn phí và tạo tối đa 3 video mỗi tháng, không cần thẻ tín dụng. Các gói trả phí của HeyGen cho phép tạo video không giới hạn. Đối với cá nhân tạo video dạng ngắn, gói HeyGen Creator có giá 29 USD/tháng (hoặc 24 USD/tháng nếu thanh toán theo năm). Đối với các nhóm muốn tạo video chất lượng cao và cộng tác, gói HeyGen Team có giá 39 USD/ghế/tháng (hoặc 30 USD/ghế/tháng nếu thanh toán theo năm), và yêu cầu tối thiểu 2 ghế.
Khi bạn hủy gói đăng ký, bạn đang hủy việc gia hạn chu kỳ thanh toán. Điều này có nghĩa là bạn vẫn sẽ được sử dụng các tính năng trong gói đăng ký cho đến hết chu kỳ thanh toán hiện tại. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho các lần gia hạn tiếp theo.
Gói đăng ký theo tháng sẽ trừ tiền từ phương thức thanh toán của bạn mỗi tháng, trong khi gói đăng ký theo năm chỉ trừ tiền một lần mỗi năm. Chi phí trung bình theo tháng của gói đăng ký năm thấp hơn so với gói đăng ký tháng.
Bạn có thể thay đổi gói của mình trong ứng dụng web. Việc nâng cấp gói sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc hạ cấp gói sẽ được lên lịch diễn ra vào cuối chu kỳ thanh toán của bạn.
Có. Chúng tôi không giới hạn cách bạn sử dụng hoặc phân phối các video sau khi bạn tạo ra chúng, miễn là tài liệu và nội dung đầu vào bạn sử dụng tuân thủ các nguyên tắc cho phép (ví dụ: không vi phạm bản quyền đối với nội dung bạn tải lên, không dùng từ ngữ nhạy cảm hoặc thô tục cho phần nhập liệu của nhân vật).
Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng Mỹ, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe hoặc các phương thức thanh toán địa phương khác tùy theo khu vực của bạn.
Bạn có thể vào thẳng trang tài khoản của mình để tìm tùy chọn tạm dừng hoặc hủy gói đăng ký.
Khách hàng nói gì về chúng tôi
Bật mí nhé, họ có vài lời nhận xét khá dễ thương đấy.
"I had an issue and their support responded within minutes. The avatar quality is amazing, and overall it`s a valuable tool."— Danielle U. on Capterra'
"This is revolutionary for our content creation. It saves time, money, and the results are highly professional. Truly impressive."— Manuel R. on Capterra
"I love the lifelike avatars and how simple the UI is. Even our non-designers can create great videos with HeyGen."— Thomas V. on Product Hunt
"The versatility of this tool is impressive. We make everything from ads to tutorials. HeyGen is intuitive and requires minimal effort."— Umair B. on Product Hunt
"I love that I don`t need any camera or crew now. I just type my script and get a video. It`s incredibly convenient and the results are great."— Wendy D. on Product Hunt
"HeyGen’s multi-language support is perfect for reaching a global audience. The translations and voice overs sound very natural."— Xiao L. on Product Hunt
"Coming from image generation, I found the video creation experience with HeyGen to be outstanding. It unlocks so much creativity with ease."— Bella M. on Capterra
"As a solo entrepreneur, HeyGen helps me create professional content without any production team. It`s very straightforward and effective."— Alexis N. on Product Hunt
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.