Khi bạn hủy gói đăng ký, bạn đang hủy việc gia hạn chu kỳ thanh toán. Điều này có nghĩa là bạn vẫn sẽ được sử dụng các tính năng trong gói đăng ký cho đến hết chu kỳ thanh toán hiện tại. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho các lần gia hạn tiếp theo.