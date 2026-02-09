Giới thiệu AI ảnh biết nói

Tạo một avatar ảnh biết nói bằng AI làm việc chăm chỉ như chính bạn. Chụp một bức ảnh của bạn và tái hiện bản thân trong bất kỳ bối cảnh nào. Avatar ảnh AI của HeyGen luôn phù hợp với hình dung của bạn, dù đó là môi trường văn phòng chuyên nghiệp, kỳ nghỉ sang trọng hay một thế giới fantasy đầy sáng tạo. Với chuyển động tự nhiên, cử chỉ sống động và phong cách tùy chỉnh, avatar của bạn sẽ trở thành người dẫn đầu trong ngành.