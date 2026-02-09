Talking photo AI cho phép bạn tạo ra những bức ảnh biết nói bằng AI trông như thật, có thể nói hơn 175 ngôn ngữ và giọng địa phương. Bạn có thể lập tức tạo không giới hạn ảnh đại diện AI của chính mình cho ảnh chân dung LinkedIn, nội dung mùa lễ, cảnh du lịch hoặc thậm chí các thế giới giả tưởng, tất cả chỉ với một cú nhấp chuột.
Giới thiệu AI ảnh biết nói
Tạo một avatar ảnh biết nói bằng AI làm việc chăm chỉ như chính bạn. Chụp một bức ảnh của bạn và tái hiện bản thân trong bất kỳ bối cảnh nào. Avatar ảnh AI của HeyGen luôn phù hợp với hình dung của bạn, dù đó là môi trường văn phòng chuyên nghiệp, kỳ nghỉ sang trọng hay một thế giới fantasy đầy sáng tạo. Với chuyển động tự nhiên, cử chỉ sống động và phong cách tùy chỉnh, avatar của bạn sẽ trở thành người dẫn đầu trong ngành.
Sử dụng hướng dẫn bằng văn bản để định hình diện mạo cho ảnh đại diện AI của bạn. Trình tạo avatar chân thực này tạo ra hình ảnh được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn, dù đó là ảnh chân dung công sở, ảnh chân dung đời thường hay một bố cục mang phong cách điện ảnh. Khi bàn về các khía cạnh đạo đức của cá nhân hóa và cách chúng tôi cân bằng quyền riêng tư trong những sản phẩm sáng tạo, dịch vụ của chúng tôi thực sự không có đối thủ.
Nâng tầm nhân vật avatar AI của bạn bằng cách tạo ra những diện mạo mới mẻ. Thay đổi trang phục, điều chỉnh biểu cảm hoặc chuyển phông nền để phù hợp với mọi chủ đề hay dịp đặc biệt bằng ứng dụng tạo avatar của chúng tôi.
Tăng tốc tùy chỉnh với các gói phong cách. Chỉ với một cú nhấp, bạn có thể áp dụng ngay các phong cách chuyên nghiệp, đời thường, ngày lễ hoặc giả tưởng cho ảnh đại diện AI của mình. Khám phá các tùy chọn nâng cao của trình tạo avatar từ ảnh, giúp bạn tạo ảnh đại diện một cách dễ dàng.
Các tính năng và lợi ích của AI ảnh biết nói
Công nghệ AI ảnh nói của HeyGen cho bạn toàn quyền kiểm soát để tạo avatar chân thực từ bất kỳ hình ảnh nào. Dù bạn muốn thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, tạo avatar bằng lời nhắc, hay tùy chỉnh phong cách chỉ với một cú nhấp chuột, nền tảng của chúng tôi giúp bạn dễ dàng tạo ra các avatar AI sinh động, giàu biểu cảm, có thể thích ứng với mọi bối cảnh, chủ đề hoặc đối tượng khán giả.
Biến một hình ảnh duy nhất thành một video hoàn chỉnh với đồng bộ giọng nói tự nhiên, biểu cảm khuôn mặt sống động và cử chỉ tay chân thực.
Quên việc phải chỉnh sửa từng chi tiết. Chỉ với một cú nhấp, ảnh đại diện của bạn sẽ biến hóa thành diện mạo hoàn hảo cho mọi bối cảnh, mục đích hoặc tâm trạng. Bạn có thể ngay lập tức chuyển đổi giữa các phong cách hoặc thiết lập khác nhau để nội dung luôn mới mẻ và phù hợp với mục tiêu sáng tạo của mình.
Mô tả khung cảnh, trang phục hoặc tư thế bạn muốn chỉ bằng vài câu chữ đơn giản. AI của HeyGen sẽ biến ảnh của bạn thành những hình ảnh AI chân thực về chính bạn một cách dễ dàng. Bạn có thể chọn bất kỳ phong cách nào, từ công sở, đời thường, theo chủ đề, và nhiều hơn nữa. Khám phá sức mạnh kỳ diệu của thị giác máy tính trong việc biến đổi avatar.
Mang ảnh nói chuyện bằng AI của bạn trở nên sống động với những cái chớp mắt tự nhiên, chuyển động mắt và các biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt. HeyGen nắm bắt được cả những khoảng ngừng và nhấn nhá, giúp phần thể hiện trở nên tự nhiên như con người chứ không máy móc. Thêm các mẫu cảm xúc có sẵn hoặc tinh chỉnh mức độ cảm xúc để phù hợp với tông giọng của kịch bản, dù là khác ngôn ngữ, bối cảnh hay phong cách.
Biến ảnh chụp thành những avatar AI sống động, đầy màu sắc
Biến một hình ảnh tĩnh thành avatar AI động với chuyển động và giọng nói. Thu hút khán giả của bạn bằng một video được tạo bởi AI trông tự nhiên và giàu biểu cảm, mang đến trải nghiệm avatar từ ảnh đầy ấn tượng.
Tải lên một bức ảnh để có độ chính xác cao nhất, hoặc bỏ qua và để trí tưởng tượng của bạn bay xa bằng cách tạo avatar từ những ý tưởng về hình ảnh.
Khi trí tưởng tượng của bạn vượt xa các mẫu có sẵn, hãy dùng lời nhắc bằng văn bản để tạo nên thứ gì đó thật độc đáo cho riêng mình. Hãy mô tả trang phục, bối cảnh hoặc không khí mà bạn đang hình dung, và HeyGen sẽ lo phần còn lại như một trình tạo avatar AI, kết hợp giữa tính chân thực và sự cá nhân hóa.
Khai thác một thư viện phong cách được tuyển chọn sẵn, từ trang phục công sở ấn tượng đến những nhà thám hiểm huyền thoại. Các gói phong cách (look pack) cho bạn quyền truy cập tức thì vào những diện mạo chỉn chu, được thiết kế riêng cho từng chủ đề và dịp khác nhau, giúp nâng tầm avatar của bạn từ những bức ảnh được biến đổi.
Tạo ảnh nói chuyện bằng AI của bạn trong 4 bước đơn giản
Hãy trở thành gương mặt của thế giới số của bạn. Avatar do AI tạo ra sẽ thể hiện cá tính, biểu cảm và chuyển động của bạn, đồng thời tăng mức độ tương tác của người dùng.
Có một bức ảnh rõ nét chứ? Tuyệt! Chỉ cần tải nó lên và, để có kết quả tốt nhất, hãy thêm vài tấm hình khác của bạn. Điều này giúp AI của chúng tôi học và nắm bắt mọi chi tiết của bản sao kỹ thuật số của bạn.
Nhập vài từ để mô tả ý tưởng của bạn và xem điều kỳ diệu diễn ra. Từ ảnh chân dung chuyên nghiệp đến những bối cảnh đầy tưởng tượng, avatar của bạn sẽ sẵn sàng thể hiện đúng phong cách của bạn với trình tạo avatar AI của chúng tôi.
Thổi hồn vào avatar của bạn với những cử động tự nhiên và khả năng đồng bộ khẩu hình hoàn hảo. Dù là một cái gật đầu nhẹ hay một tuyên bố táo bạo, mọi thứ sẽ trông và nghe giống hệt bạn, mở khóa toàn bộ tiềm năng của trình tạo avatar AI.
AI của HeyGen học các biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ và những nét riêng biệt của bạn để tạo ra một phiên bản kỹ thuật số siêu chân thực của chính bạn. Tải xuống hoặc chia sẻ nó ở khắp mọi nơi trên các nền tảng như Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn tỏa sáng với avatar mới của mình.
Talking Photo AI là một dạng đại diện kỹ thuật số sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh hoặc video chân thực của một người. Công cụ này khiến bức ảnh của bạn trở nên sống động bằng cách làm cho nó biết nói, cử động và thể hiện cảm xúc, rất phù hợp cho việc sáng tạo nội dung, giao tiếp ảo hoặc đơn giản là để giải trí.
Tải ảnh của bạn lên, dùng các đoạn mô tả bằng văn bản để diễn tả ý tưởng, và HeyGen sẽ tạo cho bạn một avatar AI chân thực.
HeyGen cho phép người dùng tạo ảnh đại diện, video đại diện và avatar tương tác cho nhiều tình huống và nền tảng khác nhau. Bạn có thể khám phá các tính năng độc đáo bằng cách bắt đầu miễn phí tại đây.
Yes, HeyGen allows you to add motion and voice to your avatar, making it dynamic and lifelike. Discover more about these features here.
Với HeyGen, bạn có thể thay đổi trang phục, biểu cảm và phông nền bằng cách sử dụng lời nhắc văn bản và Look Pack, mang đến cho bạn một trải nghiệm được cá nhân hóatại đây.
Các Gói Giao Diện (Look Packs) cho phép bạn tùy chỉnh tức thì với những phong cách được thiết kế sẵn như chuyên nghiệp, đời thường và giả tưởng. Khám phá cách chúng có thể nâng tầm avatar của bạn tại đây.
Avatar AI được sử dụng để tạo video, ảnh đại diện mạng xã hội và phục vụ mục đích xây dựng thương hiệu. Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu tại đây.
