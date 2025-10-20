Muốn làm cho video của bạn trở nên tự nhiên và hấp dẫn mà không cần tốn hàng giờ để chỉnh sửa? Với AI Lip Sync của HeyGen, bạn có thể ngay lập tức đồng bộ hóa động tác môi với bất kỳ âm thanh hoặc lời nói nào, tạo ra lời thoại chính xác và sinh động bằng nhiều ngôn ngữ.

Cho dù bạn đang sản xuất nội dung đào tạo, video tiếp thị, hay các đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, công nghệ đồng bộ hóa môi bằng trí tuệ nhân tạo của HeyGen giúp cho avatar và cảnh quay người thật nói một cách trôi chảy và tự nhiên. Bạn có thể dễ dàng lồng tiếng cho video, địa phương hóa nội dung, hoặc dịch lời nói để tiếp cận khán giả toàn cầu, tất cả đều trực tiếp trên trình duyệt của bạn mà không cần đến các công cụ phức tạp hay phần mềm chỉnh sửa.