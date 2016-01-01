Thêm bất kỳ ảnh, PNG, logo hoặc đồ họa vào video của bạn nhanh chóng. Tải video lên, đặt hình ảnh đúng nơi bạn muốn, và tùy chỉnh mọi thứ trong một trình chỉnh sửa trực tuyến đơn giản hoạt động trên mọi thiết bị.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Mẹo sử dụng hình ảnh hiệu quả với HeyGen
Nâng cao chất lượng video của bạn bằng cách thêm ảnh, hình PNG trong suốt, nhãn dán, hoặc đồ họa thương hiệu chỉ với vài cú nhấp chuột. Để có thêm các yếu tố sáng tạo, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ như Công cụ Thêm Nhãn Dán vào Video để tùy chỉnh hình ảnh của mình.
Tải lên bất kỳ định dạng hình ảnh nào bao gồm PNG, JPG, SVG, hoặc WebP, sau đó đặt và điều chỉnh kích thước ảnh của bạn ở bất cứ đâu trên dòng thời gian. Cho dù bạn cần một logo, hình ảnh sản phẩm, hay đồ họa hướng dẫn, trình biên tập cho bạn quyền kiểm soát đầy đủ về vị trí, kích thước và độ trong suốt.
Vì mọi thứ đều hoạt động trực tuyến, không cần phải cài đặt phần mềm. Nó hoạt động trên iPhone, Android, Mac và Windows, đồng thời bảo mật tập tin cá nhân của bạn và xuất video chất lượng cao, sắc nét. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, đơn giản và thân thiện với người mới bắt đầu.
Bạn cũng có thể thêm các yếu tố hình ảnh để tăng thêm sự sáng tạo. Hãy thử công cụ Add Stickers to Video Tool nếu bạn muốn làm cho video của mình thêm phần ấn tượng.
Biến đổi video của bạn thành những trải nghiệm hấp dẫn
Việc thêm ảnh vào video rất đơn giản, và với một số kỹ thuật thông minh bạn có thể làm cho kết quả cuối cùng trở nên sạch sẽ và chuyên nghiệp:
• Sử dụng hình ảnh chất lượng cao: Chọn ảnh PNG hoặc JPG HD để tránh hiện tượng pixel hóa, đặc biệt là trên màn hình lớn.
• Đặt hình ảnh cẩn thận: Đặt ảnh ở những nơi không che khuất khuôn mặt hoặc hành động chính. Góc thường là tốt nhất cho logo hoặc đồ họa nhỏ.
• Sử dụng tính trong suốt để pha trộn mượt mà hơn: Giảm độ trong suốt hoặc sử dụng PNG trong suốt để tích hợp logo một cách tự nhiên vào cảnh.
• Chọn kích thước phù hợp: Giữ ảnh đủ lớn để nổi bật trên di động mà không làm quá tải khung hình.
• Kết hợp B-roll và điểm nhấn: Thêm ảnh hỗ trợ, hình ảnh từ kho ảnh, hoặc biểu tượng để làm nổi bật ý tưởng và làm cho nội dung thêm hấp dẫn.
• Xem trước trên di động: Đảm bảo tính hiển thị, sự căn chỉnh, và vị trí đúng cho định dạng dọc hoặc ngang.
• Tinh chỉnh thời gian trên dòng thời gian: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc để ảnh xuất hiện đúng lúc cần thiết cho việc diễn tiến mượt mà.
Tăng cường sự tương tác với Video được cải thiện bằng hình ảnh
HeyGen giúp việc thêm và tùy chỉnh hình ảnh trong video của bạn trở nên dễ dàng với những công cụ đơn giản, chuyên nghiệp.
• Thêm hình ảnh chồng lên: Tải ảnh lên hoặc sử dụng file PNG và đặt chúng ở bất cứ đâu. Thay đổi kích thước, xoay, hoặc điều chỉnh độ trong suốt trong vài giây.
• Chèn Logo & Hình mờ: Thêm thương hiệu với logo PNG trong suốt, sạch sẽ.
• Sử dụng Sticker & Đồ họa: Thêm biểu tượng hoặc hình ảnh để nhấn mạnh điểm chính, hoặc khám phá thương hiệu sâu hơn với Nền tảng Video Cá nhân hóa.
• Thêm Nhiều Ảnh: Tạo slideshow đơn giản hoặc hiển thị nhiều bước bằng cách đặt nhiều hình ảnh trên dòng thời gian.
• Cải tiến Truyền thông AI: Tạo hình ảnh, đề xuất B-roll, hoặc tự động điều chỉnh vị trí với công cụ AI.
• Hình trong Hình: Thêm hình ảnh nhỏ lơ lửng cho phản ứng hoặc hướng dẫn.
• Hỗ trợ Định dạng Đầy đủ: Làm việc với PNG, JPG, SVG, WebP, GIF và thêm chúng vào video MP4, MOV, AVI, hoặc WebM mà không làm mất chất lượng.
Thêm Ảnh vào Video của Bạn trong 4 Bước Đơn Giản
Tạo video hấp dẫn về mặt hình ảnh bằng cách thêm ảnh một cách liền mạch, không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. Chỉnh sửa ngay trong trình duyệt và xuất bản với chất lượng cao mà không có watermark. Bắt đầu ngay và trải nghiệm sự nhanh chóng khi thêm một bức ảnh vào video của bạn.
Tải lên định dạng MP4, MOV hoặc một định dạng khác được hỗ trợ.
Thêm hình ảnh, logo hoặc đồ họa của bạn.
Kéo và thả để đặt hình ảnh. Thay đổi kích thước, xoay, cắt hoặc thay đổi độ trong suốt. Thiết lập thời gian trên dòng thời gian.
Xuất ở độ phân giải HD hoặc 4K và chia sẻ lên TikTok, Instagram hoặc YouTube.
Tải video của bạn lên, chèn hình ảnh và kéo nó vào vị trí mong muốn sử dụng trình chỉnh sửa trực tuyến đơn giản của HeyGen. Bạn có thể thay đổi kích thước, vị trí và thời gian cho ảnh của mình một cách dễ dàng. Hãy thử nghiệm bằng cách sử dụng công cụ Add Photo to Video Tool.
Vâng. Bạn có thể thêm ảnh, PNG và logo mà không mất phí sử dụng trình chỉnh sửa trực tuyến của HeyGen. Xuất khẩu không có watermark cũng có sẵn tùy thuộc vào gói dịch vụ của bạn.
Không. HeyGen giữ nguyên chất lượng HD hoặc 4K gốc của bạn trong khi vẫn đảm bảo hình ảnh được thêm vào sắc nét và rõ ràng. Các tệp PNG trong suốt vẫn mượt mà và sắc nét khi xuất.
Bạn có thể tải lên các tệp PNG, JPG, SVG, WebP hoặc GIF. Các tệp PNG trong suốt phù hợp nhất cho logo, lớp phủ sạch sẽ và thương hiệu chuyên nghiệp.
Vâng. Thêm nhiều hình ảnh vào dọc theo dòng thời gian để tạo slideshow, giải thích các bước hoặc nổi bật các tính năng sản phẩm. Mỗi hình ảnh đều có khả năng kiểm soát độc lập về vị trí và thời gian.
Tất nhiên. Bạn có thể thêm logo, ảnh sản phẩm và đồ họa cho TikTok, Instagram và YouTube. Để có thêm các yếu tố sáng tạo, hãy thử công cụ Add Stickers to Video Tool.
Bạn có thể tải lên các video MP4, MOV, AVI và WebM, sau đó xuất dự án cuối cùng của bạn ở độ phân giải HD hoặc 4K để có chất lượng phát lại rõ nét trên tất cả các nền tảng chính
Vâng. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong việc căn chỉnh, khoảng cách và cân bằng hình ảnh để tạo ra một kết quả mài giũa. Để kiểm soát thương hiệu một cách sâu hơn, hãy khám phá Nền tảng Video Cá Nhân hóa
