Nâng cao chất lượng video của bạn bằng cách thêm ảnh, hình PNG trong suốt, nhãn dán, hoặc đồ họa thương hiệu chỉ với vài cú nhấp chuột. Để có thêm các yếu tố sáng tạo, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ như Công cụ Thêm Nhãn Dán vào Video để tùy chỉnh hình ảnh của mình.

Tải lên bất kỳ định dạng hình ảnh nào bao gồm PNG, JPG, SVG, hoặc WebP, sau đó đặt và điều chỉnh kích thước ảnh của bạn ở bất cứ đâu trên dòng thời gian. Cho dù bạn cần một logo, hình ảnh sản phẩm, hay đồ họa hướng dẫn, trình biên tập cho bạn quyền kiểm soát đầy đủ về vị trí, kích thước và độ trong suốt.

Vì mọi thứ đều hoạt động trực tuyến, không cần phải cài đặt phần mềm. Nó hoạt động trên iPhone, Android, Mac và Windows, đồng thời bảo mật tập tin cá nhân của bạn và xuất video chất lượng cao, sắc nét. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, đơn giản và thân thiện với người mới bắt đầu.

