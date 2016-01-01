Video YouTube với AI

Bỏ qua việc quay phim và chỉnh sửa lâu dài. HeyGen cho phép bạn biến bất kỳ kịch bản nào thành video YouTube chất lượng cao sử dụng avatar AI, giọng nói tự nhiên và các mẫu có sẵn. Bạn có thể tạo ra video đầy đủ hoặc Shorts chỉ trong vài phút, không cần máy quay hay phần mềm chỉnh sửa. Nó nhanh chóng, đơn giản và được xây dựng để giúp bạn xuất bản nhiều nội dung hơn với ít công sức hơn

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Video YouTube được tạo bởi AI, Đơn giản hóa

Xây dựng kênh YouTube không cần mất hàng giờ. Với HeyGen, bạn có thể biến một kịch bản hoặc bài đăng blog thành một video hoàn chỉnh chỉ với vài cú nhấp chuột. Chọn một hình đại diện nói chuyện hoặc giữ kín danh tính, HeyGen tự động thêm phụ đề, thương hiệu và lồng tiếng.

Nó phù hợp cho các video dài, hướng dẫn, đánh giá sản phẩm và YouTube Shorts. Bạn sẽ có được những video sạch sẽ, nhất quán và sẵn sàng để tải lên ngay lập tức.

Phương pháp tốt nhất cho việc tạo video AI trên YouTube

Để tận dụng tối đa công cụ tạo video YouTube của HeyGen, hãy làm theo những mẹo đơn giản sau:

• Bắt đầu với một đoạn giới thiệu ngắn để thu hút người xem nhanh chóng.
• Sử dụng định dạng đúng: 16:9 cho video đầy đủ, 9:16 cho Shorts.
• Thêm tiêu đề, mô tả và phụ đề giàu từ khóa để tăng khả năng hiển thị.
• Chọn hình đại diện và giọng nói phù hợp với lĩnh vực và phong cách của bạn.
• Tái sử dụng bài viết blog, dàn ý hoặc bản ghi để tạo video nhanh hơn.

Phát triển kênh YouTube của bạn với công cụ video AI

HeyGen giúp các nhà sáng tạo và nhà tiếp thị mở rộng sự hiện diện trên YouTube của họ với các video được hỗ trợ bởi AI. Không cần phần mềm chỉnh sửa, không cần đoàn làm phim, chỉ cần nội dung nhanh chóng, mài giũa sẵn sàng để tải lên.

So với các công cụ như Pictory, Lumen5, hay Vidyo.ai, HeyGen mang lại những ưu điểm độc đáo như:

  • Avatar nói chuyện hoặc lựa chọn không hiển thị khuôn mặt
  • Nhân bản giọng nói hoặc giọng nói AI
  • Mẫu đã sẵn sàng cho YouTube với phụ đề và thương hiệu

Tạo các video giới thiệu, video ngắn, mở đầu, đánh giá, hướng dẫn, và nhiều hơn nữa, tất cả từ văn bản.

Nó hoạt động như thế nào?

Cách sử dụng trình tạo video YouTube AI của HeyGen

Biến ý tưởng thành video sẵn sàng cho YouTube bằng cách sử dụng hình đại diện, lời thoại và các mẫu.

Bước 1

Tải lên hoặc dán kịch bản YouTube của bạn

Sử dụng kịch bản, bài viết, dàn ý, hoặc bản ghi chép của bạn. HeyGen có thể chuyển đổi bất kỳ văn bản nào thành video.

Bước 2

Chọn một hình đại diện & giọng nói AI

Chọn từ hơn 300 hình đại diện và giọng nói. Không cần quay phim, diễn viên, hoặc ghi âm.

Bước 3

Tùy chỉnh Hình ảnh & Phong cách

Thêm phụ đề, hình nền, hiệu ứng hoạt hình, và hiệu ứng chuyển cảnh để phù hợp với kênh của bạn.

Bước 4

Tạo và Chia sẻ Video của Bạn

Xử lý video của bạn trong vài phút và xuất ra dưới dạng MP4. Tải lên trực tiếp lên YouTube, không có watermark.

Câu hỏi thường gặp về Trình tạo Video YouTube AI

AI YouTube Video Generator có chức năng gì?

Công cụ này chuyển đổi bất kỳ kịch bản, dàn ý, hoặc bài viết nào thành một video YouTube hoàn chỉnh sử dụng avatar AI, giọng nói tự nhiên, và các mẫu có sẵn. Bạn có thể tạo video có người dẫn hoặc không cần hiện thân chỉ trong vài phút mà không cần quay phim hay chỉnh sửa. Hãy thử nó tại đây: AI YouTube Video Generator

Tôi có thể tạo video YouTube không hiển thị khuôn mặt với công cụ này không?

Vâng. Bạn có thể chọn các bố cục không hiển thị khuôn mặt được thiết kế cho các kênh tự động, danh sách, hướng dẫn và video kể chuyện viral. Trình biên tập hoạt động hoàn toàn trực tuyến, làm cho nó lý tưởng cho những người sáng tạo không muốn xuất hiện trên camera.

Nó có hỗ trợ YouTube Shorts và định dạng dọc không?

Có. Bạn có thể xuất video theo định dạng dọc 9:16 được tối ưu hóa cho YouTube Shorts. Đối với video ngắn trên nhiều nền tảng, bạn cũng có thể sử dụng AI TikTok Video Generator để tạo nội dung dọc nhanh chóng.

Tôi có thể tùy chỉnh thương hiệu cho kênh YouTube của mình không?

Bạn có thể tải lên logo, áp dụng màu sắc thương hiệu, chèn intro và outro, và tùy chỉnh các mẫu để phù hợp với phong cách kênh của bạn. Mỗi video hỗ trợ phụ đề, chuyển cảnh, và hoạt hình để tạo ra một sản phẩm chất lượng cao, phản ánh phong cách thương hiệu.

Tôi có thể tạo những loại video YouTube nào?

Bạn có thể tạo ra các video giải thích, đánh giá, hướng dẫn, danh sách, phân tích sản phẩm, cập nhật tin tức, giới thiệu kênh, và cả những video dài hình thức đầy đủ. Nó cũng rất lý tưởng để chuyển đổi blog hoặc kịch bản thành nội dung YouTube sẵn sàng để xuất bản.

HeyGen có cung cấp mẫu video cho YouTube không?

Vâng. Bạn có thể sử dụng các mẫu cho các bài đánh giá, danh sách, hướng dẫn, cập nhật tin tức, video giải thích và YouTube Shorts để tiết kiệm thời gian.

Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa hoặc sản xuất video để sử dụng nó không?

Không cần kinh nghiệm. Công cụ chạy trực tiếp trên trình duyệt và tự động xây dựng video của bạn từ kịch bản. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc viết kịch bản, bạn có thể sử dụng AI Video Script Generator trước khi tạo video của mình.

Các hình đại diện AI có thực tế và phù hợp cho nội dung YouTube không?

Vâng. HeyGen cung cấp hơn 300 hình đại diện với các biểu cảm tự nhiên và hơn 175 giọng nói. Chúng phù hợp cho các video giáo dục, nội dung tiếp thị, bình luận, chủ đề kinh doanh và các kênh không hiển thị khuôn mặt nhưng muốn có một người dẫn chương trình giống như con người.

