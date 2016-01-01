Nén kích thước video trực tuyến

Bạn nên có khả năng điều chỉnh chất lượng video mà không cần phải đối mặt với những thiết lập phức tạp. Trình nén video trực tuyến HeyGen cho phép bạn xuất video ở độ phân giải phù hợp nhất cho dự án của mình, dù bạn đang thay đổi kích thước đoạn phim HD hay chuẩn bị một tệp nhẹ hơn để chia sẻ nhanh chóng.

Tải video của bạn lên và lựa chọn các độ phân giải như 4K, 1080p hoặc 720p để quản lý kích thước tệp tin mà vẫn giữ được hình ảnh rõ ràng. Đây là cách đơn giản để tối ưu hóa nội dung cho email, di động hoặc nền tảng web mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Nếu bạn muốn cải thiện video trước khi nén, hãy sử dụng công cụ Add Photo to Video tool để bổ sung hình ảnh, lớp phủ, hoặc đồ họa làm cho nội dung của bạn thêm phần hấp dẫn.