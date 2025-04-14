Chuyển đổi bất kỳ liên kết web nào thành video hoàn chỉnh sử dụng công cụ chuyển đổi từ url sang video của HeyGen. Chỉ cần dán URL vào một video, chọn phong cách và độ dài, và tạo ra những video được chỉnh sửa tỉ mỉ, có phụ đề, và sẵn sàng cho các nền tảng mà không cần máy quay hay biên tập phức tạp. Sử dụng liên kết, hình ảnh, hoặc kịch bản để nhanh chóng sản xuất những đoạn clip có thể chia sẻ.
Chuyển các quy trình vận hành chuẩn (SOPs), tài liệu nhân sự và hướng dẫn nội bộ thành các video đào tạo bước đơn giản với sự thống nhất trong giao hàng cho mỗi đội ngũ.
Chuyển đổi kịch bản tin nhắn hoặc phân tích tính năng thành video quảng cáo sạch sẽ, nổi bật lợi ích, câu hỏi thường gặp và chi tiết sản phẩm chính.
Biến đổi nội dung dày đặc hoặc giải thích dài dòng thành bài học dễ theo dõi sử dụng công cụ chuyển kịch bản AI thành video cho việc học trực tuyến và tạo khóa học.
Tạo ra những đoạn clip thu hút sự chú ý từ các thông báo, kịch bản về lãnh đạo tư tưởng, gợi ý kể chuyện và cập nhật hàng tuần bằng công cụ miễn phí chuyển từ kịch bản thành video.
Tại sao HeyGen là công cụ AI biến kịch bản thành video tốt nhất
HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành video sống động chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu từ một ý tưởng sơ khai, một kịch bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ vài điểm nổi bật. HeyGen tạo ra các cảnh nói chuyện chân thực với các công cụ điều khiển mạnh mẽ, để bạn có thể chuyển từ lời nói thành video hoàn chỉnh mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.
Biến kịch bản thành video chất lượng chỉ trong vài phút. Nhanh chóng và tiết kiệm hơn nhiều so với việc quay phim, quay lại cảnh hoặc chỉnh sửa phức tạp.
Tạo video chất lượng chuyên nghiệp với quy trình đơn giản và trực quan. Không cần kinh nghiệm biên tập. Không cần thiết lập kỹ thuật. Chỉ việc viết, tạo và tinh chỉnh
Từ bản nháp đầu tiên đến việc xuất bản cuối cùng, trình soạn thảo dựa trên văn bản của HeyGen giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Cập nhật dòng, điều chỉnh nhịp độ, chỉnh sửa cảnh và thực hiện thay đổi nhanh chóng, giống như chỉnh sửa một tài liệu, không phải một dòng thời gian.
Trích xuất và sắp xếp nội dung tự động
HeyGen phân tích văn bản trang, hình ảnh và nội dung meta để xây dựng một kịch bản chặt chẽ. Công cụ từ url sang video xác định các tiêu đề, hình ảnh sản phẩm và các phần chính, sau đó sắp xếp chúng thành các cảnh với hiệu ứng cuộn mượt mà, chuyển tiếp và thời gian biểu. Điều này loại bỏ việc chụp thủ công và cung cấp một nền tảng sạch để tùy chỉnh, cho dù bạn cần một đoạn clip phong cách UGC ngắn hay một tệp video demo dài hơn.
Xuất khẩu đa định dạng và cài đặt sẵn cho nền tảng
Xuất file MP4 được tối ưu hóa cho YouTube, cắt dọc cho Reels và TikTok, hoặc tài sản lặp lại cho Canvas và câu chuyện trên mạng xã hội. Chọn độ phân giải, tỷ lệ khung hình, và bitrate hoặc chọn từ các cài đặt sẵn có được điều chỉnh cho các nền tảng quảng cáo và đăng bài tự nhiên. HeyGen đảm bảo chất lượng render phù hợp với mọi quy trình phân phối.
Lồng tiếng, phụ đề và dịch thuật có thể tùy chỉnh
Tự động tạo lời thoại từ văn bản đã trích xuất hoặc tải lên kịch bản của bạn. Thêm phụ đề chính xác và sử dụng công cụ dịch video để tạo ra các phiên bản địa phương hóa cho nhiều ngôn ngữ. Sao chép giọng nói và kể chuyện tự nhiên giữ cho giọng điệu nhất quán trong khi đồng bộ hóa môi và thời gian phụ đề vẫn chính xác cho bất kỳ thị trường nào.
API cho nhà phát triển và tự động hóa hàng loạt
Tích hợp HeyGen vào quy trình làm việc của bạn thông qua REST APIs để xử lý hàng loạt nội dung video. Tự động hóa việc tạo video từ liên kết sản phẩm, bản ghi CMS, hoặc bảng tính tiếp thị. Thông báo webhook, tích hợp lưu trữ, và cấu hình tùy chỉnh giúp bạn mở rộng sản xuất và kích hoạt video khi nội dung được cập nhật.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo video từ URL
Chuyển đổi liên kết sang video hoàn chỉnh trong bốn bước rõ ràng được thiết kế để nhanh chóng và kiểm soát.
Nhập liên kết web bạn muốn chuyển đổi. Chọn một mẫu, tỷ lệ khung hình và tông màu hình ảnh phù hợp với thương hiệu hoặc chiến dịch của bạn cho nội dung video. HeyGen sẽ tự động chuẩn bị một kịch bản ban đầu.
HeyGen trích xuất tiêu đề và bản sao; chỉnh sửa hoặc dán một kịch bản tùy chỉnh để kiểm soát lời thoại, phụ đề và nhấn mạnh cảnh trong nội dung video của bạn. Sử dụng chỉnh sửa video từ văn bản để thay đổi thông điệp nhanh chóng.
Chỉnh sửa hình ảnh, chuyển cảnh, nhạc nền và các tùy chọn lồng tiếng. Bật/tắt phụ đề, điều chỉnh tốc độ, hoặc thay đổi hình ảnh bằng cách sử dụng cải tiến từ hình ảnh sang video để tạo nên hình ảnh phong phú hơn.
Tạo video cuối cùng. HeyGen xử lý việc render, đồng bộ môi, mã hóa, và tạo các tệp video cho dự án của bạn. Tải về các tệp được tối ưu hóa hoặc sử dụng API để tự động gửi các lô và phiên bản địa phương hóa.
Một url đến trình tạo video chuyển đổi một liên kết trang web thành một video có cấu trúc bằng cách trích xuất nội dung, hình ảnh và metadata, sau đó sắp xếp chúng thành các cảnh với lời thoại, phụ đề và hoạt hình. Hệ thống của HeyGen phân tích trang, tạo một kịch bản và sản xuất một video mài giũa mà không cần ghi hình màn hình hoặc chỉnh sửa thủ công.
Bạn có thể chuyển đổi các trang có thể truy cập công khai như trang sản phẩm, bài đăng blog, tài liệu và trang đích. Nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc nội dung động cần xác thực không thể chuyển đổi trừ khi bạn cung cấp bản chụp có thể truy cập hoặc truy cập API. Ứng dụng động lớn có thể yêu cầu cài đặt chụp ảnh được điều chỉnh riêng.
Cực kỳ có thể tùy chỉnh. Thay đổi tốc độ, mẫu, nhạc nền, phong cách lồng tiếng, phụ đề, hình ảnh, và các yếu tố video trực tuyến. Sử dụng chỉnh sửa video từ văn bản để thay đổi thông điệp, áp dụng hình ảnh vào video để tạo hình ảnh phong phú hơn, hoặc điều chỉnh thời gian và chuyển cảnh để có kết quả điện ảnh hơn.
Vâng. Sử dụng công cụ dịch video để tạo ra các phiên bản địa phương hóa với phụ đề và lồng tiếng đã được dịch. HeyGen giữ nguyên thời gian và nhịp độ trong khi tái tạo giọng kể tự nhiên bằng ngôn ngữ mục tiêu để duy trì sự nhất quán trên các thị trường.
Các tùy chọn xuất bao gồm MP4 được tối ưu hóa cho web và mạng xã hội, cắt dọc cho Reels/TikTok, tài sản lặp lại cho Canvas, và các tệp có bitrate cao cho phát sóng. Chọn các cài đặt sẵn của nền tảng để đảm bảo tỷ lệ khung hình, độ phân giải và kích thước tệp phù hợp cho từng điểm đến.
Vâng. HeyGen cung cấp các điểm cuối REST để tạo, theo dõi và truy xuất các bản ghi của các tệp video của bạn. Xử lý hàng loạt, thông báo webhook và tích hợp lưu trữ cho phép tự động hóa quy trình làm việc cho các danh mục lớn và cập nhật thường xuyên.
Những người làm tiếp thị, đội ngũ sản phẩm, quản lý thương mại điện tử, giáo viên, nhà xuất bản và những người sáng tạo sẽ nhận được lợi ích. Bất kỳ ai cần sản xuất video nhanh chóng, có khả năng mở rộng từ nội dung web sẵn có sẽ thấy được sự tiết kiệm đáng kể về thời gian và chi phí so với sản xuất truyền thống.
Bạn giữ toàn quyền đối với các video bạn xuất ra. HeyGen không yêu cầu quyền sở hữu. Hãy đảm bảo bạn có quyền hợp pháp đối với bất kỳ nội dung truyền thông của bên thứ ba hoặc nội dung bản quyền nào được bao gồm trên các trang đã chuyển đổi; bạn vẫn chịu trách nhiệm với những tài sản đó.
Vâng. HeyGen xuất ra các sản phẩm sáng tạo sẵn sàng cho nền tảng, được tối ưu hóa cho quảng cáo trên mạng xã hội và quảng cáo tự động. Sử dụng tính năng tạo lô để tạo ra nhiều biến thể quảng cáo cho việc thử nghiệm A/B và các chiến dịch hiệu suất.
Các tệp tải lên và video được tạo ra đều được mã hóa khi truyền tải và khi không hoạt động. HeyGen tuân thủ các phương pháp bảo mật theo tiêu chuẩn ngành và cung cấp các tùy chọn lưu trữ và kiểm soát truy cập có thể cấu hình. Đối với nội dung nhạy cảm, hãy sử dụng tích hợp lưu trữ riêng tư và các hạn chế truy cập để bảo vệ các tệp video của bạn.
