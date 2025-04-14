Các tệp tải lên và video được tạo ra đều được mã hóa khi truyền tải và khi không hoạt động. HeyGen tuân thủ các phương pháp bảo mật theo tiêu chuẩn ngành và cung cấp các tùy chọn lưu trữ và kiểm soát truy cập có thể cấu hình. Đối với nội dung nhạy cảm, hãy sử dụng tích hợp lưu trữ riêng tư và các hạn chế truy cập để bảo vệ các tệp video của bạn.