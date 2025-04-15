Tạo video do người dẫn dắt, quảng cáo theo phong cách UGC, và đoạn phim đào tạo với diễn viên AI chân thực, không cần máy quay, phòng thu, hay tuyển chọn. Chọn một diễn viên sẵn có, sao chép giọng nói của bạn, hoặc tạo một diễn viên thương hiệu và xuất bản video sẵn sàng cho nền tảng chỉ trong vài phút.
Tạo các đánh giá theo phong cách UGC, video giới thiệu sản phẩm, và các đoạn phim ngắn theo xu hướng với những người phát ngôn đáng tin cậy nhằm thúc đẩy sự tương tác và chuyển đổi.
Tạo ra các bài thuyết trình đào tạo nhất quán và video giải thích cho các đội ngũ toàn cầu với phụ đề đồng bộ và xuất SCORM cho các hệ thống LMS.
Xây dựng các bản trình diễn sản phẩm có thể lặp lại và giải thích tính năng để đại diện bán hàng có thể tùy chỉnh với thông điệp cụ thể theo khu vực.
Sản xuất các đoạn clip theo phong cách người ảnh hưởng và các biến thể đa ngôn ngữ cho việc triển khai quốc tế mà không cần đi lại, tuyển chọn diễn viên, hoặc lên lịch.
Chuyển đổi các bài viết cơ sở kiến thức thành những giải thích trên màn hình được kể lại, giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ và cải thiện thời gian giải quyết.
Tại sao HeyGen là Trình tạo Diễn viên AI tốt nhất
Các diễn viên AI của HeyGen kết hợp biểu cảm tự nhiên, đồng bộ hóa môi chính xác và các điều khiển đẳng cấp doanh nghiệp để các đội ngũ marketing, học tập và sản phẩm thay thế các buổi quay chậm trễ bằng việc sản xuất nhanh chóng, có thể lặp lại sử dụng hình đại diện AI.
Chọn những diễn viên biểu cảm hoặc tạo ra một diễn viên tùy chỉnh từ một đoạn ghi hình webcam ngắn. HeyGen tái hiện các biểu cảm nhỏ tự nhiên trên khuôn mặt và thời gian biểu diễn sao cho người xem phản ứng như họ đang xem một nghệ sĩ thực thụ.
Tạo hàng loạt hàng chục hoặc hàng nghìn biến thể cho danh mục sản phẩm, thị trường địa phương, và các bài kiểm tra A/B, sử dụng tài sản được tạo ra bởi AI. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu và các mẫu để mỗi video đều giữ được sự nhất quán khi mở rộng quy mô, bao gồm cả những nội dung được tạo ra bởi AI.
Sản xuất lời thoại và phụ đề bằng hơn 100 ngôn ngữ. HeyGen đồng bộ lại thời gian cho kịch bản đã dịch của công cụ dịch video để video được địa phương hóa cảm giác như nguyên bản mà không cần quay lại.
Hơn 250 diễn viên và bản sao tuỳ chỉnh sẵn sàng để sử dụng
Truy cập thư viện đa dạng các diễn viên thuộc nhiều lứa tuổi, sắc tộc và phong cách khác nhau. Hoặc tạo ra một bản sao riêng tư bằng cách ghi lại một mẫu có sự đồng ý ngắn để sản xuất một diễn viên độc quyền cho thương hiệu, có khả năng nói bất kỳ kịch bản nào.
Đồng bộ hóa môi và điều khiển cảm xúc chất lượng studio
HeyGen căn chỉnh âm thanh với các âm vị với độ chính xác dưới một khung hình và ánh xạ chuyển động khuôn mặt để từ ngữ, khoảng dừng, và biểu cảm nhỏ diễn ra một cách tự nhiên, giống như một nữ diễn viên AI. Kiểm soát giọng điệu, năng lượng, và cử chỉ nhỏ để phù hợp với thông điệp.
Kịch bản thành video trong vài phút
Dán một đoạn mã cho chuyển đổi văn bản thành video hoặc URL sản phẩm và HeyGen sẽ tự động tạo ra bố cục cảnh, lời thoại, phụ đề và gợi ý b-roll. Chỉnh sửa văn bản, thay đổi diễn viên, và tạo lại các phiên bản khác ngay lập tức, sử dụng các tùy chọn do AI tạo ra để có thời gian phản hồi nhanh hơn.
Xuất khẩu đa định dạng và cài đặt sẵn cho nền tảng
Xuất file MP4, phụ đề SRT/VTT, hình thu nhỏ, và cài đặt sẵn cho điện thoại cho Reels, Stories, Feed, và trình phát web. Gói được đặt tên và kích thước phù hợp để tải lên trực tiếp vào trình quản lý quảng cáo và hệ thống quản lý học tập.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo Diễn viên AI
Hãy đưa diễn viên lý tưởng của bạn vào cuộc sống với Bộ sinh diễn viên AI của HeyGen trong bốn bước đơn giản.
Chọn từ các diễn viên có sẵn hoặc quay một đoạn video selfie ngắn để tạo ra một diễn viên thương hiệu riêng thông qua trình tạo video AI.
Nhập bản sao hoặc URL của bạn. HeyGen sẽ trích xuất các điểm chính, đề xuất các mấu chốt và soạn thảo bản kể từng cảnh.
Chọn một mô hình giọng nói, điều chỉnh năng lượng và biểu cảm khuôn mặt, và thêm phụ đề hoặc chú thích trên màn hình.
Xem trước các biến thể, thực hiện các công việc hàng loạt cho nhiều SKU hoặc ngôn ngữ, và xuất bộ sưu tập đã sẵn sàng cho TikTok và các nền tảng khác.
Diễn viên AI là những người biểu diễn tổng hợp trên màn hình—dù là diễn viên mẫu, hình đại diện, hay bản sao—có khả năng nói bất kỳ kịch bản nào với cử chỉ và cảm xúc tự nhiên cho nội dung video.
Vâng. Ghi lại một đoạn video ngắn có sự đồng ý và HeyGen sẽ tạo ra một bản sao diễn viên riêng tư. Quy trình đồng ý và cài đặt bảo mật đảm bảo việc sử dụng và quyền sở hữu.
HeyGen sử dụng đồng bộ hóa môi theo từng khung hình phụ, chuyển đổi lưới khuôn mặt, và chất lượng giọng nói tự nhiên hoặc bản sao giọng nói. Kết quả được điều chỉnh cho chuyển động miệng thực tế, nháy mắt, và biểu cảm nhỏ.
Vâng. HeyGen cung cấp các điều khoản sử dụng thương mại và các lựa chọn diễn viên có thương hiệu. Hãy luôn đảm bảo bạn có quyền đối với bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn bao gồm và tuân theo các chính sách của nền tảng.
HeyGen hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và giọng địa phương cho việc lồng tiếng và phụ đề, rất phù hợp cho các tạo nội dung TikTok. Bản dịch được đồng bộ lại để giữ nhịp độ và cách thức truyền đạt tự nhiên.
Các bản sao tùy chỉnh được thiết lập riêng tư theo mặc định và có thể được khóa với tài khoản của bạn, đảm bảo quyền truy cập độc quyền vào diễn viên AI của bạn. HeyGen mã hóa tài sản và cung cấp các điều khiển doanh nghiệp cho quản trị và truy cập.
Những đoạn clip đơn giản được render trong vài phút. Các công việc hàng loạt cho các danh mục lớn được thực hiện đồng thời để các đội ngũ có thể sản xuất hàng trăm tài sản một cách hiệu quả.
Không. HeyGen hoạt động trên đám mây, cung cấp khả năng truy cập vào nội dung được tạo bởi AI ở bất cứ đâu. Tất cả những gì bạn cần là một trình duyệt để viết kịch bản, xem trước, chỉnh sửa và xuất video.
Bạn giữ quyền sở hữu đối với video và tài sản bạn tạo ra. HeyGen cung cấp giấy phép để sử dụng sản phẩm được tạo ra cho mục đích thương mại dựa trên gói dịch vụ của bạn.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.