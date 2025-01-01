Bán hàng là xây dựng những kết nối thực sự. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo các video bán hàng được cá nhân hóa để thu hút sự chú ý, tương tác với khách hàng tiềm năng và thúc đẩy thương vụ tiến triển mà không cần phải tự quay video. Từ các bài chào hàng outbound đến phần giới thiệu trước cuộc gọi và tóm tắt sau cuộc họp, hãy nổi bật ở mọi giai đoạn của quy trình bán hàng với các video được cá nhân hóa.cách sử dụng HeyGen cho hoạt động tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa.
Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.
Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.
Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.
Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.
How to create personalized sales videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video bán hàng cá nhân hóa thu hút sự chú ý và xây dựng kết nối – không cần máy quay. Xem cách sử dụng HeyGen cho hoạt động tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa để tương tác với khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.
Tiếp cận bán hàng bằng video được cá nhân hóa sử dụng các thông điệp video được điều chỉnh riêng để kết nối với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Đây là một cách hiệu quả để nổi bật, xây dựng niềm tin và thúc đẩy tương tác trong suốt quy trình bán hàng.
HeyGen cho phép bạn tạo nhanh các video bán hàng cá nhân hóa, chất lượng cao. Dù là cho các bài chào hàng outbound, email follow-up, phần giới thiệu trước cuộc gọi hay tóm tắt sau cuộc họp, nền tảng được hỗ trợ bởi AI của HeyGen giúp bạn tương tác với khách hàng tiềm năng bằng thông điệp được cá nhân hóa ở quy mô lớn.
Có, HeyGen giúp việc mở rộng cá nhân hóa trở nên dễ dàng. Bạn có thể tạo một kịch bản duy nhất và tạo ra nhiều phiên bản video bán hàng với các trường động cho tên, công ty hoặc những điểm đau cụ thể—tất cả chỉ trong vài cú nhấp chuột.
Video mang lại cảm giác cá nhân cho các bước chăm sóc tiếp theo, giúp thông điệp của bạn hấp dẫn và đáng nhớ hơn. HeyGen giúp bạn nhấn mạnh lại các ý chính, giải đáp thắc mắc và thậm chí nhắc khéo khách hàng tiềm năng nếu họ chưa phản hồi, giữ cho các thương vụ của bạn luôn đi đúng lộ trình.
Chắc chắn rồi. HeyGen được thiết kế để dễ sử dụng, với giao diện trực quan và các mẫu dựng sẵn. Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm chỉnh sửa video, bạn vẫn có thể tạo các video bán hàng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.
Quy trình sản xuất video truyền thống có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí nhiều ngày, bao gồm viết kịch bản, ghi hình và chỉnh sửa. Với HeyGen, bạn có thể tạo video bán hàng chỉ trong vài phút nhờ các công cụ AI, giúp bạn tập trung vào việc bán hàng thay vì sản xuất.
Có, HeyGen giúp bạn dễ dàng cập nhật kịch bản video bất cứ khi nào cần. Dù bạn đang bổ sung thông tin mới hay tinh chỉnh thông điệp, bạn đều có thể chỉnh sửa nhanh kịch bản và tạo các phiên bản video cập nhật theo yêu cầu.
HeyGen hỗ trợ nhiều loại video bán hàng, bao gồm video giới thiệu outbound, thông điệp trước cuộc gọi, video theo dõi sau đó và tóm tắt sau cuộc họp. Các video này có thể được tùy chỉnh cho từng giai đoạn trong quy trình bán hàng.
Có, HeyGen rất lý tưởng để mở rộng quy mô hoạt động tiếp cận của bạn. Bạn có thể nhanh chóng tạo các video bán hàng được cá nhân hóa cho hàng chục, thậm chí hàng trăm khách hàng tiềm năng, đảm bảo mỗi người đều nhận được một thông điệp độc đáo và phù hợp.
Chắc chắn rồi. Video bán hàng HeyGen có thể được chia sẻ qua email, tin nhắn LinkedIn, các hệ thống CRM hoặc nhúng vào những nền tảng khác. Sự linh hoạt này giúp bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng ở bất cứ nơi nào họ hoạt động nhiều nhất.
