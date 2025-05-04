Chuyển đổi các bộ sưu tập slide, bài viết, hướng dẫn sử dụng và báo cáo của bạn thành video chất lượng cao chỉ trong vài phút với công cụ chuyển đổi từ pdf sang video của HeyGen. Tải lên một tệp PDF, chọn giọng đọc và phong cách, và nhận ngay một tệp MP4 hoàn chỉnh với lời kể, hình ảnh, phụ đề và xuất khẩu sẵn sàng cho các nền tảng, không cần kỹ năng chỉnh sửa.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Chuyển đổi các hướng dẫn sử dụng, SOP và PDF khóa học thành bài giảng có lời bình với dấu chương và bản sao có thể tải về.
Chuyển đổi các bảng thông số kỹ thuật, hướng dẫn sản phẩm và bộ sưu tập bán hàng thành video ngắn gọn để đại diện có thể chia sẻ với khách hàng tiềm năng.
Chuyển đổi các bài nghiên cứu và tài liệu kỹ thuật thành các video ngắn gọn, hấp dẫn và video giới thiệu.
Sản xuất các video hướng dẫn và cập nhật thông tin công ty một cách nhất quán, có thể lặp lại từ các tài liệu chính sách và sổ tay.
Chuyển đổi các báo cáo dài và nghiên cứu thành các bản tóm tắt video dễ tiêu hóa nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và thời gian tiếp cận nội dung bằng cách chuyển đổi tài liệu PDF.
Tại sao nên chọn HeyGen để chuyển đổi PDF sang video
HeyGen tự động hóa những phần nhàm chán trong việc chuyển đổi văn bản thành video để các đội ngũ có thể mở rộng việc học tập, tiếp thị và kích thích bán hàng. Công cụ của chúng tôi đọc nội dung của bạn, xây dựng một kịch bản từng cảnh, thêm lời kể tự nhiên, và làm phong phú các trang với hình ảnh động và chuyển động — tất cả được tối ưu hóa cho việc ghi nhớ và khả năng chia sẻ.
Thay thế hàng giờ ghi âm và chỉnh sửa bằng vài cú nhấp chuột. Tạo một video đầy đủ từ một tệp PDF và tiến hành phân phối ngay lập tức.
Lời kể, văn bản trên màn hình và chuyển động giúp nội dung phức tạp dễ theo dõi và nhớ hơn so với tài liệu tĩnh.
Xuất file MP4, file phụ đề, và định dạng dọc được tối ưu hóa cho LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram, và giao tiếp nội bộ.
Tự động tạo kịch bản và cảnh
HeyGen đọc tài liệu PDF của bạn, trích xuất các tiêu đề và đoạn văn, và chia nội dung thành các cảnh có thời gian với công nghệ chuyển đổi PDF tiên tiến vào trình tạo video AI của nó. Mỗi trang của tài liệu PDF trở thành một slide video có thể đọc được, có nhịp độ, để thông điệp của bạn được truyền đạt một cách tự nhiên.
Giọng đọc AI tự nhiên
Tải ảnh lên, thêm kịch bản của bạn và nhấp vào tạo video. HeyGen sẽ xử lý phần còn lại. Chuyển đổi hình ảnh thành video ấn tượng chỉ trong vài giây với chất lượng video cao. Đây là công cụ lý tưởng để chuyển đổi hình ảnh thành video dành cho những ai cần tạo video nhanh chóng và hàng loạt.
Hình ảnh AI và b-roll ngữ cảnh
Thêm tính liên quan và sự hấp dẫn về mặt hình ảnh một cách tự động. HeyGen gợi ý hình ảnh, biểu tượng và đoạn clip ngắn để minh họa ý tưởng và làm nổi bật các điểm dữ liệu từ tài liệu của bạn.
Dịch thuật & địa phương hóa quy mô lớn
Với dịch video, bạn có thể dịch kịch bản và tạo ra lời thoại và phụ đề địa phương hóa cho các chiến dịch đào tạo hoặc tiếp thị toàn cầu mà không cần thu âm lại.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ chuyển đổi PDF sang Video
Hãy mang lại sức sống cho các tệp PDF của bạn bằng cách chuyển đổi chúng thành video ấn tượng với bốn bước đơn giản.
Kéo một tệp, dán URL, hoặc nhập các slide. HeyGen chấp nhận các tệp PDF nhiều trang lên đến giới hạn của gói cước của bạn.
Chọn giọng AI, chủ đề hình ảnh, tỷ lệ khung hình (16:9, 9:16, 1:1), và tốc độ mong muốn. Nếu muốn, bạn có thể sao chép giọng nói của mình để đảm bảo nhất quán thương hiệu.
Xem trước bản phân cảnh được tạo bởi AI, thay đổi hình ảnh, chỉnh sửa văn bản trên màn hình, hoặc cải thiện lời thoại bằng cách sử dụng các lệnh đơn giản.
Xuất một file MP4 sẵn sàng phát sóng, phụ đề SRT, và các phiên bản có kích thước phù hợp cho mạng xã hội cho video có lời bình của bạn. Chia sẻ đường link, nhúng video, hoặc tải xuống và xuất bản.
Các tài liệu có tiêu đề rõ ràng, danh sách đạn đạn và các phần hợp lý được chuyển đổi tốt nhất vì HeyGen có thể tạo ra các cảnh riêng biệt từ những dấu hiệu cấu trúc đó, biến một tệp PDF thành video. Các bộ slide, hướng dẫn, sách hướng dẫn, báo cáo và sách trắng đều cho kết quả xuất sắc khi bạn chuyển đổi PDF sang video.
Không. Chọn từ thư viện các giọng nói AI tự nhiên hoặc sao chép một giọng nói với một mẫu ngắn để có giọng đọc nhất quán trong video có lời kể của bạn. Bạn cũng có thể tải lên giọng đọc của riêng mình nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn lời kể trong video hấp dẫn của mình.
Độ dài video tương ứng với độ dài tài liệu PDF và tốc độ đã chọn. HeyGen cung cấp các tùy chỉnh để điều chỉnh tốc độ giọng đọc và thời gian cảnh để bạn có thể rút gọn một tài liệu dài thành bản tóm tắt ngắn gọn hoặc tạo ra một video hướng dẫn đầy đủ chi tiết.
Vâng. Thay đổi hình ảnh đề xuất, chỉnh sửa bản sao trên màn hình, thay đổi kiểu chú thích, hoặc điều chỉnh thời gian. Tái tạo bất kỳ cảnh nào sau khi chỉnh sửa mà không cần xây dựng lại toàn bộ dự án để đảm bảo video hấp dẫn của bạn luôn mới mẻ.
Vâng. HeyGen tự động tạo phụ đề và hỗ trợ dịch thuật sang nhiều ngôn ngữ với việc đồng bộ hóa lời thoại và thời gian phụ đề cho các video đã được địa phương hóa.
Xuất file MP4 chất lượng cao, phụ đề SRT, hình ảnh thu nhỏ, và các biến thể dọc hoặc vuông được tối ưu hóa cho các nền tảng mạng xã hội và tải lên LMS.
Chính sách đóng dấu nước phụ thuộc vào gói HeyGen của bạn. Bản dùng thử miễn phí có thể bao gồm hình mờ; các gói trả phí mở khóa xuất khẩu không có hình mờ, độ phân giải cao hơn và các tính năng nâng cao.
Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tất cả video và tài sản bạn tạo ra. HeyGen không yêu cầu quyền đối với nội dung của bạn. Đảm bảo rằng bất kỳ phương tiện truyền thông của bên thứ ba nào bạn thêm vào đều được cấp phép một cách thích hợp.
Các tệp bạn tải lên được mã hóa khi truyền tải và khi lưu trữ. Các gói doanh nghiệp cung cấp thêm các tùy chọn kiểm soát, lưu trữ riêng tư và tuân thủ pháp luật cho nội dung nhạy cảm.
