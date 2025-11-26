Thu hút khán giả của bạn với trình tạo video avatar AI của HeyGen. Tạo ngay lập tức các avatar video AI chuyên nghiệp từ văn bản, kịch bản hoặc hình ảnh tải lên. Hoàn hảo cho marketer, nhà giáo dục và nhà sáng tạo nội dung, nền tảng của chúng tôi cho phép bạn tạo video chất lượng cao mà không cần studio, diễn viên hay kỹ năng chỉnh sửa. Chỉ cần nhập nội dung, để AI tạo chuyển động và chia sẻ.
Nói trước ống kính mà không phải xuất hiện trên màn hình
Nâng tầm hiện diện số của bạn với trình tạo video avatar AI của HeyGen, cho phép tạo avatar chân thực chỉ trong vài phút. Dù bạn đang sản xuất nội dung giáo dục, video marketing hay clip mạng xã hội, avatar của bạn sẽ tái hiện cử chỉ, biểu cảm và giọng nói với độ chính xác vượt trội. Làm chủ “người phát ngôn” kỹ thuật số của bạn và tạo ra những video cuốn hút mà không cần phải xuất hiện trước ống kính.
Các loại trí tuệ nhân tạovideo avatar
Chọn từ các gương mặt có sẵn hoặc nhân bản chính bạn để tạo một người đại diện phù hợp với thương hiệu, bài giảng hoặc chiến dịch của bạn. Dù bạn là doanh nghiệp, nhà giáo dục hay nhà sáng tạo nội dung, HeyGen mang đến cho bạn sự linh hoạt để xây dựng các video chuyên nghiệp, sống động ở quy mô lớn.
Thả bất kỳ kịch bản nào vào AI Studio và để avatar của bạn trình bày với giọng điệu, cử chỉ và biểu cảm tự nhiên. Tạo các video hướng dẫn đào tạo, nội dung marketing và clip mạng xã hội sống động chỉ trong vài giây với các công cụ tạo video AI của chúng tôi.
Bỏ qua các buổi casting và ngày quay dựng. Các avatar UGC (nội dung do người dùng tạo) có sẵn của chúng tôi luôn sẵn sàng tạo video theo yêu cầu. Được thiết kế để phản chiếu phong cách và cá tính của những nhà sáng tạo nội dung online thực thụ, chúng truyền tải kịch bản với cảm giác chân thực, đậm chất mạng xã hội.
Tạo một video avatar AI giống bạn từ ngoại hình, biểu cảm đến giọng nói. Với hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, avatar của bạn có thể kết nối với khán giả trên toàn thế giới mà vẫn giữ trọn vẹn tính chân thực của thông điệp.
Các avatar AI biểu cảmphù hợp với kịch bản của bạn
Avatar AI của bạn không chỉ đơn thuần bắt chước cử chỉ và giọng nói, mà còn nâng tầm chúng. Hãy tạo những video lôi cuốn và thuyết phục với các avatar có thể tự nhiên thích ứng với kịch bản của bạn, đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ và chất lượng.
Thực hiện một bài phát biểu chính hoặc một thông báo đầy cảm xúc với các avatar có thể điều chỉnh giọng điệu theo thời gian thực. Với trình chỉnh sửa dựa trên văn bản của AI Studio, bạn có thể tạo nên những phần thể hiện giọng nói đầy ấn tượng cho video avatar của mình.
Chọn từ nhiều kiểu nhân vật khác nhau, mỗi kiểu được thiết kế với giọng điệu và cử chỉ riêng biệt. Để có trải nghiệm cá nhân hóa hơn, hãy tùy chỉnh giọng nói, biểu cảm và cách truyền đạt sao cho phù hợp với thương hiệu của bạn.
Tạm biệt những phần trình bày cứng nhắc như robot. Các tính năng như Voice Director và Voice Mirroring giúp video do AI tạo ra trở nên chân thực và tự nhiên hơn, mang lại trải nghiệm xem mượt mà hơn.
Tạo AIvideo avatar của bạn
Thay đổi cách bạn tạo video AI với một avatar sống động, phản chiếu biểu cảm và giọng nói của bạn. Tiếp cận khán giả trên toàn thế giới với các công cụ số giúp tăng tương tác.
Chuyển bất kỳ kịch bản nào thành video AI chất lượng cao chỉ với vài cú nhấp chuột. Dù dùng cho marketing, đào tạo hay mục đích giáo dục, avatar video AI của bạn sẽ mang đến giọng nói mượt mà, tự nhiên mà không cần dùng đến máy quay.
Truyền tải thông điệp đến khán giả toàn cầu với video AI có khả năng dịch và đồng bộ khẩu hình trong hơn 70 ngôn ngữ và 175+ giọng địa phương. Phần mềm tạo video AI của chúng tôi đảm bảo giọng điệu, cách phát âm và biểu cảm luôn chính xác trong mọi ngôn ngữ.
Cần nhiều phiên bản video cho các thị trường khác nhau? Phần mềm avatar AI của bạn cho phép bạn bản địa hóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh video ngay lập tức. Cập nhật kịch bản, điều chỉnh biểu cảm và mở rộng sản xuất mà không cần quay phim thêm.
Bản sao avatar của bạn không chỉ sao chép ngoại hình, mà còn thể hiện năng lượng, cử chỉ và sức hút của bạn. Nhờ đó, mỗi video đều mang cảm giác gần gũi, chân thực và đúng với bản sắc thương hiệu của bạn, dù là dành cho khán giả, khách hàng hay đội ngũ nội bộ.
Avatar video AI sống động như thật với độ chân thực vô song
Tạo video chất lượng cao một cách dễ dàng với các avatar AI có ngoại hình, cử động và giọng nói như người thật. Chọn từ hàng trăm avatar có sẵn hoặc tự tạo avatar của bạn bằng quy trình AI chuyển đổi từ ảnh sang video. Dù là cho marketing, đào tạo hay mạng xã hội, trình tạo video avatar AI miễn phí của chúng tôi sẽ truyền tải thông điệp của bạn sống động mà không cần dùng đến máy quay.
Trình tạo avatar AI tạo ra các nhân vật số có thể tái hiện biểu cảm và giọng nói của con người, sử dụng kịch bản và hoạt hình để sản xuất nội dung video sinh động, thu hút.
HeyGen cho phép bạn tạo một avatar AI tùy chỉnh bằng cách tải lên một đoạn kịch bản, mà avatar sẽ dùng để diễn hoạt, thể hiện phong cách và giọng nói độc đáo của riêng bạn.
Việc sử dụng avatar video AI cho phép tạo nội dung chất lượng cao mà không cần quay phim, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả cho người sáng tạo.
Các avatar AI có thể dịch và đồng bộ khẩu hình trong nhiều ngôn ngữ, bảo đảm giọng nói tự nhiên và độ chính xác cao, giúp mở rộng hiệu quả phạm vi tiếp cận nội dung trên toàn cầu.
Có, các avatar AI của HeyGen có thể mô phỏng chính xác giọng nói và biểu cảm, tạo ra nội dung video chân thực và cuốn hút. Tự mình kiểm chứng độ chính xác trên nền tảng HeyGen.
Có, HeyGen cung cấp một trình tạo video avatar AI miễn phí để bạn có thể tạo các video ngắn và dùng thử nền tảng trước khi nâng cấp. Đây là cách đơn giản để khám phá các tính năng và nhanh chóng thấy được kết quả.
Chắc chắn rồi. Với công nghệ AI chuyển ảnh thành video của HeyGen, bạn chỉ cần tải lên một bức ảnh là có thể tạo ra một avatar biết nói, truyền tải kịch bản của bạn với cử động chân thực và đồng bộ giọng nói.
HeyGen kết hợp avatar chân thực, công nghệ nhân bản giọng nói và các công cụ chỉnh sửa nâng cao trong một nền tảng, khiến nó trở thành một trong những trình tạo video avatar AI tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà giáo dục và nhà sáng tạo nội dung.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.