Công cụ Tạo Video Đặt Sản Phẩm AI cho Video Có Thương Hiệu Mượt mà

Tạo ra sự đặt sản phẩm tự nhiên, chân thực trong video sử dụng HeyGen. Chèn sản phẩm vào các cảnh phim một cách có chủ đích và nhận thức về ngữ cảnh, mà không cần quay lại cảnh phim hay chỉnh sửa từng khung hình một cách thủ công, đồng thời giữ cho câu chuyện truyền thông đầy tính xác thực và an toàn cho thương hiệu.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Nội dung thương hiệu và tài trợ

Nội dung thương hiệu và tài trợ

Người sáng tạo tích hợp sản phẩm của nhà tài trợ một cách tự nhiên vào video mà không làm gián đoạn việc kể chuyện hoặc trải nghiệm của người xem.

Video tiếp thị và quảng cáo

Video tiếp thị và quảng cáo

Các đội ngũ trình bày sản phẩm trong môi trường thực tế phù hợp với thông điệp chiến dịch mà không cần tổ chức các buổi chụp hình mới.

Kể chuyện sản phẩm thương mại điện tử

Kể chuyện sản phẩm thương mại điện tử

Các thương hiệu trình diễn sản phẩm trong bối cảnh sử dụng, ngữ cảnh hoặc lối sống giúp người xem hình dung việc sở hữu.

Quan hệ đối tác với người ảnh hưởng và sáng tạo nội dung

Quan hệ đối tác với người ảnh hưởng và sáng tạo nội dung

Những người sáng tạo duy trì sự nhất quán trong việc đặt sản phẩm qua nhiều video mà vẫn giữ được quyền kiểm soát sáng tạo và tính xác thực.

Đào tạo và thuyết minh nội bộ

Đào tạo và thuyết minh nội bộ

Các công ty đưa công cụ hoặc sản phẩm vào video hướng dẫn mà không cần ghi lại mỗi khi cập nhật.

Địa phương hóa và chiến dịch toàn cầu

Địa phương hóa và chiến dịch toàn cầu

Sử dụng lại video cơ bản giống nhau và điều chỉnh vị trí sản phẩm cho các thị trường hoặc khu vực khác nhau một cách số hóa, thay đổi độ hiển thị của sản phẩm theo nhu cầu.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Đặt Sản phẩm AI Tốt nhất

HeyGen đưa việc đặt sản phẩm vào kỷ nguyên tạo video bằng AI, cách mạng hóa phương pháp truyền thống bằng công cụ AI. Thay vì việc chèn ép hoặc lồng ghép rõ ràng, nó đặt sản phẩm theo cách phù hợp với bối cảnh cảnh quay, sự chú ý của người xem và dòng chảy của câu chuyện, nâng cao tính hòa nhập của sản phẩm.

Thiết kế để tạo sự chân thực và đáng tin cậy

Việc đặt sản phẩm bằng AI chỉ hiệu quả khi nó có vẻ tự nhiên. HeyGen tập trung vào việc đặt sản phẩm một cách thuyết phục để sản phẩm hòa nhập vào cảnh mà không làm gián đoạn sự nhập tâm.

Nhanh hơn so với quy trình bố trí truyền thống

Bỏ qua đàm phán, quay lại và chỉnh sửa thủ công. AI xử lý việc đặt sản phẩm một cách số hóa, giảm thời gian sản xuất từ vài tuần xuống còn vài phút.

Được xây dựng cho các định dạng nội dung hiện đại

Từ các đoạn clip xã hội ngắn đến video thương hiệu dài hơn, vị trí đặt quảng cáo có thể tự động thích nghi với định dạng, khung hình và tốc độ.

Chèn sản phẩm nhận thức ngữ cảnh

HeyGen phân tích môi trường cảnh quay, góc máy và dòng chảy hình ảnh trước khi đặt một sản phẩm, đảm bảo sự hòa nhập tốt nhất. Điều này đảm bảo sản phẩm xuất hiện ở nơi mà nó hợp lý thay vì lơ lửng một cách không tự nhiên. Kết quả cảm thấy hòa nhập, không phải quảng cáo.

hình ảnh thành video

Sự căn chỉnh hình ảnh an toàn cho thương hiệu

Các sản phẩm được đặt với tỉ lệ, ánh sáng, và vị trí được kiểm soát để phù hợp với cảnh vật xung quanh, tương tự như hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp. Điều này bảo vệ nhận thức thương hiệu trong khi tránh những hình ảnh quá phóng đại hoặc gây xao lãng. Mỗi vị trí đặt sản phẩm đều hỗ trợ tính xác thực và niềm tin của người xem, điều này rất quan trọng cho hình ảnh sản phẩm thành công.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của những ánh đèn neon màu hồng và xanh dương tỏa ra.

Sắp đặt dựa trên kịch bản và bối cảnh

Việc đặt sản phẩm có thể được hướng dẫn bởi kịch bản hoặc ý đồ của cảnh, đảm bảo sự tích hợp liền mạch của hình ảnh sản phẩm. Cho dù sản phẩm được nhằm để nổi bật, hiển thị một cách thụ động, hay được tham chiếu một cách tinh tế, AI điều chỉnh mức độ nổi bật tương ứng, cải thiện nhiếp ảnh sản phẩm. Điều này giữ cho thông điệp phù hợp với mục tiêu của chiến dịch.

Nhân bản giọng nói

Tái sử dụng linh hoạt qua các chiến dịch

Một khi sản phẩm đã được đặt vào, các cảnh quay có thể được tái sử dụng trong nhiều video hoặc các biến thể khác nhau. Điều này cho phép các đội ngũ mở rộng chiến dịch mà không cần phải lặp lại công việc đặt hàng hoặc thiết lập sản xuất, nhờ vào các công cụ AI.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
Watch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
Watch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
Watch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ làm video đặt sản phẩm AI

Tạo video đặt sản phẩm AI thông qua quy trình làm việc được tối ưu hóa cho tốc độ và kiểm soát.

Bước 1

Tải lên hoặc tạo một video

Bắt đầu với một video có sẵn hoặc tạo một video mới sử dụng công cụ video AI của HeyGen.

Bước 2

Định nghĩa sản phẩm và mục đích

Xác định sản phẩm, mục tiêu vị trí, và mức độ hiển thị bạn muốn trong cảnh.

Bước 3

Áp dụng sắp xếp AI

HeyGen chèn sản phẩm sử dụng ngữ cảnh, ánh sáng và góc nhìn để tạo ra sự chân thực.

Bước 4

Xem lại và xuất

Xem trước vị trí đặt, điều chỉnh nếu cần thiết, và xuất video cuối cùng.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Sản phẩm đặt AI là gì?

Việc đặt sản phẩm AI một cách số hóa vào các video một cách chân thực và nhận thức được ngữ cảnh, không cần đạo cụ thực tế hay quay lại bằng cách sử dụng AI video generator.

Mức độ thực tế của các vị trí đặt là như thế nào?

Việc đặt sản phẩm được thiết kế để phù hợp với ánh sáng, tỉ lệ và góc nhìn của cảnh vật, sao cho chúng trở nên một phần tự nhiên của môi trường, tương tự như nhiếp ảnh sản phẩm hiệu quả.

Tôi có thể kiểm soát mức độ hiển thị của sản phẩm không?

Vâng. Bạn có thể hướng dẫn liệu sản phẩm có tinh tế, phụ, hay được nổi bật rõ ràng trong cảnh bằng công cụ AI.

Nó có hoạt động với cả video ngắn và dài không?

Việc đặt sản phẩm AI hoạt động trên nhiều định dạng, bao gồm cả đoạn clip trên mạng xã hội, quảng cáo, video giới thiệu và nội dung thương hiệu dài hơn.

Có thể cập nhật vị trí đặt sau này không?

Vâng. Sản phẩm hoặc vị trí có thể được thay đổi số hóa mà không cần tạo lại video.

Nội dung này có phù hợp để tài trợ không?

Vâng. Nhiều đội ngũ sử dụng việc đặt sản phẩm AI cho các nhà tài trợ nơi mà tính xác thực và lòng tin của người xem là quan trọng, tận dụng hình ảnh sản phẩm AI.

Tôi cần có kỹ năng chỉnh sửa video không?

Không. Quy trình được hướng dẫn và không đòi hỏi ghép nối thủ công hay công cụ chỉnh sửa nâng cao.

Ai nên sử dụng sản phẩm đặt hàng tự động AI?

Các thương hiệu, người sáng tạo, đại lý và nhà tiếp thị muốn có sự hiển thị sản phẩm một cách có quy mô, chân thực mà không cần đến sự phức tạp của quy trình sản xuất truyền thống sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

