Tạo ra sự đặt sản phẩm tự nhiên, chân thực trong video sử dụng HeyGen. Chèn sản phẩm vào các cảnh phim một cách có chủ đích và nhận thức về ngữ cảnh, mà không cần quay lại cảnh phim hay chỉnh sửa từng khung hình một cách thủ công, đồng thời giữ cho câu chuyện truyền thông đầy tính xác thực và an toàn cho thương hiệu.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Người sáng tạo tích hợp sản phẩm của nhà tài trợ một cách tự nhiên vào video mà không làm gián đoạn việc kể chuyện hoặc trải nghiệm của người xem.
Các đội ngũ trình bày sản phẩm trong môi trường thực tế phù hợp với thông điệp chiến dịch mà không cần tổ chức các buổi chụp hình mới.
Các thương hiệu trình diễn sản phẩm trong bối cảnh sử dụng, ngữ cảnh hoặc lối sống giúp người xem hình dung việc sở hữu.
Những người sáng tạo duy trì sự nhất quán trong việc đặt sản phẩm qua nhiều video mà vẫn giữ được quyền kiểm soát sáng tạo và tính xác thực.
Các công ty đưa công cụ hoặc sản phẩm vào video hướng dẫn mà không cần ghi lại mỗi khi cập nhật.
Sử dụng lại video cơ bản giống nhau và điều chỉnh vị trí sản phẩm cho các thị trường hoặc khu vực khác nhau một cách số hóa, thay đổi độ hiển thị của sản phẩm theo nhu cầu.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Đặt Sản phẩm AI Tốt nhất
HeyGen đưa việc đặt sản phẩm vào kỷ nguyên tạo video bằng AI, cách mạng hóa phương pháp truyền thống bằng công cụ AI. Thay vì việc chèn ép hoặc lồng ghép rõ ràng, nó đặt sản phẩm theo cách phù hợp với bối cảnh cảnh quay, sự chú ý của người xem và dòng chảy của câu chuyện, nâng cao tính hòa nhập của sản phẩm.
Việc đặt sản phẩm bằng AI chỉ hiệu quả khi nó có vẻ tự nhiên. HeyGen tập trung vào việc đặt sản phẩm một cách thuyết phục để sản phẩm hòa nhập vào cảnh mà không làm gián đoạn sự nhập tâm.
Bỏ qua đàm phán, quay lại và chỉnh sửa thủ công. AI xử lý việc đặt sản phẩm một cách số hóa, giảm thời gian sản xuất từ vài tuần xuống còn vài phút.
Từ các đoạn clip xã hội ngắn đến video thương hiệu dài hơn, vị trí đặt quảng cáo có thể tự động thích nghi với định dạng, khung hình và tốc độ.
Chèn sản phẩm nhận thức ngữ cảnh
HeyGen phân tích môi trường cảnh quay, góc máy và dòng chảy hình ảnh trước khi đặt một sản phẩm, đảm bảo sự hòa nhập tốt nhất. Điều này đảm bảo sản phẩm xuất hiện ở nơi mà nó hợp lý thay vì lơ lửng một cách không tự nhiên. Kết quả cảm thấy hòa nhập, không phải quảng cáo.
Sự căn chỉnh hình ảnh an toàn cho thương hiệu
Các sản phẩm được đặt với tỉ lệ, ánh sáng, và vị trí được kiểm soát để phù hợp với cảnh vật xung quanh, tương tự như hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp. Điều này bảo vệ nhận thức thương hiệu trong khi tránh những hình ảnh quá phóng đại hoặc gây xao lãng. Mỗi vị trí đặt sản phẩm đều hỗ trợ tính xác thực và niềm tin của người xem, điều này rất quan trọng cho hình ảnh sản phẩm thành công.
Sắp đặt dựa trên kịch bản và bối cảnh
Việc đặt sản phẩm có thể được hướng dẫn bởi kịch bản hoặc ý đồ của cảnh, đảm bảo sự tích hợp liền mạch của hình ảnh sản phẩm. Cho dù sản phẩm được nhằm để nổi bật, hiển thị một cách thụ động, hay được tham chiếu một cách tinh tế, AI điều chỉnh mức độ nổi bật tương ứng, cải thiện nhiếp ảnh sản phẩm. Điều này giữ cho thông điệp phù hợp với mục tiêu của chiến dịch.
Tái sử dụng linh hoạt qua các chiến dịch
Một khi sản phẩm đã được đặt vào, các cảnh quay có thể được tái sử dụng trong nhiều video hoặc các biến thể khác nhau. Điều này cho phép các đội ngũ mở rộng chiến dịch mà không cần phải lặp lại công việc đặt hàng hoặc thiết lập sản xuất, nhờ vào các công cụ AI.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ làm video đặt sản phẩm AI
Tạo video đặt sản phẩm AI thông qua quy trình làm việc được tối ưu hóa cho tốc độ và kiểm soát.
Bắt đầu với một video có sẵn hoặc tạo một video mới sử dụng công cụ video AI của HeyGen.
Xác định sản phẩm, mục tiêu vị trí, và mức độ hiển thị bạn muốn trong cảnh.
HeyGen chèn sản phẩm sử dụng ngữ cảnh, ánh sáng và góc nhìn để tạo ra sự chân thực.
Xem trước vị trí đặt, điều chỉnh nếu cần thiết, và xuất video cuối cùng.
Việc đặt sản phẩm AI một cách số hóa vào các video một cách chân thực và nhận thức được ngữ cảnh, không cần đạo cụ thực tế hay quay lại bằng cách sử dụng AI video generator.
Việc đặt sản phẩm được thiết kế để phù hợp với ánh sáng, tỉ lệ và góc nhìn của cảnh vật, sao cho chúng trở nên một phần tự nhiên của môi trường, tương tự như nhiếp ảnh sản phẩm hiệu quả.
Vâng. Bạn có thể hướng dẫn liệu sản phẩm có tinh tế, phụ, hay được nổi bật rõ ràng trong cảnh bằng công cụ AI.
Việc đặt sản phẩm AI hoạt động trên nhiều định dạng, bao gồm cả đoạn clip trên mạng xã hội, quảng cáo, video giới thiệu và nội dung thương hiệu dài hơn.
Vâng. Sản phẩm hoặc vị trí có thể được thay đổi số hóa mà không cần tạo lại video.
Vâng. Nhiều đội ngũ sử dụng việc đặt sản phẩm AI cho các nhà tài trợ nơi mà tính xác thực và lòng tin của người xem là quan trọng, tận dụng hình ảnh sản phẩm AI.
Không. Quy trình được hướng dẫn và không đòi hỏi ghép nối thủ công hay công cụ chỉnh sửa nâng cao.
Các thương hiệu, người sáng tạo, đại lý và nhà tiếp thị muốn có sự hiển thị sản phẩm một cách có quy mô, chân thực mà không cần đến sự phức tạp của quy trình sản xuất truyền thống sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất.
