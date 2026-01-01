Tạo video chuyên nghiệp từ văn bản, hình ảnh hoặc chỉ một đoạn gợi ý với trình tạo video AI của HeyGen. Chọn một người dẫn chương trình sống động như thật, thêm kịch bản của bạn và sản xuất nội dung chất lượng phòng thu bằng hơn 175 ngôn ngữ mà không cần quay phim, ê-kíp hay phần mềm chỉnh sửa. Mọi thứ bạn cần để tạo ra các video chỉn chu và hiện thực hóa ý tưởng của mình, tất cả trên một nền tảng.

Tạo video từ prompt Không cần chỉnh sửa hậu kỳ. Chỉ cần nhập một chủ đề, dán một đoạn kịch bản hoặc thả vào một URL, và Video Agent sẽ lo phần còn lại. Công cụ sẽ viết kịch bản, xây dựng storyboard, chọn hình ảnh minh họa và xuất ra một video AI hoàn chỉnh mà bạn có thể xuất bản hoặc tinh chỉnh, tất cả chỉ từ một đầu vào duy nhất.

Sản Xuất Video Tự Động Cung cấp cho trình tạo video AI một bài blog, tệp PDF hoặc một đoạn mô tả ngắn và nó sẽ xây dựng toàn bộ câu chuyện. Các cảnh được sắp xếp tự động, cảnh phụ (B-roll) và bố cục được ghép nối với nội dung của bạn, và lời thuyết minh được đồng bộ với từng khung hình, tạo ra một bản nháp gần hoàn chỉnh chỉ với một lần nhấp.

Hình ảnh Thông minh Mỗi video đều có bản sắc hình ảnh riêng. Trình tạo video AI sẽ chọn lọc cảnh quay stock, tạo hình ảnh tùy chỉnh và xây dựng đồ họa hiển thị trên màn hình phù hợp với từng kịch bản của bạn. Không dùng lại mẫu có sẵn, không bố cục chung chung – mỗi đoạn clip đều được thiết kế riêng cho thông điệp và khán giả của bạn.