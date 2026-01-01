Nhập ý tưởng của bạn. Nhấn tạo. Nhận một video sẵn sàng chia sẻ từ văn bản nhanh hơn bạn nghĩ. Không cần máy quay, phần mềm chỉnh sửa video hay kỹ năng sản xuất. Tải xuống, chỉnh sửa hoặc chia sẻ ngay lập tức.
Tạo video AI ở quy mô lớn, Không cần máy quay
Tạo video chuyên nghiệp từ văn bản, hình ảnh hoặc chỉ một đoạn gợi ý với trình tạo video AI của HeyGen. Chọn một người dẫn chương trình sống động như thật, thêm kịch bản của bạn và sản xuất nội dung chất lượng phòng thu bằng hơn 175 ngôn ngữ mà không cần quay phim, ê-kíp hay phần mềm chỉnh sửa. Mọi thứ bạn cần để tạo ra các video chỉn chu và hiện thực hóa ý tưởng của mình, tất cả trên một nền tảng.
Không cần chỉnh sửa hậu kỳ. Chỉ cần nhập một chủ đề, dán một đoạn kịch bản hoặc thả vào một URL, và Video Agent sẽ lo phần còn lại. Công cụ sẽ viết kịch bản, xây dựng storyboard, chọn hình ảnh minh họa và xuất ra một video AI hoàn chỉnh mà bạn có thể xuất bản hoặc tinh chỉnh, tất cả chỉ từ một đầu vào duy nhất.
Cung cấp cho trình tạo video AI một bài blog, tệp PDF hoặc một đoạn mô tả ngắn và nó sẽ xây dựng toàn bộ câu chuyện. Các cảnh được sắp xếp tự động, cảnh phụ (B-roll) và bố cục được ghép nối với nội dung của bạn, và lời thuyết minh được đồng bộ với từng khung hình, tạo ra một bản nháp gần hoàn chỉnh chỉ với một lần nhấp.
Mỗi video đều có bản sắc hình ảnh riêng. Trình tạo video AI sẽ chọn lọc cảnh quay stock, tạo hình ảnh tùy chỉnh và xây dựng đồ họa hiển thị trên màn hình phù hợp với từng kịch bản của bạn. Không dùng lại mẫu có sẵn, không bố cục chung chung – mỗi đoạn clip đều được thiết kế riêng cho thông điệp và khán giả của bạn.
Tạo các video ngắn cho mạng xã hội, chiến dịch marketing, mô-đun đào tạo và bản tin nội bộ với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với sản xuất truyền thống. Chuyển từ việc làm một video mỗi tuần sang đăng tải hằng ngày mà không cần ê-kíp sản xuất, chi phí thuê diễn viên hay hàng giờ chỉnh sửa thủ công.
Các Thực Tiễn Tốt Nhất Khi Tạo Video Bằng AI
Kết hợp tốc độ của Video Agent với độ chính xác của AI Studio. Tạo bản nháp đầu tiên với các cảnh quay, B-roll và kịch bản, rồi tinh chỉnh để có sản phẩm chuyên nghiệp. Bắt đầu miễn phí.
Bỏ qua trang trắng. Biến một đoạn gợi ý, URL hoặc tài liệu thành bản nháp video hoàn chỉnh với kịch bản, cấu trúc cảnh quay và B-roll được tạo tự động. Trình tạo video AI sẽ xử lý phần việc nặng nhọc, giúp bạn hoàn thành 80% chặng đường đến một sản phẩm chỉn chu.
Chọn một người dẫn chương trình có sẵn hoặc sử dụng bản sao kỹ thuật số của chính bạn để xuất hiện trên màn hình. Kết hợp họ với giọng thuyết minh AI tự nhiên từ thư viện, hoặc nhân bản giọng nói của bạn để tạo lời dẫn mang đậm dấu ấn thương hiệu và chân thực cho mọi video.
Mở bất kỳ bản nháp nào trong AI Studio để kiểm soát ở cấp độ từng khung hình. Thay thế các cảnh B-roll chung chung bằng tài sản thương hiệu của riêng bạn, điều chỉnh nhịp độ kịch bản, tinh chỉnh chuyển cảnh, áp dụng chỉnh màu và cố định bố cục cho đến khi mọi cảnh đều khớp với ý tưởng sáng tạo của bạn.
Mở rộng sang các thị trường mới với dịch vụ dịch video. Lồng tiếng cho video đã hoàn thiện của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ mà vẫn giữ được tông giọng gốc và độ khớp khẩu hình chính xác, không cần thu âm lại.
Trình tạo video AI biến kịch bản thành video chuyên nghiệp trong tích tắc
Trình tạo video AI của HeyGen từ văn bản tự động hóa quy trình sản xuất video, biến kịch bản của bạn thành các video chất lượng cao với avatar, lồng tiếng và hình ảnh nhất quán. Không cần máy quay hay ê-kíp.
Tạo video với avatar AI
HeyGen cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hơn 1100 avatar có sẵn sống động, bao gồm hàng chục sắc tộc, độ tuổi và phong cách nói khác nhau. Bạn cũng có thể tạo một bản sao kỹ thuật số tùy chỉnh của chính mình bằng cách tải lên một đoạn video ngắn, cho phép bạn sản xuất nội dung cá nhân hóa mà không cần trực tiếp xuất hiện trước ống kính. Các avatar của chúng tôi có khả năng đồng bộ khẩu hình, cử chỉ tự nhiên và giao tiếp bằng mắt, giúp video avatar AI của bạn gần như không thể phân biệt với người thật xuất hiện trên màn hình.
Biến văn bản thành video bằng AI
Công cụ AI chuyển văn bản thành video của chúng tôi có thể biến mọi nội dung viết (bài blog, kịch bản, gạch đầu dòng hoặc ý tưởng thô) thành một video hoàn chỉnh chỉ trong chưa đầy hai phút. Không giống các trình tạo video từ văn bản cơ bản chỉ cho ra những bản trình chiếu chung chung, HeyGen kết hợp lời bạn viết với một avatar AI sống động, giọng thuyết minh được đồng bộ và cảnh B-roll được chọn lọc, mang đến video chất lượng phát sóng chỉ từ một đoạn văn bản đầu vào.
Tạo video từ hình ảnh
Biến bất kỳ hình ảnh nào thành video chỉ trong vài giây. Tải lên một hình ảnh và thêm kịch bản để biến nó thành video do AI tạo ra với khả năng đồng bộ chuyển động môi chân thực, nhịp nói tự nhiên và giọng đọc giàu cảm xúc. Nâng cấp video của bạn với chữ chèn trên màn hình, nhạc nền và các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, không cần chỉnh sửa thủ công. Tạo video AI bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với nhiều giọng nói và chất giọng AI khác nhau.
Video Đặt Sản Phẩm
Chỉ cần tải lên hình ảnh sản phẩm và kịch bản của bạn, Ad Generator sẽ lo phần còn lại: đặt sản phẩm vào tay avatar của bạn, và bạn có thể chỉnh sửa bằng cách thêm nhạc, phụ đề và lồng tiếng. Hoàn hảo để mở rộng nội dung trên TikTok, Instagram và Amazon mà không cần gửi mẫu hay thuê ekip quay.
Điều khiển giọng nói AI chân thực
Chọn những giọng AI tự nhiên, phù hợp với avatar của bạn ngay trong giao diện AI Studio chỉ với một cú nhấp chuột, hoặc ghi lại chính xác chất giọng của bạn bằng tính năng Voice Mirroring. Bạn cũng có thể thêm nhạc nền hấp dẫn từ thư viện có sẵn của chúng tôi để mang đến cho dự án của bạn phần âm thanh hoàn hảo.
Các Mô Hình AI Mạnh Mẽ Nhất
Truy cập các công nghệ tạo sinh mới nhất trực tiếp trong HeyGen. Sử dụng các mô hình tạo video AI tiên tiến như Sora, Google Veo và Kling để tạo cảnh B-roll điện ảnh với chuyển động mượt mà, Flux để tạo hình ảnh AI độ trung thực cao, và ElevenLabs để tạo giọng nói siêu chân thực. Sản xuất tài sản video chuyên nghiệp trong tích tắc – từ các cảnh quay điện ảnh đến lời thuyết minh sống động như thật – mà không cần rời khỏi nền tảng.
Các trường hợp sử dụng của Trình tạo video AI
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn đang mở rộng quy mô sản xuất nội dung, tiếp cận nhiều đối tượng hơn và thúc đẩy tăng trưởng thực sự với một trong những nền tảng video AI sáng tạo nhất hiện nay.
Tạo quảng cáo thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, video giải thích và chiến dịch mạng xã hội với chi phí chỉ bằng một phần so với thuê agency. HeyGen giúp marketer sản xuất nội dung dạng ngắn chuyên nghiệp bằng avatar sống động, B-roll tùy chỉnh và toàn bộ tài sản thương hiệu của bạn. Tạo video TikTok ngắn mỗi ngày hoặc tự động dịch chiến dịch sang nhiều ngôn ngữ cho các thị trường toàn cầu, tất cả chỉ từ một kịch bản văn bản đơn giản.
Thay thế các buổi quay video tốn kém và việc phải quay lại nội dung trực tiếp cho đào tạo hội nhập và tuân thủ. HeyGen cho phép các chuyên viên thiết kế đào tạo và đội ngũ nhân sự nhập các bộ slide PowerPoint hoặc tệp PDF và tự động chuyển chúng thành các mô-đun đào tạo sinh động, do avatar dẫn dắt, với giọng thuyết minh tự nhiên và nhịp độ trình bày hoàn hảo. Giúp đào tạo nội bộ trở nên dễ mở rộng và nhất quán.
Tạo demo sản phẩm chuyên nghiệp và quảng cáo phong cách UGC ở quy mô lớn. Chỉ cần tải lên hình ảnh sản phẩm và kịch bản, sau đó sử dụng các phím tắt đặt sản phẩm của HeyGen để tạo quảng cáo trau chuốt với người dẫn chương trình AI. Hoàn hảo để kéo traffic cho các offer affiliate, tạo video ngắn mạng xã hội và thử nghiệm các ý tưởng marketing mà không cần thuê diễn viên hay quay cảnh mới.
Biến một ý tưởng thành video ngắn chỉn chu trong vài phút. Tạo nội dung do avatar AI dẫn dắt ở các tỷ lệ 9:16, 16:9 và 1:1 chỉ từ một kịch bản. Không cần máy quay hay phần mềm chỉnh sửa. Hoàn hảo để duy trì sự hiện diện trên nhiều nền tảng mà không bị kiệt sức.
Biến giáo án hoặc ghi chú học tập thành video giải thích sinh động chỉ trong vài phút. HeyGen kết hợp một giảng viên avatar AI với kịch bản của bạn, tự động tạo hình ảnh minh họa và thêm phụ đề. Dù bạn đang xây dựng khóa học online hay video hướng dẫn, việc sản xuất video chuyên nghiệp giờ đây ai cũng có thể làm được mà không cần quay phim.
Muốn xuất hiện trong video mà không cần lên hình trực tiếp? Hãy tạo một bản sao kỹ thuật số từ một đoạn clip ngắn và tạo vô số video nói chuyện từ chính kịch bản của bạn. Hoàn hảo cho vlog YouTube, xây dựng thương hiệu cá nhân và các dự án đam mê. Chỉ cần tải lên một đoạn clip, nhập kịch bản, và để avatar AI của bạn lo phần còn lại.
Cách tạo video với HeyGen
Biến ý tưởng của bạn thành những video chỉn chu trong vài phút. Với HeyGen, bạn có thể chuyển đổi văn bản đơn giản thành nội dung video chuyên nghiệp, hấp dẫn mà không cần quay phim, kỹ năng chỉnh sửa hay công cụ phức tạp.
Bắt đầu bằng cách nhập trực tiếp kịch bản của bạn vào trình soạn thảo hoặc dán nội dung sẵn có. HeyGen sẽ tự động chia văn bản của bạn thành các cảnh, giúp cấu trúc video và giữ cho mạch nội dung rõ ràng.
Chọn từ nhiều giọng AI tự nhiên để phù hợp với giọng điệu và đối tượng của bạn. Để tạo cảm giác cá nhân hơn, bạn cũng có thể nhân bản chính giọng nói của mình để có phần thuyết minh nhất quán và chân thực.
Nâng tầm video của bạn với hình ảnh, mẫu dựng sẵn, phụ đề, logo và nhạc nền. Tùy chỉnh bố cục, chỉnh sửa từng cảnh và tinh chỉnh phong cách bằng trình chỉnh sửa trực quan của HeyGen.
Tạo video của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột. Tải xuống dưới dạng MP4 hoặc chia sẻ trực tiếp trên trang web, các nền tảng mạng xã hội hoặc nền tảng học tập của bạn với định dạng phù hợp với nhu cầu.
Trình tạo video AI là các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo video từ văn bản, hình ảnh hoặc kịch bản. Chúng tự động xử lý việc chỉnh sửa, hình ảnh và lồng tiếng, vì vậy bạn không cần kỹ năng dựng video vẫn có thể tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp.
HeyGen là một công cụ tạo video AI hàng đầu được xây dựng dành cho các chuyên gia và nhà tiếp thị. Nền tảng này cho phép bạn tạo các video hấp dẫn bằng cách sử dụng các mẫu dựng sẵn hoặc lời nhắc văn bản, ở mọi định dạng cho mạng xã hội, bán hàng hoặc nội dung doanh nghiệp.
Tải lên một đoạn clip ngắn hoặc hình ảnh tham chiếu của chính bạn, sau đó nhập kịch bản vào HeyGen. Nền tảng sẽ tạo ra một video với chuyển động và giọng nói AI chân thực. Bạn có thể điều chỉnh định dạng, thêm cảnh và tùy chỉnh đầu ra cho video giải thích hoặc các đoạn clip trên mạng xã hội.
Có, HeyGen cung cấp tính năng tạo video từ văn bản và video do AI tạo ra miễn phí. Các gói trả phí bao gồm những tính năng tạo video nâng cao, công cụ chỉnh sửa mở rộng và hỗ trợ nhiều định dạng hơn, tùy thuộc vào gói bạn chọn.
Bạn có thể sử dụng văn bản, hình ảnh, hình ảnh có sẵn hoặc âm thanh để tạo video AI. HeyGen chuyển đổi những nội dung này thành các video giải thích, hướng dẫn hoặc tiếp thị bằng cách sử dụng các mẫu có thể tùy chỉnh với nhiều định dạng và phong cách khác nhau.
Có. Hãy tải tệp âm thanh của bạn lên và hệ thống AI của HeyGen sẽ tự động tạo video. Hệ thống sẽ đồng bộ giọng nói và hình ảnh để tạo ra avatar và đoạn video chân thực, rất phù hợp cho podcast, video giải thích và nội dung giáo dục.
Có. Trình tạo video từ văn bản của HeyGen cho phép bạn tạo các video giải thích và slide được trau chuốt từ bất kỳ đoạn văn bản nào. Các mẫu video giúp bạn sản xuất nội dung theo định dạng ưa thích cho marketing, đào tạo hoặc demo sản phẩm.
Đối với hầu hết nhu cầu về kinh doanh, marketing và đào tạo, thì có. HeyGen cho phép bạn tạo hoạt cảnh cho các cảnh quay, thêm chuyển động và tạo ra video hoàn chỉnh mà không cần ê-kíp sản xuất. Công cụ này giúp các nhóm xuất bản video nhanh hơn, đồng thời giữ cho toàn bộ quy trình trở nên đơn giản, có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí.
Giao diện của HeyGen giúp mọi thứ trở nên dễ dàng. Tải lên văn bản và hình ảnh của bạn, chọn một mẫu video, rồi để AI tự động tạo video cho bạn. Nền tảng này được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng tạo ra những video ấn tượng mà không cần kỹ năng kỹ thuật.
Có. Tải một hình ảnh tham chiếu lên HeyGen và AI sẽ tạo ra các video trông tự nhiên. Bạn có thể làm cho avatar chuyển động, điều chỉnh biểu cảm và tạo các video giải thích cá nhân hóa hoặc clip thương hiệu với chuyển động chân thực và đồng bộ âm thanh.
Có. Bạn có thể tạo các video quảng cáo ngắn, clip mạng xã hội và quảng cáo được tối ưu cho TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Trình tạo video AI xử lý toàn bộ quy trình, vì vậy bạn có thể tạo nội dung do AI tạo ra với tốc độ mà các kênh của bạn yêu cầu, với những video trông và nghe chuyên nghiệp ngay từ lần render đầu tiên.
HeyGen cho phép bạn tạo video giải thích, video quảng bá, hướng dẫn, demo sản phẩm, nội dung đào tạo và onboarding, video tiếp cận cá nhân hóa, và các clip ngắn cho mạng xã hội. Tất cả video đều sử dụng avatar AI chân thực, giọng nói tự nhiên và dịch đa ngôn ngữ để sản xuất nhanh chóng ở quy mô lớn.
HeyGen hoạt động rất nhanh và nhiều video được tạo chỉ trong vòng một phút. Nếu video của bạn dài hơn, dùng nhiều cảnh hơn hoặc có nhiều hiệu ứng nặng, thời gian tạo có thể lâu hơn một chút nhưng thường vẫn hoàn thành chỉ trong vài phút.
Có. HeyGen được các công ty Fortune 500 và các đội ngũ doanh nghiệp trong các bộ phận Đào tạo & Phát triển (L&D), marketing, hỗ trợ bán hàng và truyền thông nội bộ tin dùng. Các tính năng dành cho doanh nghiệp bao gồm đăng nhập một lần (SSO), quyền truy cập API, tạo video hàng loạt, avatar tùy chỉnh, bộ nhận diện thương hiệu, tuân thủ SOC 2 và đội ngũ Hỗ trợ Thành công Khách hàng chuyên trách.
Có. HeyGen cho phép bạn tạo video AI được tối ưu hóa cho TikTok, Instagram và các nền tảng mạng xã hội khác. Chọn một mẫu, thêm giọng đọc AI, tùy chỉnh video của bạn và xuất bản nội dung ngay lập tức. Nền tảng được xây dựng để bắt kịp tốc độ mà các kênh của bạn yêu cầu.
Có. HeyGen giữ an toàn cho dữ liệu của bạn và tạo avatar một cách có trách nhiệm. Bạn sở hữu các video và hình ảnh do AI tạo ra, vì vậy bạn có thể tự tin xuất bản nội dung cho mục đích marketing hoặc đào tạo.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.