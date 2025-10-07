Bắt đầu từ URL sản phẩm, kịch bản ngắn, hoặc thông tin mô tả đơn giản và nhận được các bản sao quảng cáo Facebook chất lượng cao mà không cần quay phim hay chỉnh sửa thủ công. HeyGen tự động tạo ra bản sao, hình ảnh, tỷ lệ khung hình, và phiên bản địa phương hóa để các đội ngũ có thể ra mắt nhiều biến thể quảng cáo hiệu suất cao hơn nhanh chóng.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Khi thời gian ra mắt sản phẩm ngắn, các phương pháp truyền thống làm chậm tiến độ của bạn. Chỉ cần dán URL sản phẩm hoặc thông tin ngắn gọn và HeyGen sẽ tạo ra các quảng cáo video hoặc hình ảnh chú trọng với lời kêu gọi hành động rõ ràng để bạn có thể khởi chạy chiến dịch trong vài giờ thay vì vài tuần.
Việc chuyển đổi nhiều SKU thành quảng cáo tiêu tốn nhiều nguồn lực, đặc biệt là khi sử dụng trình tạo quảng cáo AI. HeyGen tự động hóa việc tạo ra sự sáng tạo cho từng sản phẩm, tạo ra hình ảnh và bản sao nhất quán để các đội có thể thực hiện các chiến dịch song song cho các danh mục lớn mà không cần tăng số lượng nhân viên sử dụng trình tạo quảng cáo AI của chúng tôi.
Việc mở rộng sang các thị trường mới đòi hỏi phải có các sản phẩm sáng tạo đã được dịch. HeyGen dịch kịch bản, tạo lại lời thoại, và điều chỉnh phụ đề cũng như nhịp độ để bạn có thể thử nghiệm thông điệp địa phương hóa một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
Các định dạng ngắn gọn thưởng cho những chỉnh sửa và nhịp độ thu hút sự chú ý. HeyGen tạo ra các video dọc và vuông được tối ưu hóa cho Reels và Stories với những màn mở đầu nhanh chóng, phụ đề dễ đọc, và thời gian biểu chuẩn bị sẵn cho nền tảng nhằm tăng cường sự tương tác ngay từ đầu.
Retargeting đòi hỏi nhiều thông điệp được điều chỉnh cụ thể để tạo tiếng vang. HeyGen tạo ra các biến thể tùy chỉnh cho từng phân khúc khán giả, nhấn mạnh lợi ích, giảm giá, hoặc bằng chứng xã hội để tăng tỷ lệ chuyển đổi từ lưu lượng truy cập ấm áp với các bản sao quảng cáo được điều chỉnh.
Các cơ quan phải cung cấp số lượng và sự nhất quán cho khách hàng. HeyGen thúc đẩy việc tạo chiến dịch, bảo đảm hướng dẫn thương hiệu với các bộ nhận diện thương hiệu có thể tái sử dụng, và xuất khẩu tài sản được tổ chức cho người quản lý quảng cáo và công cụ báo cáo.
Tại sao Heygen là Công cụ Tạo Quảng cáo Facebook AI tốt nhất
HeyGen kết hợp sản xuất nhanh chóng, sáng tạo tối ưu hóa cho nền tảng và kiểm thử tự động để giúp các đội nhóm mở rộng quảng cáo trên Facebook mà không cần phòng thu. Tạo ra nhiều ý tưởng quảng cáo, dịch kịch bản và lặp lại nhanh chóng để cải thiện ROI.
Tạo ra các sản phẩm sáng tạo sẵn sàng cho việc phát hành trên Facebook từ văn bản hoặc URL chỉ trong vài phút. HeyGen xây dựng hình ảnh, chuyển động và bản sao trên màn hình sử dụng công cụ AI để các đội ngũ có thể bỏ qua quá trình quay phim và chu kỳ chỉnh sửa dài.
Tự động điều chỉnh kích thước và định dạng nội dung sáng tạo cho Feed, Stories, Reels và Messenger. HeyGen đảm bảo tỷ lệ khung hình, tốc độ và phụ đề phù hợp với quy tắc đặt quảng cáo và phương pháp tốt nhất trên Facebook.
HeyGen gợi ý đối tượng, tạo các bộ biến thể cho việc thử nghiệm A/B, và tối ưu hóa bản sao và hình ảnh theo thời gian để quảng cáo của bạn nhận được nhiều lượt nhấp hơn và giảm chi phí.
Liên kết đến quy trình tạo video và hình ảnh
Dán URL của sản phẩm hoặc trang đích và HeyGen sẽ trích xuất thông điệp chính, hình ảnh và ảnh sản phẩm. Hệ thống sẽ ánh xạ những tài sản này vào các bản nháp đa cảnh và tạo ra cả hình ảnh và video sáng tạo sẵn sàng cho các chiến dịch trên Facebook mà không cần sắp xếp thủ công. Sử dụng liên kết đến luồng video để biến các trang sản phẩm thành đoạn clip ngắn cho mạng xã hội hoặc khung quảng cáo tĩnh ngay lập tức.
Viết quảng cáo tự động và sự kết hợp sáng tạo
HeyGen soạn thảo các tiêu đề, văn bản chính và CTA phù hợp với mục tiêu chiến dịch của bạn. Công cụ này kết hợp các biến thể của bản sao với hình ảnh được tạo và gợi ý móc nối để sản xuất hàng chục khái niệm quảng cáo. Mỗi bản nháp tuân theo giới hạn độ dài của bản sao trên nền tảng và sử dụng các mô hình thuyết phục đã được kiểm nghiệm để cải thiện tỷ lệ nhấp qua và tỷ lệ chuyển đổi.
Tích hợp các tùy chọn địa phương hóa và giọng nói
Dịch kịch bản và tái tạo lời thoại với công cụ dịch video, để bạn có thể triển khai quảng cáo nhanh chóng trên các thị trường sử dụng công cụ làm quảng cáo AI của chúng tôi. HeyGen hỗ trợ tổng hợp giọng nói đa ngôn ngữ và đồng bộ hóa môi cho quảng cáo video, đồng thời cập nhật phụ đề và văn bản trên màn hình để các sản phẩm sáng tạo địa phương hóa có cảm giác tự nhiên và nhất quán.
Công cụ tạo lô và kiểm thử biến thể
Tạo và xuất khẩu các lô quảng cáo lớn bằng cách thay đổi móc câu, hình ảnh hoặc kêu gọi hành động. HeyGen tổ chức việc xuất khẩu theo quy ước đặt tên và cài đặt sẵn sàng cho nền tảng, giúp việc thực hiện các bài kiểm tra A B có cấu trúc và lặp lại trên các quảng cáo thắng cuộc mà không mất thời gian chỉnh sửa.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo quảng cáo Facebook bằng AI
Tạo quảng cáo Facebook trong bốn bước đơn giản từ bản tóm tắt đến tài sản sẵn sàng cho việc phát hành.
Dán trang sản phẩm, tải hình ảnh lên, hoặc nhập một đoạn kịch bản ngắn. HeyGen phân tích chi tiết sản phẩm, tính năng và tài sản hình ảnh để xây dựng một khái niệm sáng tạo ban đầu.
Chọn tỷ lệ khung hình, tốc độ và chủ đề hình ảnh cho Feed, Stories, Reels hoặc Messenger. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn để giữ màu sắc, phông chữ và logo nhất quán.
Xem trước nhiều bản nháp văn bản và hình ảnh, chỉnh sửa tiêu đề hoặc hình ảnh, và tạo thêm các biến thể khác. Sử dụng các gợi ý có sẵn để cải thiện câu mở đầu và kêu gọi hành động.
Tải xuống tài sản MP4 hoặc PNG được tối ưu hóa cho từng vị trí, hoặc xuất các lô hàng được tổ chức cho trình quản lý quảng cáo của bạn. Các sản phẩm đầu ra của HeyGen sẵn sàng để tải lên và thử nghiệm ngay lập tức.
Một trình tạo quảng cáo facebook AI tự động hóa việc tạo quảng cáo bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh hoặc liên kết sản phẩm. HeyGen chuyển đổi các bản tóm tắt thành các sản phẩm quảng cáo hoàn chỉnh bằng cách tạo ra bản sao, hình ảnh, chuyển động và xuất khẩu. Bạn cung cấp ý tưởng hoặc URL và công cụ sẽ xây dựng các tài sản sẵn sàng ra mắt để các đội ngũ có thể sản xuất nhiều quảng cáo hơn với chi phí và thời gian ít hơn.
Đúng vậy. HeyGen hỗ trợ chuyển đổi từ hình ảnh sang video và từ văn bản sang video để bạn có thể tạo ra các quảng cáo hình ảnh tĩnh, đoạn video ngắn và các sản phẩm sáng tạo xã hội nhiều cảnh. Hệ thống tự động định dạng tài sản cho các vị trí dọc, vuông và ngang và tối ưu hóa nhịp độ và vị trí chú thích cho từng định dạng.
Không. HeyGen tạo ra bản sao thuyết phục, đề xuất móc nối và hình ảnh phù hợp một cách tự động. Bạn có thể tùy chỉnh kết quả, nhưng bản nháp mặc định được xây dựng để đáp ứng giới hạn của nền tảng và thực hành tốt nhất về chuyển đổi để các đội ngũ không có nhà thiết kế vẫn có thể khởi chạy các chiến dịch chất lượng cao.
HeyGen tạo ra nhiều biến thể của tiêu đề, mô tả, hình ảnh và CTA để bạn có thể thực hiện các bài kiểm tra A/B một cách nhanh chóng với trình tạo quảng cáo Facebook của chúng tôi. Nền tảng này tổ chức xuất hàng loạt và đề xuất sự kết hợp đối tượng và định dạng để giúp bạn lặp lại nhanh hơn và mở rộng các phiên bản hiệu suất tốt nhất.
Vâng. Sử dụng công cụ dịch video và địa phương hóa để dịch kịch bản, tái tạo lại lời thoại với giữ nguyên âm điệu, và cập nhật phụ đề cũng như văn bản trên màn hình. Các sản phẩm sáng tạo đã được địa phương hóa được xây dựng lại với thời gian và hình ảnh điều chỉnh để cảm thấy tự nhiên trong từng ngôn ngữ, đảm bảo các bản sao quảng cáo hiệu quả.
Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu với logo, màu sắc và phông chữ mà HeyGen thực thi trên các bản nháp để tạo ra các bản sao quảng cáo Facebook hiệu quả. Bạn có thể khóa các phần tử, phê duyệt mẫu và xuất các tài sản nhất quán cho nhiều khách hàng hoặc dòng sản phẩm để duy trì các chiến dịch theo thương hiệu một cách quy mô.
HeyGen xuất các tệp video MP4 và hình ảnh PNG độ phân giải cao được định dạng cho Feed, Stories, Reels, Messenger và đặt trong luồng. Các tùy chọn xuất hàng loạt giúp dễ dàng tạo ra các tệp sẵn sàng cho nền tảng cho các quản lý quảng cáo và công cụ chiến dịch, nâng cao quy trình tạo quảng cáo của chúng ta.
Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả sản phẩm sáng tạo mà bạn tạo ra. HeyGen sử dụng tài sản có bản quyền và nội dung được tạo ra có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Hãy luôn đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có quyền phù hợp cho việc quảng cáo.
HeyGen xây dựng các sản phẩm sáng tạo theo các phương pháp tốt nhất của nền tảng và các hạn chế chính sách phổ biến, bao gồm giới hạn về văn bản và hướng dẫn về vị trí đặt. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt cuối cùng trong Quản lý Quảng cáo Facebook trước khi khởi chạy.
Bắt đầu với một mục tiêu chiến dịch rõ ràng, cung cấp thông tin sản phẩm ngắn gọn hoặc URL trang đích, chọn các định dạng cụ thể cho từng nền tảng, và tạo ra nhiều biến thể để thử nghiệm các yếu tố thu hút và hình ảnh. Sử dụng địa phương hóa để tiếp cận thị trường mới và tận dụng xuất khẩu hàng loạt để mở rộng quy mô thử nghiệm trên các đối tượng khán giả.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.