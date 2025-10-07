Khuyến mãi danh mục và bộ sưu tập có khả năng mở rộng

Việc chuyển đổi nhiều SKU thành quảng cáo tiêu tốn nhiều nguồn lực, đặc biệt là khi sử dụng trình tạo quảng cáo AI. HeyGen tự động hóa việc tạo ra sự sáng tạo cho từng sản phẩm, tạo ra hình ảnh và bản sao nhất quán để các đội có thể thực hiện các chiến dịch song song cho các danh mục lớn mà không cần tăng số lượng nhân viên sử dụng trình tạo quảng cáo AI của chúng tôi.