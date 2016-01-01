Công cụ Người Phát Ngôn AI có thể tạo ra những video chất lượng cao một cách nhanh chóng mà không cần quay phim hay chỉnh sửa. Cho dù bạn đang tạo nội dung cho video marketing, đào tạo, hay mạng xã hội, bạn có thể có một người phát ngôn AI chân thực sẵn sàng chỉ trong vài phút. Không cần quay phim, không cần chỉnh sửa, chỉ cần kết quả.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng cho các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Làm thế nào để tạo video người phát ngôn AI?
Người phát ngôn AI là một hình đại diện số có khả năng nói kịch bản của bạn với sự đồng bộ hoàn hảo giữa giọng nói và động tác môi. Bạn có thể sử dụng công nghệ này để tạo ra các video chuyên nghiệp mà không cần đến diễn viên hay trang thiết bị quay phim đắt tiền.
Chỉ cần gõ hoặc dán kịch bản của bạn vào nền tảng. Dù đó là thông điệp quảng cáo, một mô-đun giáo dục, hay một bài đăng trên mạng xã hội, hệ thống đã sẵn sàng để xử lý mọi loại nội dung.
Chọn một hình đại diện từ các tùy chọn có sẵn hoặc tạo một hình đại diện tùy chỉnh để phản ánh thương hiệu của bạn. Tùy chỉnh vẻ ngoài của hình đại diện để phù hợp với phong cách của video của bạn.
Trí tuệ nhân tạo đồng bộ hóa lời nói của bạn với chuyển động miệng của hình đại diện, đảm bảo mọi thứ trông tự nhiên.
Khi video của bạn đã sẵn sàng, hãy tải xuống hoặc lấy đường link có thể chia sẻ. Sử dụng nó trên trang web của bạn, mạng xã hội, hoặc trong email.
Tính năng của Người đại diện AI
Những tính năng mạnh mẽ để nâng cao nội dung video của bạn
Chúng tôi đã xây dựng công cụ Người Phát Ngôn AI để sử dụng đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tính năng để đáp ứng mọi nhu cầu tạo video của bạn. Đây là lý do công cụ của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo để tạo ra các video chuyên nghiệp:
Đồng bộ hóa môi chân thực
Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi đồng bộ hóa giọng nói một cách hoàn hảo với chuyển động môi của hình đại diện. Mỗi từ được căn chỉnh một cách liền mạch, khiến cho video của bạn trở nên tự nhiên và chuyên nghiệp.
Công nghệ này đảm bảo người phát ngôn của bạn truyền đạt thông điệp với cảm xúc chân thực và độ chính xác sinh động, thu hút người xem
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Tiếp cận khán giả toàn cầu bằng cách tạo video bằng hơn 70 ngôn ngữ. Công cụ đảm bảo thông điệp của bạn được nghe và hiểu khắp các khu vực và nền văn hóa khác nhau. Bạn có thể dễ dàng địa phương hóa thông điệp của thương hiệu để kết nối với khán giả quốc tế và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.
Hình đại diện có thể tùy chỉnh
Bạn có thể lựa chọn từ nhiều avatar được tạo sẵn hoặc tạo một avatar phù hợp với thương hiệu của bạn. Các tùy chọn tuỳ chỉnh cho phép bạn điều chỉnh vẻ ngoài và tính cách của avatar để phù hợp với tông của video.
Mỗi avatar có thể phản ánh bản sắc thương hiệu của bạn, giúp bạn duy trì sự nhất quán và chuyên nghiệp trong tất cả nội dung của mình
Không cần thiết bị máy ảnh hay phòng thu
Quên đi việc sử dụng thiết bị quay phim đắt tiền hay những ngày dài trong phòng thu. Tải lên kịch bản của bạn, chọn hình đại diện, và để hệ thống lo phần còn lại. Quá trình này nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả. Điều này cho phép bạn sản xuất video người đại diện chất lượng cao bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hoàn hảo cho marketing, đào tạo, và giao tiếp doanh nghiệp.
Video người phát ngôn AI sử dụng hình đại diện số hóa có khả năng nói kịch bản của bạn với động tác môi chính xác và biểu cảm tự nhiên. Nó cho phép bạn tạo ra những video chuyên nghiệp mà không cần thuê diễn viên hay lắp đặt thiết bị quay phim.
Chỉ cần tải lên hoặc nhập kịch bản của bạn, chọn một hình đại diện, và AI sẽ tự động đồng bộ giọng nói với các chuyển động miệng sống động. Video người phát ngôn của bạn sẽ được tạo ra trong vài phút, sẵn sàng để tải xuống hoặc chia sẻ.
Đúng vậy. Bạn có thể chọn từ những hình đại diện có sẵn hoặc thiết kế một hình đại diện riêng biệt phù hợp với phong cách và cá tính của thương hiệu bạn. Để có hình đại diện hoàn toàn cá nhân hóa, hãy khám phá AI Talking Head Generator của chúng tôi.
Bạn có thể tự viết kịch bản hoặc tạo ra một kịch bản sử dụng công cụ AI. Nếu bạn cần trợ giúp để soạn đối thoại, hãy thử sử dụng AI Video Script Generator để nhanh chóng có được kịch bản chất lượng.
Quy trình diễn ra nhanh chóng. Ngay sau khi bạn cung cấp kịch bản và chọn một hình đại diện, hệ thống sẽ tạo ra một video chất lượng chỉ trong vài phút, ngay cả đối với nội dung dài hơn hoặc nhiều biến thể.
Vâng. Chúng rất phù hợp cho các bài hướng dẫn, quá trình làm quen, giới thiệu sản phẩm, cập nhật thông tin doanh nghiệp, và nhiều hơn nữa. Những hình đại diện AI giúp truyền đạt thông tin một cách rõ ràng trong khi giảm thời gian và chi phí sản xuất.
Chỉ cần tạo video của bạn trên HeyGen và kết nối nó với các công cụ như Zapier để tự động hóa việc tạo video cho việc theo dõi khách hàng tiềm năng, đào tạo, hoặc đăng bài trên mạng xã hội. Khi các video đã sẵn sàng, bạn có thể chia sẻ chúng qua email, mạng xã hội, hoặc trên website của bạn và theo dõi hiệu suất của chúng.
Người phát ngôn AI giúp giảm chi phí bằng cách loại bỏ nhu cầu về diễn viên, phòng thu, đi lại và quay lại. Một hình đại diện duy nhất có thể tạo ra số lượng video không giới hạn, làm cho sản xuất video chất lượng cao trở nên phải chăng cho mọi đội ngũ.
Có. Bạn có thể thử công cụ miễn phí và khám phá các tính năng của nó trước khi nâng cấp. Để bắt đầu ngay lập tức, truy cập HeyGen Signup.
