“Chúng tôi biết rằng chỉ cung cấp nội dung dạng văn bản sẽ không đủ hiệu quả để giữ cho các đối tác luôn hứng thú. Nhờ sử dụng avatar của HeyGen, chúng tôi có thể tạo ra nội dung vừa giàu thông tin, vừa thú vị và tương tác. Điều đó giúp việc học trở thành một trải nghiệm sinh động hơn.”

John Suncansky

Điều phối viên marketing tại TechMix