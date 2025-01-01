Xây dựng các khóa học và tiếp cận học viên trên toàn cầu

Dù bạn đang tạo khóa học trực tuyến, bài giảng, hướng dẫn hay các thông điệp truyền cảm hứng, trình tạo video AI của HeyGen giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất những video chuyên nghiệp và cuốn hút. Các video AI này thu hút khán giả trên toàn thế giới và giúp truyền tải tác động lâu dài.

Lợi ích và giá trị

Tăng tương tác, mở rộng quy mô và đơn giản hóa việc xây dựng khóa học với tạo video bằng AI

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

Khám phá cách các chuyên gia L&D chuyển đổi nội dung học tập với các công cụ tạo video AI

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

“Chúng tôi biết rằng chỉ cung cấp nội dung dạng văn bản sẽ không đủ hiệu quả để giữ cho các đối tác luôn hứng thú. Nhờ sử dụng avatar của HeyGen, chúng tôi có thể tạo ra nội dung vừa giàu thông tin, vừa thú vị và tương tác. Điều đó giúp việc học trở thành một trải nghiệm sinh động hơn.”

John Suncansky

Điều phối viên marketing tại TechMix

How to create online learning courses with HeyGen

  1. Find the perfect learning template

Duyệt qua nhiều mẫu có thể tùy chỉnh được thiết kế riêng cho các khóa học học trực tuyến. Dù bạn đang tạo bài giảng, hướng dẫn hay bài nói truyền cảm hứng, hãy chọn bố cục phù hợp với phong cách giảng dạy của bạn. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn ngay lập tức để đảm bảo tính nhất quán.

  1. Add your talk track, avatar, and background
  1. Customize your AI video
  1. Get creative with additional design elements
  1. Submit your final video

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tạo những loại nội dung học tập nào với trình tạo khóa học AI của HeyGen?

Bạn có thể tạo ra nhiều loại tài liệu học tập đa dạng—bài giảng video, hướng dẫn, video truyền cảm hứng và nhiều hơn nữa—nhờ các tính năng AI của nền tảng.

Tôi có thể dùng công cụ tạo khóa học bằng AI như HeyGen cho các khóa học trực tuyến không?

Chắc chắn rồi. Dù là cho nền tảng e-learning, đào tạo nhân viên hay môi trường lớp học, HeyGen giúp bạn tạo ra các video hấp dẫn, giữ được sự tập trung của người học.

Avatar AI hoạt động như thế nào trong các video giảng dạy?

Các avatar AI của chúng tôi đóng vai trò là người dẫn chương trình ảo, với biểu cảm khuôn mặt chân thực và khả năng đồng bộ chuyển động môi với lời nói. Bạn có thể chọn từ các avatar dựng sẵn hoặc tự tạo avatar của riêng mình.

HeyGen có thể dịch các video học tập của tôi cho khán giả toàn cầu không?

Có, việc dịch video của bạn sang hơn 170 ngôn ngữ rất nhanh chóng và đơn giản nhờ các tính năng bản địa hóa tiên tiến của HeyGen.

HeyGen có phù hợp cho người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm chỉnh sửa video không?

Chắc chắn rồi. HeyGen rất thân thiện với người dùng, cung cấp các mẫu có sẵn và công cụ chỉnh sửa trực quan để giúp người mới tạo ra những video chỉn chu, chuyên nghiệp.

HeyGen giúp tiết kiệm thời gian như thế nào so với quy trình sản xuất video truyền thống?

Quy trình sản xuất thông thường đòi hỏi phải thuê một ekip, quay phim và trải qua nhiều vòng chỉnh sửa. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các video chỉn chu trong vài phút — lý tưởng cho các nhà giáo dục cần nội dung được sản xuất nhanh chóng.

Tôi có thể tùy chỉnh giao diện và phong cách cho video của mình không?

Chắc chắn rồi. Bạn có thể chọn hình nền, yếu tố đồ họa, phông chữ và màu sắc sao cho phù hợp với thương hiệu hoặc phong cách khóa học của mình.

Lợi ích của việc sử dụng avatar AI so với video quay trực tiếp là gì?

Avatar AI loại bỏ nhu cầu phải xuất hiện trước ống kính, quay lại nhiều lần hoặc chỉnh sửa phức tạp. Chúng rất lý tưởng để mở rộng nội dung của bạn một cách nhất quán.

Tôi bắt đầu sử dụng HeyGen cho các khóa học của mình như thế nào?

Chỉ cần đăng ký, chọn một mẫu hoặc bắt đầu từ trang trắng, chọn avatar và tải lên kịch bản của bạn. Giao diện thân thiện với người dùng của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước.

HeyGen hỗ trợ những định dạng xuất video nào?

HeyGen hỗ trợ nhiều định dạng xuất video, giúp bạn dễ dàng chia sẻ nội dung lên các nền tảng như YouTube hoặc trong các hệ thống nội bộ.

HeyGen có phù hợp túi tiền cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc giáo viên cá nhân không?

Có, các gói giá linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng, từ giảng viên cá nhân đến các doanh nghiệp lớn.

Tôi có thể dùng HeyGen để tạo các trải nghiệm học tập tương tác không?

Có, các tính năng nâng cao của HeyGen hỗ trợ những yếu tố tương tác như câu đố hoặc kịch bản phân nhánh, giúp tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho người học của bạn.

