Dù bạn đang tạo khóa học trực tuyến, bài giảng, hướng dẫn hay các thông điệp truyền cảm hứng, trình tạo video AI của HeyGen giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất những video chuyên nghiệp và cuốn hút. Các video AI này thu hút khán giả trên toàn thế giới và giúp truyền tải tác động lâu dài.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
See how TechMix empowers international partners with AI video creation.
Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.
Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.
“Chúng tôi biết rằng chỉ cung cấp nội dung dạng văn bản sẽ không đủ hiệu quả để giữ cho các đối tác luôn hứng thú. Nhờ sử dụng avatar của HeyGen, chúng tôi có thể tạo ra nội dung vừa giàu thông tin, vừa thú vị và tương tác. Điều đó giúp việc học trở thành một trải nghiệm sinh động hơn.”
John Suncansky
Điều phối viên marketing tại TechMix
How to create online learning courses with HeyGen
Duyệt qua nhiều mẫu có thể tùy chỉnh được thiết kế riêng cho các khóa học học trực tuyến. Dù bạn đang tạo bài giảng, hướng dẫn hay bài nói truyền cảm hứng, hãy chọn bố cục phù hợp với phong cách giảng dạy của bạn. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn ngay lập tức để đảm bảo tính nhất quán.
Bạn có thể tạo ra nhiều loại tài liệu học tập đa dạng—bài giảng video, hướng dẫn, video truyền cảm hứng và nhiều hơn nữa—nhờ các tính năng AI của nền tảng.
Chắc chắn rồi. Dù là cho nền tảng e-learning, đào tạo nhân viên hay môi trường lớp học, HeyGen giúp bạn tạo ra các video hấp dẫn, giữ được sự tập trung của người học.
Các avatar AI của chúng tôi đóng vai trò là người dẫn chương trình ảo, với biểu cảm khuôn mặt chân thực và khả năng đồng bộ chuyển động môi với lời nói. Bạn có thể chọn từ các avatar dựng sẵn hoặc tự tạo avatar của riêng mình.
Có, việc dịch video của bạn sang hơn 170 ngôn ngữ rất nhanh chóng và đơn giản nhờ các tính năng bản địa hóa tiên tiến của HeyGen.
Chắc chắn rồi. HeyGen rất thân thiện với người dùng, cung cấp các mẫu có sẵn và công cụ chỉnh sửa trực quan để giúp người mới tạo ra những video chỉn chu, chuyên nghiệp.
Quy trình sản xuất thông thường đòi hỏi phải thuê một ekip, quay phim và trải qua nhiều vòng chỉnh sửa. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các video chỉn chu trong vài phút — lý tưởng cho các nhà giáo dục cần nội dung được sản xuất nhanh chóng.
Chắc chắn rồi. Bạn có thể chọn hình nền, yếu tố đồ họa, phông chữ và màu sắc sao cho phù hợp với thương hiệu hoặc phong cách khóa học của mình.
Avatar AI loại bỏ nhu cầu phải xuất hiện trước ống kính, quay lại nhiều lần hoặc chỉnh sửa phức tạp. Chúng rất lý tưởng để mở rộng nội dung của bạn một cách nhất quán.
Chỉ cần đăng ký, chọn một mẫu hoặc bắt đầu từ trang trắng, chọn avatar và tải lên kịch bản của bạn. Giao diện thân thiện với người dùng của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước.
HeyGen hỗ trợ nhiều định dạng xuất video, giúp bạn dễ dàng chia sẻ nội dung lên các nền tảng như YouTube hoặc trong các hệ thống nội bộ.
Có, các gói giá linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng, từ giảng viên cá nhân đến các doanh nghiệp lớn.
Có, các tính năng nâng cao của HeyGen hỗ trợ những yếu tố tương tác như câu đố hoặc kịch bản phân nhánh, giúp tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho người học của bạn.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.