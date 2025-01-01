Cách các thương hiệu hàng đầu thế giới sáng tạo với HeyGen
Tìm hiểu lý do hơn 100.000 thương hiệu hàng đầu thế giới đang sử dụng HeyGen để tạo video chỉ trong vài phút, rút ngắn thời gian sản xuất, cắt giảm chi phí và mở rộng quy mô nội dung mà không làm giảm chất lượng.
Khám phá câu chuyện khách hàng từ mọi ngành
Hãy cùng các thương hiệu tạo ra lượng nội dung video gấp 10 lần trong khi rút ngắn thời gian sản xuất và cắt giảm chi phí với HeyGen.
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu
Các nghiên cứu điển hình về AI của HeyGen cho thấy cách các công ty rút ngắn thời gian sản xuất, mở rộng nội dung trên toàn cầu và thúc đẩy sự sáng tạo. Các nhóm hoàn thành video chỉ trong vài giờ, các agency bàn giao sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ, và các thương hiệu đưa chiến dịch vào đời sống với avatar, vừa cắt giảm chi phí vừa cho phép kể chuyện quy mô lớn, chất lượng cao trên nhiều thị trường.
Các nghiên cứu điển hình về AI của HeyGen cho thấy video cá nhân hóa, có khả năng mở rộng giúp tăng mạnh mức độ tương tác và ROI. Các thương hiệu đã tăng gấp đôi tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng với video onboarding, tăng gấp ba mức độ tương tác thông qua các chiến dịch được cá nhân hóa, và mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu với nội dung đa ngôn ngữ, chứng minh rằng HeyGen giúp các marketer mở rộng cá nhân hóa, cắt giảm chi phí và tối đa hóa hiệu quả.
Các nghiên cứu điển hình về giáo dục AI của HeyGen cho thấy cách các tổ chức và doanh nghiệp nâng cao kết quả học tập. Avatar hỗ trợ nhập vai để rèn luyện kỹ năng, các doanh nghiệp hiện đại hóa đào tạo tuân thủ, đội ngũ y tế tăng tốc tạo nội dung y khoa, và giáo viên cung cấp bài giảng đa ngôn ngữ, giúp hoạt động đào tạo trở nên hấp dẫn hơn, có khả năng mở rộng tốt hơn và hiệu quả hơn trên toàn bộ trường học, doanh nghiệp và các chương trình phát triển chuyên môn.
Các nghiên cứu điển hình về chăm sóc sức khỏe sử dụng AI của HeyGen cho thấy cách các nhà cung cấp dịch vụ y tế cải thiện giao tiếp, cắt giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận. Bác sĩ chia sẻ kiến thức y khoa qua video giải thích, các nhóm giảm 50% thời gian sản xuất đào tạo, và các đơn vị cung cấp dịch vụ mở rộng nội dung chứng chỉ đa ngôn ngữ, mang đến chương trình giáo dục chính xác, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, chuyên gia và khán giả toàn cầu.
Würth đã chuyển từ hình thức giao tiếp bằng văn bản sang ưu tiên video bằng cách sử dụng HeyGen để tạo các video đa ngôn ngữ dựa trên avatar. Họ đã cắt giảm 80% chi phí dịch thuật, rút ngắn một nửa thời gian sản xuất và giúp nhân viên làm chủ nền tảng chỉ trong 45 phút, qua đó giúp hoạt động đào tạo và truyền thông toàn cầu trở nên hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.
Nghiên cứu điển hình về AI của Komatsu cho thấy cách các doanh nghiệp có thể sử dụng avatar AI để chuyển đổi hoạt động đào tạo và truyền thông. Bằng cách tạo ra các video đa ngôn ngữ, nhất quán và hấp dẫn, Komatsu đã nâng tỷ lệ hoàn thành khóa học lên gần 90%, tăng khả năng ghi nhớ kiến thức và cắt giảm chi phí sản xuất. Thành công của họ nhấn mạnh cách các câu chuyện khách hàng về AI minh chứng cho những giải pháp học tập có thể mở rộng, nhất quán với thương hiệu, và có thể vượt ra ngoài đào tạo để ứng dụng vào marketing và truyền thông toàn cầu.
Trải nghiệm của Trivago với HeyGen cho thấy các case study tiếp thị sử dụng AI có thể giúp tối ưu hóa mạnh mẽ quy trình bản địa hóa video. Bằng cách tận dụng công nghệ dịch thuật và avatar AI của HeyGen, trivago đã rút ngắn một nửa thời gian hậu kỳ (tiết kiệm 3–4 tháng), bản địa hóa nhanh chóng các TVC cho 30 thị trường khác nhau, đồng thời duy trì bản sắc thương hiệu nhất quán để mang lại kết quả tiếp thị có quy mô, hiệu quả và chất lượng cao.
Ogilvy đã hợp tác với HeyGen để tạo ra các video marketing do avatar dẫn dắt, giàu cảm xúc, như một chiến dịch tập trung vào Gen Z với hình tượng một ca sĩ. Sử dụng các avatar của HeyGen, họ đã sản xuất nội dung được cá nhân hóa cao, bản địa hóa ở quy mô lớn, tăng cường sự kết nối với khán giả, giữ trọn sắc thái cảm xúc và khuếch đại mức độ tương tác trên nhiều thị trường.
Xem cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.