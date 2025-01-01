Nghiên cứu điển hình về AI của Komatsu cho thấy cách các doanh nghiệp có thể sử dụng avatar AI để chuyển đổi hoạt động đào tạo và truyền thông. Bằng cách tạo ra các video đa ngôn ngữ, nhất quán và hấp dẫn, Komatsu đã nâng tỷ lệ hoàn thành khóa học lên gần 90%, tăng khả năng ghi nhớ kiến thức và cắt giảm chi phí sản xuất. Thành công của họ nhấn mạnh cách các câu chuyện khách hàng về AI minh chứng cho những giải pháp học tập có thể mở rộng, nhất quán với thương hiệu, và có thể vượt ra ngoài đào tạo để ứng dụng vào marketing và truyền thông toàn cầu.