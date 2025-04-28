Biến ý tưởng, kịch bản, liên kết hoặc bản nhạc thành video cuộn mạng xã hội chất lượng cao với trình tạo video cuộn AI HeyGen. Tạo ra các biên tập phản ứng âm thanh, phụ đề, cài đặt sẵn cho nền tảng và các biến thể địa phương một cách tự động, không cần máy quay, không cần biên tập viên, chỉ cần sẵn sàng để xuất bản video ngắn hình thức.
Bắt kịp xu hướng nhanh chóng. Dán một lời nhắc hoặc tải lên một đoạn clip và tạo ra các đoạn phim dọc phù hợp với các định dạng đang thịnh hành, tối đa hóa tầm với và sự tương tác với thời gian chuẩn bị tối thiểu.
Chuyển đổi trang sản phẩm hoặc liên kết danh mục thành video ngắn có thể mua sắm. HeyGen rút trích hình ảnh sản phẩm, tạo ra các cảnh nổi bật, và xuất ra nhiều biến thể quảng cáo để thử nghiệm.
Tạo các đoạn video lời bài hát phản ứng theo âm thanh bằng cách tải lên các bản nhạc và dòng lời với công cụ AI của chúng tôi. Bộ máy sẽ đồng bộ hóa phụ đề và hình ảnh theo cách phát âm và nhịp điệu để những dòng lời xuất hiện một cách điện ảnh và dễ chia sẻ.
Chuyển đổi kịch bản bài học, mẹo và hướng dẫn thành các đoạn video ngắn có chú thích để tăng cường sự tương tác của người học nhanh chóng. Địa phương hóa nội dung thông qua trình dịch video cho các khóa học toàn cầu và chương trình L&D.
Chuyển đổi video dài, phát trực tiếp hoặc podcast thành hàng chục video ngắn một cách tự động sử dụng công cụ tạo video ngắn AI miễn phí của chúng tôi. Việc tạo video hàng loạt và quy trình làm việc API giúp các nhà sáng tạo nhanh chóng xuất bản nội dung một cách nhất quán với sự hỗ trợ của công cụ làm video ngắn AI miễn phí của chúng tôi.
Tạo hình ảnh đồ họa cho buổi hòa nhạc, vòng lặp DJ, hoặc quảng cáo lễ hội phù hợp với năng lượng trực tiếp. Xuất vòng lặp sẵn sàng biểu diễn với chất lượng cao cho màn hình LED và bộ dàn VJ.
Tại sao HeyGen là Trình tạo Reel AI tốt nhất
HeyGen kết hợp công nghệ AI tiên tiến trong việc tạo video, phân tích âm thanh, và quy trình làm việc dựa trên mẫu để sản xuất các đoạn video ngắn thu hút người xem trong vài phút. Các nhà sáng tạo và đội ngũ có được chất lượng nhất quán, khả năng chỉnh sửa nhanh chóng, và tính năng địa phương hóa được tích hợp sẵn để mỗi chiến dịch có thể hoạt động hiệu quả trên toàn cầu.
Tạo ra những đoạn phim mài giũa chỉ trong vài phút từ một lời nhắc, kịch bản, hoặc liên kết sử dụng công cụ tạo phim ngắn AI miễn phí. HeyGen tự động hóa việc lựa chọn cảnh, điều chỉnh nhịp độ, và phụ đề để những người sáng tạo có thể chuyển từ ý tưởng sang nội dung sẵn sàng xuất bản nhanh chóng một cách đáng kể.
Chọn phong cách hình ảnh, điều chỉnh chuyển động và màu sắc, thay thế cảnh quay, hoặc chỉnh sửa chính xác phụ đề và thời gian. HeyGen mang lại cho bạn quyền kiểm soát cao mà không yêu cầu phần mềm chỉnh sửa phức tạp hay dòng thời gian.
Xuất bản các phiên bản được tối ưu hóa cho TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, hoặc mạng xã hội có trả phí sử dụng công cụ làm reel của chúng tôi. Dịch kịch bản với công cụ dịch video và giữ cho đồng bộ hóa môi và thời gian phụ đề chính xác để tiếp cận toàn cầu sử dụng công cụ AI của chúng tôi.
Kịch bản được hỗ trợ bởi AI để sản xuất phim
HeyGen phân tích kịch bản, lời nhắc hoặc trang web liên kết của bạn và tạo ra một bản phác thảo có thể chỉnh sửa của các cảnh phim phù hợp với ngữ cảnh và ý đồ, cho phép bạn tùy chỉnh nội dung của mình. Trình tạo video AI lựa chọn cảnh quay, chuyển động camera và thời gian để xây dựng một cuốn phim mạch lạc theo câu chuyện của bạn trong khi vẫn giữ nguyên lời của bạn.
Hình ảnh phản ứng theo âm thanh và chỉnh sửa theo nhịp điệu
Tải lên một đoạn nhạc và HeyGen sẽ phân tích nhịp độ, nhịp nhạc, và năng lượng để điều khiển việc chỉnh sửa, chuyển cảnh, và hiệu ứng hình ảnh. Tạo ra những đoạn phim ngắn rực rỡ cùng với âm nhạc của bạn, làm nổi bật những đoạn nhạc giảm âm lượng, và phối hợp câu từ để nội dung ngắn gọn hấp dẫn hơn.
Phụ đề thông minh, lồng tiếng và địa phương hóa
Tự động tạo phụ đề và lời thoại cho đoạn phim của bạn. Hệ thống hỗ trợ sao chép giọng nói và kể chuyện đa ngôn ngữ, và công cụ dịch video tái tạo cách thể hiện trong các ngôn ngữ khác để các đoạn phim địa phương hóa cảm thấy tự nhiên và kịp thời.
Công cụ tuỳ chỉnh và phối lại nhanh chóng
Thay thế b-roll do AI chọn bằng cảnh quay của bạn, thay đổi phong cách, hoặc áp dụng các điều chỉnh tinh tế với những lệnh đơn giản. Tích hợp hình ảnh thành video hoặc thay mặt cho các cuộn phim dựa trên nhân vật và sử dụng đồng bộ môi để cải thiện sự phối hợp màn trình diễn chặt chẽ hơn.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Công cụ Tạo Reel AI
Tạo video ngắn từ ý tưởng đến tệp sẵn sàng xuất bản trong bốn bước rõ ràng.
Nhập ý tưởng của bạn, thả URL sản phẩm, dán kịch bản, hoặc tải lên một đoạn nhạc để tạo reel một cách dễ dàng. HeyGen phân tích nội dung, metadata và âm thanh để chuẩn bị một kịch bản cho reel của bạn, đóng vai trò như một trình biên tập video mạnh mẽ.
Chọn các cài đặt trực quan sẵn có hoặc tùy chỉnh, sau đó chọn tỷ lệ khung hình dọc, vuông, hoặc ngang được tối ưu hóa cho TikTok, Instagram, hoặc Shorts. HeyGen tự động chuẩn bị các phiên bản cắt cụ thể cho từng nền tảng.
Chỉnh sửa cảnh, thay đổi cảnh quay, điều chỉnh nhịp độ và thiết lập kiểu chú thích. Sử dụng các lệnh đơn giản hoặc các điều khiển tinh chỉnh để thay đổi chuyển động, màu sắc hoặc nhấn mạnh mà không cần đến dòng thời gian phức tạp.
Xuất bản đoạn phim cuối cùng dưới dạng MP4 và xuất các phiên bản tối ưu hóa cho từng nền tảng. Sử dụng chế độ hàng loạt hoặc API để tạo ra nhiều biến thể và bản sao đã được địa phương hóa với trình dịch video.
Một trình tạo video AI sử dụng công nghệ tạo video AI để chuyển ý tưởng, kịch bản, liên kết hoặc âm thanh thành video ngắn. HeyGen tự động hóa quá trình chỉnh sửa, tạo phụ đề và cài đặt sẵn cho các nền tảng để các nhà sáng tạo có thể sản xuất nhiều video ngắn hơn, nhanh hơn, thử nghiệm các biến thể và duy trì bản sắc hình ảnh nhất quán mà không cần thuê biên tập viên.
Tải bản nhạc của bạn lên hoặc liên kết âm thanh và HeyGen sẽ phân tích nhịp độ, nhịp nhạc, và các phần để điều khiển cắt ghép, chuyển cảnh, và cường độ hình ảnh. Bạn có thể nhấn mạnh những đoạn nhạc giảm dần, căn chỉnh phụ đề theo cụm từ, hoặc ánh xạ các bản nhạc nền với hiệu ứng để tạo ra hình ảnh phản ứng âm thanh nâng cao trong các đoạn phim ngắn của bạn với AI.
Vâng. Chỉ cần dán một URL và HeyGen, công cụ làm video reels miễn phí, sẽ trích xuất hình ảnh, bản sao, và các phần quan trọng để tạo ra một kịch bản ngắn gọn. Công cụ tạo reel bằng AI sẽ sắp xếp các cảnh, thêm phụ đề, và sản xuất một video sẵn sàng cho mạng xã hội mà bạn có thể chỉnh sửa và xuất ra.
Chắc chắn rồi, trình chỉnh sửa video của chúng tôi được thiết kế để tối ưu hóa quy trình sáng tạo của bạn. HeyGen tự động tạo ra các phụ đề chính xác và các kiểu phụ đề được thiết kế cho việc xem trên di động. Bạn có thể chỉnh sửa thời gian, kiểu dáng, và ngôn ngữ, và hệ thống sẽ xuất ra các tệp phụ đề hoặc phụ đề đã gắn vào video theo nhu cầu.
Vâng. Sử dụng trình dịch video tích hợp để dịch kịch bản và phụ đề, tạo giọng nói địa phương hóa, và giữ nguyên thời gian cũng như đồng bộ hóa môi. Điều này cho phép bạn nhanh chóng triển khai các cuốn phim đã được điều chỉnh văn hóa với cùng một đề cương sáng tạo.
Chọn từ các mẫu điện ảnh, UGC, giới thiệu sản phẩm, hoạt hình, hoặc mẫu có thương hiệu. Điều chỉnh màu sắc, chuyển động, lớp phủ, kiểu chữ, và hiệu ứng chuyển cảnh. Thay thế tài sản AI bằng cảnh quay của bạn thông qua công cụ chuyển đổi hình ảnh thành video hoặc tải lên.
Vâng. HeyGen xuất các định dạng cụ thể theo nền tảng và các tệp MP4 chất lượng cao được tối ưu hóa cho các chiến dịch trả phí. Chế độ Batch giúp việc tạo nhiều biến thể quảng cáo cho việc kiểm tra A B và tối ưu hóa hiệu suất trở nên đơn giản.
Hầu hết các cuộn phim được tạo ra trong vài phút tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp. Xử lý hàng loạt và tự động hóa API hỗ trợ khối lượng công việc lớn và thời gian xử lý nhanh cho các đội ngũ tạo ra nhiều biến thể.
Vâng. Tải lên hoặc sao chép một giọng nói để làm bình luận và sử dụng hình đại diện hoặc người sáng tạo tùy chỉnh để thể hiện các đoạn phim của bạn. Kết hợp việc hoán đổi khuôn mặt hoặc tài sản hình đại diện để có nhân tài xuất hiện định kỳ trong một chiến dịch sử dụng các mẫu có thể tùy chỉnh của chúng tôi.
Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với các video bạn xuất ra. HeyGen không yêu cầu quyền đối với nội dung của bạn, đảm bảo bạn giữ quyền sở hữu đối với các tác phẩm bạn tạo ra với công cụ AI của chúng tôi. Hãy chắc chắn bạn có đủ quyền lợi cần thiết đối với bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào được bao gồm trong đoạn phim.
Vâng. HeyGen cung cấp các API REST, thông báo webhook và các tính năng xử lý hàng loạt để tự động hóa quy trình liên kết với reel, tạo danh mục và xuất bản theo lịch trình.
HeyGen tuân theo các phương pháp bảo mật theo tiêu chuẩn doanh nghiệp bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập, và các tùy chọn tuân thủ cho các đội nhóm. Tài sản sáng tạo và video được tạo của bạn sẽ được giữ kín và an toàn.
