Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với các video bạn xuất ra. HeyGen không yêu cầu quyền đối với nội dung của bạn, đảm bảo bạn giữ quyền sở hữu đối với các tác phẩm bạn tạo ra với công cụ AI của chúng tôi. Hãy chắc chắn bạn có đủ quyền lợi cần thiết đối với bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào được bao gồm trong đoạn phim.