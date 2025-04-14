Biến những đoạn clip thô thành video mượt mà với trình chỉnh sửa cảm giác đơn giản và thông minh. Trình chỉnh sửa video AI của HeyGen giúp bạn cắt, sửa và nâng cao chất lượng video bằng các điều khiển cấp độ văn bản để bạn có thể dành ít thời gian hơn cho dòng thời gian và nhiều thời gian hơn cho những câu chuyện thu hút lượt nhấp sử dụng công cụ AI tốt nhất.
Chuyển đổi các đoạn ghi âm dài thành các đoạn clip ngắn, tập trung cho nguồn cấp dữ liệu và câu chuyện bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa video. Sử dụng trình chỉnh sửa để tìm ra những khoảnh khắc then chốt, thêm phụ đề và điều chỉnh khung hình để mọi thứ đều sẵn sàng cho việc cuộn. Điều này giúp bạn xuất bản thường xuyên mà không cần xây dựng lại từ đầu.
Tinh chỉnh các bản ghi sản phẩm thành các đoạn giới thiệu rõ ràng, hữu ích. Cắt bỏ những khoảng lặng và sai lầm, thêm các lời nhấn mạnh, và chèn thêm văn bản giải thích những lợi ích chính. Khách hàng có thể thấy sản phẩm của bạn hoạt động trong vài giây.
Dọn dẹp các đoạn ghi hình màn hình, tóm tắt cuộc họp và nội dung đào tạo thành các bài học có cấu trúc. Trình chỉnh sửa video AI giúp chuẩn hóa phong cách và âm thanh để mỗi video đều có vẻ chuyên nghiệp. Nhân viên mới và các nhóm có thể xem lại nội dung video trực tuyến bất cứ khi nào họ cần.
Cắt nội dung dài thành các đoạn video nổi bật, video ngắn và các phân đoạn theo chủ đề. Thêm tiêu đề và phụ đề để mỗi phân đoạn có thể tồn tại độc lập. Điều này kéo dài vòng đời của mỗi webinar và cuộc phỏng vấn, làm cho chúng phù hợp để chia sẻ video trực tuyến.
Chỉnh sửa video quảng cáo nhanh chóng khi có sự thay đổi về ưu đãi hoặc thông điệp. Thay đổi cảnh, điều chỉnh văn bản và thử nghiệm nhiều móc câu mà không cần quay lại. Các đội có thể giữ cho chiến dịch luôn mới mẻ trong khi vẫn giữ ngân sách.
Chuyển đổi các bản ghi thành video hướng dẫn từng bước rõ ràng. Rút ngắn mỗi bước, thêm hướng dẫn trên màn hình, và tạo phụ đề cho khán giả toàn cầu. Điều này giảm thiểu yêu cầu hỗ trợ và tăng cường khả năng tự phục vụ của người dùng.
Tại sao nên chọn HeyGen làm Trình biên tập video AI của bạn
HeyGen cung cấp các công cụ chỉnh sửa video mạnh mẽ trong một không gian làm việc dựa trên trình duyệt gọn gàng. Bạn có thể cắt, thay đổi phong cách và địa phương hóa video chỉ trong vài bước hướng dẫn, không cần phải học phần mềm chỉnh sửa truyền thống. Nó hoạt động tốt cho cả đoạn clip ngắn lẫn bài thuyết trình và chiến dịch đầy đủ.
Thực hiện thay đổi bằng cách nói cho biên tập viên biết bạn muốn gì, như là loại bỏ một phần hay cập nhật một dòng thoại. HeyGen sẽ chuyển những chỉ dẫn đó thành những thao tác cắt và điều chỉnh chính xác ngay lập tức. Điều này giúp quy trình làm việc của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn mới làm quen với việc chỉnh sửa.
Dọn dẹp tiếng ồn nền, cải thiện nhịp độ và điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp để mọi thứ trở nên nhất quán. Trình chỉnh sửa video AI giúp duy trì chất lượng cao với sự điều chỉnh thủ công tối thiểu, cho phép bạn chỉnh sửa video bằng AI một cách hiệu quả. Video của bạn khi sử dụng AI trở nên mượt mà và chuyên nghiệp trên tất cả các nền tảng.
Thay đổi kích thước, khung hình và thêm phụ đề cho video ở các định dạng khác nhau chỉ trong một lần chỉnh sửa với phần mềm biên tập video. Bạn có thể chuyển đổi một video nguồn duy nhất thành nhiều phiên bản khác nhau cho email, nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội và các kênh nội bộ. Điều này tối đa hóa sự lan tỏa của mỗi nội dung bạn tạo ra.
Bảng điều khiển chỉnh sửa dựa trên văn bản
Mô tả những chỉnh sửa bạn cần, như cắt bỏ một phần hoặc thay đổi một dòng lời thoại. Biên tập viên sẽ thực hiện những cắt ghép và điều chỉnh chính xác dựa trên yêu cầu của bạn. Bạn vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn để điều chỉnh kết quả một cách tinh tế.
Âm thanh thông minh, phụ đề và lời thoại
Nâng cao độ rõ của lời nói, giảm tiếng ồn nền và tạo phụ đề chỉ với vài cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể thêm lời thoại AI bằng nhiều ngôn ngữ để dễ dàng địa phương hóa. Điều này giúp video dễ tiếp cận và sẵn sàng cho việc xem không cần âm thanh.
Bố cục trực quan, tái cấu trúc và tài sản
Chuyển đổi video sang định dạng dọc, vuông hoặc ngang mà không làm mất các đối tượng chính bằng cách sử dụng trình tạo video AI. Thêm các lớp phủ, tiêu đề và yếu tố thương hiệu để mỗi đoạn clip phù hợp với bản sắc hình ảnh của bạn. Quy trình vẫn đơn giản ngay cả khi bạn xử lý nhiều đầu ra.
Xuất nhanh và cài đặt trước đồng nhất thương hiệu
Lưu các cài đặt trước cho phong cách thương hiệu, định dạng và cách xử lý phụ đề. Áp dụng chúng cho các dự án mới để đạt kết quả nhất quán. Khi bạn đã sẵn sàng, xuất video chất lượng cao phù hợp với các nền tảng ưa thích của bạn.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng trình chỉnh sửa video AI
HeyGen giúp việc chỉnh sửa video bằng AI trở nên dễ tiếp cận, ngay cả khi bạn chưa bao giờ làm việc với dòng thời gian trước đây. Quy trình làm việc hướng dẫn bạn từ nguyên liệu thô đến nội dung hoàn chỉnh chỉ trong vài bước rõ ràng.
Tải lên cảnh quay của bạn hoặc nhập một bản ghi từ nguồn ưa thích của bạn. Trình biên tập sẽ chuẩn bị bản chép và tổng quan để bạn có thể xem nội dung của mình dưới dạng cả văn bản và video.
Chọn định dạng xuất cho các kênh của bạn và áp dụng các cài đặt sẵn của thương hiệu. Điều này thiết lập các phông chữ, màu sắc, và lựa chọn bố cục cơ bản từ đầu với các phương pháp thiết kế AI tốt nhất.
Sử dụng các lệnh biên bản và cấp độ văn bản để cắt, di chuyển và điều chỉnh cảnh. Thêm tiêu đề, phụ đề và các hiệu ứng chuyển cảnh đơn giản chỉ với vài cú nhấp chuột.
Xem lại video đã hoàn thành và chỉnh sửa nhỏ nếu cần thiết. Sau đó xuất bản phiên bản chính cùng với các kích cỡ hoặc biến thể hướng khác nhau cho các nền tảng như TikTok.
Trình chỉnh sửa video AI là công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp bạn cắt, tinh chỉnh và nâng cao chất lượng video. Nó tự động hóa các nhiệm vụ như cắt gọt, định khung lại, phụ đề và làm sạch âm thanh để bạn có thể hoàn thành dự án nhanh hơn.
Không. HeyGen được xây dựng cho các nhà tiếp thị, giáo viên và các đội ngũ không có nền tảng chỉnh sửa truyền thống. Các điều khiển dựa trên văn bản và giao diện đơn giản thay thế cho các dòng thời gian phức tạp để bạn có thể học bằng cách thực hành.
Đúng vậy. Bạn có thể tạo ra các video dọc và vuông được tối ưu hóa cho nguồn cấp dữ liệu và câu chuyện. Trình biên tập giúp bạn dễ dàng lựa chọn những điểm nổi bật, thêm phụ đề và điều chỉnh nội dung cho từng nền tảng.
Có. Bạn có thể tạo phụ đề và lồng tiếng AI bằng nhiều ngôn ngữ thông qua công cụ dịch video. Điều này giúp bạn tái sử dụng cùng một cấu trúc video cho các khu vực và khán giả khác nhau mà không cần quay lại.
Đúng vậy. Bạn có thể chuyển đổi nội dung của mình sang các định dạng dọc, ngang hoặc vuông từ cùng một dự án. Đối tượng sẽ được giữ ở trung tâm và dễ đọc nên bạn không cần phải chỉnh sửa lại từ đầu.
Trình chỉnh sửa video AI có thể giảm tiếng ồn, làm mượt mức âm lượng và nhấn mạnh giọng nói một cách tự động. Điều này có nghĩa là giọng nói rõ ràng hơn và trải nghiệm nghe nhất quán hơn mà không cần phải trộn âm thanh thủ công.
Có. Bạn có thể tải lên logo, màu sắc, phông chữ và các tệp phương tiện truyền thông phản ánh thương hiệu của bạn. Lưu chúng dưới dạng cài đặt trước trong AI video generator để mỗi dự án mới luôn phù hợp với hướng dẫn về mặt hình ảnh của bạn.
Vâng. Các đội có thể chia sẻ dự án, xem xét chỉnh sửa và duy trì sự nhất quán của quy tắc thương hiệu. Điều này cho phép nhiều người đóng góp trong khi sản phẩm cuối cùng vẫn đảm bảo tính liên kết.
Các đoạn video người nói, ghi hình màn hình, hội thảo trực tuyến, video giải thích, giới thiệu sản phẩm và video trên mạng xã hội đều rất phù hợp. Bất kỳ video nào có lợi từ việc cắt ghép nhanh gọn, phụ đề rõ ràng và khung hình được cải thiện đều là sự lựa chọn tốt.
Đúng vậy. Bạn có thể tạo ra nhiều video ngắn từ một nguồn duy nhất bằng cách chọn các điểm nhấn và móc nối khác nhau sử dụng phần mềm chỉnh sửa video. Điều này giúp bạn có thêm nhiều nội dung để chia sẻ mà chỉ cần ghi hình một lần.
