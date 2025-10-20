Phụ đề giúp nhiều người xem và hiểu nội dung của bạn hơn. Chúng cải thiện khả năng tiếp cận, tăng cường sự giữ chân người xem và làm cho video của bạn hoạt động tốt hơn trên các nền tảng mạng xã hội. HeyGen cung cấp cho bạn một cách đơn giản để tạo ra phụ đề chính xác mà không cần phụ thuộc vào phần mềm phức tạp hoặc việc chép lại thủ công.

Với AI đảm nhận công việc nặng nhọc, bạn sẽ có ngay phụ đề sạch sẽ, đồng bộ với âm thanh. Bạn có thể chỉnh sửa chúng một cách nhanh chóng, điều chỉnh phong cách và xuất ra định dạng tệp bạn cần cho YouTube, TikTok, Instagram, Reels hoặc nội dung dài hình thức. Mọi thứ đều diễn ra trên trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể gắn phụ đề cho video từ bất kỳ thiết bị nào mà không lo lắng về dung lượng lưu trữ hay thiết lập.

Nếu đoạn clip của bạn cần được cắt gọn trước khi thêm phụ đề, bạn có thể nhanh chóng làm sạch nó bằng cách sử dụng công cụ Online Video Trimmer: