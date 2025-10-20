Trình tạo phụ đề AI cho Video

Tạo phụ đề chính xác cho bất kỳ video nào chỉ trong vài giây. Trình Tạo Phụ Đề AI của HeyGen biến âm thanh nói thành phụ đề sẵn sàng sử dụng, giúp cải thiện khả năng tiếp cận, tăng cường sự tương tác và hỗ trợ nội dung của bạn hoạt động tốt hơn trên mọi nền tảng. Tải video lên, tạo phụ đề ngay lập tức và chỉnh sửa chúng với những công cụ đơn giản giúp quy trình làm việc của bạn nhanh chóng và không áp lực.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình dịch video AI của chúng tôi

AI Video Translator của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.

Trình tạo Chú thích AI

Tự động tạo phụ đề với AI

Phụ đề giúp nhiều người xem và hiểu nội dung của bạn hơn. Chúng cải thiện khả năng tiếp cận, tăng cường sự giữ chân người xem và làm cho video của bạn hoạt động tốt hơn trên các nền tảng mạng xã hội. HeyGen cung cấp cho bạn một cách đơn giản để tạo ra phụ đề chính xác mà không cần phụ thuộc vào phần mềm phức tạp hoặc việc chép lại thủ công.

Với AI đảm nhận công việc nặng nhọc, bạn sẽ có ngay phụ đề sạch sẽ, đồng bộ với âm thanh. Bạn có thể chỉnh sửa chúng một cách nhanh chóng, điều chỉnh phong cách và xuất ra định dạng tệp bạn cần cho YouTube, TikTok, Instagram, Reels hoặc nội dung dài hình thức. Mọi thứ đều diễn ra trên trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể gắn phụ đề cho video từ bất kỳ thiết bị nào mà không lo lắng về dung lượng lưu trữ hay thiết lập.

Nếu đoạn clip của bạn cần được cắt gọn trước khi thêm phụ đề, bạn có thể nhanh chóng làm sạch nó bằng cách sử dụng công cụ Online Video Trimmer:

một người phụ nữ đang mỉm cười với dòng chú thích nói rằng chú thích bằng trí tuệ nhân tạo
Trình tạo Chú thích AI

Phương pháp tốt nhất cho việc tạo Chú thích AI hiệu quả hơn

Phụ đề tốt giúp mọi người theo dõi thông điệp của bạn ngay cả khi họ không thể bật âm thanh. Để đạt được kết quả tốt nhất từ Trình tạo Phụ đề AI HeyGen, một vài bước đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

1.Sử dụng âm thanh rõ ràng bất cứ khi nào có thể. Giọng nói rõ ràng giúp AI ghi lại từng từ một cách chính xác. Giảm tiếng ồn nền hoặc tiếng vang giúp phụ đề của bạn đáng tin cậy hơn.

2.Nói đều đặn Tốc độ nói nhanh hoặc không đều có thể gây ra vấn đề về thời gian. Một nhịp độ ổn định giúp phụ đề của bạn đồng bộ với video.

3. Xem lại và chỉnh sửa phụ đề của bạn. Trí tuệ nhân tạo có thể giúp bạn hoàn thành phần lớn công việc, nhưng việc đọc qua một lần nữa sẽ đảm bảo rằng tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật hoặc giọng điệu được ghi lại một cách chính xác.

4. Phong cách phụ đề của bạn cần phải phù hợp với nền tảng. Video ngắn thường cần văn bản nổi bật, dễ đọc. Nội dung dài hợp nhất với phụ đề đơn giản, không gây cản trở.

5.Chọn định dạng xuất khẩu phù hợp. Các tệp SRT và VTT phù hợp nhất cho YouTube hoặc nội dung đào tạo. Phụ đề được gắn vào video là lựa chọn lý tưởng cho TikTok, Instagram và Reels.

một hình dán có dòng chữ hãy làm sự kể chuyện của bạn trở nên sống động
Trình tạo Chú thích AI

Tiếp cận nhiều người xem hơn với phụ đề thu hút

HeyGen cung cấp cho bạn một bộ công cụ đầy đủ để tạo ra các phụ đề chính xác mà không làm chậm quy trình làm việc của bạn. Mọi thứ đều được thiết kế để giúp bạn chuyển từ tải lên đến xuất ra nhanh chóng trong khi vẫn giữ được quyền kiểm soát đầy đủ đối với kết quả cuối cùng.

1. Phụ đề tự động dựa trên AI Tạo phụ đề chỉ trong vài giây sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến. HeyGen ghi lại lời nói một cách rõ ràng và cung cấp phụ đề sạch sẽ, được đồng bộ hóa theo thời gian phù hợp với video của bạn.

2. Công cụ chỉnh sửa đơn giảnSửa lỗi nhỏ, điều chỉnh thời gian hoặc cập nhật dấu câu trực tiếp trong trình biên tập. Thực hiện cải thiện nhanh chóng mà không cần tải phần mềm bổ sung.

3. Ghi vào hoặc Xuất file phụ đềXuất file SRT hoặc VTT cho các nền tảng như YouTube, hoặc ghi trực tiếp phụ đề vào video của bạn cho TikTok, Instagram và Reels.

4. Hỗ trợ phụ đề đa ngôn ngữTạo phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ để tiếp cận khán giả toàn cầu. Hữu ích cho marketing, giáo dục và các video đào tạo.

5. Tùy chỉnh kiểu và định dạngChỉnh sửa phông chữ, màu sắc, kích thước và vị trí sao cho phù hợp với phong cách thương hiệu hoặc nền tảng của bạn. Sử dụng phụ đề sạch sẽ hoặc văn bản nổi bật để thu hút sự chú ý cho nội dung ngắn.

Nếu bạn muốn thêm văn bản trên màn hình hoặc làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng, hãy thử công cụ Add Text to Video:

màn hình hiển thị một người phụ nữ và những từ 'cảnh bida ở new york'
Cách thức hoạt động?

Thêm phụ đề vào video của bạn trong 4 bước đơn giản

Tạo phụ đề với HeyGen chỉ mất vài bước. Bạn không cần kinh nghiệm chỉnh sửa hay phần mềm bổ sung. Mọi thứ đều diễn ra trực tuyến, và bạn sẽ nhận được phụ đề sạch sẽ, chính xác chỉ trong vài phút.

Bước 1

Tải lên Video của bạn

Chọn tệp MP4, MOV hoặc WebM của bạn và tải lên HeyGen.

Bước 2

Hãy để AI tạo tiêu đề cho bạn

HeyGen phân tích âm thanh của bạn và tự động tạo ra phụ đề chính xác có dấu thời gian.

Bước 3

Xem lại và chỉnh sửa nếu cần

Kiểm tra tên, thuật ngữ kỹ thuật hoặc điều chỉnh thời gian. Chỉnh sửa phụ đề trực tiếp trong trình biên tập

Bước 4

Xuất phụ đề của bạn

Tải xuống phụ đề của bạn dưới dạng tệp SRT hoặc VTT, hoặc xuất một video có phụ đề được gắn vào nếu bạn đăng lên TikTok, Instagram hoặc Reels.

Câu hỏi thường gặp về Trình tạo Chú thích AI

Trình tạo chú thích AI cho video hoạt động như thế nào?

Trình tạo phụ đề AI sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói để chuyển đổi âm thanh thành văn bản, sau đó áp dụng dấu thời gian để phụ đề xuất hiện đúng lúc. Bạn có thể xem lại, chỉnh sửa và xuất phụ đề dưới dạng tệp phụ đề hoặc video đã bao gồm sẵn phụ đề.

Tôi có thể sử dụng cái này như một trình tạo phụ đề AI không?

Vâng. Công cụ này hoạt động như một trình tạo chú thích AI và trình tạo phụ đề. Bạn có thể tự động tạo phụ đề, chỉnh sửa chúng để đảm bảo chính xác và xuất file SRT hoặc VTT cho các nền tảng hỗ trợ tải lên phụ đề.

Độ chính xác của các phụ đề được tạo ra bởi AI là như thế nào?

Với âm thanh rõ ràng, phụ đề được tạo ra bởi AI thường xuyên chính xác và chỉ cần chỉnh sửa nhỏ. Việc xem xét lại phụ đề giúp đảm bảo tên, thuật ngữ kỹ thuật và ngôn ngữ thương hiệu được chính xác trước khi xuất bản.

Tôi có thể chỉnh sửa phụ đề sau khi chúng được tạo ra không?

Vâng. Bạn có thể điều chỉnh từ ngữ, dấu câu và thời gian trực tiếp trong trình biên tập. Điều này cho phép bạn tinh chỉnh phụ đề mà không cần tải lại video hoặc sử dụng phần mềm khác.

Các định dạng xuất khẩu nào được hỗ trợ?

Bạn có thể xuất phụ đề dưới dạng tệp phụ đề SRT hoặc VTT hoặc tải xuống video có phụ đề được gắn kèm. Phụ đề được gắn kèm là lựa chọn lý tưởng cho TikTok, Instagram, Reels và các nền tảng xã hội khác.

Phụ đề có giúp tăng cường tương tác không?

Vâng. Nhiều người xem video mà không cần âm thanh. Phụ đề giúp người xem hiểu thông điệp của bạn ngay lập tức, có thể cải thiện thời gian xem, sự giữ chân và tổng thể sự tương tác.

Tôi có thể kết hợp phụ đề với các công cụ khác của HeyGen không?

Vâng. Nhiều đội ngũ sử dụng phụ đề cùng với AI Video Script Generator để tạo ra kịch bản rõ ràng trước, sau đó biến chúng thành video có phụ đề nhanh chóng với ít sửa đổi hơn.

Làm thế nào để tôi có thể chia sẻ video có phụ đề một cách dễ dàng?

Sau khi xuất video đã được gắn chú thích, bạn có thể sử dụng công cụ Chia Sẻ Video của HeyGen để gửi đường link trực tiếp cho đồng đội hoặc khách hàng mà không cần tải xuống dung lượng lớn.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

