Tạo ảnh ghép khuôn mặt AI chất lượng cao trong vài phút. Tải lên phương tiện, chọn một khuôn mặt và nhận kết quả chân thực với ánh sáng tự nhiên và biểu cảm. Không cần kỹ năng chỉnh sửa.
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo that shows the face you want to swap out
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo of the face you want to use
By clicking 'Generate' you agree to HeyGen's terms.
Hoán đổi khuôn mặt trong bất kỳ video nào với AI chất lượng cao
Công cụ hoán đổi khuôn mặt AI này giúp việc thay đổi khuôn mặt trong bất kỳ video nào trở nên dễ dàng. Tải lên đoạn clip và khuôn mặt mục tiêu, và AI sẽ xử lý theo dõi chuyển động, ánh sáng và bản đồ khuôn mặt để kết quả tự nhiên trên TikTok, Instagram, YouTube và nhiều hơn nữa.
Những người sáng tạo sử dụng công cụ hoán đổi khuôn mặt AI để:
✓ Thay thế khuôn mặt trong các đoạn clip phản ứng và meme
✓ Tạo ra các khái niệm gốc và nội dung thương hiệu
✓ Sản xuất kết quả mượt mà, chân thực mà không cần chỉnh sửa nâng cao
Hệ thống theo dõi mọi chuyển động và biểu cảm, giúp dễ dàng đạt được kết quả chất lượng chuyên nghiệp từ một công cụ trực tuyến đơn giản. Các nền tảng như HeyGen cũng cung cấp thêm các tính năng để xây dựng toàn bộ quy trình làm video.
Tính năng hoán đổi khuôn mặt mạnh mẽ cho mọi nhu cầu
Nền tảng của chúng tôi vượt ra ngoài một công cụ đổi khuôn mặt cơ bản. Những công cụ AI này hỗ trợ một loạt các nhu cầu sáng tạo:
✓ Photo Face Swap: Upload two images for a quick, realistic blend. Ideal for group edits, look tests and fun transformations while keeping natural lighting.
✓ Video Face Swap: Generate realistic swaps with accurate motion tracking, color matching and expression alignment.
✓ GIF Face Swap: Turn GIFs into fun, shareable clips perfect for memes and reactions.
✓ Trend & Meme Templates: Insert your face into popular templates to create high-performing social content.
✓ Advanced AI Processing: The system tracks micro-expressions, angles and lighting to keep results consistent across frames. For talking-style videos, explore the AI Avatar options.
Tạo ảnh ghép khuôn mặt AI mượt mà trong vài phút
Phiên bản miễn phí cho phép bạn tạo các sự thay đổi nhanh chóng, chân thực mà không cần cài đặt phần mềm. Sử dụng nó để:
✓ Thay thế khuôn mặt trong các đoạn clip ngắn
✓ Thử nghiệm ý tưởng cho các chiến dịch
✓ Thử nghiệm các vẻ ngoài khác nhau
✓ Tạo các chỉnh sửa vui nhộn cho mạng xã hội
Muốn biến video đã chỉnh sửa của bạn thành các hướng dẫn? Hãy thử AI Screen Recorder
Chỉ cần tải lên một đoạn clip và khuôn mặt mục tiêu, và AI sẽ tạo ra kết quả hoán đổi khuôn mặt mượt mà, chất lượng cao trông rất thuyết phục.
Cách tạo video hoán đổi khuôn mặt AI trực tuyến?
Trở thành gương mặt của thế giới số của riêng bạn. Hình đại diện được tạo ra bởi AI của bạn nắm bắt tính cách, biểu cảm và cử chỉ của bạn trong khi tăng cường sự tương tác và sự hiểu biết.
Tải lên bất kỳ ảnh hoặc đoạn video nào. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm MP4, MOV và WebM.
Thêm một hình ảnh rõ ràng của khuôn mặt bạn muốn sử dụng. AI sẽ đọc các góc độ, ánh sáng và điểm biểu cảm từ hình ảnh được tải lên.
Trí tuệ nhân tạo xử lý đoạn clip, thay thế khuôn mặt và phối trộn mọi thứ để tạo ra một kết quả mượt mà, chất lượng cao
Tải video hoán đổi khuôn mặt chân thực của bạn và chia sẻ ngay lập tức trên các nền tảng truyền thông xã hội. Nếu bạn muốn tiến xa hơn, bạn có thể khám phá HeyGen để kết hợp việc hoán đổi khuôn mặt với avatar AI hoặc công cụ biến kịch bản thành video
Đây là công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo có khả năng thay thế khuôn mặt trong ảnh hoặc video mà vẫn giữ được biểu cảm, ánh sáng và chuyển động tự nhiên. Hệ thống theo dõi từng khung hình để pha trộn một cách sạch sẽ, chân thực phù hợp với mạng xã hội, marketing và chỉnh sửa sáng tạo.
Vâng. Bạn có thể tải lên một hình ảnh rõ ràng hoặc một đoạn video và HeyGen sẽ tạo ra một sự thay đổi khuôn mặt mượt mà, chính xác trong vài phút. Công cụ hỗ trợ MP4, MOV và WebM cho video và JPG hoặc PNG cho hình ảnh.
Vâng. Trí tuệ nhân tạo phù hợp với tông màu da, ánh sáng, góc chụp và biểu cảm nhỏ để kết quả cuối cùng di chuyển và phản ứng giống hệt như cảnh gốc. Điều này làm cho việc hoán đổi trở nên đáng tin cậy ngay cả trong những cảnh động.
Hầu hết các video được xử lý trong vài phút tùy thuộc vào độ dài và độ phân giải. Quy trình làm việc hoàn toàn dựa trên trình duyệt nên bạn có thể tải lên, xem trước và tải xuống mà không cần cài đặt phần mềm.
Có, bạn có thể sử dụng kết quả cho mục đích thương mại miễn là bạn có quyền đối với cả hình ảnh và khuôn mặt bạn tải lên. Nhiều thương hiệu sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt để thử nghiệm ý tưởng hoặc tạo ra các biến thể marketing nhanh chóng.
Có. Bạn có thể tải lên khuôn mặt mới, chỉnh sửa đoạn clip hoặc tạo lại sự hoán đổi bất cứ lúc nào. Để có thêm các tùy chọn chỉnh sửa, bạn có thể nâng cao video của mình với Personalized Video Platform.
Vâng. Các tệp được xử lý riêng tư và được xóa sau khi tạo. Hình ảnh và đoạn video của bạn không bao giờ được chia sẻ hoặc tái sử dụng.
Tất nhiên. Sau khi tạo đoạn clip đã hoán đổi, bạn có thể biến nó thành nội dung từng bước một bằng cách sử dụng tính năng xây dựng video nói chuyện với phong cách AI Avatar Generator
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.