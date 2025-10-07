Bạn vẫn giữ quyền sở hữu đối với các video và tài sản bạn tạo ra. HeyGen sử dụng các nguồn tài nguyên có bản quyền và các sản phẩm được tạo ra có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Hãy đảm bảo rằng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có đủ quyền lợi cần thiết cho quảng cáo AI của bạn.