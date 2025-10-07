Bắt đầu với URL của sản phẩm, một kịch bản ngắn, hoặc một vài hình ảnh và nhận được quảng cáo xã hội được đánh bóng sẵn sàng cho Feed, Reels, Stories và Shorts. HeyGen tự động hóa việc tạo bản sao, hình ảnh, lời thoại, tỷ lệ khung hình, và xuất hàng loạt để các đội ngũ sản xuất nhiều sản phẩm sáng tạo chiến thắng hơn mà không cần quay phim hoặc chỉnh sửa thủ công.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Có đợt giảm giá nhanh hay ra mắt sản phẩm? Chuyển đổi URL và thông tin ngắn gọn thành nhiều phiên bản quảng cáo trong vài phút để chiến dịch trả tiền được phát sóng khi nhu cầu đang cao.
Tạo ra các quảng cáo đồng nhất, chất lượng cao cho nhiều SKU lớn với quy trình làm việc hàng loạt, ánh xạ dữ liệu sản phẩm vào các mẫu và xuất cho từng nền tảng.
Dịch kịch bản, tạo lại giọng nói, và sản xuất phụ đề đồng bộ cho thị trường mới để chiến dịch quảng cáo toàn cầu ra mắt mà không cần quay lại.
Tạo các biên tập dọc, mạnh mẽ với những điểm nhấn nổi bật và phụ đề dễ đọc được thiết kế cho Reels, TikTok và Shorts để tối đa hóa sự tương tác sớm trong các chiến dịch quảng cáo của bạn.
Tạo thông điệp được cá nhân hóa cho các phân khúc khán giả, nhấn mạnh vào các chương trình giảm giá, bằng chứng xã hội, hoặc thông tin cụ thể về sản phẩm để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho lưu lượng truy cập tiềm năng.
Cung cấp thư viện quảng cáo theo thương hiệu một cách nhanh chóng với các mẫu có thể tái sử dụng, các yếu tố thương hiệu được khóa và gói xuất khẩu sẵn sàng mà khách hàng của bạn có thể tải lên và kiểm tra ngay lập tức.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Quảng cáo Truyền thông Xã hội AI Tốt nhất
HeyGen kết hợp việc tạo nhanh, mẫu có ý thức nền tảng, và quy trình làm việc ưu tiên hiệu suất để nhà tiếp thị và người sáng tạo có thể mở rộng chiến dịch truyền thông xã hội một cách nhất quán và nhanh chóng, tạo ra các quảng cáo chiến thắng. Tạo ra nhiều biến thể, địa phương hóa nhanh chóng, và kiểm tra một cách có hệ thống để tìm ra các quảng cáo chiến thắng giúp giảm chi phí và tăng cường chuyển đổi.
Dán một URL hoặc nhập một bản tóm tắt ngắn gọn và HeyGen sẽ soạn thảo các mẫu câu hấp dẫn, cảnh quay và quảng cáo đầy đủ để bạn tránh những buổi quay phim và chu kỳ chỉnh sửa chậm trễ. Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội có trả phí nhanh chóng và lặp lại trên những chiến thắng.
Tự động điều chỉnh kích thước, phụ đề và tốc độ sáng tạo cho các định dạng dọc, vuông và ngang. Các cài đặt sẵn của HeyGen đảm bảo phụ đề dễ đọc và tốc độ phù hợp với nền tảng cho Reels, Shorts, Stories và các định dạng bài đăng.
Tạo hàng loạt hàng chục biến thể với các móc nối, lời kêu gọi hành động và hình ảnh khác nhau. Sắp xếp xuất khẩu cho việc kiểm tra A/B để các đội ngũ hiệu suất có thể tách biệt các sản phẩm sáng tạo có ROI cao và mở rộng những gì hiệu quả.
Liên kết tới trang tạo quảng cáo từ bất kỳ trang sản phẩm nào
Dán URL của sản phẩm hoặc trang đích và HeyGen sẽ trích xuất hình ảnh chính, thông số kỹ thuật và thông điệp để xây dựng bảng kể chuyện cho quảng cáo Facebook của bạn. Liên kết đến video và sơ đồ luồng hình ảnh chuyển nội dung trang thành cảnh sẵn sàng cho quảng cáo, tiết kiệm thời gian soạn thảo thủ công và bảo toàn chi tiết sản phẩm.
AI sao chép và ghép cặp sáng tạo
HeyGen viết tiêu đề, văn bản chính và CTA được điều chỉnh theo ý định trên mạng xã hội và kết hợp chúng với hình ảnh được tạo ra và các gợi ý kết nối. Nhiều biến thể của bản sao được ghép nối với các lựa chọn hình ảnh để tạo ra các bộ khái niệm có thể kiểm tra được, tối ưu hóa cho lượt nhấp và chuyển đổi sử dụng công cụ AI.
Avatar chân thực, bản sao giọng nói, và phong cách UGC
Chọn avatar AI, tải lên giọng nói của bạn, hoặc sử dụng mô hình giọng nói để tạo ra người dẫn chương trình phong cách UGC hoặc người thuyết trình điện ảnh cho quảng cáo sáng tạo của bạn. Đồng bộ hóa môi tự nhiên và điều khiển cảm xúc trong quảng cáo video làm cho tài năng trên màn hình trở nên chân thực mà không cần quay phim.
Cài đặt sẵn nền tảng và gói xuất khẩu
Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu và chọn cài đặt sẵn của nền tảng để xử lý vị trí phụ đề, khu vực an toàn và cài đặt nén. Xuất các gói được tổ chức—MP4, hình thu nhỏ, và SRT—sẵn sàng cho quản lý quảng cáo và tải lên mạng xã hội.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Công cụ Tạo Quảng cáo Mạng Xã hội AI
Làm theo bốn bước rõ ràng để biến ý tưởng thành tài sản quảng cáo đã xuất bản.
Dán URL sản phẩm, tải ảnh lên, hoặc nhập một đoạn kịch bản ngắn. HeyGen sẽ trích xuất thông điệp, hình ảnh và thông số kỹ thuật chính để soạn thảo những mẫu quảng cáo ban đầu cho chiến dịch của bạn.
Chọn tỷ lệ khung hình, phong cách hình ảnh, và tùy chọn giọng nói hoặc hình đại diện cho quảng cáo AI của bạn. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu để giữ cho logo, phông chữ, và màu sắc được nhất quán.
Tạo nhiều bản nháp với các mồi nhử, kêu gọi hành động và hình ảnh khác nhau. Xem trước cạnh nhau, chỉnh sửa bản sao hoặc hình ảnh, và tạo lại các phiên bản thay thế để kiểm tra.
Tải xuống các tệp MP4, hình thu nhỏ và SRT được định dạng cho từng vị trí hoặc xuất các gói được tổ chức cho người quản lý quảng cáo. Tải lên nền tảng quảng cáo của bạn và bắt đầu thử nghiệm có cấu trúc cho các chiến dịch quảng cáo của bạn.
Một trình tạo quảng cáo trên mạng xã hội AI tự động tạo ra bản sao quảng cáo, hình ảnh và tài sản video hoặc hình ảnh đã được định dạng từ những đầu vào ngắn gọn như URL, kịch bản, hoặc hình ảnh. HeyGen kết hợp văn bản thành video, hình ảnh thành video, avatar và bộ nhận diện thương hiệu để sản xuất các sản phẩm sáng tạo sẵn sàng ra mắt mà không cần quay phim.
Vâng. Chọn các cài đặt đầu ra cho Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts, và nhiều hơn nữa. HeyGen tự động điều chỉnh kích thước, thêm phụ đề và tối ưu hóa tốc độ cho từng vị trí đặt.
Không. HeyGen soạn thảo các tiêu đề thuyết phục, văn bản chính và kêu gọi hành động, đồng thời kết hợp chúng với các mẫu hình ảnh. Bạn có thể chỉnh sửa kết quả, nhưng các bản nháp mặc định được xây dựng để đáp ứng các phương pháp hay nhất của nền tảng.
Ánh xạ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc dữ liệu CSV vào các mẫu và HeyGen sẽ tạo quảng cáo cho từng SKU, áp dụng thương hiệu và tên tệp nhất quán để bạn có thể triển khai hàng trăm sản phẩm sáng tạo một cách hiệu quả.
Có. Sử dụng công cụ dịch video để dịch kịch bản, tạo lại lời thoại và sản xuất phụ đề đồng bộ sao cho các phiên bản địa phương hóa của quảng cáo video cảm thấy tự nhiên mà không cần thu âm lại.
HeyGen tổ chức các bộ biến thể cho các bài kiểm tra có cấu trúc, đề xuất các cặp đối tượng và tạo ra các gói xuất khẩu sạch sẽ để bạn có thể thực hiện thí nghiệm và xác định nhanh chóng các yếu tố thu hút và hình ảnh hiệu suất cao.
Tải lên bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, phông chữ và màu sắc. Khóa các phần tử để ngăn chặn chỉnh sửa không mong muốn và bảo đảm tính nhất quán về hình ảnh giữa các đội ngũ và tài khoản khách hàng.
HeyGen xuất video MP4, hình ảnh PNG độ phân giải cao, tệp phụ đề SRT/VTT và gói zip được tổ chức sẵn sàng cho quản lý quảng cáo và tải lên chiến dịch.
HeyGen tuân theo các phương pháp hay nhất về định dạng nền tảng như tỷ lệ khung hình, độ dễ đọc của phụ đề và giới hạn văn bản thông dụng. Việc tuân thủ chính sách cuối cùng và phê duyệt quảng cáo là trách nhiệm của người quảng cáo.
Bạn vẫn giữ quyền sở hữu đối với các video và tài sản bạn tạo ra. HeyGen sử dụng các nguồn tài nguyên có bản quyền và các sản phẩm được tạo ra có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Hãy đảm bảo rằng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có đủ quyền lợi cần thiết cho quảng cáo AI của bạn.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.