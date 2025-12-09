Vận hành với tốc độ của doanh nghiệp Cập nhật hoặc tạo video mới trong vài phút, không phải vài tháng. Không cần quay lại hay chờ đợi agency. Chỉ cần sản xuất tức thì ở quy mô lớn. Bạn cũng sẽ được ưu tiên xử lý nhanh hơn với gói doanh nghiệp.

Kết nối với mọi đối tượng khán giả Dịch nội dung đào tạo, marketing, bán hàng hoặc truyền thông nội bộ sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình chân thực như người thật.

Tuân thủ luôn bắt kịp nhịp phát triển của bạn Dữ liệu, đội ngũ và thương hiệu của bạn luôn được bảo vệ với các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp, bao gồm SOC 2 Type II, GDPR và CCPA.

Giữ cho mọi người luôn đúng với thương hiệu Bộ nhận diện thương hiệu tập trung, phân quyền theo vai trò và kiểm soát phiên bản giúp nội dung luôn nhất quán trên mọi phòng ban, khu vực và chiến dịch.

Hoạt động ở bất cứ nơi nào bạn làm việc HeyGen kết nối với các hệ thống mà đội ngũ của bạn đang sử dụng (ví dụ như nền tảng LMS, CRM và các công cụ tự động hóa marketing), hoặc bạn có thể mở rộng hơn nữa với API mạnh mẽ của chúng tôi.