Vận hành với tốc độ của doanh nghiệp
Cập nhật hoặc tạo video mới trong vài phút, không phải vài tháng. Không cần quay lại hay chờ đợi agency. Chỉ cần sản xuất tức thì ở quy mô lớn. Bạn cũng sẽ được ưu tiên xử lý nhanh hơn với gói doanh nghiệp.
Bảng giá và giải pháp
Trao quyền cho tổ chức của bạn với giải pháp sản xuất video AI liền mạch, an toàn và có khả năng mở rộng, được xây dựng dành cho marketing, đào tạo, giao tiếp toàn cầu và hơn thế nữa.
Doanh nghiệp của bạn không chậm lại, nội dung hình ảnh của bạn cũng không nên chậm lại.
Cập nhật hoặc tạo video mới trong vài phút, không phải vài tháng. Không cần quay lại hay chờ đợi agency. Chỉ cần sản xuất tức thì ở quy mô lớn. Bạn cũng sẽ được ưu tiên xử lý nhanh hơn với gói doanh nghiệp.
Dịch nội dung đào tạo, marketing, bán hàng hoặc truyền thông nội bộ sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình chân thực như người thật.
Dữ liệu, đội ngũ và thương hiệu của bạn luôn được bảo vệ với các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp, bao gồm SOC 2 Type II, GDPR và CCPA.
Bộ nhận diện thương hiệu tập trung, phân quyền theo vai trò và kiểm soát phiên bản giúp nội dung luôn nhất quán trên mọi phòng ban, khu vực và chiến dịch.
HeyGen kết nối với các hệ thống mà đội ngũ của bạn đang sử dụng (ví dụ như nền tảng LMS, CRM và các công cụ tự động hóa marketing), hoặc bạn có thể mở rộng hơn nữa với API mạnh mẽ của chúng tôi.
Ngay từ ngày đầu tiên, bạn sẽ có các quản lý thành công chuyên trách, hỗ trợ 24/7 và quy trình onboard được thiết kế riêng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn đang bổ sung một đối tác, chứ không chỉ đơn thuần mua phần mềm.
Tạo video trên toàn doanh nghiệp
HeyGen Enterprise được thiết kế cho các tổ chức cần sản xuất video ở quy mô lớn. Tạo, cá nhân hóa và bản địa hóa nội dung cho mọi phòng ban trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về bảo mật và tuân thủ. Với khả năng tạo video không giới hạn, các công cụ cộng tác nâng cao, tích hợp mạnh mẽ và đội ngũ hỗ trợ chuyên trách, các nhóm của bạn có thể làm việc nhanh hơn, giữ vững bản sắc thương hiệu và tiếp cận khán giả ở mọi nơi, tất cả chỉ từ một nền tảng duy nhất.
Khám phá sự khác biệt của HeyGen
Từ các nền tảng học tập đến công cụ bán hàng, HeyGen tích hợp với hệ sinh thái công nghệ của bạn và còn mở rộng hơn nữa thông qua API của chúng tôi.
HeyGen Enterprise là một nền tảng video AI toàn diện và hệ điều hành sáng tạo dành cho các nhóm lớn. Nó bao gồm:
Gói Enterprise được tùy chỉnh theo nhu cầu triển khai và quản trị của bạn. Mức đầu tư sẽ khác nhau tùy theo số lượng người dùng, mức độ sử dụng, yêu cầu tuân thủ, gói hỗ trợ và điều khoản hợp đồng. Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để nhận đề xuất phù hợp.
Các yếu tố chính bao gồm quy mô đội ngũ, khối lượng sử dụng, nhu cầu bản địa hóa, phạm vi bảo mật và tuân thủ, mức độ phức tạp của API và tích hợp, đào tạo và hỗ trợ triển khai, các cam kết SLA và thời hạn hợp đồng.
Các doanh nghiệp đánh giá tổng giá trị dựa trên chất lượng nội dung, độ chính xác bản địa hóa, thời gian xuất bản, các tính năng quản trị và nỗ lực tích hợp. HeyGen cung cấp các gói linh hoạt để phù hợp với quy mô và quy trình làm việc của bạn. Hãy yêu cầu một bản đánh giá so sánh song song dựa trên các yêu cầu của bạn.
Có. HeyGen được xây dựng dành cho các doanh nghiệp toàn cầu cần khả năng kiểm soát thương hiệu, quy trình phê duyệt, quản lý danh tính, khả năng kiểm toán chi tiết và API. Những bộ phận thường xuyên sử dụng bao gồm Marketing, Đào tạo & Phát triển (L&D), Enablement và Truyền thông Doanh nghiệp.
Có. Các lựa chọn bao gồm gói dịch vụ phù hợp với mức sử dụng, hợp đồng theo năm hoặc nhiều năm, chiết khấu cho cam kết sử dụng, và triển khai theo giai đoạn hoặc chạy thử (pilot) để kiểm chứng giá trị trước khi mở rộng trên phạm vi lớn hơn.
HeyGen tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp: mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền, đăng nhập một lần SAML (SSO), cung cấp tài khoản qua SCIM, phân quyền theo vai trò (RBAC), nhật ký kiểm tra (audit logs), nguyên tắc truy cập tối thiểu và các cơ chế quản trị dữ liệu. Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của GDPR và CCPA, và có thể cung cấp tài liệu bảo mật cũng như thông tin chi tiết về SOC 2 theo thỏa thuận NDA.
Có! HeyGen cung cấp một trình tạo video AI miễn phí cho phép bạn tạo video với các tính năng cơ bản mà không tốn chi phí. Để có nhiều tùy chỉnh nâng cao hơn, xuất video chất lượng cao và sử dụng thêm các công cụ AI khác, người dùng có thể nâng cấp lên gói trả phí.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.