Pricing Enterprise Background

Bảng giá và giải pháp

Trao quyền cho tổ chức của bạn với giải pháp sản xuất video AI liền mạch, an toàn và có khả năng mở rộng, được xây dựng dành cho marketing, đào tạo, giao tiếp toàn cầu và hơn thế nữa.

G24.8Hơn 1.000 đánh giá
Riêng tư & An toàn | Các biện pháp kiểm soát quản trị AI | SOC 2 | GDPR | CCPA | Khung Bảo Mật Dữ Liệu | Tiêu chuẩn Đạo luật AI
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
company logo 37
company logo 38
company logo 39
Lợi ích

Vì sao các doanh nghiệp lựa chọn HeyGen

Doanh nghiệp của bạn không chậm lại, nội dung hình ảnh của bạn cũng không nên chậm lại.

Benefits overview illustration

Vận hành với tốc độ của doanh nghiệp

Cập nhật hoặc tạo video mới trong vài phút, không phải vài tháng. Không cần quay lại hay chờ đợi agency. Chỉ cần sản xuất tức thì ở quy mô lớn. Bạn cũng sẽ được ưu tiên xử lý nhanh hơn với gói doanh nghiệp.

Kết nối với mọi đối tượng khán giả

Dịch nội dung đào tạo, marketing, bán hàng hoặc truyền thông nội bộ sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình chân thực như người thật.

Tuân thủ luôn bắt kịp nhịp phát triển của bạn

Dữ liệu, đội ngũ và thương hiệu của bạn luôn được bảo vệ với các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp, bao gồm SOC 2 Type II, GDPR và CCPA.

Giữ cho mọi người luôn đúng với thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu tập trung, phân quyền theo vai trò và kiểm soát phiên bản giúp nội dung luôn nhất quán trên mọi phòng ban, khu vực và chiến dịch.

Hoạt động ở bất cứ nơi nào bạn làm việc

HeyGen kết nối với các hệ thống mà đội ngũ của bạn đang sử dụng (ví dụ như nền tảng LMS, CRM và các công cụ tự động hóa marketing), hoặc bạn có thể mở rộng hơn nữa với API mạnh mẽ của chúng tôi.

Một đối tác chứ không chỉ là một nền tảng

Ngay từ ngày đầu tiên, bạn sẽ có các quản lý thành công chuyên trách, hỗ trợ 24/7 và quy trình onboard được thiết kế riêng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn đang bổ sung một đối tác, chứ không chỉ đơn thuần mua phần mềm.

Tạo video trên toàn doanh nghiệp

Một người phụ nữ mặc vest đang mỉm cười phía sau chiếc laptop, với một bong bóng thoại ghi: "Chúng tôi có một ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn!"

Học tập và phát triển được hỗ trợ bởi AI trên quy mô toàn cầu

HeyGen Enterprise được thiết kế cho các tổ chức cần sản xuất video ở quy mô lớn. Tạo, cá nhân hóa và bản địa hóa nội dung cho mọi phòng ban trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về bảo mật và tuân thủ. Với khả năng tạo video không giới hạn, các công cụ cộng tác nâng cao, tích hợp mạnh mẽ và đội ngũ hỗ trợ chuyên trách, các nhóm của bạn có thể làm việc nhanh hơn, giữ vững bản sắc thương hiệu và tiếp cận khán giả ở mọi nơi, tất cả chỉ từ một nền tảng duy nhất.

Khám phá sự khác biệt của HeyGen

Những điểm đau

Quá trình sản xuất diễn ra chậm. Các dự án video truyền thống mất hàng tuần hoặc hàng tháng, khiến bạn không thể bắt kịp tốc độ thay đổi của doanh nghiệp.
Nguồn lực sáng tạo có hạn. Các nhóm video nội bộ đang bị quá tải, buộc các đơn vị kinh doanh phải cạnh tranh nhau về thời gian và mức độ ưu tiên.
Chi phí tăng vọt rất nhanh. Các agency, diễn viên, studio và những lần quay lại khiến ngân sách đội lên trời, hạn chế lượng nội dung bạn thực sự có thể sản xuất.
Nội dung nhanh chóng lỗi thời. Đến khi một video hoàn thành thì chính sách, sản phẩm hoặc quy trình có thể đã thay đổi rồi.
Bản địa hóa đang là nút thắt cổ chai. Việc dịch và thu âm lại video sang nhiều ngôn ngữ khác nhau làm chậm tiến độ thêm hàng tuần và ngốn rất nhiều ngân sách.
Chất lượng không đồng nhất. Các nhóm và nhà cung cấp khác nhau tạo ra video với phong cách, giọng điệu và tiêu chuẩn khác nhau, làm loãng bản sắc thương hiệu.

Lợi ích

Tạo, cá nhân hóa và cập nhật video chỉ trong vài giờ thay vì vài tháng, để đào tạo, marketing và truyền thông của bạn không bao giờ bị chậm trễ.
Trao cho các đơn vị kinh doanh khả năng tự sản xuất nội dung chuyên nghiệp, trong khi vẫn giữ cho đội ngũ sáng tạo của bạn tập trung vào các dự án có giá trị cao.
Loại bỏ nhu cầu thuê agency, studio và quay lại cảnh với avatar và giọng nói tạo bởi AI, giúp bạn kiểm soát và dự đoán chi phí dễ dàng.
Giữ nội dung luôn tươi mới. Chỉ cần cập nhật một dòng script hoặc dịch ngay lập tức mà không phải thu âm lại, giúp video luôn chính xác và phù hợp khi mọi thứ thay đổi.
Bản địa hóa không chậm trễ. Dịch video sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với tính năng đồng bộ khẩu hình tự nhiên và nhân bản giọng nói, giúp tiết kiệm hàng tuần làm việc và giảm đáng kể chi phí.
Các bộ nhận diện thương hiệu tập trung, quyền truy cập theo vai trò và avatar tiêu chuẩn hóa giúp mọi bộ phận có đầy đủ công cụ để tạo nội dung luôn nhất quán về hình ảnh và giọng điệu thương hiệu.
G24.8Hơn 1.000 đánh giá
Huy hiệu tin cậy 1Huy hiệu tin cậy 2Huy hiệu tin cậy 3Huy hiệu tin cậy 4Huy hiệu tin cậy 5

Được xây dựng cho hệ thống doanh nghiệp của bạn

Từ các nền tảng học tập đến công cụ bán hàng, HeyGen tích hợp với hệ sinh thái công nghệ của bạn và còn mở rộng hơn nữa thông qua API của chúng tôi.

Xem các tích hợp của chúng tôi
CTA background
Câu chuyện khách hàng

Lý do các đội ngũ đào tạo, marketing và bản địa hóa tin dùng HeyGen

customer story

90%

tỷ lệ hoàn thành video

customer story

25%

tăng tỷ lệ hoàn thành

customer story

10x

tăng tốc độ sản xuất video

customer story

10-15

ngôn ngữ cho mỗi video

customer story

80%

giảm chi phí dịch thuật

customer story

€1,000

tiết kiệm được mỗi phút video

Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời

Gói doanh nghiệp HeyGen AI bao gồm những gì?

HeyGen Enterprise là một nền tảng video AI toàn diện và hệ điều hành sáng tạo dành cho các nhóm lớn. Nó bao gồm:

  • Quản trị doanh nghiệp: SSO SAML, SCIM, phân quyền theo vai trò, nhật ký kiểm toán
  • Các công cụ quản trị: Không gian làm việc, phê duyệt, mẫu thương hiệu, lưu trữ nội dung
  • Hiệu suất và khả năng mở rộng: Kết xuất ưu tiên, thông lượng cao hơn, truy cập API
  • Bảo mật và quyền riêng tư: Mã hóa khi truyền và khi lưu trữ, hỗ trợ DPA
  • Tạo nội dung nâng cao: Avatar riêng tư hoặc được kiểm soát, dịch video, cá nhân hóa
  • Hỗ trợ và hướng dẫn triển khai tận tâm: Hỗ trợ triển khai, đào tạo và tài nguyên thành công chuyên biệt

Gói doanh nghiệp AI có giá bao nhiêu so với các gói tiêu chuẩn?

Gói Enterprise được tùy chỉnh theo nhu cầu triển khai và quản trị của bạn. Mức đầu tư sẽ khác nhau tùy theo số lượng người dùng, mức độ sử dụng, yêu cầu tuân thủ, gói hỗ trợ và điều khoản hợp đồng. Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để nhận đề xuất phù hợp.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí triển khai AI trong sản xuất video cho doanh nghiệp?

Các yếu tố chính bao gồm quy mô đội ngũ, khối lượng sử dụng, nhu cầu bản địa hóa, phạm vi bảo mật và tuân thủ, mức độ phức tạp của API và tích hợp, đào tạo và hỗ trợ triển khai, các cam kết SLA và thời hạn hợp đồng.

Giá AI cho doanh nghiệp của HeyGen so với các nền tảng khác như thế nào?

Các doanh nghiệp đánh giá tổng giá trị dựa trên chất lượng nội dung, độ chính xác bản địa hóa, thời gian xuất bản, các tính năng quản trị và nỗ lực tích hợp. HeyGen cung cấp các gói linh hoạt để phù hợp với quy mô và quy trình làm việc của bạn. Hãy yêu cầu một bản đánh giá so sánh song song dựa trên các yêu cầu của bạn.

Gói doanh nghiệp của HeyGen có phù hợp cho các tổ chức B2B lớn không?

Có. HeyGen được xây dựng dành cho các doanh nghiệp toàn cầu cần khả năng kiểm soát thương hiệu, quy trình phê duyệt, quản lý danh tính, khả năng kiểm toán chi tiết và API. Những bộ phận thường xuyên sử dụng bao gồm Marketing, Đào tạo & Phát triển (L&D), Enablement và Truyền thông Doanh nghiệp.

HeyGen có cung cấp các gói giá linh hoạt cho giải pháp AI dành cho doanh nghiệp không?

Có. Các lựa chọn bao gồm gói dịch vụ phù hợp với mức sử dụng, hợp đồng theo năm hoặc nhiều năm, chiết khấu cho cam kết sử dụng, và triển khai theo giai đoạn hoặc chạy thử (pilot) để kiểm chứng giá trị trước khi mở rộng trên phạm vi lớn hơn.

HeyGen đảm bảo an ninh và tuân thủ (SOC 2, GDPR, CCPA) cho các doanh nghiệp như thế nào?

HeyGen tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp: mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền, đăng nhập một lần SAML (SSO), cung cấp tài khoản qua SCIM, phân quyền theo vai trò (RBAC), nhật ký kiểm tra (audit logs), nguyên tắc truy cập tối thiểu và các cơ chế quản trị dữ liệu. Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của GDPR và CCPA, và có thể cung cấp tài liệu bảo mật cũng như thông tin chi tiết về SOC 2 theo thỏa thuận NDA.

Những lợi ích của AI tạo sinh đối với các doanh nghiệp sử dụng HeyGen là gì?

Có! HeyGen cung cấp một trình tạo video AI miễn phí cho phép bạn tạo video với các tính năng cơ bản mà không tốn chi phí. Để có nhiều tùy chỉnh nâng cao hơn, xuất video chất lượng cao và sử dụng thêm các công cụ AI khác, người dùng có thể nâng cấp lên gói trả phí.

Bắt đầu tạo video bằng AI

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.

Đặt lịch họp
CTA background