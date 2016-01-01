Chuyển đổi PowerPoint sang Video bằng AI

Công cụ chuyển đổi PPT sang Video của HeyGen cho phép bạn chuyển đổi PowerPoint thành video trực tuyến, biến các slide tĩnh thành video hấp dẫn thu hút sự chú ý và truyền đạt thông điệp của bạn một cách hiệu quả.

Cho dù là cho công việc, giáo dục, hay các dự án sáng tạo, việc chuyển đổi PowerPoint của bạn thành video chưa bao giờ đơn giản đến thế.

Với HeyGen, bạn có thể thêm hiệu ứng hoạt hình, lời thoại, và âm nhạc, làm cho các slide của bạn trở nên sinh động và mang lại một kết quả chuyên nghiệp, mượt mà bằng cách sử dụng AI chuyển đổi PowerPoint sang video của chúng tôi.