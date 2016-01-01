Chuyển đổi PowerPoint sang Video bằng AI

Chuyển đổi các slide PowerPoint thành video chất lượng cao với hiệu ứng động, lời thoại và âm nhạc. Dễ dàng biến các bài thuyết trình thành nội dung chuyên nghiệp, hấp dẫn cho mọi đối tượng khán giả.
Công cụ này chuyển đổi các tệp PowerPoint thành video được sản xuất đầy đủ sử dụng avatar AI, lời thoại, hoạt hình và âm nhạc để tăng cường sự tham gia và rõ ràng. Nó tự động hóa toàn bộ quy trình sáng tạo từ tải lên đến xuất khẩu, cho phép sản xuất video chuyên nghiệp nhanh chóng cho doanh nghiệp, giáo dục và tiếp thị.
Muốn biến PowerPoint của bạn thành những video lôi cuốn?
Công cụ chuyển đổi PPT sang Video của HeyGen cho phép bạn chuyển đổi PowerPoint thành video trực tuyến, biến các slide tĩnh thành video hấp dẫn thu hút sự chú ý và truyền đạt thông điệp của bạn một cách hiệu quả.
Cho dù là cho công việc, giáo dục, hay các dự án sáng tạo, việc chuyển đổi PowerPoint của bạn thành video chưa bao giờ đơn giản đến thế.
Với HeyGen, bạn có thể thêm hiệu ứng hoạt hình, lời thoại, và âm nhạc, làm cho các slide của bạn trở nên sinh động và mang lại một kết quả chuyên nghiệp, mượt mà bằng cách sử dụng AI chuyển đổi PowerPoint sang video của chúng tôi.
Phương pháp tốt nhất khi sử dụng AI để chuyển đổi PPT thành Video
Đảm bảo video của bạn sau khi chuyển đổi tạo được ấn tượng tốt nhất với những lời khuyên sau:
Nâng cao nội dung bằng cách chuyển đổi PPT sang Video
Biến các bài thuyết trình thành video giúp bạn tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn đồng thời giữ được sự tương tác. Theo như các video giới thiệu giúp đơn giản hóa những khái niệm phức tạp, video làm cho thông tin phức tạp trở nên dễ hiểu hơn và cung cấp một lựa chọn năng động thay thế cho các bộ sưu tập slide truyền thống. Hơn nữa, nội dung video nhằm tăng cường tương tác đã chứng minh hiệu quả của nó trong việc thu hút sự chú ý và giữ chân người xem.
Công cụ chuyển đổi PPT sang Video của HeyGen cung cấp một giải pháp trực quan, hiệu quả để biến các bài thuyết trình PowerPoint thành video chất lượng chuyên nghiệp. Từ các hiệu ứng hoạt hình đến lồng tiếng tùy chỉnh, nền tảng của chúng tôi cung cấp mọi thứ bạn cần để tạo nên nội dung nổi bật.
Chuyển đổi PPT thành Video trực tuyến trong 4 Bước Đơn Giản
Hãy làm cho các slide tĩnh của bạn trở nên sinh động với các hình đại diện AI, lời thoại và các hiệu ứng hoạt hình mượt mà.
Nhập các slide bài thuyết trình của bạn trực tiếp vào HeyGen để bắt đầu chuyển đổi chúng thành nội dung video động với trình chuyển đổi từ PPT sang video của chúng tôi.
Chọn một hình đại diện để trình bày các slide của bạn, mang lại cho nội dung một nét cá nhân, hấp dẫn. Công nghệ AI chuyển PPT sang video sẽ nâng cao chất lượng của bài thuyết trình.
Viết hoặc dán lời thoại bạn muốn nhân vật ảo thuyết trình cùng với các slide của bạn, sử dụng các tính năng AI làm video của chúng tôi.
Hãy để HeyGen tự động tạo video cho bạn. Xem lại, xuất bản và chia sẻ bài thuyết trình được chỉnh sửa mọi nơi.
Công cụ chuyển đổi PowerPoint sang Video của HeyGen biến các slide PPT hoặc PPTX của bạn thành video được tạo ra bởi AI hấp dẫn với lời thoại, hoạt hình và hình đại diện—tất cả đều trực tuyến.
Đúng. Khi bạn đã tải lên PowerPoint, bạn có thể chọn một hình đại diện AI và giọng nói để trình bày nội dung, làm cho video của bạn trở nên chuyên nghiệp và sinh động. Chức năng này là một phần của nền tảng AI video generator của HeyGen, biến các slide tĩnh thành trải nghiệm video có giọng đọc đầy đủ.
Không. HeyGen hỗ trợ tải lên trực tiếp các định dạng PowerPoint tiêu chuẩn (.ppt và .pptx). Nền tảng tự động xử lý các slide để chuyển đổi sang video.
Các hiệu ứng chuyển cảnh cơ bản có thể được hỗ trợ, nhưng HeyGen cho phép bạn nâng cao video của mình với các hiệu ứng chuyển cảnh tùy chỉnh, chỉnh sửa dựa trên cảnh và hình ảnh động năng động sử dụng các công cụ có sẵn.
Vâng. Bạn có thể cải thiện video PowerPoint đã chuyển đổi của mình bằng cách thêm nhạc nền, phụ đề và cả các yếu tố thương hiệu riêng.
Bạn có thể tạo các video giải thích, nội dung đào tạo, bản trình bày kinh doanh, hướng dẫn giáo dục và bài thuyết trình tiếp thị sử dụng công cụ Chuyển PowerPoint sang Video của chúng tôi. Bạn cũng có thể bắt đầu với tính năng chuyển văn bản thành video hoặc chuyển hình ảnh thành video của HeyGen nếu bạn không sử dụng slide.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.