Cách dễ nhất để tạo ra các video đầu nói chân thực và hấp dẫn. Không cần máy ảnh, micro, hay chỉnh sửa phức tạp. Cho dù bạn đang tạo bài thuyết trình, thông báo, hay nội dung đào tạo, nền tảng của chúng tôi cho phép bạn tạo ra các video chân dung chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, hoàn toàn miễn phí.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Làm thế nào để tạo video đầu nói AI?
Biến hình ảnh chân dung tĩnh thành sống động với chuyển động khuôn mặt, biểu cảm và giọng nói thực tế sử dụng trình tạo video đầu nói AI của chúng tôi.
Tải lên một bức ảnh rõ ràng của bạn hoặc chọn từ hơn 1,100 hình đại diện AI. Công nghệ của chúng tôi sẽ ánh xạ các đặc điểm khuôn mặt để tạo ra những chuyển động tự nhiên, sinh động, mang lại cảm giác chân thực và có hồn.
Viết, dán, hoặc tải lên kịch bản của bạn trực tiếp vào trình soạn thảo. AI sẽ tự động đồng bộ hóa lời nói của bạn với chuyển động môi hoàn hảo, cảm xúc và giọng điệu để tạo ra kết quả sống động.
Chọn giọng nói, ngôn ngữ và phong cách ưa thích để phù hợp với thông điệp của bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh cử chỉ của avatar, thêm phụ đề, nhạc nền, hoặc thương hiệu để tạo ra một video chuyên nghiệp phù hợp với phong cách của bạn.
Nhấp vào “Tạo” và xem hình ảnh tĩnh của bạn biến đổi thành video động trong vài phút. Tải video đầu nói của bạn và chia sẻ ngay lập tức trên bất kỳ nền tảng nào, mạng xã hội, trang web, hoặc bài thuyết trình.
Tính năng của Trình tạo Video Nói bằng AI
Với HeyGen, bạn có đủ mọi thứ cần thiết để tạo ra những video chuyên nghiệp và hấp dẫn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là lý do tại sao chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất của bạn cho việc tạo video AI:
Tìm hiểu thêm về cách AI avatar generator của HeyGen có thể giúp bạn tạo ra những hình đại diện cá nhân hóa một cách dễ dàng.
Đầu nói có thể tùy chỉnh
Chọn từ hơn 1,100 hình đại diện siêu thực tế, hoặc tạo một hình đại diện phản ánh bạn hoặc thương hiệu của bạn. Mỗi hình đại diện mang lại những chuyển động sống động và biểu cảm tự nhiên, để các video của bạn cảm thấy chân thực và hấp dẫn.
Khả năng đa ngôn ngữ
Dịch kịch bản của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với cách thể hiện tự nhiên, giống như con người. Với AI của chúng tôi, bạn có thể tiếp cận khán giả trên toàn thế giới và cá nhân hóa video của mình cho các nền văn hóa và khu vực khác nhau.
Không Cần Dùng Máy Ảnh hay Phòng Thu
Bỏ qua thiết bị đắt tiền và những phiên quay dài. Chỉ cần tải lên một hình ảnh và tạo video của bạn trong vài phút, sử dụng AI để xử lý các chi tiết kỹ thuật.
Sản xuất video nhanh
Tạo ra một video chân dung chất lượng cao trong vài phút, rất phù hợp cho các doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cần mở rộng sản xuất nội dung một cách hiệu quả.
Video đầu nói có tính năng avatar số hóa có thể nói kịch bản của bạn với biểu cảm sống động, đồng bộ môi và cử chỉ tự nhiên. Nó tái tạo vẻ ngoài và cảm giác của một người dẫn chương trình thực sự, mà không cần quay phim hay phòng thu.
Chỉ cần tải lên một bức ảnh hoặc chọn một hình đại diện, nhập kịch bản của bạn, và để AI đồng bộ hóa lời nói của bạn với chuyển động chân thực. Video đầu nói của bạn sẽ được tạo ra trong vài phút. Cần trợ giúp với việc viết kịch bản? Hãy thử AI Video Script Generator.
Đúng vậy. Bạn có thể tải lên chân dung của mình để tạo ra một hình đại diện cá nhân hoặc sử dụng một hình có sẵn trong thư viện. Bạn cũng có thể tải lên giọng nói của mình hoặc chọn từ một loạt các giọng nói AI đa dạng.
Nền tảng hỗ trợ hơn 170 ngôn ngữ và phương ngôn, cho phép bạn tạo ra các video đa ngôn ngữ, có địa phương hóa với giọng nói tự nhiên và đồng bộ hóa môi chính xác cho khán giả toàn cầu.
Tất nhiên. Nó được sử dụng rộng rãi cho việc đào tạo doanh nghiệp, tập sự, video bán hàng, thông báo và giao tiếp nội bộ. Đối với video phong cách người phát ngôn, bạn cũng có thể khám phá công cụ AI Spokesperson Tool.
Tập trung vào các tùy chọn tùy chỉnh, khả năng tích hợp với các công cụ khác, độ dễ sử dụng, tốc độ, an ninh, và chất lượng của dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tài liệu.
Hầu hết các video được tạo ra chỉ trong vài phút. Trí tuệ nhân tạo xử lý đồng bộ hóa giọng nói, biểu cảm và chuyển động một cách tự động, vì vậy bạn không cần kỹ năng chỉnh sửa hay kinh nghiệm sản xuất.
Không cần kỹ năng chỉnh sửa. Giao diện đơn giản, và AI sẽ đảm nhận phần nặng nhọc. Bạn có thể bắt đầu tạo video đầu tiên ngay lập tức thông qua HeyGen Signup.
