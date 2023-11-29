Giải phóng câu chuyện của bạn.
Tại HeyGen, sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho mọi người thông qua công nghệ tạo video bằng AI dễ tiếp cận. Chúng tôi tin rằng ai cũng nên có khả năng thể hiện sự sáng tạo của mình mà không cần đến thiết bị tối tân hay nguồn lực vô hạn để biến ý tưởng thành hiện thực.
Ai cũng có một câu chuyện. HeyGen cho phép bạn nói điều đó.
Tại sao chúng tôi xây dựng HeyGen: Hành trình từ ý tưởng đến đổi mới
HeyGen bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản — giúp việc tạo video trở nên dễ dàng. Hôm nay, chúng tôi đang thay đổi cách kể chuyện bằng AI, trao quyền cho bất kỳ ai tạo ra những video chất lượng cao mà không bị giới hạn.
Chúng ta đang sống trong một thế giới ưu tiên video
Mỗi ngày có hơn 1 tỷ giờ video được xem trên YouTube, và trung bình mỗi người xem 17 giờ video mỗi tuần. Vì vậy, nếu một doanh nghiệp muốn có khách hàng, họ cần có video. Và video thì cần máy quay — và diễn viên, địa điểm quay, phần mềm dựng phim, quay lại nhiều lần… cộng tất cả những thứ đó, một video hoàn chỉnh có thể tốn ít nhất 1.000 đô la cho mỗi phút.
Và rồi trí tuệ nhân tạo xuất hiện
Mọi người đều yêu thích video, nhưng hầu hết lại ghét phải xuất hiện trước ống kính. Đó là điều mà nhà sáng lập Joshua Xu nhận ra khi anh còn là kỹ sư tại Snap, xây dựng các tính năng cho SnapChat Ads và camera AI. Nhưng với công nghệ tạo video bằng AI, ai cũng có thể giải phóng người kể chuyện bên trong mình — việc loại bỏ chiếc camera thực ra lại mở khóa sự sáng tạo và tự do trong cách kể chuyện bằng hình ảnh. Và thế là HeyGen ra đời.
Giờ bạn chỉ cần một đoạn script
Với HeyGen, các doanh nghiệp chỉ cần viết kịch bản và tạo video của mình. Không cần máy quay, không cần ngân sách lớn, không đau đầu. Chúng tôi đã giúp hơn 100.000 công ty và hàng triệu người tạo, bản địa hóa và cá nhân hóa video ở quy mô lớn — và chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Khi chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn ngành cho việc sử dụng video AI một cách đạo đức và dẫn đầu xu hướng hướng tới những trải nghiệm AI sống động hơn, chúng tôi hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi rất háo hức chờ xem câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào.
Được tạo ra cho những điều tốt nhất, được hậu thuẫn bởi những người giỏi nhất
HeyGen tự hào được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư hàng đầu như Benchmark, Conviction, Thrive Capital và Bond, những người cùng chia sẻ tầm nhìn với chúng tôi về việc chuyển đổi cách kể chuyện thông qua video ứng dụng AI.
Startup video AI HeyGen được định giá 500 triệu USD trong vòng gọi vốn
Bloomberg
20 Thg 6, 2024
Bloomberg
20 Thg 6, 2024
HeyGen cưỡi làn sóng bùng nổ video AI
Forbes
06 Thg 11, 2025
Forbes
06 Thg 11, 2025
44 startup AI triển vọng nhất năm 2024 theo đánh giá của các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu
Business Insider
9 Thg 9, 2024
Business Insider
9 Thg 9, 2024
Văn phòng của chúng tôi
Các văn phòng trên toàn cầu của chúng tôi quy tụ những bộ óc xuất sắc nhất để cùng định hình tương lai của việc tạo video được hỗ trợ bởi AI.
Los Angeles
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
San Francisco
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
Palo Alto
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Toronto
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
Chúng tôi cam kết làm mọi việc một cách đúng đắn
Niềm tin và An toàn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của chúng tôi. Các quy trình xác minh người dùng tiên tiến cùng nỗ lực kiểm duyệt nội dung chặt chẽ không ngừng nâng cao mức độ an toàn, trách nhiệm và các tiêu chuẩn đạo đức cho sản phẩm của chúng tôi.
SOC 2 TYPE II
Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)
CCPA
DPF
Đạo luật AI
Hãy cùng nhau hợp tác
Đây có thể là khởi đầu cho một điều đặc biệt. Tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp tại HeyGen.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Công cụ lồng tiếng AI của HeyGen có mang lại khả năng đồng bộ khẩu hình tự nhiên nhất không?
Có. HeyGen được xây dựng với công nghệ đồng bộ chuyển động khuôn mặt tiên tiến, đảm bảo cử động môi khớp hoàn hảo với phần lồng tiếng. Điều này tạo ra trải nghiệm lồng tiếng tự nhiên, giống con người và hoạt động mượt mà trên nhiều định dạng nội dung khác nhau, từ video marketing đến tài liệu đào tạo.
Công cụ lồng tiếng AI của HeyGen dùng để làm gì?
Trình lồng tiếng bằng AI của HeyGen thay thế âm thanh gốc bằng giọng đọc đa ngôn ngữ do AI tạo ra, đồng thời vẫn giữ nguyên ngữ điệu, phong cách và độ khớp khẩu hình. Công cụ này cho phép người sáng tạo nhanh chóng tạo ra các video được hoàn thiện và bản địa hóa mà không cần chỉnh sửa phức tạp hay thuê các đội ngũ lồng tiếng tốn kém.
HeyGen có xử lý hiệu quả nhiều ngôn ngữ khác nhau không?
Có. HeyGen hỗ trợ lồng tiếng đa ngôn ngữ với hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, cho phép một video duy nhất được chuyển đổi nhanh chóng sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này giúp việc phân phối nội dung toàn cầu trở nên liền mạch cho các doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung đang tìm kiếm chất lượng đồng nhất trên các thị trường quốc tế.
AI duy trì độ chính xác khớp khẩu hình như thế nào trong quá trình lồng tiếng?
HeyGen đồng bộ các bản thu âm giọng nói với chuyển động khuôn mặt bằng các mô hình hoạt ảnh và căn thời gian dựa trên AI. Điều này giúp lời thoại lồng tiếng khớp tự nhiên với cử động môi, để người xem tập trung vào nội dung thay vì bị phân tâm bởi các lỗi lệch hình–tiếng.
Giọng lồng tiếng nghe tự nhiên như người thật hay giống giọng robot?
Giọng AI của HeyGen nghe tự nhiên, giàu cảm xúc và được tối ưu cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Khác với các công cụ chuyển văn bản thành giọng nói kiểu máy móc, HeyGen tạo ra âm thanh ấm áp và tự nhiên, giúp video trở nên chân thực hơn cho việc học tập, marketing hoặc kể chuyện.
Tôi có thể chọn các giọng nói hoặc giọng địa phương khác nhau khi lồng tiếng không?
Có. HeyGen cung cấp một thư viện giọng đọc phong phú với nhiều giới tính, sắc thái và giọng vùng miền khác nhau. Sự linh hoạt này giúp bạn dễ dàng phù hợp với phong cách thương hiệu của video, kỳ vọng của khán giả và bối cảnh văn hóa để đạt hiệu quả tối đa.
Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa video để sử dụng tính năng lồng tiếng AI của HeyGen không?
Không cần kỹ năng chỉnh sửa. Chỉ cần tải video của bạn lên, chọn ngôn ngữ và giọng nói, và HeyGen sẽ tự động xử lý mọi thứ. Giao diện trực quan của nền tảng giúp việc lồng tiếng trở nên dễ dàng ngay cả với người mới bắt đầu.
Liệu HeyGen có giúp việc lồng tiếng đa ngôn ngữ cho phim và truyền hình trở nên dễ dàng không?
HeyGen giúp việc lồng tiếng đa ngôn ngữ cho phim và truyền hình trở nên dễ dàng hơn. Nền tảng cung cấp khả năng chuyển giọng mượt mà với hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau. Điều này hỗ trợ phân phối nội dung trên toàn cầu mà vẫn giữ được cảm xúc và bản sắc nguyên bản.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI đột phá nhất.