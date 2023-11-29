Với HeyGen, các doanh nghiệp chỉ cần viết kịch bản và tạo video của mình. Không cần máy quay, không cần ngân sách lớn, không đau đầu. Chúng tôi đã giúp hơn 100.000 công ty và hàng triệu người tạo, bản địa hóa và cá nhân hóa video ở quy mô lớn — và chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Khi chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn ngành cho việc sử dụng video AI một cách đạo đức và dẫn đầu xu hướng hướng tới những trải nghiệm AI sống động hơn, chúng tôi hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi rất háo hức chờ xem câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào.