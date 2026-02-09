Tải video của bạn lên và tự động dịch sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau bằng giọng nói nhân bản bằng AI, đồng bộ khẩu hình chính xác và phụ đề. Không còn cần lồng tiếng hay bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ.
Trình dịch video AI của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với giọng nói được đồng bộ khớp môi một cách tự nhiên, giống với giọng và cảm xúc của người nói. Công cụ này giữ nguyên phong cách thể hiện ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng phòng thu chỉ trong vài phút.
Vì sao HeyGen là nền tảng dịch video bằng AI hàng đầutrên thị trường
Được hỗ trợ bởi công nghệ dịch thuật AI tiên tiến và nhân bản giọng nói, HeyGen mang đến giải pháp dịch video chính xác nhất hiện nay. Giải pháp của chúng tôi chuyển đổi giọng nói và đồng bộ chuyển động môi theo thời gian thực một cách liền mạch, giúp các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp phá vỡ rào cản ngôn ngữ và kết nối với khán giả toàn cầu.
Tại sao bạn nên sử dụng công cụ dịch video bằng AItrình dịch video
Việc dịch video theo cách truyền thống thường chậm và tốn kém. Trình dịch video trực tuyến của chúng tôi giúp mọi thứ trở nên cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tải tệp của bạn lên hoặc dán liên kết YouTube, và bạn có thể dịch video ngay lập tức chỉ với một cú nhấp chuột. Không cần quay lại tốn kém hay lồng tiếng thủ công. Nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng cho mọi nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp ở mọi quy mô.
Dù bạn là một nhà sáng tạo nội dung cá nhân hay một doanh nghiệp, dịch video bằng AI giúp bạn mở khóa những thị trường mới. Nhờ nắm bắt sắc thái văn hóa, tái tạo giọng nói chính xác và đồng bộ khẩu hình chuẩn, video của bạn tạo được sự đồng điệu với khán giả quốc tế theo cách mà chỉ phụ đề thôi không thể làm được. Tiếp cận rộng hơn đồng nghĩa với nhiều tương tác hơn và nhiều cơ hội tăng trưởng hơn.
Trình dịch ngôn ngữ video của chúng tôi vượt xa việc thay thế từng từ. Nhờ AI tiên tiến và công nghệ nhân bản giọng nói, giọng điệu và cách nói chuyện đặc trưng của bạn được giữ nguyên trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ. Ngay cả khi bạn dịch video sang tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác, nó vẫn nghe như chính bạn – tự nhiên và nhất quán.
Thêm phụ đề, tinh chỉnh giọng điệu và điều chỉnh cài đặt để phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể truy cập hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ. Các video trong một bộ sưu tập cũng được hỗ trợ trình phát đa ngôn ngữ, có thể dễ dàng nhúng vào bất kỳ trang web hoặc hệ thống LMS nào để xem liền mạch bằng nhiều ngôn ngữ.
Quên chuyện lệch nhịp đi. HeyGen vượt xa việc lồng tiếng bằng AI với tính năng đồng bộ chuyển động môi, giúp lời nói đã được dịch khớp hoàn hảo với cử động khuôn mặt. Nhờ đó, nội dung bản địa hóa của bạn trở nên tự nhiên như bản gốc và giữ chân khán giả tốt hơn.
Bảng thuật ngữ thương hiệu được cải tiến của chúng tôi giờ đây hỗ trợ bản dịch bắt buộc, thuật ngữ được bảo vệ và cách phát âm chính xác. Bạn có thể tạo và quản lý các bộ sưu tập, dễ dàng thêm bản dịch mới, và chỉnh sửa bản dịch để tạo ra nhiều phiên bản dịch khác nhau từ một video.
Video và giọng nói của bạn, giờ đã có trong hơn 175 ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi công nghệ hoạt hình khuôn mặt và đồng bộ giọng nói tiên tiến, HeyGen mang đến trình tạo avatar AI tốt nhất hiện nay. Các avatar sống động của chúng tôi mô phỏng chính xác biểu cảm, cử chỉ và giọng nói theo thời gian thực, giúp chúng trở nên hoàn hảo để thu hút khán giả trên mạng xã hội, trong đào tạo, marketing và chăm sóc khách hàng.
Thực hiện một bài phát biểu chính hoặc thông báo đầy cảm xúc với avatar có thể điều chỉnh giọng điệu theo thời gian thực. Với trình biên tập dựa trên văn bản của AI Studio, bạn có thể tạo nên những phần thể hiện giọng nói ấn tượng cho video avatar của mình.
Chọn từ nhiều kiểu nhân vật khác nhau, mỗi kiểu được thiết kế với giọng điệu và cử chỉ riêng biệt. Để có trải nghiệm cá nhân hóa hơn, hãy tùy chỉnh giọng nói, biểu cảm và cách truyền đạt sao cho phù hợp với thương hiệu của bạn.
Tạm biệt giọng đọc máy móc. Các tính năng như Voice Director và Voice Mirroring giúp video do AI tạo ra trở nên chân thực và tự nhiên hơn, mang lại trải nghiệm xem mượt mà hơn.
Cách dịch một video bằng HeyGen
Tải video lên từ thiết bị của bạn, YouTube hoặc Drive. Sau đó, trình dịch video bằng AI sẽ bắt đầu dịch video.
Chọn ngôn ngữ để dịch video sang tiếng Anh hoặc chọn từ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác, kèm lồng tiếng AI, tạo phụ đề tự động và bản địa hóa video.
Xuất bản video xem trước bản dịch, chỉnh sửa nếu cần, rồi xuất video bằng các công cụ dịch video của HeyGen.
Chuyển từ ngôn ngữ của bạn sang bất kỳ ngôn ngữ nào
Giờ đây bạn có hai lựa chọn: dịch siêu chân thực, vừa đồng bộ cử động môi vừa dịch âm thanh để tạo giọng nói và hình ảnh sống động như thật — lý tưởng khi người nói xuất hiện rõ trên màn hình — và lồng tiếng, chỉ dịch phần âm thanh để cho kết quả nhanh gấp đôi, phù hợp nhất khi khuôn mặt người nói bị che khuất hoặc rất nhỏ trên màn hình.
Những con số tự nói lên tất cả
Tác động là rất rõ ràng. Doanh nghiệp đạt được những kết quả thực sự với công cụ dịch video của HeyGen. Bằng cách dịch video tức thì, bạn có thể tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian, đồng thời dễ dàng mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu.
giảm chi phí dịch video
thị trường được bản địa hóa ngay lập tức
tính theo từng video thay vì theo tuần hoặc theo tháng
Được sử dụng bởi các thương hiệu hàng đầu để tiếp cận khán giả toàn cầu
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng video AI sáng tạo nhất trên thị trường.
Trình dịch video là một công cụ dùng để chuyển đổi âm thanh, lời thuyết minh hoặc phụ đề trong video sang một ngôn ngữ khác, giúp nội dung tiếp cận được với nhiều khán giả hơn. Quy trình này cho phép người sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và các tổ chức mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu bằng cách vượt qua rào cản ngôn ngữ.
Có nhiều loại công cụ dịch video khác nhau, bao gồm phụ đề, lồng tiếng, thuyết minh, và SDH. Các hình thức khác là phụ đề trực tiếp, phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, thuyết minh âm thanh và các công cụ dịch thuật sử dụng AI.
Có, HeyGen có thể tự động dịch video sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau. Nền tảng này giữ nguyên giọng nói của bạn thông qua công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ chuyển động môi, giúp bản dịch trông tự nhiên và chân thực đối với khán giả toàn cầu.
Có, HeyGen cung cấp gói miễn phí cho phép bạn dịch tối đa 3 video mỗi tháng, mỗi video dài tối đa 3 phút. Gói này bao gồm các tính năng như phụ đề tạo bằng AI, lồng tiếng AI và đồng bộ khẩu hình (lip-sync) trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.
Đối với những ai cần độ chính xác cao hơn, nhiều lựa chọn ngôn ngữ hơn và các tính năng nâng cao, các gói cao cấp của chúng tôi cung cấp khả năng tùy chỉnh chuyên sâu và chất lượng tổng hợp giọng nói vượt trội.
Trình dịch video của HeyGen có độ chính xác rất cao, mang lại khả năng đồng bộ khẩu hình và nhân bản giọng nói tự nhiên cho âm thanh rõ ràng và các ngôn ngữ phổ biến, với dịch vụ hiệu đính cho doanh nghiệp để đạt độ chuẩn xác tối đa.
HeyGen được xem là một trong những công cụ dịch video bằng AI tốt nhất hiện nay. Nền tảng này hỗ trợ bản địa hóa video, nhân bản giọng nói và dịch video sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau.
Việc dịch video bằng AI khác với phụ đề vì nó không chỉ đơn thuần hiển thị văn bản đã dịch trên màn hình. Nó dịch giọng nói của bạn sang một ngôn ngữ khác, tái tạo lại bằng công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ mượt mà với video.
Kết quả là một trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm, khiến khán giả của bạn cảm thấy như thể bạn đang nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ một cách tự nhiên.
Các avatar AI tạo ra một phiên bản kỹ thuật số của bạn, phản chiếu cử chỉ, nét mặt và cách bạn nói chuyện. Dù bạn đang thuyết trình, kể chuyện hay giảng dạy, avatar của bạn giúp nội dung đa ngôn ngữ trở nên gần gũi và cuốn hút hơn mà không cần thêm các bản thu âm, lồng tiếng hay dựng thoại riêng.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.