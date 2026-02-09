Việc dịch video bằng AI khác với phụ đề vì nó không chỉ đơn thuần hiển thị văn bản đã dịch trên màn hình. Nó dịch giọng nói của bạn sang một ngôn ngữ khác, tái tạo lại bằng công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ mượt mà với video.

Kết quả là một trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm, khiến khán giả của bạn cảm thấy như thể bạn đang nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ một cách tự nhiên.