Trình Tạo Video Không Hiển Thị Khuôn Mặt: Tạo Nội Dung Mà Không Cần Lộ Diện

Xây dựng các kênh video mạnh mẽ mà không cần phải xuất hiện trước máy quay. HeyGen biến những lời nhắc nhở đơn giản thành video không cần lộ diện hoàn chỉnh, kèm theo hình ảnh, lời thoại, và phong cách thương hiệu. Bạn có thể tạo ra những video chất lượng studio có cảm giác cá nhân và chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự riêng tư của bản thân.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Tự động hóa YouTube và kênh kiếm tiền

Tự động hóa YouTube và kênh kiếm tiền

Tạo ra những bài kể chuyện dài hơi, danh sách phân loại, và hướng dẫn lâu dài có thể hoạt động liên tục 24/7. Xây dựng các kênh có thể kiếm tiền nơi mà tất cả nội dung đều không cần xuất hiện gương mặt, được tự động hóa, và dễ dàng lặp lại.

TikTok, Reels và Shorts không cần máy ảnh

TikTok, Reels và Shorts không cần máy ảnh

Biến các hook và kịch bản nhanh chóng thành video dọc không lộ mặt với phụ đề, phóng to và b-roll. Đăng hàng ngày mà không cần ghi hình bản thân hay lo lắng về ánh sáng và phông nền.

Kênh kể chuyện và thuật lại trên Reddit

Kênh kể chuyện và thuật lại trên Reddit

Chuyển đổi các câu chuyện văn bản, chuỗi bài viết và bài đăng cộng đồng thành video kể chuyện có giọng đọc và hình ảnh động. Giữ trọng tâm vào việc kể chuyện trong khi bản sắc của bạn hoàn toàn ẩn khuất phía sau, cho phép khán giả kết nối với nội dung video.

Nội dung giáo dục, động viên và bình luận

Nội dung giáo dục, động viên và bình luận

Chia sẻ những hiểu biết, phân tích và bài học thông qua việc sử dụng các lớp phủ văn bản và lời thoại thay vì hình ảnh người nói. Định vị bản thân như một chuyên gia trong khi vẫn bảo mật và linh hoạt.

Giới thiệu sản phẩm, công cụ và ứng dụng

Giới thiệu sản phẩm, công cụ và ứng dụng

Sử dụng ảnh chụp màn hình, bản mô phỏng và đồ họa động để giải thích cách thức hoạt động. Giữ cho hình ảnh tập trung vào sản phẩm trong khi lời kể không lộ diện của bạn hướng dẫn người xem từng bước một.

Kênh đa ngôn ngữ cho tầm vóc toàn cầu

Kênh đa ngôn ngữ cho tầm vóc toàn cầu

Nhân bản các video chiến thắng với ngôn ngữ và giọng nói mới để tiếp cận khán giả toàn cầu. Giữ nguyên hình ảnh không lộ diện trong khi HeyGen thay đổi kịch bản và lời thoại cho từng khu vực.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Không Hiển Thị Khuôn Mặt Tốt Nhất

Bạn không cần máy ảnh, phòng thu, hay người dẫn chương trình để xây dựng một doanh nghiệp video. Người sáng tạo video không cần lộ mặt cho phép bạn giữ ẩn danh mà vẫn tự tin, rõ ràng, và đáng tin cậy trong mỗi sản phẩm nội dung. HeyGen sẽ xử lý kịch bản, hình ảnh, và lời kể để bạn có thể tập trung vào ý tưởng, chiến lược, và sự phát triển thay vì phải quay video bản thân.

Biến ý tưởng thành video không hiển thị khuôn mặt chỉ trong vài phút

Gõ một chủ đề hoặc dán một bản phác thảo sơ bộ và để AI viết kịch bản, chọn hình ảnh minh họa, và tạo ra giọng đọc tự nhiên cho nội dung video của bạn. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ có một video không cần xuất hiện trên màn hình, sẵn sàng để đăng tải lên YouTube, TikTok, hoặc bất kỳ nền tảng xã hội nào.

Giữ sự riêng tư trong khi trông chuyên nghiệp

Bảo vệ danh tính của bạn mà không làm giảm chất lượng khi sử dụng AI để tạo ra những video không lộ mặt hấp dẫn. Kết hợp hình ảnh có sẵn hoặc do AI tạo ra, các lớp phủ, và phụ đề để kể những câu chuyện có cảm giác được đánh bóng và lôi cuốn, tất cả mà không cần phải lộ diện khuôn mặt hay môi trường cá nhân của bạn.

Tự động mở rộng nội dung nhất quán

Tái sử dụng các cấu trúc, kịch bản và định dạng qua nhiều kênh và lĩnh vực khác nhau. Lưu các mẫu để bạn có thể nhanh chóng sao chép các video không hiển thị khuôn mặt thành công, giữ lịch trình xuất bản đầy đủ và giảm bớt khối lượng công việc.

AI biến kịch bản thành video cho mọi lĩnh vực

Biến một từ khóa, ý tưởng, hoặc dàn ý thành một câu chuyện hoàn chỉnh với cấu trúc rõ ràng và điểm nhấn. AI xử lý nhịp độ, phân đoạn, và độ dài để video không có hình ảnh của bạn vẫn hấp dẫn từ giây đầu tiên đến lời kêu gọi hành động cuối cùng.

A mobile screen transitions from a text-heavy document view to a visual grid interface displaying images and titles.

Hình ảnh không cần quay chính mình

Kết hợp cảnh được tạo ra bởi AI, các đoạn clip có sẵn, ảnh chụp màn hình và đồ họa văn bản để minh họa câu chuyện của bạn. Tạo ra những video không lộ diện mà vẫn giàu cảm xúc và có tính điện ảnh mà không cần bật máy quay hay ghi lại môi trường xung quanh.

Video editing software with a white 3D sphere spiral background, a blue cursor pointing to an empty clip slot, and a "Dune" effect option.

Giọng đọc tự nhiên

Chọn giọng đọc, âm điệu và ngôn ngữ phù hợp với lĩnh vực và đối tượng mục tiêu của bạn để nâng cao nội dung YouTube không hiển thị khuôn mặt. Lời kể của bạn nghe có vẻ như là con người và giàu biểu cảm, mang lại sự ấm áp và rõ ràng cần thiết để xây dựng lòng tin nhanh chóng.

Voice cloning

Mẫu và cài đặt sẵn cho các định dạng có thể tái sử dụng

Lưu các định dạng thành công để sử dụng lại như mẫu cho phần mở đầu, chuyển cảnh, và kết thúc. Sản xuất các video không hiển thị khuôn mặt theo series với quy mô lớn, đảm bảo chất lượng nhất quán trên các kênh và chủ đề khác nhau.

A modern digital interface displaying six project cards, including "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a white cartoon mouse cursor in the lower right.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo video không gương mặt

Sử dụng cùng ba bước mỗi khi bạn muốn khởi xướng một series mới, thử nghiệm một phân khúc, hoặc tạo thêm một kênh không hiển thị gương mặt.

Bước 1

Mô tả ý tưởng video không hiển thị khuôn mặt của bạn

Nhập chủ đề của bạn, độ dài lý tưởng, và nền tảng, cùng với bất kỳ phong cách hình ảnh hoặc giọng nói ưa thích nào. HeyGen sẽ tạo ra một kịch bản và bản kịch hoạt hình sẵn sàng sử dụng, được xây dựng đặc biệt cho các định dạng video không hiển thị khuôn mặt.

Bước 2

Tinh chỉnh kịch bản và dòng chảy trên màn hình

Xem lại dàn ý do AI tạo ra và điều chỉnh các mấu chốt, nhịp độ và thông điệp. Củng cố các phần chuyển tiếp, làm cho lời kể chặt chẽ hơn và đảm bảo mỗi phần phải phù hợp với câu chuyện bạn muốn kể.

Bước 3

Tùy chỉnh hình ảnh, tốc độ và âm thanh

Hoán đổi các đoạn clip, điều chỉnh phụ đề và chọn nhạc nền phù hợp với tông của bạn. Tinh chỉnh tốc độ, nhấn mạnh và phong cách kể chuyện để video không lộ diện của bạn truyền tải đúng tâm trạng và năng lượng mà bạn đã hình dung.

Bước 4

Xuất và tải lên các kênh của bạn

Tải xuống với tỷ lệ khung hình hoàn hảo cho YouTube, Shorts, TikTok, hoặc Reels. Thêm metadata của bạn, xuất bản ngay lập tức, và phát triển một thương hiệu không cần lộ mặt nhưng vẫn cực kỳ chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu tiên.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Video không có hình ảnh người là gì?

Một video không lộ diện là bất kỳ nội dung nào mà người sáng tạo không xuất hiện trước máy quay, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tạo video một cách ẩn danh. Thay vào đó, câu chuyện được kể qua hình ảnh, văn bản và lời thoại để người xem tập trung vào thông điệp hơn là người đứng sau nó.

Tôi có cần ghi hình bản thân để sử dụng HeyGen không?

Không. Người tạo video không lộ mặt được thiết kế để bạn không cần phải xuất hiện trước máy quay nếu bạn không muốn. AI xử lý hình ảnh và lời thoại, cho phép bạn vẫn giữ được sự ẩn danh trong khi vẫn sản xuất nội dung chất lượng cao.

Có thể kiếm tiền từ các video không hiển thị khuôn mặt trên các nền tảng như YouTube không?

Đúng. Miễn là bạn tuân theo các chính sách của từng nền tảng và đạt được ngưỡng đối tác, video không hiển thị khuôn mặt có thể kiếm tiền giống như nội dung video có người xuất hiện trực tiếp. Nhiều kênh kiếm được thu nhập toàn thời gian mà người sáng tạo không bao giờ xuất hiện trên màn hình.

Mất bao lâu để làm một video không có hình ảnh?

Hầu hết các video không có khuôn mặt có thể được tạo và chỉnh sửa trong vài phút một khi bạn đã xác định chủ đề sử dụng AI video generator. Kịch bản, hình ảnh và lời thoại đều do AI xử lý, giúp giảm đáng kể thời gian biên tập so với việc quay và cắt ghép cảnh quay trực tiếp.

Tôi có thể chọn phong cách và lĩnh vực cụ thể cho các video không hiển thị khuôn mặt của mình không?

Tất nhiên. Bạn có thể nhắm đến các phân khúc cụ thể như tài chính, công nghệ, trò chơi, sức khỏe, hoặc kể chuyện và thiết lập phong cách ưa thích của mình. Từ những cảnh quay b-roll điện ảnh đến văn bản đơn giản trên màn hình, video không lộ mặt của bạn có thể phù hợp hoàn hảo với thương hiệu của bạn.

Nếu tôi muốn thay đổi sau khi video được tạo ra thì sao?

Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản, thay đổi hình ảnh, điều chỉnh văn bản và cập nhật lời thoại mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Việc chỉnh sửa nhỏ nhanh chóng, do đó bạn có thể tinh chỉnh nhiều phiên bản và chọn phiên bản hoạt động tốt nhất.

Tôi có cần cài đặt phần mềm chỉnh sửa không?

Không cần phần mềm bổ sung để tạo video không lộ mặt với sự trợ giúp của AI. Mọi thứ đều diễn ra trực tuyến trong HeyGen, từ việc viết kịch bản đến khi render. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xuất video không lộ mặt trực tiếp từ trình duyệt của mình.

Tôi có thể xây dựng nhiều kênh không hiển thị khuôn mặt với một quy trình làm việc không?

Đúng vậy. Bạn có thể tái sử dụng các mẫu, kịch bản và cấu trúc trên nhiều kênh tùy thích. Điều này giúp việc thử nghiệm các phân khúc, ngôn ngữ và đối tượng mục tiêu trở nên dễ dàng hơn mà không cần xây dựng lại quy trình mỗi lần.

Tôi có thể sử dụng văn bản hoặc kịch bản của riêng mình thay vì để AI viết chúng không?

Bạn có thể dán kịch bản hoặc đề cương của mình nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn nội dung thông điệp bằng cách sử dụng tính năng chuyển văn bản thành video. HeyGen vẫn sẽ xử lý hình ảnh, thời gian, và lời thoại để video không cần xuất hiện khuôn mặt của bạn trở nên mượt mà và có âm thanh chuyên nghiệp.

Điều này chỉ dành cho YouTube hay tôi có thể sử dụng cho các nền tảng khác?

Người tạo video không lộ diện có thể làm việc cho bất kỳ nền tảng nào hỗ trợ video, bao gồm YouTube, TikTok, Instagram, X và LinkedIn, giúp việc tạo video trên các kênh trở nên dễ dàng. Bạn có thể xuất video ở các tỷ lệ khung hình khác nhau để nội dung phù hợp với mọi nơi mà khán giả của bạn dành thời gian.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background