AI Podcast Generator

Biến ghi chú hoặc kịch bản của bạn thành audio sẵn sàng cho podcast chỉ trong vài phút với AI Podcast Generator của chúng tôi. Với công cụ tạo podcast bằng AI này, bạn không cần micro hay các quy trình chỉnh sửa tốn thời gian. Bạn sẽ có được giọng đọc tổng hợp rõ ràng, tự nhiên ở bất kỳ ngôn ngữ nào bạn cần.

121,923,429Video đã tạo
95,887,733Avatar đã tạo
16,775,099Video đã dịch
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.
Create Podcasts Without Recording

With the HeyGen AI Podcast Generator, say goodbye to recording sessions. This tool makes podcast creation seamless. Upload your podcast script, select a voice or avatar, and instantly create high-quality audio episodes. Perfect for marketers, educators, creators, and businesses who aim to scale their content production—quickly! Transform class lectures into podcasts, making education more accessible.

Best Practices for AI Podcast Creation

Want better outcomes from your AI podcast generator? Follow these quick tips:

  • Viết đơn giản
    Sử dụng các câu ngắn, rõ ràng với giọng điệu trò chuyện.
  • Break it up
    Add natural pauses or transitions to improve flow.
  • Chọn giọng phù hợp
    Điều chỉnh tông giọng và năng lượng cho đúng với phong cách nội dung của bạn.
  • Đa ngôn ngữ
    Tạo phiên bản bằng hơn 40 ngôn ngữ để tiếp cận nhiều người nghe hơn.
Tiếp cận khán giả mới với podcast được tạo bằng AI

Dù là tái sử dụng nội dung blog, chuyển đổi ghi chú học tập thành audio hay soạn thảo các thông điệp nội bộ, các công cụ podcast AI đều giúp đơn giản hóa quy trình. Bạn có thể tạo nội dung chất lượng phòng thu, nhất quán trên nhiều nền tảng mà không cần tốn công luyện giọng hay thu âm. Tìm hiểu về nội dung do AI tạo ra trong lĩnh vực báo chí và cách nó đang tạo nên cuộc cách mạng trong ngành.

How It works?

Tạo podcast trong 4 bước đơn giản

Nhanh chóng chuyển đổi nội dung dạng văn bản thành các tập podcast với giọng đọc tự nhiên bằng trình tạo podcast AI của chúng tôi.

Step 1

Tải ảnh lên cho avatar của bạn

Start by uploading a clear photo to develop your personalized AI host. This is perfect for video podcasts, giving a human touch.

Bước 2

Input a Script or Upload Audio

Gửi kịch bản podcast của bạn hoặc tải lên một tệp âm thanh hiện có để nâng cấp bằng trình tạo podcast AI của chúng tôi.

Step 3

Chọn giọng nói AI hoặc tải lên cảnh quay thực tế

Chọn từ hơn 300 giọng đọc trong hơn 175 ngôn ngữ để phù hợp hoàn hảo với giọng điệu và nhu cầu khán giả của bạn, tất cả đều là giọng tổng hợp tự nhiên như người thật.

Bước 4

Generate & Share Your AI Podcast

HeyGen tự động đồng bộ chuyển động môi, giọng nói và biểu cảm khuôn mặt — xuất và chia sẻ chỉ trong vài giây.

Câu hỏi thường gặp về Trình tạo Podcast AI

What is the HeyGen AI Podcast Generator?

The HeyGen AI Podcast Generator is an AI-powered tool that transforms your written content—such as scripts, blog posts, or articles—into professional-quality audio or video podcasts. It utilizes realistic AI voices and avatars to produce engaging episodes without the need for traditional recording equipment.

Tôi có thể sử dụng avatar của riêng mình trong podcast không?

Yes, HeyGen allows you to create a personalized avatar by uploading a clear photo. This avatar can be used to add a human touch to your video podcasts.

What languages are supported?

HeyGen hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ, cho phép bạn tạo podcast đa ngôn ngữ để tiếp cận khán giả trên toàn thế giới.

Tôi có thể chuyển đổi nội dung âm thanh hiện có thành video podcast không?

Yes, you can upload existing audio files and enhance them with AI avatars and visuals to create engaging video podcasts.

Việc sử dụng AI Podcast Generator có tốn phí không?

HeyGen cung cấp một phiên bản miễn phí với các tính năng cơ bản. Các tính năng nâng cao và xuất video độ phân giải cao hơn có thể yêu cầu đăng ký gói trả phí.

How do I distribute podcasts created with AI generators?

While some AI podcast tools export audio files for platforms like Spotify or Apple Podcasts, HeyGen focuses on high-quality video content using its AI Avatar IV technology. You can generate visually engaging podcast episodes and publish them directly to video-first platforms like YouTube, LinkedIn, or TikTok for maximum reach and viewer retention.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

