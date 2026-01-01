Hoa hồng sẽ trải qua thời gian xác minh 60 ngày để tính đến các khoản hoàn tiền, bồi hoàn và xác thực đăng ký.

Sau khi được xác minh, hoa hồng sẽ được tính vào lần thanh toán hàng tháng tiếp theo, được thực hiện trong năm ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng.



Hoa hồng được tính dựa trên các khoản thanh toán thực tế mà HeyGen nhận được.



Ngưỡng thanh toán tối thiểu là 30 đô la, và thanh toán chỉ được thực hiện qua PayPal.