Trở thành Đối tác HeyGen
Tham gia Chương trình Đối tác HeyGen và nhận hoa hồng định kỳ 35% trong 3 tháng cho mỗi khách hàng mới mà bạn giới thiệu:
• Hoa hồng 35% cho các gói Creator & Team
• Cửa sổ ghi nhận nhấp chuột cuối cùng trong 30 ngày
• Thu nhập không giới hạn
• Thanh toán hàng tháng
Cách Hoạt Động
1. Nộp đơn
Gửi đơn đăng ký nhanh để tham gia Chương trình Đối tác HeyGen.
2. Chia sẻ
Quảng bá HeyGen bằng liên kết giới thiệu của bạn trong các video YouTube, nội dung video trên mạng xã hội, bài viết blog, bản tin email hoặc trong các cộng đồng.
3. Kiếm được
Nhận hoa hồng 35% trong 3 tháng đầu tiên mỗi khi có người đăng ký gói Creator hoặc Teams mới thông qua liên kết của bạn.
Số tiền thanh toán tối thiểu là 30 USD, được trả qua PayPal.
Bạn Có Thể Kiếm Được Bao Nhiêu?
300 đô la trở lên
10 khách hàng được giới thiệu
1.500 USD trở lên
50 khách hàng được giới thiệu
3.000 USD trở lên
100 khách hàng được giới thiệu
Vì sao các đối tác tiếp thị liên kết thích quảng bá HeyGen
Danh mục chất nổ
Sản phẩm đơn giản để giải thích
Phù Hợp Với Đối Tượng Rộng
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?
Không có giới hạn thu nhập. Thu nhập của bạn sẽ tăng theo số lượng người dùng mà bạn giới thiệu.
Khi nào các khoản thanh toán được thực hiện?
Hoa hồng sẽ đủ điều kiện sau 60 ngày và sau đó được thanh toán trong chu kỳ chi trả hàng tháng kế tiếp.
Tôi sẽ được thanh toán như thế nào?
Hoa hồng sẽ trải qua thời gian xác minh 60 ngày để tính đến các khoản hoàn tiền, bồi hoàn và xác thực đăng ký.
Sau khi được xác minh, hoa hồng sẽ được tính vào lần thanh toán hàng tháng tiếp theo, được thực hiện trong năm ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng.
Hoa hồng được tính dựa trên các khoản thanh toán thực tế mà HeyGen nhận được.
Ngưỡng thanh toán tối thiểu là 30 đô la, và thanh toán chỉ được thực hiện qua PayPal.
Cơ cấu hoa hồng như thế nào?
Đối tác liên kết nhận 35% hoa hồng trong 3 tháng đầu tiên cho mỗi đăng ký trả phí mới mà họ giới thiệu.
Cửa sổ quy attribution là gì?
HeyGen sử dụng mô hình 30 ngày cho lần nhấp cuối, nghĩa là liên kết giới thiệu được nhấp gần nhất trước khi đăng ký sẽ nhận được ghi nhận.
Các Điều khoản và Điều kiện là gì?
Đối tác liên kết không được chạy quảng cáo tìm kiếm hoặc sử dụng liên kết tiếp thị của riêng mình để mua hàng. Toàn bộ điều khoản chương trình tiếp thị liên kết có thể được xem tại đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình hoặc cần làm rõ các quy định, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ đối tác liên kết của chúng tôi tại [email protected]
Phiên bản logo HeyGen đầy đủ là phiên bản chính và nên được sử dụng trong hầu hết các trường hợp. Chỉ sử dụng phiên bản logo xếp dọc khi không gian bị hạn chế hoặc bố cục yêu cầu một định dạng gọn hơn—chẳng hạn như trong các vị trí hẹp, bài đăng mạng xã hội hoặc màn hình kỹ thuật số—nhưng vẫn cần đảm bảo logo đầy đủ được hiển thị rõ ràng.
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất: