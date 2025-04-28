Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng video từ hình ảnh sang AI tiên tiến nhất.

Hình ảnh Chiến dịch Tiếp thị Tạo các quảng cáo và đoạn video mạng xã hội thu hút sự chú ý từ những hình ảnh sản phẩm có sẵn. Biến tài sản tĩnh thành video ngắn với các hiệu ứng chuyển cảnh, phụ đề và âm thanh nhấn mạnh các tính năng và ưu đãi, mà không cần phải thuê chụp ảnh mới. Công cụ này rất lý tưởng cho các nhà tiếp thị muốn nhanh chóng tạo video với công cụ AI.

Nội dung Đào tạo và Giáo dục Chuyển đổi sơ đồ, biểu đồ và hình ảnh tĩnh thành video giải thích. Thêm lời thoại, đồng bộ hóa chuyển động với các bước và tạo ra các tài liệu đào tạo ấn tượng. Rất phù hợp để biến một bức ảnh đơn lẻ hoặc chuỗi hình ảnh thành định dạng video hấp dẫn mà người học có thể theo dõi dễ dàng.

Trưng bày sản phẩm Thương mại điện tử Làm cho hình ảnh sản phẩm trở nên sống động với những cú quay mượt mà, những cảnh nổi bật và những lời giới thiệu rõ ràng. Sử dụng trình chỉnh sửa video của HeyGen để hiển thị thông số kỹ thuật, hoạt hóa các tính năng và trả lời câu hỏi. Biến hình ảnh tĩnh thành video ngắn giúp tăng cường hiểu biết về sản phẩm.