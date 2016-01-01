Tạo ra lời thoại đa ngôn ngữ, tự nhiên với đồng bộ môi chính xác. Không cần quay lại hay chỉnh sửa thủ công. Hỗ trợ nhiều giọng nói AI giống như con người trong một video với công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói tiên tiến.
Công cụ Dịch Video AI của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.
Cần một giọng nói AI mượt mà và chuyên nghiệp cho nội dung video của bạn?
HeyGen’s AI Video Generator cho phép bạn tạo ra những lời lẽ chất lượng cao chỉ trong vài phút. Cho dù bạn đang làm video giới thiệu, nội dung quảng cáo, hay hướng dẫn, nó cung cấp một cách mượt mà để thêm lời kể ấn tượng vào dự án của bạn.
Với HeyGen, bạn có thể lựa chọn từ nhiều giọng nói AI đa dạng để phù hợp với tông của video và kết nối với khán giả một cách dễ dàng.
Phương pháp tốt nhất khi sử dụng trình tạo giọng nói AI của chúng tôi
Tối đa hóa hiệu quả của giọng nói AI của bạn với những lời khuyên sau:
Làm cho nội dung của bạn thêm cuốn hút với dịch vụ lồng tiếng AI chuyên nghiệp
Việc thêm một giọng đọc chuyên nghiệp có thể nâng cao đáng kể tác động của video. Một giọng đọc AI rõ ràng và cuốn hút tăng cường khả năng kể chuyện, xây dựng lòng tin và giữ chân người xem, làm cho thông điệp của bạn trở nên đáng nhớ hơn.
Trình tạo giọng nói của HeyGen sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói AI tiên tiến để cung cấp các giọng đọc chính xác, nghe tự nhiên được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. Được các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị, giáo dục và giải trí tin tưởng, nền tảng của chúng tôi đảm bảo kết quả chất lượng một cách dễ dàng, giúp bạn tạo ra nội dung video được tạo bởi AI ấn tượng.
Cách sử dụng trình tạo giọng nói HeyGen AI?
Tạo ra lời thoại AI nghe tự nhiên phù hợp với nội dung của bạn; nhanh chóng, chính xác và có thể mở rộng.
Bắt đầu với một tệp âm thanh sạch hoặc nhập kịch bản của bạn; HeyGen hỗ trợ cả giọng nói và chuyển văn bản thành giọng nói.
Sử dụng hình đại diện AI có khả năng nói chuyện hoặc đồng bộ hóa đôi môi trên cảnh quay thực tế của con người để tạo ra sự chân thực. Việc lựa chọn hình đại diện phù hợp có thể tăng cường sự tương tác trong các video được tạo ra bởi AI của bạn.
Chọn từ hơn 300 giọng nói trong hơn 175 ngôn ngữ để phù hợp với giọng điệu và đối tượng mục tiêu của bạn, cung cấp sự linh hoạt cho các loại máy phát video AI khác nhau.
HeyGen tự động đồng bộ hóa môi, giọng nói và biểu cảm khuôn mặt—xuất và chia sẻ video lồng tiếng AI của bạn trong vài giây. Tính năng xuất nhanh này rất phù hợp với các nhà tiếp thị và người tạo nội dung cần kết quả ngay lập tức.
Đây là một công cụ giúp chuyển đổi văn bản hoặc âm thanh tải lên thành giọng đọc tự nhiên, chất lượng studio và đồng bộ hoàn hảo với hình đại diện hoặc cảnh quay thực tế. Bạn cũng có thể kết hợp nó với công cụ AI Text to Speech Video Tool
Vâng. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, tốc độ, nhịp độ và cách thể hiện bằng những điều khiển đơn giản để lời kể phù hợp với nội dung của bạn. Điều này giúp bạn phối hợp giọng nói với các video đào tạo, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tài liệu tiếp thị.
Vâng. Bạn có thể tải lên âm thanh của riêng mình để nhân bản một giọng nói hoặc tạo ra một giọng nói mới từ các lời nhắc văn bản. Bạn có thể tùy chỉnh giọng điệu, cảm xúc và phong cách nói để có kết quả độc đáo.
Đúng vậy. Nó hoạt động với hình đại diện AI hoặc bất kỳ đoạn phim nào được tải lên. Bạn thậm chí có thể nâng cao chất lượng video bằng cách thêm ảnh sử dụng công cụ Thêm Ảnh vào Video
Vâng. Các gói dịch vụ trả phí cho phép sử dụng toàn diện cho mục đích thương mại như tiếp thị, bán hàng, hướng dẫn, quảng cáo và nội dung có thương hiệu mà không bị giới hạn bởi watermark.
Bạn có thể lựa chọn từ hơn 300 giọng nói AI trên hơn 175 ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau, làm cho nó lý tưởng cho nội dung đào tạo toàn cầu và các chiến dịch đa ngôn ngữ.
Vâng. Nền tảng tự động đồng bộ hóa môi, giọng nói và biểu cảm trên avatar AI hoặc người nói thực sự để video của bạn trông tự nhiên và nhất quán.
Có. Bạn có thể tạo ra lời thoại và ngay lập tức chuyển chúng thành video hoàn chỉnh sử dụng hình đại diện, cảnh và mẫu. Để tạo video có cấu trúc, hãy thử công cụ Người Phát Ngôn AI
