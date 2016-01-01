Trình tạo giọng nói AI

Tạo ra lời thoại đa ngôn ngữ, tự nhiên với đồng bộ môi chính xác. Không cần quay lại hay chỉnh sửa thủ công. Hỗ trợ nhiều giọng nói AI giống như con người trong một video với công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói tiên tiến.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình dịch video AI của chúng tôi

Công cụ Dịch Video AI của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.

Chọn video ví dụ
Step 1:Chọn video ví dụ
Tải lên video tùy chỉnh
Step 2:Tải lên video tùy chỉnh
Nhấn để dịch video
Step 3:Nhấn để dịch video
Tạo Video Bằng AI

Cần một giọng nói AI mượt mà và chuyên nghiệp cho nội dung video của bạn?

HeyGen’s AI Video Generator cho phép bạn tạo ra những lời lẽ chất lượng cao chỉ trong vài phút. Cho dù bạn đang làm video giới thiệu, nội dung quảng cáo, hay hướng dẫn, nó cung cấp một cách mượt mà để thêm lời kể ấn tượng vào dự án của bạn.

Với HeyGen, bạn có thể lựa chọn từ nhiều giọng nói AI đa dạng để phù hợp với tông của video và kết nối với khán giả một cách dễ dàng.

HeyGen đổi khuôn mặt avatar với nhiều diễn viên AI nữ trên các thẻ màu.
Tạo Video Bằng AI

Phương pháp tốt nhất khi sử dụng trình tạo giọng nói AI của chúng tôi

Tối đa hóa hiệu quả của giọng nói AI của bạn với những lời khuyên sau:

  • Chọn Giọng Đọc Phù Hợp: Hãy chọn một giọng đọc phù hợp với phong cách và thông điệp nội dung của bạn.
  • Nhấn mạnh sự rõ ràng: Đảm bảo lời kể dễ hiểu và rõ ràng, bất kể âm nhạc nền.
  • Điều chỉnh âm điệu và tốc độ: Phù hợp âm điệu và tốc độ lời thoại với không khí của video của bạn.
  • Kiểm tra Trước khi Hoàn tất: Xem lại đoạn lồng tiếng đã tạo để đảm bảo về thời gian và sự phù hợp với hình ảnh.
một màn hình hiển thị dòng chữ tạo giọng nói mới
Tạo Video Bằng AI

Làm cho nội dung của bạn thêm cuốn hút với dịch vụ lồng tiếng AI chuyên nghiệp

Việc thêm một giọng đọc chuyên nghiệp có thể nâng cao đáng kể tác động của video. Một giọng đọc AI rõ ràng và cuốn hút tăng cường khả năng kể chuyện, xây dựng lòng tin và giữ chân người xem, làm cho thông điệp của bạn trở nên đáng nhớ hơn.

Trình tạo giọng nói của HeyGen sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói AI tiên tiến để cung cấp các giọng đọc chính xác, nghe tự nhiên được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. Được các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị, giáo dục và giải trí tin tưởng, nền tảng của chúng tôi đảm bảo kết quả chất lượng một cách dễ dàng, giúp bạn tạo ra nội dung video được tạo bởi AI ấn tượng.

một video có ghi tăng cường tương tác trên đó

Cách sử dụng trình tạo giọng nói HeyGen AI?

Tạo ra lời thoại AI nghe tự nhiên phù hợp với nội dung của bạn; nhanh chóng, chính xác và có thể mở rộng.

Bước 1

Nhập Văn Bản hoặc Tải lên Âm thanh

Bắt đầu với một tệp âm thanh sạch hoặc nhập kịch bản của bạn; HeyGen hỗ trợ cả giọng nói và chuyển văn bản thành giọng nói.

Bước 2

Chọn một hình đại diện

Sử dụng hình đại diện AI có khả năng nói chuyện hoặc đồng bộ hóa đôi môi trên cảnh quay thực tế của con người để tạo ra sự chân thực. Việc lựa chọn hình đại diện phù hợp có thể tăng cường sự tương tác trong các video được tạo ra bởi AI của bạn.

Bước 3

Chọn giọng AI hoặc Tải lên cảnh quay thực

Chọn từ hơn 300 giọng nói trong hơn 175 ngôn ngữ để phù hợp với giọng điệu và đối tượng mục tiêu của bạn, cung cấp sự linh hoạt cho các loại máy phát video AI khác nhau.

Bước 4

Tạo và Chia sẻ Video Đồng bộ của Bạn

HeyGen tự động đồng bộ hóa môi, giọng nói và biểu cảm khuôn mặt—xuất và chia sẻ video lồng tiếng AI của bạn trong vài giây. Tính năng xuất nhanh này rất phù hợp với các nhà tiếp thị và người tạo nội dung cần kết quả ngay lập tức.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Bộ Tạo Giọng Nói AI

AI Voice Generator là gì?

Đây là một công cụ giúp chuyển đổi văn bản hoặc âm thanh tải lên thành giọng đọc tự nhiên, chất lượng studio và đồng bộ hoàn hảo với hình đại diện hoặc cảnh quay thực tế. Bạn cũng có thể kết hợp nó với công cụ AI Text to Speech Video Tool

Tôi có thể phối hợp được giọng điệu, phong cách và nhịp độ của giọng nói không?

Vâng. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, tốc độ, nhịp độ và cách thể hiện bằng những điều khiển đơn giản để lời kể phù hợp với nội dung của bạn. Điều này giúp bạn phối hợp giọng nói với các video đào tạo, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tài liệu tiếp thị.

Tôi có thể tạo hoặc nhân bản một giọng nói tùy chỉnh không?

Vâng. Bạn có thể tải lên âm thanh của riêng mình để nhân bản một giọng nói hoặc tạo ra một giọng nói mới từ các lời nhắc văn bản. Bạn có thể tùy chỉnh giọng điệu, cảm xúc và phong cách nói để có kết quả độc đáo.

Trình tạo giọng nói AI có hoạt động với các loại video khác nhau không?

Đúng vậy. Nó hoạt động với hình đại diện AI hoặc bất kỳ đoạn phim nào được tải lên. Bạn thậm chí có thể nâng cao chất lượng video bằng cách thêm ảnh sử dụng công cụ Thêm Ảnh vào Video

Tôi có thể sử dụng giọng đọc cho các dự án thương mại không?

Vâng. Các gói dịch vụ trả phí cho phép sử dụng toàn diện cho mục đích thương mại như tiếp thị, bán hàng, hướng dẫn, quảng cáo và nội dung có thương hiệu mà không bị giới hạn bởi watermark.

Có bao nhiêu giọng nói và ngôn ngữ được hỗ trợ?

Bạn có thể lựa chọn từ hơn 300 giọng nói AI trên hơn 175 ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau, làm cho nó lý tưởng cho nội dung đào tạo toàn cầu và các chiến dịch đa ngôn ngữ.

Công cụ có hỗ trợ đồng bộ môi với hình đại diện và cảnh quay thực tế không?

Vâng. Nền tảng tự động đồng bộ hóa môi, giọng nói và biểu cảm trên avatar AI hoặc người nói thực sự để video của bạn trông tự nhiên và nhất quán.

Liệu Trình sinh giọng nói AI có thể giúp tôi tạo ra những video đầy đủ không?

Có. Bạn có thể tạo ra lời thoại và ngay lập tức chuyển chúng thành video hoàn chỉnh sử dụng hình đại diện, cảnh và mẫu. Để tạo video có cấu trúc, hãy thử công cụ Người Phát Ngôn AI

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

