HeyGen’s AI Video Generator cho phép bạn tạo ra những lời lẽ chất lượng cao chỉ trong vài phút. Cho dù bạn đang làm video giới thiệu, nội dung quảng cáo, hay hướng dẫn, nó cung cấp một cách mượt mà để thêm lời kể ấn tượng vào dự án của bạn.

Với HeyGen, bạn có thể lựa chọn từ nhiều giọng nói AI đa dạng để phù hợp với tông của video và kết nối với khán giả một cách dễ dàng.