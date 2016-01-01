Phụ đề giúp người xem theo dõi thông điệp của bạn, cải thiện khả năng tiếp cận và tăng cường sự tương tác. HeyGen giúp quá trình này nhanh chóng bằng cách tự động tạo ra phụ đề chính xác, vì thế bạn không cần phải chép lại thủ công hay thực hiện thêm bước nào khác.

AI đảm nhận việc chép lại, định thời gian và định dạng, cung cấp cho bạn phụ đề sẵn sàng sử dụng phù hợp với âm thanh của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa chúng, tạo phong cách cho chúng cho các nền tảng khác nhau và xuất ra định dạng bạn cần cho YouTube, TikTok, Instagram, Reels hoặc nội dung dài hình. Mọi thứ đều chạy trên trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể phụ đề video từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm.

Nếu đoạn clip của bạn cần được cắt gọn trước khi tạo phụ đề, bạn có thể chuẩn bị nhanh chóng bằng cách sử dụng Online Video Trimmer: