Tạo phụ đề chính xác cho bất kỳ video nào trong vài giây. Trình Tạo Phụ Đề AI của HeyGen biến âm thanh nói thành phụ đề sẵn sàng sử dụng, giúp cải thiện khả năng tiếp cận, tăng cường sự tương tác và hỗ trợ nội dung của bạn hoạt động tốt hơn trên mọi nền tảng. Tải video lên, tạo phụ đề ngay lập tức và chỉnh sửa chúng với những công cụ đơn giản giúp quy trình làm việc của bạn nhanh chóng và không áp lực.
AI Video Translator của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.
Tại sao nên sử dụng HeyGen để phụ đề cho video của bạn
Phụ đề giúp người xem theo dõi thông điệp của bạn, cải thiện khả năng tiếp cận và tăng cường sự tương tác. HeyGen giúp quá trình này nhanh chóng bằng cách tự động tạo ra phụ đề chính xác, vì thế bạn không cần phải chép lại thủ công hay thực hiện thêm bước nào khác.
AI đảm nhận việc chép lại, định thời gian và định dạng, cung cấp cho bạn phụ đề sẵn sàng sử dụng phù hợp với âm thanh của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa chúng, tạo phong cách cho chúng cho các nền tảng khác nhau và xuất ra định dạng bạn cần cho YouTube, TikTok, Instagram, Reels hoặc nội dung dài hình. Mọi thứ đều chạy trên trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể phụ đề video từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm.
Nếu đoạn clip của bạn cần được cắt gọn trước khi tạo phụ đề, bạn có thể chuẩn bị nhanh chóng bằng cách sử dụng Online Video Trimmer:
Phương pháp tốt nhất để tạo phụ đề
Phụ đề chính xác giúp nội dung của bạn dễ theo dõi, ngay cả khi người xem không thể sử dụng âm thanh. Hãy làm theo những mẹo đơn giản sau để cải thiện chất lượng phụ đề và giúp AI hiểu âm thanh của bạn:
✓ Sử dụng âm thanh rõ ràng: Lời nói rõ ràng và tiếng ồn nền tối thiểu giúp tăng độ chính xác.
✓ Nói đều đặn: Giao tiếp nhất quán giúp phụ đề đồng bộ với video của bạn.
✓ Kiểm tra lại thông tin quan trọng: Kiểm tra đúng đắn tên, thuật ngữ kỹ thuật và cụm từ thương hiệu.
✓ Chọn phong cách dễ đọc: Sử dụng phông chữ sạch và tương phản tốt cho video dài. Sử dụng chữ lớn hơn cho các nền tảng hình thức ngắn như TikTok hoặc Reels.
✓ Xuất file đúng cách: Sử dụng SRT hoặc VTT cho các nền tảng hỗ trợ file phụ đề. Sử dụng phụ đề gắn vào cho các ứng dụng không hỗ trợ.
✓ Xem trước trước khi xuất bản: Kiểm tra thời gian, định dạng và khả năng đọc một lần cuối.
Nâng cao khả năng truy cập video với phụ đề AI
HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo phụ đề chính xác, chỉnh sửa dễ dàng và xuất bản nội dung cho bất kỳ nền tảng nào. Mỗi tính năng tiết kiệm thời gian đồng thời cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn đối với phụ đề cuối cùng của bạn.
✓ Tạo Phụ Đề Bằng AI: Tạo phụ đề rõ ràng, chính xác chỉ trong vài giây. HeyGen phân tích âm thanh của bạn và tạo ra phụ đề sạch sẽ với thời gian phù hợp.
✓ Điều Khiển Chỉnh Sửa Đơn Giản: Điều chỉnh thời gian, dấu câu hoặc chính tả nhanh chóng mà không cần thêm công cụ hoặc phần mềm.
✓ Xuất hoặc Gắn Phụ Đề: Tải xuống tệp SRT hoặc VTT cho các nền tảng như YouTube, hoặc xuất video với phụ đề gắn sẵn cho TikTok, Instagram hoặc Reels.
✓ Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ: Tạo phụ đề bằng các ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận khán giả toàn cầu.
✓ Quy Trình Làm Việc Nhanh Chóng, Dựa Trên Trình Duyệt: Mọi thứ đều chạy trực tuyến để bạn có thể tải lên, tạo phụ đề và xuất từ bất kỳ thiết bị nào.
✓ An Toàn và Riêng Tư: Video của bạn được bảo vệ an toàn trong suốt quá trình.
Tùy chỉnh phong cách và chỉnh sửa phụ đềThay đổi font chữ, kích thước, vị trí và nền để phụ đề dễ đọc, phù hợp với nền tảng. Nếu bạn muốn thêm văn bản hoặc thương hiệu trên màn hình, hãy thử công cụ Thêm Văn Bản vào Video:
Thêm phụ đề vào video của bạn trong 4 bước đơn giản
Tạo phụ đề với HeyGen chỉ mất vài bước nhanh chóng. Bạn không cần kinh nghiệm chỉnh sửa hay bất kỳ phần mềm đặc biệt nào. Mọi thứ đều hoạt động trực tuyến, và bạn có thể chuyển từ tải lên đến xuất ra chỉ trong vài phút.
Chọn tệp MP4, MOV hoặc WebM của bạn và tải lên trực tiếp từ thiết bị. HeyGen hỗ trợ các định dạng video phổ biến nhất.
HeyGen phân tích tự động âm thanh của bạn và tạo ra phụ đề chính xác, đồng bộ theo nội dung đang được nói.
Điều chỉnh thời gian, sửa tên, thêm dấu câu hoặc thay đổi vẻ ngoài của phụ đề. Bạn hoàn toàn kiểm soát kết quả cuối cùng.
Tải phụ đề dưới dạng tệp SRT hoặc VTT hoặc xuất video có phụ đề gắn sẵn cho các nền tảng như TikTok, Instagram và Reels.
HeyGen sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến để tạo ra phụ đề chính xác cao, ngay cả với lời nói nhanh. Việc xem xét nhanh chóng cho phép bạn chỉnh sửa tên riêng, từ viết tắt hoặc thuật ngữ kỹ thuật để đạt kết quả hoàn hảo.
Có. Xuất các tệp SRT/VTT cho các nền tảng hỗ trợ phụ đề hoặc gắn trực tiếp phụ đề vào video của bạn cho TikTok, Reels và Shorts. Để cắt video trước khi thêm phụ đề, hãy thử công cụ Online Video Trimmer
Nhiều tính năng cốt lõi bao gồm tạo phụ đề tự động, công cụ chỉnh sửa và xuất SRT/VTT đều miễn phí sử dụng. Bạn có thể tạo phụ đề cho video ngay lập tức mà không cần cài đặt phần mềm.
HeyGen hỗ trợ MP4, MOV, AVI và WebM, giúp việc thêm phụ đề cho nội dung từ điện thoại, máy ảnh hoặc ghi hình màn hình trở nên dễ dàng.
Tất nhiên. Bạn có thể tạo phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp nội dung của bạn tiếp cận được với khán giả toàn cầu trên các kênh truyền thông xã hội, e-learning và marketing.
Không. Video của bạn vẫn giữ nguyên chất lượng gốc dù bạn tải xuống tệp phụ đề hay gắn phụ đề trực tiếp vào video cho các nền tảng như TikTok hay Instagram.
Không hề. Giao diện rất đơn giản và dựa trên trình duyệt, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể tạo, chỉnh sửa và định dạng phụ đề trong vài phút. Nếu bạn cần thêm văn bản trên màn hình, bạn cũng có thể sử dụng Thêm Văn Bản vào Video
