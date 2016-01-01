Sao chép bất kỳ giọng nói nào với độ chính xác của AI. Tạo ra âm thanh tự nhiên, cá nhân hóa phù hợp với giọng điệu và phong cách của bạn; giọng đọc giả tự nhiên cho bất kỳ nền tảng nào.
Công cụ Dịch Video AI của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.
Tại sao sử dụng HeyGen để nhân bản giọng nói của bạn
Giọng nói của bạn là một phần của danh tính. HeyGen giúp bạn tạo ra một phiên bản AI chất lượng cao nghe như giọng bạn, tiết kiệm thời gian và giữ cho nội dung của bạn nhất quán. Hệ thống của chúng tôi hỗ trợ cả việc nhân bản giọng nói nhanh, tức thì và các mô hình chất lượng cao, chuyên nghiệp hơn cho các nhà sáng tạo và doanh nghiệp cần độ chính xác tối đa.
Bạn có thể tạo âm thanh cho video, podcast, tài liệu đào tạo và công cụ giao tiếp, tất cả từ trình duyệt của bạn. Điều chỉnh giọng điệu, tốc độ và cách thức truyền đạt để phù hợp với dự án của bạn và tạo ra lời thoại mới bất cứ khi nào bạn cần. Mọi thứ đều được đồng bộ và nhất quán, ngay cả với những kịch bản dài hình thức.
Nếu bạn muốn biến giọng nói nhân bản của mình thành nội dung đào tạo, hãy thử AI Training Video Tool:
HeyGen giữ giọng nói của bạn an toàn với quá trình xử lý được mã hóa và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, mang lại cho bạn một cách an toàn và đáng tin cậy để tạo và quản lý giọng nói số của mình.
Phương pháp tốt nhất cho việc nhân bản giọng nói AI trong video
• Bắt đầu với một bản ghi âm sạch sẽ, ổn định
Một căn phòng yên tĩnh giúp AI ghi lại giọng nói của bạn một cách chính xác. Âm thanh rõ ràng cải thiện giọng điệu, cách phát âm và biểu cảm.
• Nói một cách tự nhiên và tránh diễn quá lố
Giọng nói thông thường của bạn mang lại cho AI một nền tảng cân đối và tạo ra kết quả linh hoạt hơn.
• Bao gồm những biến thể nhỏ
Thử vài câu với nhấn mạnh hoặc nhịp độ khác nhau. Điều này giúp bản sao của bạn thích nghi với nhiều phong cách truyền đạt khác nhau.
• Sử dụng kịch bản đơn giản, tự nhiên khi tạo
Câu ngắn gọn và ngôn từ đàm thoại giúp tạo ra những lời lồng tiếng mượt mà, chân thực hơn.
• Chọn phong cách đầu ra phù hợp
Giọng kể chuyện nhẹ nhàng phù hợp với nội dung đào tạo. Một giọng điệu sáng sủa giúp cho video xã hội hoặc quảng cáo.
• Xem trước và điều chỉnh trước khi xuất
Một kiểm tra nhanh chóng đảm bảo thời gian, rõ ràng và phong cách phù hợp với dự án của bạn một cách hoàn hảo
Những tính năng mạnh mẽ giúp việc nhái giọng trở nên đơn giản
• Sao chép giọng nói tức thì và chuyên nghiệp
HeyGen hỗ trợ tạo giọng nói nhanh cho các dự án cấp tốc và mô hình hóa chi tiết cho kết quả chính xác cao. Điều này mang lại sự linh hoạt cho mọi khung thời gian sản xuất.
• Sao chép giọng nói từ Lời nói sang Lời nói
Chuyển đổi âm thanh lời nói của bạn trực tiếp thành giọng nói đã sao chép với âm điệu và cảm xúc tương ứng. Lý tưởng cho những người sáng tạo muốn dòng chảy tự nhiên mà không cần thu âm lại.
• Đầu ra Âm thanh Độ phân giải Cao
Giọng nói AI của bạn được sản xuất với âm thanh sạch sẽ, chất lượng cao để nội dung của bạn nghe có vẻ mài giũa trong mọi định dạng.
• Điều khiển Giọng nói Nâng cao
Điều chỉnh tốc độ, độ cao, nhấn mạnh và cách thức truyền đạt để phù hợp với thương hiệu hoặc thông điệp của bạn. Những điều khiển này mang lại cho bạn sự kiểm soát chính xác về cách giọng nói AI của bạn nghe có vẻ như thế nào.
• Hỗ trợ Đa ngôn ngữ cho Giọng nói
Nói kịch bản của bạn bằng nhiều ngôn ngữ trong khi giữ âm điệu tự nhiên. Tuyệt vời cho các đội ngũ toàn cầu và nội dung quốc tế.
Cách sử dụng công cụ nhân bản giọng nói AI?
Biến một đoạn ghi âm hoặc lời nhắc thành giọng nói AI đặc trưng của bạn.
Sử dụng một bản ghi tự nhiên được thực hiện trong không gian yên tĩnh.
Hệ thống nghiên cứu âm điệu, nhịp độ và các đặc điểm của giọng nói của bạn.
Chọn giữa xử lý tức thì hoặc nâng cao tùy theo nhu cầu của dự án của bạn.
Gõ kịch bản của bạn hoặc sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói để có cách thể hiện tự nhiên hơn. Sử dụng giọng nói của bạn trong video HeyGen hoặc xuất âm thanh cho nền tảng của bạn.
Độ chính xác phụ thuộc vào mẫu của bạn. Âm thanh rõ ràng giúp tạo ra kết quả tự nhiên, sinh động.
Sao chép tức thì nhanh chóng và lý tưởng cho các dự án đơn giản. Sao chép chuyên nghiệp sử dụng nhiều dữ liệu giọng nói hơn để đạt được độ chính xác và chân thực cao hơn.
Hầu hết người dùng cần từ 30 giây đến 3 phút.
Vâng. Chỉ cần tải lên một tệp âm thanh hoặc video rõ ràng, và HeyGen sẽ tạo ra một phiên bản AI sao chép đúng giọng điệu, độ cao và phong cách của giọng nói gốc. Đây là một cách nhanh chóng và chính xác để nhân bản một giọng nói.
Để đạt kết quả chính xác nhất, hãy cung cấp âm thanh rõ ràng không có tiếng ồn nền, nhạc, hoặc lời thoại chồng chéo. Một mẫu ít nhất một phút của bài phát biểu nhất quán được khuyến nghị.
Vâng, HeyGen hỗ trợ xuất âm thanh đa ngôn ngữ. Một khi giọng nói đã được nhân bản, bạn có thể tạo ra lời nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà vẫn giữ được đặc điểm giọng nói của người nói gốc.
Vâng, một khi giọng nói đã được nhân bản, bạn có thể điều chỉnh các yếu tố như tốc độ nói, cảm xúc và độ cao của giọng để phù hợp với tông màu và ngữ cảnh mong muốn cho dự án video hoặc âm thanh của bạn.
Vâng, việc nhận được sự đồng ý rõ ràng từ cá nhân trước khi sử dụng giọng nói của họ cho việc nhân bản là rất cần thiết.
Vâng. Giọng nói của bạn được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và quyền truy cập được kiểm soát.
