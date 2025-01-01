Ngay lập tứctạo và bản địa hóa video đào tạo

Lôi cuốn và hiệu quả
Tăng tốc việc tạo nội dung và biến nội dung tĩnh thành video động do avatar dẫn dắt với các công cụ như chuyển PPT/PDF thành video, mẫu tùy chỉnh có thể chỉnh sửa và ghi màn hình trực tiếp trên nền tảng.
Được xây dựng dành cho học tập và phát triển (L&D), nền tảng video AI của HeyGen chuyển đổi mọi giai đoạn trong vòng đời đào tạo để cung cấp nội dung đào tạo hấp dẫn, có khả năng mở rộng và được bản địa hóa bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.
Với nền tảng video AI của HeyGen, bạn có thể dễ dàng tạo các video đào tạo sinh động, được cá nhân hóa và tương tác, giúp rút ngắn thời gian sản xuất và giảm chi phí mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.
Dịch nội dung đào tạo sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ chỉ trong chớp mắt với tính năng hiệu đính tích hợp, giúp tăng khả năng tiếp cận và thu hút người học bằng chính ngôn ngữ họ lựa chọn.
Chỉnh sửa các video hiện có để phản ánh những chính sách mới, thay đổi về sản phẩm hoặc quy trình được cập nhật, giúp bạn giữ cho nội dung luôn chính xác mà không cần quay lại tốn kém hay chỉnh sửa mất nhiều thời gian.
Dễ dàng chia sẻ video hoặc thêm chúng vào bất kỳ hệ thống LMS nào để đào tạo linh hoạt, theo nhu cầu. Với tính năng xuất SCORM, bạn có thể tích hợp nội dung một cách liền mạch và theo dõi tỷ lệ hoàn thành.
Chào đón nhân viên mới bằng những video hấp dẫn, được cá nhân hóa và cung cấp nội dung phát triển liên tục có thể mở rộng khi đội ngũ ngày càng lớn mạnh.
Đào tạo nhân viên mới và cập nhật cho nhân viên hiện tại về các thay đổi trong quy định. Đảm bảo tuân thủ trên toàn cầu với nội dung dễ dàng bản địa hóa.
Đảm bảo các đội ngũ chuyên trách có được kỹ năng và kiến thức cần thiết để đại diện cho công ty bạn một cách tự tin.
Sản xuất video tốn kém với thời gian thực hiện kéo dài
Khả năng bản địa hóa hạn chế
Các slide tĩnh không thu hút được sự chú ý
Đào tạo chung, một kiểu cho tất cả
Khó khăn khi cập nhật nội dung sau khi triển khai
Chương trình huấn luyện cá nhân hóa sẵn sàng chỉ trong vài phút
Bản địa hóa sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ
Những video hấp dẫn giúp tăng khả năng hiểu bài
Nội dung phù hợp với từng vai trò cho mọi người học
Làm mới video ngay lập tức để phản ánh các cập nhật
Tại HeyGen, chúng tôi tin rằng công nghệ AI mang tính cách mạng phải đi kèm với các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và đạo đức ngay từ đầu. Đội ngũ Tin cậy & An toàn chuyên trách của chúng tôi đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo mật và AI của chúng tôi được sử dụng một cách có đạo đức.
Từ lần tải lên ban đầu đến khi bàn giao cuối cùng, dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ bằng các giao thức hàng đầu trong ngành.
Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework và AI Act.
Các biện pháp bảo mật của chúng tôi được chủ động cải tiến để dự đoán và giảm thiểu các mối đe dọa mới nổi.
Báo cáo này phân tích cách công nghệ video AI đã trở thành một giải pháp mang tính đột phá cho nhiều thách thức trong lĩnh vực L&D và đào tạo, đồng thời đưa ra một luận điểm thuyết phục về việc sử dụng video AI như một công cụ chiến lược.
Hướng dẫn thực tiễn này giúp các chuyên gia L&D mở rộng quy mô các chương trình đào tạo và khám phá cách các nhóm có thể nhanh chóng tạo ra nội dung đào tạo hấp dẫn, đa ngôn ngữ và luôn được cập nhật với chi phí hợp lý.
Khám phá cách HeyGen giúp các chuyên gia L&D trong mọi bộ phận — từ nhân sự và tuân thủ đến hỗ trợ bán hàng và đào tạo kỹ thuật — hiện đại hóa và mở rộng quy mô hoạt động học tập.
Hướng dẫn từng bước này sẽ chỉ cho bạn cách tạo video đào tạo và hướng dẫn bằng video AI. Bắt đầu tạo các video đào tạo chuyên nghiệp, đúng nhận diện thương hiệu nhanh hơn gấp 10 lần với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.
Trình tạo video đào tạo bằng AI là một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động tạo nội dung đào tạo dưới dạng video. Thay vì phải cần đến máy quay, diễn viên hoặc studio, các trình tạo video AI cho phép đội ngũ đào tạo và học tập nhanh chóng chuyển đổi kịch bản, tài liệu hoặc bài thuyết trình thành các video đào tạo chuyên nghiệp với người dẫn chương trình ảo giống thật, giọng đọc tự nhiên và khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác. Những nền tảng này giúp việc mở rộng các chương trình đào tạo trên toàn cầu trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giữ chi phí và thời gian sản xuất ở mức thấp.
Các video đào tạo sử dụng AI hỗ trợ bộ phận L&D bằng cách giúp việc tạo, cập nhật và triển khai nội dung học tập hấp dẫn trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các nhóm L&D có thể:
Tiếp thị video bằng AI là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo, cá nhân hóa và phân phối các video tiếp thị ở quy mô lớn. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp kịch bản hoặc tải nội dung lên, và các nền tảng như HeyGen sẽ tạo ra những video hoàn chỉnh với avatar, lồng tiếng và bản dịch. Sự tự động hóa này giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện và duy trì tính nhất quán thương hiệu trên nhiều khu vực—biến tiếp thị video bằng AI trở thành một công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn đổi mới và tăng trưởng nhanh hơn.
Cả avatar video AI và giọng đọc AI đều hỗ trợ tạo video đào tạo, nhưng chúng phục vụ những mục đích khác nhau:
Tóm lại: avatar mang lại trải nghiệm học tập sống động và gần gũi như con người hơn, trong khi thuyết minh giọng đọc phù hợp hơn với các nội dung đào tạo đơn giản theo kiểu bài giảng.
HeyGen giúp các đội Ngành Học tập & Phát triển (L&D) tạo video đào tạo chỉ trong vài phút bằng cách thay thế quy trình sản xuất truyền thống bằng các avatar được hỗ trợ bởi AI. Thay vì mất hàng tuần cho việc viết kịch bản, quay phim và chỉnh sửa, bạn chỉ cần:
Kết quả là nội dung đào tạo chất lượng chuyên nghiệp được sản xuất ở quy mô lớn — không cần máy quay, trường quay hay những lần quay lại tốn kém. HeyGen cũng giúp bạn dễ dàng cập nhật và dịch video chỉ trong vài phút, để các nhóm có thể giữ cho nội dung đào tạo luôn phù hợp với khán giả trên toàn cầu.
Có. Với HeyGen, bạn có thể dịch ngay lập tức các video đào tạo sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau. Điều này giúp chương trình đào tạo của bạn có thể mở rộng và dễ dàng tiếp cận trên nhiều khu vực.
Video có nhân vật đại diện (avatar) thu hút sự chú ý tốt hơn so với các bộ slide tĩnh hoặc các buổi hội thảo trực tuyến dài. Điều này giúp giảm tỷ lệ người xem rời bỏ giữa chừng và cải thiện khả năng ghi nhớ kiến thức.
Bằng cách loại bỏ các thiết bị đắt tiền, trường quay và đội ngũ sản xuất, HeyGen giúp giảm cả chi phí lẫn thời gian thực hiện mà vẫn mang đến các video đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng cao.
Video HeyGen có thể được xuất và tải lên hầu hết các nền tảng LMS, giúp bạn dễ dàng tích hợp các khóa đào tạo sử dụng AI vào quy trình làm việc hiện tại.
Bảo mật và quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu. Video và dữ liệu được bảo vệ bằng các giao thức bảo mật cấp doanh nghiệp, đảm bảo nội dung đào tạo của bạn luôn an toàn.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.