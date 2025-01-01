Background decoration

Ngay lập tứctạo và bản địa hóa video đào tạo

Được xây dựng dành cho học tập và phát triển (L&D), nền tảng video AI của HeyGen chuyển đổi mọi giai đoạn trong vòng đời đào tạo để cung cấp nội dung đào tạo hấp dẫn, có khả năng mở rộng và được bản địa hóa bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.

Riêng tư & An toàn
|Các biện pháp kiểm soát quản trị AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Khung Bảo Mật Dữ Liệu
|Tiêu chuẩn Đạo luật AI
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Tại sao chọn HeyGen

Nền tảng video AI duy nhất đổi mới hoạt động đào tạo ở mọi bước

Thay đổi
Thay đổi
Thay đổi

Lôi cuốn và hiệu quả

Tăng tốc việc tạo nội dung và biến nội dung tĩnh thành video động do avatar dẫn dắt với các công cụ như chuyển PPT/PDF thành video, mẫu tùy chỉnh có thể chỉnh sửa và ghi màn hình trực tiếp trên nền tảng.

Nhanh chóng và giá cả phải chăng

Với nền tảng video AI của HeyGen, bạn có thể dễ dàng tạo các video đào tạo sinh động, được cá nhân hóa và tương tác, giúp rút ngắn thời gian sản xuất và giảm chi phí mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Bản địa hóa ở quy mô lớn

Dịch nội dung đào tạo sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ chỉ trong chớp mắt với tính năng hiệu đính tích hợp, giúp tăng khả năng tiếp cận và thu hút người học bằng chính ngôn ngữ họ lựa chọn.

Dễ cập nhật

Chỉnh sửa các video hiện có để phản ánh những chính sách mới, thay đổi về sản phẩm hoặc quy trình được cập nhật, giúp bạn giữ cho nội dung luôn chính xác mà không cần quay lại tốn kém hay chỉnh sửa mất nhiều thời gian.

Giao hàng linh hoạt

Dễ dàng chia sẻ video hoặc thêm chúng vào bất kỳ hệ thống LMS nào để đào tạo linh hoạt, theo nhu cầu. Với tính năng xuất SCORM, bạn có thể tích hợp nội dung một cách liền mạch và theo dõi tỷ lệ hoàn thành.

Câu chuyện khách hàng

Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do

customer story

90%

tỷ lệ hoàn thành video

customer story

25%

tăng tỷ lệ hoàn thành

customer story

10x

tăng tốc độ sản xuất video

customer story

10-15

ngôn ngữ cho mỗi video

customer story

80%

giảm chi phí dịch thuật

customer story

€1,000

được lưu cho mỗi phút video

Các tính năng được thiết kế để tối ưu hóa việc đào tạo

Trường hợp sử dụng nổi bật

Tạo ra tác động học tập thực sự cho mọi chương trình đào tạo

Từ quy trình giới thiệu nhân viên mới và tuân thủ cho đến phát triển kỹ năng trên toàn cầu, HeyGen giúp các đội ngũ đào tạo triển khai các chương trình đào tạo cá nhân hóa, đa ngôn ngữ chỉ trong vài giờ.

Hội nhập và phát triển nhân viên

Hội nhập và phát triển nhân viên

Chào đón nhân viên mới bằng những video hấp dẫn, được cá nhân hóa và cung cấp nội dung phát triển liên tục có thể mở rộng khi đội ngũ ngày càng lớn mạnh.

Right arrow
Đào tạo tuân thủ

Đào tạo tuân thủ

Đào tạo nhân viên mới và cập nhật cho nhân viên hiện tại về các thay đổi trong quy định. Đảm bảo tuân thủ trên toàn cầu với nội dung dễ dàng bản địa hóa.

Right arrow
Đào tạo theo vai trò

Đào tạo theo vai trò

Đảm bảo các đội ngũ chuyên trách có được kỹ năng và kiến thức cần thiết để đại diện cho công ty bạn một cách tự tin.

Right arrow

Từ hàng tháng sản xuất đến huấn luyện chỉ trong vài phút

Trước HeyGen

Cross icon

Sản xuất video tốn kém với thời gian thực hiện kéo dài

Cross icon

Khả năng bản địa hóa hạn chế

Cross icon

Các slide tĩnh không thu hút được sự chú ý

Cross icon

Đào tạo chung, một kiểu cho tất cả

Cross icon

Khó khăn khi cập nhật nội dung sau khi triển khai

Sau HeyGen

Tick icon

Chương trình huấn luyện cá nhân hóa sẵn sàng chỉ trong vài phút

Tick icon

Bản địa hóa sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ

Tick icon

Những video hấp dẫn giúp tăng khả năng hiểu bài

Tick icon

Nội dung phù hợp với từng vai trò cho mọi người học

Tick icon

Làm mới video ngay lập tức để phản ánh các cập nhật

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

Các tiêu chuẩn
Tin cậy & An toàn cao nhất

Tại HeyGen, chúng tôi tin rằng công nghệ AI mang tính cách mạng phải đi kèm với các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và đạo đức ngay từ đầu. Đội ngũ Tin cậy & An toàn chuyên trách của chúng tôi đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo mật và AI của chúng tôi được sử dụng một cách có đạo đức.

Bảo mật vững chắc

Bảo mật vững chắc

Từ lần tải lên ban đầu đến khi bàn giao cuối cùng, dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ bằng các giao thức hàng đầu trong ngành.

Tuân thủ được chứng nhận

Tuân thủ được chứng nhận

Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework và AI Act.

Cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục

Các biện pháp bảo mật của chúng tôi được chủ động cải tiến để dự đoán và giảm thiểu các mối đe dọa mới nổi.

Sách điện tử

Tài nguyên

Những góc nhìn từ báo cáo L&D 2025

Những insight từ báo cáo L&D 2025

Báo cáo này phân tích cách công nghệ video AI đã trở thành một giải pháp mang tính đột phá cho nhiều thách thức trong lĩnh vực L&D và đào tạo, đồng thời đưa ra một luận điểm thuyết phục về việc sử dụng video AI như một công cụ chiến lược.

Right arrow
Mở rộng đào tạo với video AI

Mở rộng đào tạo với video AI

Hướng dẫn thực tiễn này giúp các chuyên gia L&D mở rộng quy mô các chương trình đào tạo và khám phá cách các nhóm có thể nhanh chóng tạo ra nội dung đào tạo hấp dẫn, đa ngôn ngữ và luôn được cập nhật với chi phí hợp lý.

Right arrow
Chiến lược đào tạo dành cho mọi đội ngũ L&D

Chiến lược đào tạo dành cho mọi đội ngũ L&D

Khám phá cách HeyGen giúp các chuyên gia L&D trong mọi bộ phận — từ nhân sự và tuân thủ đến hỗ trợ bán hàng và đào tạo kỹ thuật — hiện đại hóa và mở rộng quy mô hoạt động học tập.

Right arrow
Cách tạo video đào tạo

Cách tạo video đào tạo

Hướng dẫn từng bước này sẽ chỉ cho bạn cách tạo video đào tạo và hướng dẫn bằng video AI. Bắt đầu tạo các video đào tạo chuyên nghiệp, đúng nhận diện thương hiệu nhanh hơn gấp 10 lần với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.

Right arrow

Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời.

Trình tạo video đào tạo bằng AI là gì?

Trình tạo video đào tạo bằng AI là một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động tạo nội dung đào tạo dưới dạng video. Thay vì phải cần đến máy quay, diễn viên hoặc studio, các trình tạo video AI cho phép đội ngũ đào tạo và học tập nhanh chóng chuyển đổi kịch bản, tài liệu hoặc bài thuyết trình thành các video đào tạo chuyên nghiệp với người dẫn chương trình ảo giống thật, giọng đọc tự nhiên và khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác. Những nền tảng này giúp việc mở rộng các chương trình đào tạo trên toàn cầu trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giữ chi phí và thời gian sản xuất ở mức thấp.

Video đào tạo về AI có thể hỗ trợ Bộ phận Đào tạo & Phát triển (L&D) như thế nào?

Các video đào tạo sử dụng AI hỗ trợ bộ phận L&D bằng cách giúp việc tạo, cập nhật và triển khai nội dung học tập hấp dẫn trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các nhóm L&D có thể:

  • Mở rộng quy mô trên toàn cầu bằng cách dịch và bản địa hóa các video đào tạo sang nhiều ngôn ngữ.
  • Giữ cho nội dung luôn cập nhật bằng cách chỉnh sửa và cập nhật video chỉ trong vài phút, không cần những buổi quay lại tốn kém.
  • Tăng mức độ tương tác và khả năng ghi nhớ thông qua các bài học video tương tác, đúng phong cách thương hiệu với avatar AI chân thực.
  • Đo lường tác độngbằng cách theo dõi hiệu suất và mức độ hoàn thành của người học trên các hệ thống. Điều này giúp các tổ chức có thể giới thiệu nhân viên mới, nâng cao kỹ năng và đào tạo nhân viên hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu các nút thắt trong quy trình sản xuất.

Những công cụ AI nào tốt nhất để tạo khóa đào tạo dạng video với người dẫn hoặc avatar trông giống thật?

Tiếp thị video bằng AI là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo, cá nhân hóa và phân phối các video tiếp thị ở quy mô lớn. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp kịch bản hoặc tải nội dung lên, và các nền tảng như HeyGen sẽ tạo ra những video hoàn chỉnh với avatar, lồng tiếng và bản dịch. Sự tự động hóa này giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện và duy trì tính nhất quán thương hiệu trên nhiều khu vực—biến tiếp thị video bằng AI trở thành một công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn đổi mới và tăng trưởng nhanh hơn.

Sự khác biệt giữa avatar video AI cho video đào tạo và lồng tiếng AI đồng bộ với slide là gì?

Cả avatar video AI và giọng đọc AI đều hỗ trợ tạo video đào tạo, nhưng chúng phục vụ những mục đích khác nhau:

  • Các video avatar AI sử dụng những người dẫn chương trình kỹ thuật số sống động xuất hiện trên màn hình, khiến khóa đào tạo trở nên gần gũi, mang tính cá nhân và hấp dẫn hơn. Chúng đặc biệt phù hợp cho đào tạo hội nhập nhân viên mới, tuân thủ quy định và đào tạo kỹ năng, nơi yếu tố hiện diện trực quan đóng vai trò quan trọng.
  • Lồng tiếng AI đồng bộ với slide chỉ đơn giản là thêm phần thuyết minh vào các slide hiện có, thường sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói. Tuy tiết kiệm chi phí, nhưng chúng thiếu sự kết nối cá nhân và tính tương tác như khi dùng avatar AI.


Tóm lại: avatar mang lại trải nghiệm học tập sống động và gần gũi như con người hơn, trong khi thuyết minh giọng đọc phù hợp hơn với các nội dung đào tạo đơn giản theo kiểu bài giảng.

HeyGen giúp các nhóm L&D tạo video đào tạo nhanh hơn như thế nào?

HeyGen giúp các đội Ngành Học tập & Phát triển (L&D) tạo video đào tạo chỉ trong vài phút bằng cách thay thế quy trình sản xuất truyền thống bằng các avatar được hỗ trợ bởi AI. Thay vì mất hàng tuần cho việc viết kịch bản, quay phim và chỉnh sửa, bạn chỉ cần:

  1. Nhập kịch bản của bạn hoặc tải lên tài liệu đào tạo hiện có.
  2. Chọn một hình đại diện và giọng nói AI phù hợp nhất với thương hiệu của bạn.
  3. Tạo video ngay lập tức với giọng nói, hình ảnh được đồng bộ và chuyển động môi tự nhiên.

Kết quả là nội dung đào tạo chất lượng chuyên nghiệp được sản xuất ở quy mô lớn — không cần máy quay, trường quay hay những lần quay lại tốn kém. HeyGen cũng giúp bạn dễ dàng cập nhật và dịch video chỉ trong vài phút, để các nhóm có thể giữ cho nội dung đào tạo luôn phù hợp với khán giả trên toàn cầu.

Tôi có thể bản địa hóa nội dung đào tạo cho các nhóm trên toàn cầu không?

Có. Với HeyGen, bạn có thể dịch ngay lập tức các video đào tạo sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau. Điều này giúp chương trình đào tạo của bạn có thể mở rộng và dễ dàng tiếp cận trên nhiều khu vực.

HeyGen cải thiện mức độ tương tác của người học so với các hình thức truyền thống như thế nào?

Video có nhân vật đại diện (avatar) thu hút sự chú ý tốt hơn so với các bộ slide tĩnh hoặc các buổi hội thảo trực tuyến dài. Điều này giúp giảm tỷ lệ người xem rời bỏ giữa chừng và cải thiện khả năng ghi nhớ kiến thức.

HeyGen tiết kiệm chi phí như thế nào so với việc sản xuất video theo cách truyền thống?

Bằng cách loại bỏ các thiết bị đắt tiền, trường quay và đội ngũ sản xuất, HeyGen giúp giảm cả chi phí lẫn thời gian thực hiện mà vẫn mang đến các video đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng cao.

HeyGen có tích hợp với các hệ thống quản lý học tập (LMS) hiện có không?

Video HeyGen có thể được xuất và tải lên hầu hết các nền tảng LMS, giúp bạn dễ dàng tích hợp các khóa đào tạo sử dụng AI vào quy trình làm việc hiện tại.

Nội dung được tạo bằng HeyGen an toàn đến mức nào?

Bảo mật và quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu. Video và dữ liệu được bảo vệ bằng các giao thức bảo mật cấp doanh nghiệp, đảm bảo nội dung đào tạo của bạn luôn an toàn.

Bắt đầu tạo video bằng AI

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.

Nền tảng video đào tạo AI cho L&D | HeyGen