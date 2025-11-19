Trình tạo video AI
Nhanh chóng, đơn giản và cực kỳ mạnh mẽ. Bắt đầu chỉ với một đoạn văn bản, hình ảnh hoặc đoạn âm thanh. Sau đó, trình tạo video AI của chúng tôi sẽ tạo toàn bộ video cho bạn, kèm theo lồng tiếng, bản dịch và phong cách phù hợp với thương hiệu của bạn.
Tác nhân video
Nhập ý tưởng của bạn. Nhấn tạo. Nhận một video sẵn sàng chia sẻ nhanh hơn bạn tưởng. Không cần máy quay, phần mềm chỉnh sửa hay kỹ năng sản xuất. Tải xuống, chỉnh sửa hoặc chia sẻ ngay lập tức.
Avatar siêu chân thực
Ngay lập tức thổi hồn vào chân dung với khả năng đồng bộ khẩu hình miệng chân thực và biểu cảm khuôn mặt tự nhiên. Biến bất kỳ nhân vật, nhân vật lịch sử hoặc chính ảnh chân dung của bạn thành một người dẫn chuyện đầy cuốn hút — hoàn hảo cho mạng xã hội, khóa học và kể chuyện.
Lồng tiếng video và âm thanh
Dịch video của bạn với độ chính xác cao. Tải lên bất kỳ video nào và tự động lồng tiếng sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ bằng công nghệ nhân bản giọng nói hàng đầu, đồng bộ khẩu hình chính xác và phụ đề được tạo tự động.
AI Studio
Trình chỉnh sửa dựa trên văn bản giúp việc sử dụng trình tạo video AI dễ dàng như soạn một tài liệu. Bạn có thể kiểm soát giọng điệu, cách truyền đạt, cử chỉ và cảm xúc chỉ trong một nền tảng liền mạch. Tất cả đều hướng tới các giải pháp video AI được tạo ra để mang lại trải nghiệm kể chuyện ưu tiên con người. Không còn phải lựa chọn giữa tốc độ và chất lượng nữa.
Miro
Tăng gấp 10 lần tốc độ sản xuất video
Việc tạo video bằng AI vừa trở thành siêu năng lực của bạn
Tạo nội dung đào tạo, marketing, bán hàng và nội bộ chỉ từ một không gian làm việc duy nhất, với bảo mật cấp doanh nghiệp và các quyền kiểm soát dành cho quản trị viên.
Biến văn bản thành video bằng AI
Tạo video AI hoàn chỉnh từ một kịch bản bằng công nghệ AI chuyển văn bản thành video. Công cụ trình tạo video AI của chúng tôi xử lý toàn bộ quy trình sản xuất video từ đầu đến cuối và tạo ra các video điện ảnh chất lượng cao 1080p hoặc 4K với lồng tiếng, hình ảnh và avatar AI, giúp bạn tạo video giải thích, bán hàng, onboarding hoặc nội dung YouTube nhanh hơn với nhiều giọng đọc, ngôn ngữ và phong cách khác nhau. Chỉ cần mô tả video bạn muốn, rồi tạo ra các video chất lượng cao với nỗ lực tối thiểu.
Biến ảnh thành video
Biến bất kỳ hình ảnh nào thành video chỉ trong vài giây. Tải lên một hình ảnh và thêm kịch bản để biến nó thành video do AI tạo ra với khả năng đồng bộ khẩu hình miệng chân thực, nhịp nói tự nhiên và giọng đọc giàu cảm xúc. Nâng cấp video của bạn với chữ chèn trên màn hình, nhạc nền và các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, không cần chỉnh sửa thủ công. Tạo video AI bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau với nhiều giọng AI và chất giọng đa dạng.
Đặt sản phẩm
Chỉ cần tải lên hình ảnh sản phẩm và kịch bản, Ad Generator của chúng tôi sẽ lo phần còn lại: đặt sản phẩm vào tay avatar của bạn, và bạn có thể chỉnh sửa bằng cách thêm nhạc, phụ đề và lồng tiếng. Hoàn hảo để mở rộng nội dung trên TikTok, Instagram và Amazon mà không cần gửi mẫu hay thuê ekip quay.
Tạo video phản ứng viral và UGC chân thực chỉ trong tích tắc
Tạo nội dung mạng xã hội cuốn hút, khiến người xem phải dừng lướt mà không cần máy quay hay studio. Từ các bài đánh giá sản phẩm và bản tin cập nhật cho đến video dạng story, nơi avatar của bạn phản hồi các clip đang thịnh hành, HeyGen giúp bạn xây dựng và mở rộng các kênh “không lộ mặt” và thương hiệu cá nhân trên TikTok, Instagram và YouTube Shorts.
Tạo nội dung với những mô hình AI mạnh mẽ nhất thế giới
Truy cập các công nghệ tạo sinh mới nhất trực tiếp trong HeyGen. Sử dụng các mô hình tạo video AI như Sora, Veo và Kling để tạo cảnh B-roll điện ảnh, Flux để tạo hình ảnh độ trung thực cao, và ElevenLabs để tạo giọng nói siêu chân thực. Sản xuất ngay lập tức các tài sản video chuyên nghiệp — từ những cảnh quay mang phong cách điện ảnh đến lời thuyết minh sống động như thật, mà không cần rời khỏi nền tảng.
Tạo video AI với các avatar sống động như thật
Công cụ tạo avatar AI của chúng tôi tạo ra các avatar kỹ thuật số sống động như thật từ ảnh, video hoặc lời nhắc tùy chỉnh. Bạn có thể dùng avatar có sẵn hoặc tự tạo, rồi tùy chỉnh biểu cảm, cử chỉ, trang phục, phông nền và chuyển động để phù hợp với mọi phong cách hình ảnh, bao gồm cả khả năng hoán đổi khuôn mặt AI chân thực.
Ảnh đại diện bằng hình ảnh
Ngay lập tức biến một hình ảnh tĩnh duy nhất thành một video sống động, chuyển động hoàn toàn. Thổi hồn vào bất kỳ bức chân dung nào với khả năng đồng bộ giọng nói tự nhiên, biểu cảm khuôn mặt sinh động và cử chỉ tay chân thực nhờ công nghệ AI ảnh biết nói tiên tiến của chúng tôi.
Avatar công khai
Chọn từ thư viện đa dạng các avatar AI chất lượng cao, được tạo sẵn của chúng tôi. Tạo ngay lập tức những video chuyên nghiệp, thu hút cho doanh nghiệp, khóa đào tạo hoặc mạng xã hội của bạn mà không cần tự mình chuẩn bị máy quay, ánh sáng hay phòng thu.
Bản sao kỹ thuật số
Quay một đoạn video ngắn của chính bạn để tạo ra một bản sao kỹ thuật số cực kỳ chân thực, giống bạn từ ngoại hình, cử động đến giọng nói. Mở rộng thương hiệu cá nhân và việc sáng tạo nội dung một cách liền mạch để bạn không bao giờ phải ghi hình trước ống kính nữa.
Trình dịch video AI cho mọi ngôn ngữ
Nói hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ chỉ với một cú nhấp chuột. Tải video của bạn lên và AI trình dịch video của HeyGen sẽ chuyển video sang ngôn ngữ khác với khả năng đồng bộ khẩu hình và phụ đề tự nhiên, giữ nguyên giọng nói, tông giọng và nhịp điệu của người nói gốc. Không cần thu âm lại, thuê diễn viên lồng tiếng hay tự căn chỉnh âm thanh thủ công. Chỉ còn lại tốc độ, độ chính xác và sự nhất quán nội dung trên mọi thị trường, ở bất kỳ ngôn ngữ nào.
Hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ
Bản dịch chuẩn xác về mặt văn hóa, giữ trọn giọng điệu, cách truyền tải và cá tính.
Tự động dịch video
Tải lên video hoặc sử dụng API của chúng tôi để lập tức bản địa hóa video AI cho khán giả toàn cầu ở quy mô lớn.
Nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình
Giữ cho giọng nói của bạn nhất quán giữa các ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình bằng AI.
Tạo và chỉnh sửa video AI dễ dàng với AI Studio
Creating an ai video should be as simple as writing a document; AI Studio, our text-based video editor, keeps everything streamlined from the first draft to the final video. It's built for a human-first storytelling experience, so you never have to compromise between speed, quality, and authenticity.
Giao diện thân thiện giúp bạn dễ dàng chỉ đạo, tinh chỉnh và cá nhân hóa video AI, phù hợp cho mọi đối tượng từ người mới bắt đầu, nhà sáng tạo giàu kinh nghiệm cho đến các doanh nghiệp.
Câu chuyện khách hàng tiêu biểu
"Nó đã trao cho các biên kịch của chúng tôi khả năng sáng tạo ở cùng một mức độ như tôi trong quá trình làm việc với các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh."
Steve Sowrey
Nhà thiết kế nội dung học tập tại Miro
Gấp 10 lần
tăng tốc độ sản xuất video
5x
tăng trong việc tạo video
Được hơn 100.000+ đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự đơn giản và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với công cụ tạo video AI tiên tiến nhất.
Đào tạo & phát triển
Tạo ra các trải nghiệm đào tạo được cá nhân hóa, từ tuân thủ quy định đến phát triển nhân viên và nâng cao kỹ năng liên tục. Nền tảng video AI của chúng tôi giúp bạn dễ dàng mở rộng các chương trình học tập hiệu quả mà không phải đánh đổi về chất lượng hay tốc độ.
Tiếp thị
Tạo video chất lượng chuyên nghiệp theo yêu cầu. Chỉ với một kịch bản và vài cú nhấp chuột, bạn có thể biến mọi nội dung, từ PDF, blog đến slide thuyết trình, thành những video hấp dẫn, đúng chuẩn thương hiệu bất cứ lúc nào, mà không vượt quá ngân sách.
Bán hàng
Triển khai hoạt động tiếp cận cá nhân hóa ở quy mô lớn, từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến chăm sóc sau đó và demo sản phẩm. HeyGen giúp đội ngũ kinh doanh nổi bật trong những hộp thư chật kín, rút ngắn chu kỳ chốt deal và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.
Sử dụng HeyGen API để tích hợp liền mạch việc tạo video AI vào quy trình làm việc của bạn
API trả phí theo mức sử dụng để tạo video bằng Video Agent, dịch video với Video Translation, tạo giọng nói bằng các mô hình Text-to-Speech, và tăng tốc quy trình làm việc của bạn bằng cách tạo avatar, tạo video qua Studio API và xây dựng template
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu
Câu hỏi thường gặp
Trình tạo video AI là gì?
Trình tạo video AI là các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, có thể tạo video từ đoạn văn bản mô tả, văn bản kết hợp hình ảnh hoặc từ kịch bản. Những công cụ AI này hoạt động giống như một trình chỉnh sửa video thông minh, biến các đoạn mô tả thành những video hoặc đoạn clip AI ấn tượng, sống động và chân thực mà không cần đến kỹ năng chỉnh sửa video nâng cao.
Trình tạo video AI nào tốt nhất?
HeyGen là một nền tảng tạo video AI trực tuyến hàng đầu, được xây dựng dành cho các chuyên gia và marketer muốn có một cách đơn giản, hiệu quả để tạo nội dung. Nền tảng cho phép bạn sản xuất các video marketing hấp dẫn bằng cách sử dụng các mẫu dựng sẵn hoặc lời nhắc bằng văn bản, giúp bạn dễ dàng tạo video ở mọi định dạng cho mạng xã hội hoặc các nhu cầu kinh doanh.
Làm thế nào để tạo một video AI về chính bạn?
Tải lên một đoạn video ngắn hoặc hình ảnh tham chiếu, sau đó nhập kịch bản của bạn trong HeyGen. Nền tảng sẽ tạo ra một video với chuyển động và giọng nói AI chân thực. Bạn có thể tạo chuyển động, điều chỉnh định dạng và làm video giải thích hoặc clip mạng xã hội bằng các công cụ chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI.
HeyGen có phải là công cụ tạo video AI miễn phí không?
Có. HeyGen cung cấp gói miễn phí hỗ trợ chuyển văn bản thành video và tạo video bằng AI. Các gói trả phí bao gồm tính năng tạo video nâng cao với AI, các tùy chọn trình chỉnh sửa video và hỗ trợ nhiều định dạng, tùy thuộc vào sản phẩm và mô hình AI bạn chọn.
Tôi có thể sử dụng những loại nội dung đầu vào nào để tạo video AI trong HeyGen?
Bạn có thể tạo video AI bằng văn bản và hình ảnh, hình ảnh có sẵn hoặc âm thanh. HeyGen có thể chuyển đổi văn bản thành video giải thích hoặc video giới thiệu với các mẫu dựng sẵn, giúp bạn dễ dàng tạo và xuất bản nội dung ấn tượng ở nhiều định dạng và phong cách khác nhau.
Tôi có thể chuyển đổi âm thanh thành video bằng HeyGen không?
Có, bạn có thể chuyển đổi âm thanh thành video với HeyGen.
Tải lên tệp âm thanh của bạn và hệ thống được hỗ trợ bởi AI của HeyGen sẽ tự động tạo video. Công cụ này đồng bộ giọng nói và hình ảnh để tạo ra các avatar AI và đoạn video chân thực, lý tưởng cho podcast, video giải thích và nội dung giáo dục cần thêm ngữ cảnh trực quan.
Tôi có thể dùng tính năng chuyển văn bản thành video trên HeyGen cho các bài thuyết trình kinh doanh không?
Có. Với tính năng chuyển văn bản thành video của HeyGen, bạn có thể tạo các video giải thích và slide hấp dẫn từ bất kỳ đoạn văn bản nào. Trình tạo hình ảnh bằng AI và các mẫu video giúp bạn nhanh chóng tạo và xuất bản video ở định dạng ưa thích cho mục đích marketing, đào tạo hoặc giới thiệu sản phẩm.
Liệu video AI có thể thay thế hoàn toàn việc sản xuất video truyền thống không?
Có. Các video AI được tạo bằng HeyGen hoàn toàn có thể thay thế quy trình sản xuất truyền thống cho hầu hết các nhu cầu về kinh doanh, tiếp thị và đào tạo.
Bạn có thể tạo hiệu ứng chuyển động cho các cảnh, thêm motion và tạo ra một video trông chuyên nghiệp. Điều này giúp người sáng tạo xuất bản video nhanh hơn, giữ toàn bộ chỉnh sửa trong một quy trình làm video duy nhất, đơn giản, có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí.
Làm thế nào tôi có thể tạo video AI mà không cần kinh nghiệm chỉnh sửa?
Bạn có thể tạo video AI mà không cần bất kỳ kỹ năng chỉnh sửa video nào bằng giao diện đơn giản của HeyGen. Chỉ cần tải lên văn bản và hình ảnh, chọn một mẫu video, rồi để AI tự động tạo video được hỗ trợ bởi AI cho bạn. Tính dễ sử dụng giúp bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng tạo ra những video ấn tượng.
Làm video AI với HeyGen như thế nào?
Để tạo một video AI trong HeyGen, hãy chọn một avatar, dán nội dung bạn muốn video nói (hoặc tải lên một bộ slide), rồi chọn giọng đọc và ngôn ngữ. Sau đó tinh chỉnh phần hình ảnh và thương hiệu cho phù hợp với phong cách của bạn, nhấn tạo video và xuất bản video đã hoàn chỉnh.
Tôi có thể tạo video AI bằng hình ảnh tham chiếu với HeyGen không?
Có. Tải lên một hình ảnh tham chiếu vào HeyGen và tạo các video AI trông tự nhiên. Bạn có thể dùng AI để tạo chuyển động cho avatar hoặc điều chỉnh biểu cảm, tạo ra video giải thích cá nhân hóa hoặc các clip thương hiệu với chuyển động AI chân thực và đồng bộ âm thanh.
Tôi có thể tạo những loại video nào với Trình tạo video AI?
HeyGen’s Trình tạo video AI cho phép bạn tạo video giải thích, video quảng bá marketing và bán hàng, demo sản phẩm, nội dung đào tạo và onboarding, video tiếp cận cá nhân hóa và clip mạng xã hội, sử dụng avatar AI chân thực, giọng nói AI tự nhiên và dịch đa ngôn ngữ để sản xuất video nhanh chóng ở quy mô lớn.
Mất bao lâu để tạo một video AI?
HeyGen hoạt động rất nhanh, và nhiều video được tạo chỉ trong vòng một phút. Nếu video của bạn dài hơn, dùng nhiều cảnh hơn hoặc có nhiều hiệu ứng phức tạp, thời gian xử lý có thể lâu hơn một chút nhưng thường vẫn hoàn thành chỉ trong vài phút.
Tôi có thể tạo video AI cho TikTok hoặc mạng xã hội bằng HeyGen không?
Chắc chắn rồi. Công cụ trực tuyến trình tạo video AI của HeyGen cho phép bạn tạo video AI mà không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. Hãy chọn một mẫu video, thêm lồng tiếng AI, và tùy chỉnh video của bạn để tạo các video marketing hấp dẫn trên TikTok hoặc các nền tảng khác. Việc tạo và xuất bản nội dung ngay lập tức trở nên thật dễ dàng.
Trình tạo video AI của HeyGen có an toàn và tuân thủ đạo đức không?
Có. HeyGen giữ an toàn cho dữ liệu của bạn và tạo avatar một cách có trách nhiệm. Bạn sở hữu các video và hình ảnh do AI tạo ra, cho phép bạn tự tin xuất bản nội dung cho mục đích marketing hoặc đào tạo, với sự yên tâm rằng tài liệu của bạn được tạo ra một cách đạo đức và an toàn.
