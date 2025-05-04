Phù hợp với bất kỳ âm điệu nào với giọng nói AI, phong cách và định dạng

Cho dù bạn đang tạo nội dung giáo dục, thông điệp doanh nghiệp hay các đoạn clip sẵn sàng cho mạng xã hội, HeyGen cung cấp giọng đọc tự nhiên bằng AI, nhiều phong cách hình ảnh và mẫu linh hoạt để phù hợp video của bạn với phong cách, khán giả và bản sắc thương hiệu.