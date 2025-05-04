Script to Video AI: Tạo Video từ Văn bản Nhanh chóng

Biến kịch bản của bạn thành một video AI hoàn chỉnh với các cảnh quay điện ảnh, lời kể tự nhiên, thiết kế chuyển động và thời gian chính xác từng khung hình. Công cụ chuyển đổi kịch bản thành video AI của HeyGen loại bỏ nhu cầu về máy quay, phòng thu, biên tập viên và những chậm trễ sản xuất để đội ngũ của bạn có thể tạo ra các video chất lượng cao theo quy mô lớn.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Ứng dụng của AI biến kịch bản thành video

Các đội ngũ trong nhiều ngành nghề sử dụng HeyGen để chuyển đổi văn bản từ kịch bản và lời nhắc thành video ấn tượng. Từ quá trình đào tạo nhân viên mới đến marketing, HeyGen đảm bảo kịch bản của bạn trở nên sẵn sàng cho video một cách dễ dàng nhất.


Video đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Video đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Chuyển đổi các quy trình vận hành chuẩn (SOPs), tài liệu nhân sự và hướng dẫn nội bộ thành video đào tạo bước đệm rõ ràng với sự thống nhất trong giao hàng cho mọi nhóm.

Video giới thiệu marketing và demo sản phẩm

Video giới thiệu marketing và demo sản phẩm

Chuyển đổi kịch bản tin nhắn hoặc phân tích tính năng thành video quảng cáo sạch sẽ, nổi bật lợi ích, câu hỏi thường gặp và chi tiết sản phẩm chính.

Các mô-đun giáo dục và nội dung hướng dẫn

Các mô-đun giáo dục và nội dung hướng dẫn

Biến đổi nội dung dày đặc hoặc giải thích dài hơi thành bài học dễ theo dõi sử dụng công cụ chuyển kịch bản AI thành video cho việc học trực tuyến và tạo khóa học.

Nội dung mạng xã hội và tin nhắn ngắn

Nội dung mạng xã hội và tin nhắn ngắn

Tạo ra những đoạn clip thu hút sự chú ý từ các thông báo, kịch bản về lãnh đạo tư tưởng, gợi ý kể chuyện, và cập nhật hàng tuần bằng công cụ miễn phí chuyển từ kịch bản thành video.

Tại sao HeyGen là lựa chọn tốt nhất cho việc tạo video từ kịch bản

HeyGen thay thế quy trình sản xuất video truyền thống bằng một quy trình nhanh chóng, chuyển đổi nội dung văn bản thành video sạch sẽ, sẵn sàng để chia sẻ. Cho dù bạn cần những video giải thích nhanh, cập nhật nội bộ, hay nội dung đào tạo quy mô lớn, HeyGen giúp bạn chuyển từ văn bản sang video một cách rõ ràng và nhất quán.

Tạo ra video chất lượng studio mà không cần quay phim

HeyGen loại bỏ nhu cầu sử dụng máy ảnh, phiên ghi hình, hoặc phần mềm phức tạp. Chỉ cần dán kịch bản của bạn và ngay lập tức biến nó thành một video chất lượng cao với các cảnh động vật, chuyển cảnh mượt mà, và định dạng sạch sẽ — hoàn hảo cho các video giải thích, hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm, và nội dung đào tạo.

Phù hợp với bất kỳ âm điệu nào với giọng nói AI, phong cách và định dạng

Cho dù bạn đang tạo nội dung giáo dục, thông điệp doanh nghiệp hay các đoạn clip sẵn sàng cho mạng xã hội, HeyGen cung cấp giọng đọc tự nhiên bằng AI, nhiều phong cách hình ảnh và mẫu linh hoạt để phù hợp video của bạn với phong cách, khán giả và bản sắc thương hiệu.

Mở rộng sản xuất nội dung một cách nhanh chóng

Sản xuất video từ những kịch bản dài, bài học nhiều chương, cập nhật định kỳ và quy trình nội dung số lượng lớn chỉ trong vài phút. HeyGen tự động hóa việc tạo cảnh và bố cục để bạn có thể tạo nhiều video hơn — mà không cần tăng thời gian sản xuất hay nguồn lực bổ sung.

Lồng tiếng AI bằng nhiều ngôn ngữ

Chọn từ các giọng nói AI tự nhiên với nhịp độ rõ ràng, âm điệu biểu cảm, và hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ và giọng điệu trên toàn cầu.

Người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu vàng cười trong khi điều chỉnh nó bằng một tay. Xung quanh cô ấy là các yếu tố giao diện, bao gồm bộ chọn ngôn ngữ với nhiều lá cờ của các quốc gia và một bong bóng tin nhắn văn bản bằng tiếng Hà Lan được gán cho người dùng tên là “Danielle.” Phông nền màu xanh lam sáng với khung vuông tròn bao quanh bức ảnh.

Cảnh tự động với hình ảnh động

HeyGen tự động chia kịch bản của bạn thành các cảnh và ghép chúng với bố cục, đồ họa và cấu trúc hình ảnh để củng cố thông điệp của bạn.

Nhiều bức ảnh chồng lên nhau của cùng một người phụ nữ trong các trang phục chuyên nghiệp khác nhau, được hiển thị trong những khung hình tam giác bo tròn.

Bố cục và thương hiệu có thể tùy chỉnh

Nhanh chóng điều chỉnh màu sắc, nền, thiết kế chuyển động, tỷ lệ khung hình và các yếu tố trên màn hình để phù hợp với thương hiệu của bạn.

Một cấu trúc 3D màu trắng được làm từ các quả cầu xếp chồng lên nhau với một dải hình thu nhỏ bên dưới hiển thị các ô hình ảnh và nút thêm.

Công cụ chỉnh sửa đơn giản cho việc chỉnh sửa nhanh chóng

Chỉnh sửa dòng, đổi hình ảnh, điều chỉnh thời gian, hoặc thay đổi phong cách mà không cần chạm vào dòng thời gian. Xuất video chất lượng cao trong vài giây.

Người đàn ông ngồi cười bên bàn làm việc, cạnh bảng điều khiển hiển thị các tùy chọn xuất SCORM.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ tạo video từ kịch bản AI

HeyGen giúp đơn giản hóa quy trình của bạn từ việc nhập văn bản đến khi hoàn thành video, dưới đây là cách nó hoạt động.

Bước 1

Dán kịch bản của bạn vào công cụ chuyển đổi kịch bản AI thành video

Tải lên hoặc dán văn bản của bạn. AI sẽ phân tích cấu trúc và chuẩn bị bố cục video của bạn ngay lập tức.

Bước 2

Chọn giọng nói và phong cách hình ảnh của bạn

Chọn phong cách kể chuyện, ngôn ngữ, giọng điệu và định dạng video phù hợp với mục tiêu nội dung của bạn.

Bước 3

Tùy chỉnh cảnh, tốc độ và thương hiệu

Điều chỉnh nền, màu sắc, nhịp độ và các yếu tố hình ảnh khác khi cần thiết.

Bước 4

Tạo, tinh chỉnh và xuất

HeyGen sản xuất nội dung video của bạn trong vài phút. Chỉnh sửa nhanh chóng, sau đó tải xuống hoặc chia sẻ ngay lập tức.

Người dùng tạo video AI thông qua kịch bản sử dụng công cụ chuyển đổi từ kịch bản sang video AI của HeyGen.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Công cụ AI chuyển kịch bản thành video là gì?

Công nghệ AI chuyển đổi hình ảnh thành video biến hình ảnh tĩnh thành video ngắn được tạo ra bởi AI. Tải lên một hình ảnh, nhập một kịch bản, và HeyGen sẽ làm sống động biểu cảm khuôn mặt và thêm giọng nói, lý tưởng cho việc tạo ra một video từ một bức ảnh duy nhất.

Tôi có thể sử dụng giọng nói của mình để làm lời thoại trong quá trình tạo video AI không?

Vâng, AI video generator này rất phù hợp để tạo ra các video ngắn, video giải thích và video giới thiệu sản phẩm cho các nền tảng mạng xã hội. Nó được xây dựng để tạo ra những video nhanh, hấp dẫn kể câu chuyện của bạn một cách rõ ràng.

HeyGen có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?

HeyGen hỗ trợ các định dạng MP4 và WebM. Nền tảng tự động điều chỉnh độ phân giải và chất lượng video để phù hợp với cài đặt xuất của bạn.

Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa để sử dụng trình tạo video từ kịch bản AI HeyGen không?

Vâng. Sử dụng công cụ AI chuyển ảnh thành video và công cụ ánh xạ khuôn mặt của HeyGen, bạn có thể biến những bức ảnh cũ hoặc tĩnh thành video AI nói chuyện với chuyển động được tạo ra bởi AI và giọng nói được đồng bộ hóa.

Tôi có thể tạo ra những video dài từ kịch bản không?

HeyGen cung cấp một gói AI chuyển đổi hình ảnh thành video miễn phí để bạn có thể khám phá các tính năng và tạo video đầu tiên mà không cần trả phí. Mặc dù không hoàn toàn không giới hạn, nhưng đây là một trong những điểm xuất phát miễn phí tốt nhất.

HeyGen có thể thêm phụ đề tự động không?

Vâng. HeyGen có thể tự động tạo phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ dựa trên kịch bản hoặc lời thoại của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, điều chỉnh phong cách và xuất video với phụ đề được gắn vào hoặc tệp phụ đề riêng biệt.

Tôi có thể thay đổi tỷ lệ khung hình cho các nền tảng khác nhau không?

Vâng. Bạn có thể chuyển đổi giữa các định dạng 16:9, 9:16 và 1:1 bất cứ lúc nào. HeyGen sẽ tự động điều chỉnh bố cục, tốc độ và hình ảnh cho từng nền tảng mà không cần xây dựng lại video từ đầu.

HeyGen có hỗ trợ các mẫu có thương hiệu không?

HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc, nền, kiểu chữ, và phong cách bố cục, để bạn có thể duy trì sự nhất quán thương hiệu trên tất cả các sản phẩm video của mình.

Tôi có thể cộng tác với đội nhóm của mình trong HeyGen không?

Vâng. Bạn có thể chia sẻ dự án, để lại bình luận, xem xét các chỉnh sửa và quản lý quyền hạn cấp độ nhóm, giúp việc nhiều người cùng làm việc trên cùng một quy trình video trở nên đơn giản.

HeyGen có thể tạo ra một video từ kịch bản nhanh như thế nào?

Hầu hết các video được tạo ra trong vài phút. Những kịch bản ngắn có thể được xử lý gần như ngay lập tức, trong khi những video dài hơn, nhiều cảnh có thể mất thêm chút thời gian tùy thuộc vào độ dài và phức tạp.

