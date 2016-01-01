Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả các video bạn tạo ra. HeyGen sử dụng tài sản có bản quyền và nội dung được tạo ra có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Hãy luôn đảm bảo rằng bất kỳ tài sản của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có các quyền phù hợp.