Trình tạo Video Sản phẩm AI cho các Demo Sản phẩm tức thì

Chuyển đổi trang sản phẩm, hình ảnh hoặc một kịch bản ngắn thành video sản phẩm chuyên nghiệp mà không cần máy quay hay chỉnh sửa. HeyGen tự động tạo cảnh, lời thoại, phụ đề và xuất video sẵn sàng cho nền tảng để các đội ngũ có thể sản xuất các đoạn giới thiệu, quảng cáo và clip mạng xã hội chuẩn bị cho việc ra mắt một cách nhanh chóng.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Buổi trình diễn ra mắt sản phẩm

Buổi trình diễn ra mắt sản phẩm

Việc ra mắt một sản phẩm thường đòi hỏi những buổi chụp hình và chỉnh sửa tốn kém. HeyGen biến trang sản phẩm của bạn thành một video giới thiệu sắc nét với những cảnh quay rõ ràng theo lợi ích và các lời kêu gọi hành động để bạn có thể ra mắt nhanh chóng hơn.


Danh sách sản phẩm thương mại điện tử

Danh sách sản phẩm thương mại điện tử

Việc tạo ra các video giới thiệu sản phẩm hấp dẫn ở quy mô lớn mất nhiều thời gian. HeyGen tự động hóa việc tạo b-roll sản phẩm, cận cảnh và điểm nổi bật cho từng SKU, đảm bảo danh mục sản phẩm luôn mới mẻ và sẵn sàng chuyển đổi với nội dung video hiệu quả.

Quảng cáo xã hội ngắn gọn

Quảng cáo xã hội ngắn gọn

Các sản phẩm sáng tạo ngắn gọn trên mạng xã hội cần thu hút nhanh chóng. HeyGen tạo ra các biên tập dọc theo chiều dọc với những điểm nhấn mạnh mẽ, phụ đề dễ đọc, và tốc độ phù hợp với nền tảng để tối đa hóa sự tương tác ngay từ đầu trên Reels và Shorts.

Video giải thích và hướng dẫn

Video giải thích và hướng dẫn

Video hướng dẫn cần phải có kịch bản và quay phim. HeyGen chuyển đổi kịch bản hướng dẫn của bạn thành video từng bước rõ ràng với giọng đọc đồng bộ và hình ảnh minh họa.

Tái nhắm mục tiêu và các biến thể cá nhân hóa

Tái nhắm mục tiêu và các biến thể cá nhân hóa

Retargeting cần những thông điệp được cá nhân hóa. HeyGen tạo ra các biến thể cụ thể cho từng đối tượng, nhấn mạnh vào các khuyến mãi, lợi ích, hoặc bằng chứng xã hội để nâng cao hiệu suất ống dẫn khách hàng tiềm năng.

Đào tạo và giáo dục sản phẩm

Đào tạo và giáo dục sản phẩm

Giáo dục sản phẩm đòi hỏi chất lượng có thể lặp lại. HeyGen tạo ra các video hướng dẫn và clip hướng dẫn sử dụng sản phẩm có chú thích nhất quán, có thể mở rộng qua các đội ngũ và ngôn ngữ khác nhau.

Tại sao nên chọn HeyGen cho công cụ tạo video sản phẩm AI

HeyGen kết hợp việc xây dựng cảnh tự động, kể chuyện chân thực và tạo lô để thay thế các buổi quay chậm trễ bằng một quy trình làm việc hiệu quả từ text to video. Nhận được những video sản phẩm nhất quán, phù hợp với thương hiệu và có khả năng chuyển đổi qua các kênh.

Nhanh chóng từ bản phác thảo đến video hoàn chỉnh

Dán một URL, tải ảnh lên, hoặc nhập một đoạn kịch bản ngắn, và HeyGen sẽ tạo ra một video sản phẩm hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, tiết kiệm hàng ngày công việc sản xuất và chi phí thuê đơn vị sản xuất với khả năng chỉnh sửa video của mình.

Chất lượng sản xuất mà không cần phòng thu

HeyGen tự động sắp xếp ánh sáng, di chuyển camera, b-roll và phối âm thanh để video trở nên chuyên nghiệp và sẵn sàng phát sóng mà không cần quay phim thực tế.

Các biến thể quy mô và địa phương hóa

Tạo hàng chục biến thể quảng cáo và demo, dịch kịch bản bằng công cụ dịch video, và tạo ra lời thoại địa phương hóa để kiểm tra thông điệp qua các thị trường một cách nhanh chóng.

Liên kết tới trang tạo video từ các trang sản phẩm

Dán URL của sản phẩm hoặc trang đích, và HeyGen sẽ trích xuất các hình ảnh chính, thông số kỹ thuật và điểm bán hàng cho nội dung video của bạn. Hệ thống sẽ sắp xếp những này vào các cảnh có cấu trúc, tạo ra cả video giới thiệu ngắn lẫn video giải thích mở rộng mà không cần chỉnh sửa thủ công.

Người phụ nữ cầm một chiếc guốc Crocs màu hồng, với hình ảnh nhỏ hơn của chiếc guốc được hiển thị ở góc trên bên phải.

Kịch bản cho video với giọng đọc tự nhiên của con người

Nhập một kịch bản hoặc để HeyGen soạn thảo cho bạn. Nền tảng này tạo ra lời thoại tự nhiên, đồng bộ hóa môi cho người dẫn chương trình trên màn hình khi được sử dụng, và nhiều lựa chọn giọng điệu để lời kể phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn trong nội dung video.

Giao diện tạo nội dung với con trỏ màu xanh lá cây trên trình soạn thảo văn bản, và một slide thuyết trình có tiêu đề "Tổng quan kết quả quý 3" cùng chân dung của một người đàn ông.

Công cụ tạo lô và địa phương hóa

Sản xuất các lô hàng lớn video sản phẩm với các móc nối, kêu gọi hành động và hình ảnh độc đáo. Sử dụng công cụ dịch video để tạo lại lời thoại và phụ đề địa phương hóa, nhằm triển khai chiến dịch toàn cầu trong vài phút.

Nhân bản giọng nói

Phong cách linh hoạt và kiểm soát chuyển động

Tùy chỉnh độ dài video, tỷ lệ khung hình và tốc độ phát. Hướng dẫn chuyển cảnh bằng các lệnh dựa trên văn bản như “quét chậm” hoặc “phóng to đối tượng.” Công cụ tạo video này mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn mà không cần học đường cong.

Bức tranh ghép của một người phụ nữ đang cười cầm ván trượt, xung quanh là hình ảnh cô ấy trong các vai trò khác nhau trong cuộc sống, có biểu tượng nút phát.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Tôi nhìn
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
Watch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
Watch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
Watch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ Tạo Video Sản phẩm AI

Bắt đầu sản xuất video sản phẩm trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Thêm nguồn sản phẩm của bạn

Dán URL sản phẩm, tải ảnh lên, hoặc viết một bản tóm tắt ngắn gọn. HeyGen phân tích nội dung và trích xuất các đặc điểm, thông số kỹ thuật và hình ảnh để thông báo các cảnh trong quá trình tạo video của bạn.

Bước 2

Chọn kiểu dáng và chiều dài

Chọn phong cách hình ảnh, tỷ lệ khung hình, và thời lượng mong muốn. Lựa chọn giọng nói, tâm trạng âm nhạc, và các tùy chọn thương hiệu để đảm bảo tính nhất quán cho mỗi video.

Bước 3

Xem trước và tinh chỉnh các biến thể của nội dung video để đạt kết quả tối ưu.

Xem lại các bản nháp được tạo, chỉnh sửa tiêu đề, thay thế hình ảnh, hoặc tạo lại các mồi nhử khác. Tạo nhiều biến thể cho việc thử nghiệm A B mà không cần chỉnh sửa thủ công.

Bước 4

Xuất bản và triển khai nội dung video của bạn được tạo ra bằng trình tạo video AI.

Tải xuống các tệp MP4 hoặc PNG được tối ưu hóa cho nền tảng của bạn, hoặc xuất các lô hàng được tổ chức sẵn sàng cho quản lý quảng cáo và tải lên cửa hàng.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Sản phẩm tạo video AI là gì và HeyGen sử dụng nó như thế nào?

Một trình tạo video sản phẩm AI chuyển đổi văn bản, hình ảnh hoặc URL sản phẩm thành video sẵn sàng xuất bản bằng cách sử dụng tự động hóa trong việc soạn cảnh, tổng hợp giọng nói và chỉnh sửa. HeyGen biến các bản tóm tắt thành video giới thiệu, quảng cáo và video giải thích mà không cần quay phim hay chỉnh sửa dòng thời gian.

HeyGen có thể tạo cả đoạn quảng cáo ngắn và video giới thiệu dài hơn không?

Vâng, việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao trải nghiệm. HeyGen, một trình tạo video trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ quảng cáo dọc ngắn và demo ngang dài hơn. Chọn thời lượng và định dạng và HeyGen sẽ điều chỉnh tốc độ, phụ đề và cấu trúc cảnh phù hợp với vị trí đặt quảng cáo.

Tôi cần cung cấp một kịch bản hay HeyGen có thể viết một kịch bản?

Bạn có thể dán kịch bản của mình hoặc để HeyGen, công cụ làm video, tạo ra các kịch bản thuyết phục, tập trung vào chuyển đổi từ chi tiết sản phẩm. Nền tảng này soạn thảo các mồi nhử, kêu gọi hành động và mô tả cảnh quay được tối ưu hóa cho việc kể chuyện sản phẩm.

Cách thức hoạt động của việc địa phương hóa và dịch thuật là gì?

Sử dụng trình dịch video để dịch kịch bản sang ngôn ngữ đích. HeyGen tái tạo lời thoại, điều chỉnh đồng bộ hóa môi khi cần thiết, và cập nhật văn bản trên màn hình để video được địa phương hóa có cảm giác như nguyên bản.


HeyGen có thể sử dụng tài sản thương hiệu và hướng dẫn của tôi không?

Vâng. Tải lên logo, phông chữ và bảng màu vào bộ nhận diện thương hiệu của bạn. HeyGen áp dụng phong cách thương hiệu cho các bản nháp và mẫu được tạo ra để duy trì sự nhất quán về mặt hình ảnh ở quy mô lớn.

Các định dạng xuất khẩu và cài đặt sẵn cho nền tảng nào có sẵn?

HeyGen xuất video MP4 và hình ảnh độ phân giải cao được định dạng cho Feed, Stories, Reels và trang sản phẩm. Xuất hàng loạt tổ chức các tệp với tên rõ ràng cho quản lý quảng cáo và tải lên CMS.

Tôi có thể tạo nhiều video sản phẩm cùng một lúc không?

Vâng. Tính năng tạo lô của HeyGen cho phép bạn tạo hàng trăm video cụ thể cho từng SKU bằng cách ánh xạ dữ liệu vào các mẫu, giúp triển khai chiến dịch cho cả danh mục sản phẩm với công sức thủ công tối thiểu.

Mức độ tuỳ chỉnh của các video được tạo ra là như thế nào?

Các bản nháp được tạo từ trình tạo video AI có thể chỉnh sửa hoàn toàn để phù hợp với nhu cầu của bạn. Thay đổi cảnh, thay thế hình ảnh, điều chỉnh giọng nói, và tinh chỉnh bản sao. HeyGen cung cấp tùy chọn tái tạo nhanh chóng để các chỉnh sửa có thể lan tỏa qua các biến thể.

Các video được tạo ra bằng HeyGen có phù hợp cho quảng cáo trả tiền không?

Vâng. HeyGen sản xuất các video chất lượng sản xuất được tối ưu hóa cho các nền tảng quảng cáo với tỷ lệ khung hình chính xác, phụ đề dễ đọc và nhịp độ được thiết kế để giữ sự chú ý và thúc đẩy chuyển đổi.

Ai sở hữu quyền đối với các video được tạo ra trong HeyGen?

Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả các video bạn tạo ra. HeyGen sử dụng tài sản có bản quyền và nội dung được tạo ra có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Hãy luôn đảm bảo rằng bất kỳ tài sản của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có các quyền phù hợp.

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

