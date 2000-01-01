Tạo nội dung sẵn sàng cho TikTok trong vài phút. Sử dụng avatar AI, giọng nói, và mẫu để sản xuất video hiệu suất cao nổi bật trong lĩnh vực của bạn.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Biến kịch bản của bạn thành nội dung TikTok với AI
Trình tạo video TikTok AI của HeyGen là phương tiện giúp bạn tạo ra những video thu hút người xem mà không cần quay phim hay chỉnh sửa. Chỉ cần nhập thông điệp của bạn, chọn một hình đại diện, và lựa chọn một mẫu dọc. Cho dù bạn đang quảng cáo sản phẩm, chia sẻ hướng dẫn, hay khởi xướng một chiến dịch viral, công cụ của chúng tôi giúp bạn tạo ra video TikTok với giọng nói AI, lựa chọn hình đại diện không mặt, và phụ đề tự động.
Phương pháp tốt nhất cho việc tạo video AI trên TikTok
Tối đa hóa sự tiếp cận và tương tác trên TikTok bằng cách theo những mẹo nhanh sau đây:
Tạo ra các video TikTok hiệu suất cao với AI
Từ việc trình diễn sản phẩm đến những câu chuyện theo xu hướng, HeyGen giúp các nhà sáng tạo, nhà tiếp thị và doanh nhân sản xuất video TikTok thu hút được sự chú ý. Với các avatar AI, lồng tiếng và tự động thêm phụ đề, bạn có thể tạo ra không giới hạn video TikTok nhanh chóng—không cần phần mềm chỉnh sửa.
Bạn đã thử các công cụ như CapCut, Simplified, hay InVideo chưa? HeyGen càng làm đơn giản hóa quá trình hơn nữa với tự động hóa AI và tạo video không cần hiện diện khuôn mặt, phù hợp cho TikTok.
Cách sử dụng trình tạo video TikTok AI của HeyGen
Biến kịch bản thành video TikTok viral sử dụng avatar AI và giọng nói.
Ngắn gọn, lôi cuốn và phù hợp xu hướng—chỉ cần thả vào trình biên tập.
Chọn từ hơn 700 hình đại diện và giọng nói để phù hợp với phong cách và đối tượng người nghe của bạn. Không cần diễn viên hay phòng thu.
Thêm hiệu ứng hoạt hình, phụ đề, hình nền và hiệu ứng chuyển cảnh để làm cho thông điệp của bạn trở nên sinh động.
Tải xuống video cuối cùng của bạn hoặc chia sẻ trực tiếp bằng đường link—không có watermark.
Trình tạo video TikTok bằng AI của HeyGen biến kịch bản, URL hoặc ý tưởng của bạn thành một video TikTok được chỉnh sửa hoàn chỉnh sử dụng avatar AI, giọng nói, phụ đề và hình ảnh. Nó tạo ra những video đẹp có tỷ lệ 9:16 mà không cần quay phim hay chỉnh sửa. Hãy thử công cụ tại đây: Trình tạo video TikTok bằng AI
Được công nhận là Sản phẩm Phát triển Nhanh nhất số 1 của G2 trong Giải thưởng Phần mềm Tốt nhất năm 2025, HeyGen đang biến đổi cách thức tạo video cho marketing, bán hàng và đào tạo.
Trí tuệ nhân tạo phân tích kịch bản của bạn, áp dụng nhịp độ giống TikTok, thêm tự động phụ đề, chọn hình ảnh, và đồng bộ hóa một hình đại diện hoặc giọng nói chân thực. Điều này tạo ra nội dung ngắn gọn cảm giác như được sản xuất bản địa cho TikTok chỉ trong vài phút.
Vâng. Mỗi video đều được tự động tạo ra theo định dạng dọc 9:16, phù hợp với TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts và các nền tảng di động khác. Các tùy chọn xuất bản bao gồm phiên bản HD sạch đẹp, sẵn sàng để tải lên.
Vâng. Bạn có thể chọn từ hàng trăm hình đại diện hoặc sử dụng các mẫu chỉ có giọng nói để tạo video TikTok không hiển thị khuôn mặt. Điều này rất lý tưởng cho những người sáng tạo nội dung muốn giữ kín thông tin cá nhân hoặc muốn có một quy trình sản xuất nội dung tự động.
Vâng. HeyGen tự động thêm phụ đề, hiệu ứng hoạt hình, chuyển cảnh, tác phẩm nghệ thuật AI và nhạc không vi phạm bản quyền. Những cải tiến này giúp tăng cường sự giữ chân người xem, rõ ràng và hiệu suất tổng thể trên TikTok.
Vâng. Chỉ cần dán kịch bản của bạn hoặc URL và AI sẽ trích xuất các điểm chính, viết một kịch bản ngắn gọn, và tạo video của bạn. Để kịch bản mạnh mẽ hơn, sử dụng AI Video Script Generator trước khi tạo video của bạn.
Đúng. Sau khi xuất video TikTok của bạn, bạn có thể thay đổi kích thước và tối ưu hóa nó cho các nền tảng khác bằng cách sử dụng công cụ Repurpose Video Tool. Điều này giúp bạn mở rộng tầm ảnh hưởng trên nhiều kênh nội dung ngắn.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.