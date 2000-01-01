Từ việc trình diễn sản phẩm đến những câu chuyện theo xu hướng, HeyGen giúp các nhà sáng tạo, nhà tiếp thị và doanh nhân sản xuất video TikTok thu hút được sự chú ý. Với các avatar AI, lồng tiếng và tự động thêm phụ đề, bạn có thể tạo ra không giới hạn video TikTok nhanh chóng—không cần phần mềm chỉnh sửa.

Bạn đã thử các công cụ như CapCut, Simplified, hay InVideo chưa? HeyGen càng làm đơn giản hóa quá trình hơn nữa với tự động hóa AI và tạo video không cần hiện diện khuôn mặt, phù hợp cho TikTok.