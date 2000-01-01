Tạo video TikTok viral với AI nhanh chóng và dễ dàng

Tạo nội dung sẵn sàng cho TikTok trong vài phút. Sử dụng avatar AI, giọng nói, và mẫu để sản xuất video hiệu suất cao nổi bật trong lĩnh vực của bạn.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Chọn một hình đại diện đã có
Step 1:Chọn một hình đại diện đã có
Nhập lời nhắc của bạn
Step 2:Nhập lời nhắc của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Tạo Video Bằng AI

Biến kịch bản của bạn thành nội dung TikTok với AI

Trình tạo video TikTok AI của HeyGen là phương tiện giúp bạn tạo ra những video thu hút người xem mà không cần quay phim hay chỉnh sửa. Chỉ cần nhập thông điệp của bạn, chọn một hình đại diện, và lựa chọn một mẫu dọc. Cho dù bạn đang quảng cáo sản phẩm, chia sẻ hướng dẫn, hay khởi xướng một chiến dịch viral, công cụ của chúng tôi giúp bạn tạo ra video TikTok với giọng nói AI, lựa chọn hình đại diện không mặt, và phụ đề tự động.

màn hình điện thoại hiển thị video của một người phụ nữ và ghi chú là các avatar ugc đa dạng
Tạo Video Bằng AI

Phương pháp tốt nhất cho việc tạo video AI trên TikTok

Tối đa hóa sự tiếp cận và tương tác trên TikTok bằng cách theo những mẹo nhanh sau đây:

  • Giữ kịch bản của bạn dưới 60 giây để tạo ấn tượng ngắn gọn
  • Chọn mẫu video dọc được thiết kế cho việc xem trên điện thoại di động
  • Sử dụng phụ đề và biểu tượng cảm xúc để cải thiện thời gian xem và khả năng tiếp cận
  • Hãy thử chế độ avatar không khuôn mặt nếu bạn ưa thích sự riêng tư
  • Xuất video ở định dạng HD và thử nghiệm các định dạng khác nhau cho video sản phẩm, video giới thiệu và xu hướng
một màn hình hiển thị dòng chữ nhập kịch bản hoặc tải lên âm thanh
Tạo Video Bằng AI

Tạo ra các video TikTok hiệu suất cao với AI

Từ việc trình diễn sản phẩm đến những câu chuyện theo xu hướng, HeyGen giúp các nhà sáng tạo, nhà tiếp thị và doanh nhân sản xuất video TikTok thu hút được sự chú ý. Với các avatar AI, lồng tiếng và tự động thêm phụ đề, bạn có thể tạo ra không giới hạn video TikTok nhanh chóng—không cần phần mềm chỉnh sửa.

Bạn đã thử các công cụ như CapCut, Simplified, hay InVideo chưa? HeyGen càng làm đơn giản hóa quá trình hơn nữa với tự động hóa AI và tạo video không cần hiện diện khuôn mặt, phù hợp cho TikTok.

một cậu bé đang cầm tờ báo với dòng chữ " những người sáng tạo mẹo tiktok không muốn bạn biết " phía trên cậu
Nó hoạt động như thế nào?

Cách sử dụng trình tạo video TikTok AI của HeyGen

Biến kịch bản thành video TikTok viral sử dụng avatar AI và giọng nói.

Bước 1

Viết kịch bản TikTok của bạn

Ngắn gọn, lôi cuốn và phù hợp xu hướng—chỉ cần thả vào trình biên tập.

Bước 2

Chọn hình đại diện và giọng nói của bạn

Chọn từ hơn 700 hình đại diện và giọng nói để phù hợp với phong cách và đối tượng người nghe của bạn. Không cần diễn viên hay phòng thu.

Bước 3

Tùy chỉnh Hình ảnh & Phong cách

Thêm hiệu ứng hoạt hình, phụ đề, hình nền và hiệu ứng chuyển cảnh để làm cho thông điệp của bạn trở nên sinh động.

Bước 4

Xuất và chia sẻ lên TikTok

Tải xuống video cuối cùng của bạn hoặc chia sẻ trực tiếp bằng đường link—không có watermark.

Câu hỏi thường gặp về Trình tạo Video TikTok AI

AI TikTok Video Generator của HeyGen là gì?

Trình tạo video TikTok bằng AI của HeyGen biến kịch bản, URL hoặc ý tưởng của bạn thành một video TikTok được chỉnh sửa hoàn chỉnh sử dụng avatar AI, giọng nói, phụ đề và hình ảnh. Nó tạo ra những video đẹp có tỷ lệ 9:16 mà không cần quay phim hay chỉnh sửa. Hãy thử công cụ tại đây: Trình tạo video TikTok bằng AI

Được công nhận là Sản phẩm Phát triển Nhanh nhất số 1 của G2 trong Giải thưởng Phần mềm Tốt nhất năm 2025, HeyGen đang biến đổi cách thức tạo video cho marketing, bán hàng và đào tạo.

Làm thế nào mà AI tạo ra các video sẵn sàng cho TikTok một cách nhanh chóng?

Trí tuệ nhân tạo phân tích kịch bản của bạn, áp dụng nhịp độ giống TikTok, thêm tự động phụ đề, chọn hình ảnh, và đồng bộ hóa một hình đại diện hoặc giọng nói chân thực. Điều này tạo ra nội dung ngắn gọn cảm giác như được sản xuất bản địa cho TikTok chỉ trong vài phút.

Tôi có thể tạo video dọc 9:16 cho TikTok, Reels và Shorts không?

Vâng. Mỗi video đều được tự động tạo ra theo định dạng dọc 9:16, phù hợp với TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts và các nền tảng di động khác. Các tùy chọn xuất bản bao gồm phiên bản HD sạch đẹp, sẵn sàng để tải lên.

Tôi có thể tạo video TikTok không hiển thị khuôn mặt bằng cách sử dụng avatar AI không?

Vâng. Bạn có thể chọn từ hàng trăm hình đại diện hoặc sử dụng các mẫu chỉ có giọng nói để tạo video TikTok không hiển thị khuôn mặt. Điều này rất lý tưởng cho những người sáng tạo nội dung muốn giữ kín thông tin cá nhân hoặc muốn có một quy trình sản xuất nội dung tự động.

Máy phát có bao gồm phụ đề, hiệu ứng chuyển cảnh và âm nhạc không?

Vâng. HeyGen tự động thêm phụ đề, hiệu ứng hoạt hình, chuyển cảnh, tác phẩm nghệ thuật AI và nhạc không vi phạm bản quyền. Những cải tiến này giúp tăng cường sự giữ chân người xem, rõ ràng và hiệu suất tổng thể trên TikTok.

Tôi có thể biến một kịch bản hoặc URL thành video TikTok ngay lập tức không?

Vâng. Chỉ cần dán kịch bản của bạn hoặc URL và AI sẽ trích xuất các điểm chính, viết một kịch bản ngắn gọn, và tạo video của bạn. Để kịch bản mạnh mẽ hơn, sử dụng AI Video Script Generator trước khi tạo video của bạn.

Tôi có thể tái sử dụng video TikTok của mình cho Reels và YouTube Shorts không?

Đúng. Sau khi xuất video TikTok của bạn, bạn có thể thay đổi kích thước và tối ưu hóa nó cho các nền tảng khác bằng cách sử dụng công cụ Repurpose Video Tool. Điều này giúp bạn mở rộng tầm ảnh hưởng trên nhiều kênh nội dung ngắn.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

