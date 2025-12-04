Nền tảng sản xuất video AI tốt nhất cho doanh nghiệp là nền tảng kết hợp được đổi mới, tốc độ và khả năng mở rộng để giúp bạn luôn dẫn trước đối thủ. HeyGen được xây dựng dành cho các tổ chức toàn cầu, cho phép đội ngũ tạo, cá nhân hóa và bản địa hóa video ở quy mô lớn với avatar AI sống động như thật và công nghệ dịch thuật tiên tiến. Khác với quy trình sản xuất truyền thống mất hàng tuần, HeyGen cung cấp nội dung video cho doanh nghiệp chỉ trong vài giờ—giúp doanh nghiệp của bạn ra mắt nhanh hơn, thích ứng linh hoạt hơn và duy trì lợi thế cạnh tranh. Với mức độ bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp, bao gồm tuân thủ SOC 2 và GDPR, HeyGen đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ trong khi bạn tăng tốc sản xuất video trên toàn cầu.