Giải pháp video cho doanh nghiệp, được thiết kế riêng cho mọi đội ngũ
Được xây dựng trên nền tảng tích hợp AI của chúng tôi, Giải pháp Doanh nghiệp của HeyGen cung cấp các tính năng chuyên biệt phù hợp với quy trình tạo video của từng bộ phận, giúp đội ngũ của bạn tạo ra nội dung truyền thông chất lượng cao, an toàn và tuân thủ ở quy mô lớn.
Tổng số video đã tạo
Tổng số avatar đã tạo
Tổng số video đã dịch
Một nền tảng bảo mật duy nhất cho toàn bộ quy trình làm việc video được hỗ trợ bởi AI của bạn
Tạo nội dung hình ảnh xuất sắc nhất của bạn mà không lo lắng hay phiền toái, trong một môi trường an toàn và tuân thủ, được xây dựng để tăng sức mạnh cho sự sáng tạo và tự tin của đội ngũ bạn.
Biến ý tưởng của bạn thành những video sống động, ấn tượng chỉ trong vài phút, với chất lượng tương đương một studio chuyên nghiệp.
Khiến từng người xem cảm thấy được nhìn nhận và lắng nghe bằng cách tạo ra những video chân thực, được cá nhân hóa, giúp xây dựng các kết nối ý nghĩa ở quy mô lớn.
Nói đúng ngôn ngữ của khán giả và thực sự chạm đến họ, dễ dàng chuyển đổi video của bạn để thu hút người xem bằng hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ.
Duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thương hiệu của bạn với các hàng rào bảo vệ tích hợp, quản lý không gian làm việc trực quan và phân quyền người dùng chính xác.
Tải xuống ngay lập tức với nhiều định dạng, chia sẻ liền mạch lên mạng xã hội, email và các ứng dụng nhắn tin, hoặc dễ dàng nhúng video vào bất cứ nơi nào bạn muốn.
Được hơn 100.000 đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự đơn giản và tốc độ
Xem cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, là bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Nền tảng doanh nghiệp cho khả năng mở rộng và thành công
HeyGen mang đến cho các doanh nghiệp một nền tảng an toàn, có khả năng mở rộng, cùng với các công cụ, hỗ trợ và cộng đồng để tạo dựng, cộng tác và phát triển không giới hạn.
Trao quyền cho doanh nghiệp của bạn với các công cụ an toàn, cộng tác hiệu quả và nhất quán với thương hiệu, được thiết kế để tối ưu hóa mọi bước trong quy trình tạo video.
Bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. HeyGen được kiểm toán độc lập và chứng nhận tuân thủ SOC 2 Type II và GDPR, đảm bảo thông tin của bạn luôn được bảo vệ theo các tiêu chuẩn cao nhất.
Workspace là môi trường số chuyên biệt dành cho đội ngũ của bạn trong HeyGen. Dễ dàng tổ chức nhiều workspace, phân quyền người dùng và tối ưu hóa cộng tác một cách an toàn, giúp doanh nghiệp của bạn cùng nhau tạo ra những video xuất sắc.
Với HeyGen, nhóm của bạn có thể dễ dàng xem lại, nhận xét và chỉnh sửa video cùng nhau theo thời gian thực hoặc không đồng bộ vào thời gian phù hợp với từng người.
Dễ dàng trang bị cho toàn bộ đội ngũ của bạn khả năng tạo video có hình ảnh, âm thanh và cảm xúc hoàn toàn đúng chuẩn thương hiệu ở mọi ngôn ngữ.
Đạt được nhiều hơn, nhanh hơn, với khả năng tạo nội dung không giới hạn, quy trình onboarding được cá nhân hóa và đội ngũ chuyên gia tận tâm đồng hành cùng bạn. Với Gói Thành Công Doanh Nghiệp của HeyGen, bạn sẽ có đầy đủ công cụ, tài nguyên và định hướng để khai thác trọn vẹn sức mạnh của video AI.
Sáng tạo không giới hạn. Sản xuất và dịch các video chất lượng cao ở quy mô lớn để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng của bạn.
Kết nối, cộng tác và trao đổi các phương pháp hay nhất với các nhà lãnh đạo trong ngành và những chuyên gia cùng chí hướng để truyền cảm hứng cho đổi mới liên tục.
Nhanh chóng làm chủ HeyGen với các hướng dẫn có lộ trình, bài viết how-to và nội dung do chuyên gia dẫn dắt, được thiết kế để đẩy nhanh quá trình áp dụng và tối đa hóa ROI của bạn.
Bắt đầu vận hành nhanh chóng với sự hướng dẫn tận tâm từ các chuyên gia, được điều chỉnh phù hợp với những nhu cầu riêng của tổ chức bạn.
Tích hợp liền mạch với quy trình làm việc hiện tại của bạn để tối ưu hóa quy trình tạo video. Hoặc xây dựng quy trình hoàn hảo cho đội ngũ của bạn bằng API của HeyGen.
Nâng tầm khả năng cho video doanh nghiệp
HeyGen mang đến cho các doanh nghiệp một nền tảng an toàn, có khả năng mở rộng, cùng với các công cụ, hỗ trợ và cộng đồng để tạo nội dung, cộng tác và phát triển không giới hạn.
Quên việc bắt đầu từ con số 0 hay mất hàng giờ chỉnh sửa. Ngay lập tức biến PDF hoặc đoạn văn bản gợi ý của bạn thành những video hấp dẫn, sẵn sàng để chia sẻ.
Nói không với các buổi quay lại tốn kém hoặc video lỗi thời. Nhanh chóng tạo bản mẫu, thu thập phản hồi từ nhóm và chỉnh sửa dễ dàng, tất cả chỉ trong một nơi.
Những video tuyệt vời bắt đầu từ những tài năng xuất sắc. Hãy lựa chọn từ nhiều avatar người thật sống động, các nhân vật hoạt hình giàu biểu cảm, hoặc một bản sao kỹ thuật số của chính bạn.
Thông điệp của bạn xứng đáng có một khán giả toàn cầu. Dễ dàng dịch và bản địa hóa video của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.
Nền tảng sản xuất video AI tốt nhất cho doanh nghiệp là nền tảng kết hợp được đổi mới, tốc độ và khả năng mở rộng để giúp bạn luôn dẫn trước đối thủ. HeyGen được xây dựng dành cho các tổ chức toàn cầu, cho phép đội ngũ tạo, cá nhân hóa và bản địa hóa video ở quy mô lớn với avatar AI sống động như thật và công nghệ dịch thuật tiên tiến. Khác với quy trình sản xuất truyền thống mất hàng tuần, HeyGen cung cấp nội dung video cho doanh nghiệp chỉ trong vài giờ—giúp doanh nghiệp của bạn ra mắt nhanh hơn, thích ứng linh hoạt hơn và duy trì lợi thế cạnh tranh. Với mức độ bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp, bao gồm tuân thủ SOC 2 và GDPR, HeyGen đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ trong khi bạn tăng tốc sản xuất video trên toàn cầu.
Video AI cho marketing giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn bằng cách cho phép tạo nội dung nhanh hơn, cá nhân hóa thông điệp và mở rộng quy mô trên toàn cầu. Thay vì phải phụ thuộc vào các agency đắt đỏ hoặc tuyển thêm nhân sự, HeyGen cho phép các đội ngũ marketing sản xuất video chất lượng cao chỉ trong vài giờ, tùy chỉnh nội dung cho từng nhóm đối tượng cụ thể và tái sử dụng video trên nhiều kênh khác nhau. Điều này không chỉ tăng tốc việc triển khai chiến dịch mà còn nâng cao mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi bằng cách truyền tải đúng thông điệp video vào đúng thời điểm.
Tiếp thị video bằng AI là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo, cá nhân hóa và phân phối video marketing ở quy mô lớn. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp kịch bản hoặc tải nội dung lên, và các nền tảng như HeyGen sẽ tạo ra video hoàn chỉnh với avatar, lồng tiếng và bản dịch. Sự tự động hóa này giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện và duy trì tính nhất quán thương hiệu trên nhiều khu vực—biến tiếp thị video bằng AI trở thành công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn đổi mới và tăng trưởng nhanh hơn.
Trình tạo video marketing bằng AI hoạt động bằng cách chuyển đổi văn bản hoặc bài thuyết trình thành các video chuyên nghiệp, sử dụng avatar được hỗ trợ bởi AI, giọng đọc tự nhiên và chỉnh sửa tự động. Với HeyGen, các doanh nghiệp chỉ cần nhập kịch bản, chọn từ nhiều avatar đa dạng và lập tức tạo ra các video đúng chuẩn thương hiệu, sẵn sàng cho các chiến dịch marketing. Quy trình này loại bỏ các chu kỳ sản xuất kéo dài và giúp đội ngũ có được tốc độ và sự linh hoạt để liên tục tạo ra nội dung video kinh doanh mới mẻ.
Trình tạo video bán hàng bằng AI cho phép các đội ngũ bán hàng tạo ra hàng loạt video tiếp cận được cá nhân hóa, giúp tăng mức độ tương tác và tỷ lệ phản hồi. Thay vì chỉ gửi email tĩnh, nhân viên kinh doanh có thể dùng HeyGen để tạo các video động được tùy chỉnh cho từng tài khoản hoặc từng khách hàng tiềm năng. Mức độ cá nhân hóa này khiến hoạt động tiếp cận bán hàng trở nên gần gũi hơn, dễ ghi nhớ hơn và cuối cùng là hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy các cuộc hẹn và tăng trưởng pipeline — mà không cần bất kỳ chuyên môn sản xuất video nào.
Có, một nền tảng video cho doanh nghiệp có thể thay thế nhiều agency truyền thống trong việc sản xuất video. Các nền tảng như HeyGen mang lại thời gian thực hiện nhanh hơn, chi phí thấp hơn và tính linh hoạt cao hơn so với các agency, vốn thường cần nhiều tuần lên kế hoạch và ngân sách lớn. Với quy trình sản xuất video được hỗ trợ bởi AI, các doanh nghiệp có thể tạo và cập nhật video ngay lập tức, bản địa hóa nội dung cho khán giả toàn cầu và duy trì tính nhất quán thương hiệu — tất cả mà không cần phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài.
Một nền tảng video doanh nghiệp đáng tin cậy đảm bảo an ninh toàn diện cho dữ liệu nội bộ và dữ liệu khách hàng. HeyGen tuân thủ SOC 2 và GDPR, cung cấp mã hóa cấp độ doanh nghiệp, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và hạ tầng đám mây an toàn. Dữ liệu của bạn cũng sẽ không được sử dụng để huấn luyện các mô hình của chúng tôi. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp có thể tự tin sử dụng video AI cho marketing, đào tạo, bán hàng và truyền thông, với sự bảo đảm rằng mọi dữ liệu nhạy cảm luôn được bảo vệ.
Có — sản xuất video bằng AI là lựa chọn lý tưởng để dịch và bản địa hóa ở quy mô lớn. Với HeyGen, các doanh nghiệp có thể ngay lập tức dịch kịch bản, nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình avatar trong hơn 40 ngôn ngữ. Điều này đảm bảo mọi khán giả toàn cầu đều nhận được video chất lượng cao, phù hợp văn hóa mà không tốn thời gian và chi phí như quy trình sản xuất truyền thống — giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai video đào tạo, tiếp thị và truyền thông trên toàn thế giới.
Nền tảng video AI tốt nhất cho doanh nghiệp là nền tảng có thể tích hợp liền mạch với các công cụ CRM và tự động hóa marketing. HeyGen kết nối với các hệ thống như HubSpot, cho phép đội ngũ marketing và bán hàng nhúng video cá nhân hóa trực tiếp vào các chiến dịch, theo dõi mức độ tương tác của người xem và đo lường ROI trên toàn bộ hành trình khách hàng.
Có, tiếp thị video bằng AI an toàn cho các ngành được quản lý khi bạn sử dụng một nền tảng được xây dựng cho bảo mật và tuân thủ ở cấp độ doanh nghiệp. HeyGen được kiểm toán độc lập theo các tiêu chuẩn SOC 2 và GDPR, bảo đảm các biện pháp bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quản trị nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe và các ngành được quản lý khác có thể tự tin tạo và phân phối video mà không làm ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn tuân thủ.
Với trình tạo video bán hàng bằng AI, các doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều loại video khác nhau, bao gồm video tiếp cận khách hàng tiềm năng được cá nhân hóa, demo sản phẩm, hướng dẫn onboarding, câu chuyện thành công của khách hàng và các chiến dịch marketing theo tài khoản (ABM). Thư viện avatar và các mẫu tùy chỉnh của HeyGen giúp việc sản xuất video bán hàng trở nên đơn giản, thúc đẩy tương tác ở mọi giai đoạn trong hành trình mua hàng.
Các doanh nghiệp thường thấy được ROI từ một nền tảng video AI cấp doanh nghiệp chỉ trong vài ngày. Bằng cách thay thế các agency đắt đỏ, rút ngắn thời gian sản xuất và cho phép bản địa hóa trên toàn cầu, HeyGen giúp giảm chi phí đồng thời tăng tốc triển khai chiến dịch. Tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, cá nhân hóa tốt hơn và khả năng tiếp cận toàn cầu giúp doanh nghiệp tạo ra tác động doanh thu có thể đo lường được trong thời gian kỷ lục.
Xem cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.