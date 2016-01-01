Cần một kịch bản video hấp dẫn nhưng lại thiếu thời gian hoặc ý tưởng? Trình Tạo Kịch Bản Video AI của HeyGen giúp bạn dễ dàng soạn thảo những kịch bản rõ ràng, chuyên nghiệp và lôi cuốn, được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu của bạn. Cho dù bạn đang tạo nội dung cho mục đích tiếp thị, giáo dục, hay giải trí, công cụ này sẽ giảm bớt căng thẳng trong việc viết lách.

Chỉ cần chia sẻ chủ đề, đối tượng mục tiêu hoặc các điểm chính, và AI của HeyGen sẽ ngay lập tức tạo ra một kịch bản chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu, sẵn sàng để ghi âm. Việc đưa ý tưởng thành hiện thực chưa bao giờ dễ dàng đến thế, tiết kiệm thời gian và tập trung vào sự sáng tạo.

Để kể chuyện sinh động hơn nữa, hãy kết hợp kịch bản của bạn với công nghệ Avatar Nói bằng AI để làm cho video của bạn hấp dẫn về mặt hình ảnh và cuốn hút về mặt cảm xúc.

Khám phá AI Lip Sync Video để có chuyển động môi và giọng nói chân thực