Biến ý tưởng của bạn thành kịch bản video hấp dẫn chỉ trong vài phút với công cụ AI mạnh mẽ của HeyGen. Chỉ cần nhập chủ đề hoặc khái niệm của bạn, và công cụ tạo kịch bản video AI của chúng tôi sẽ tạo ra những kịch bản rõ ràng, tự nhiên và sẵn sàng quay phim, được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. Dù bạn đang tạo video YouTube, quảng cáo tiếp thị, hay nội dung cho mạng xã hội, giúp bạn viết những kịch bản kết nối, chuyển đổi và tiết kiệm thời gian của bạn.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Tối ưu hóa quá trình tạo video của bạn với công cụ viết kịch bản hỗ trợ bởi AI
Cần một kịch bản video hấp dẫn nhưng lại thiếu thời gian hoặc ý tưởng? Trình Tạo Kịch Bản Video AI của HeyGen giúp bạn dễ dàng soạn thảo những kịch bản rõ ràng, chuyên nghiệp và lôi cuốn, được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu của bạn. Cho dù bạn đang tạo nội dung cho mục đích tiếp thị, giáo dục, hay giải trí, công cụ này sẽ giảm bớt căng thẳng trong việc viết lách.
Chỉ cần chia sẻ chủ đề, đối tượng mục tiêu hoặc các điểm chính, và AI của HeyGen sẽ ngay lập tức tạo ra một kịch bản chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu, sẵn sàng để ghi âm. Việc đưa ý tưởng thành hiện thực chưa bao giờ dễ dàng đến thế, tiết kiệm thời gian và tập trung vào sự sáng tạo.
Để kể chuyện sinh động hơn nữa, hãy kết hợp kịch bản của bạn với công nghệ Avatar Nói bằng AI để làm cho video của bạn hấp dẫn về mặt hình ảnh và cuốn hút về mặt cảm xúc.
Khám phá AI Lip Sync Video để có chuyển động môi và giọng nói chân thực
Phương pháp tốt nhất cho kịch bản video được tạo bởi AI
HeyGen cung cấp cho bạn tất cả các công cụ để sản xuất kịch bản video tự nhiên, sẵn sàng ghi hình chỉ trong vài phút. Dù bạn là một nhà tiếp thị, giáo viên, hay người sáng tạo, video tuyệt vời tiếp theo của bạn bắt đầu từ đây.
• Xuất ra nhanh, sẵn sàng ghi hình: Tạo ra kịch bản hoàn chỉnh, sẵn sàng quay trong vài giây. Không cần kinh nghiệm viết lách, chỉ cần nhập chủ đề và để AI xử lý phần còn lại.
• Điều chỉnh âm điệu và phong cách: Dễ dàng điều chỉnh âm điệu, cấu trúc và định dạng để phù hợp hoàn hảo với thương hiệu và đối tượng mục tiêu của bạn.
• Tối ưu hóa SEO để Nâng cao Khả năng Nhìn thấy: Mỗi kịch bản đều được viết với ý định SEO, giúp nội dung của bạn xếp hạng cao hơn và thể hiện tốt hơn trên YouTube, TikTok và Tìm kiếm Google.
• Dòng chảy tự nhiên, nghe như con người: Các mô hình AI tiên tiến của HeyGen được huấn luyện trên dữ liệu thực tế, đảm bảo mỗi kịch bản nghe có vẻ chân thực, tự nhiên và lôi cuốn.
• Dựa trên trình duyệt và dễ sử dụng: Tạo, chỉnh sửa và xuất các kịch bản trực tiếp trực tuyến mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.
Tăng cường sự tương tác với kịch bản được tạo ra bởi AI
Để tận dụng tối đa Công cụ Tạo Kịch bản Video AI của HeyGen, hãy theo dõi những lời khuyên chuyên nghiệp này để tạo ra những kịch bản rõ ràng, hấp dẫn và hiệu suất cao.
•Bắt đầu với một Ý tưởng Mạnh mẽ, Tập trung: Xác định thông điệp và mục tiêu của bạn trước khi bắt đầu để AI có thể cung cấp nội dung liên quan và có ảnh hưởng.
•Giữ cho nó Ngắn gọn và Dễ theo dõi: Người xem tương tác nhiều hơn với kịch bản đơn giản, tập trung mà đi thẳng vào vấn đề.
•Phù hợp Điệu và Độ dài với Khán giả của bạn: Tùy chỉnh giọng điệu và tốc độ cho người xem, chuyên nghiệp cho kinh doanh, phấn khởi cho mạng xã hội, hoặc giáo dục cho các hướng dẫn.
•Bao gồm Lời Kêu Gọi Hành Động Rõ Ràng: Kết thúc video của bạn với một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ để thúc đẩy sự tương tác hoặc chuyển đổi.
•Xem lại và Cá nhân hóa Kết quả: Thêm cá tính, ví dụ hoặc giọng điệu thương hiệu của bạn để làm cho kịch bản trở nên độc đáo.
Tạo kịch bản video AI trong 4 bước đơn giản
Công cụ tạo kịch bản video bằng AI của HeyGen được thiết kế để việc tạo nội dung trở nên dễ dàng. Chỉ với vài bước nhanh chóng, bạn có thể biến ý tưởng của mình thành kịch bản chuyên nghiệp, sẵn sàng để ghi hình. Tạo Kịch Bản Video của Bạn trong 4 Bước Đơn Giản
Bắt đầu bằng cách nhập chủ đề video của bạn hoặc thêm vào một vài điểm chính. Bạn càng cung cấp nhiều chi tiết, AI càng có thể soạn thảo kịch bản của bạn một cách chính xác.
Ngay sau khi bạn gửi ý tưởng, AI của HeyGen sẽ phân tích đầu vào của bạn và tự động viết một kịch bản hoàn chỉnh, có cấu trúc tốt phù hợp với giọng điệu và ý định của bạn.
Xem lại kịch bản được tạo và điều chỉnh giọng điệu, cấu trúc hoặc từ khóa để phù hợp với phong cách của thương hiệu hoặc sở thích của khán giả. Bạn có thể chỉnh sửa nhanh chóng trực tiếp trên trình duyệt của mình.
Khi kịch bản của bạn đã sẵn sàng, hãy sao chép hoặc xuất nó ngay lập tức. Bạn có thể bắt đầu ghi hình ngay lập tức hoặc kết hợp nó với Avatar AI HeyGen để có trải nghiệm video được sản xuất đầy đủ.
Một trình tạo kịch bản video AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để biến ý tưởng hoặc chủ đề của bạn thành kịch bản hoàn chỉnh, sẵn sàng để ghi hình. Nó viết nội dung tự nhiên, hấp dẫn cho YouTube, quảng cáo, hướng dẫn và mạng xã hội.
Chỉ cần nhập chủ đề hoặc các điểm chính, và AI sẽ ngay lập tức tạo ra một kịch bản có cấu trúc rõ ràng. Bạn có thể chỉnh sửa giọng điệu, phong cách và từ khóa để phù hợp với thương hiệu hoặc mục đích của mình trong vài giây.
Đúng vậy. Mỗi kịch bản đều được thiết kế cho việc sử dụng trong thực tế, cho dù bạn đang làm video YouTube, quảng cáo tiếp thị, video giải thích, hay nội dung đào tạo. Để biến kịch bản của bạn thành hình ảnh sống động, hãy thử AI Talking Head Generator.
Không cần kinh nghiệm. AI sẽ đảm nhận công việc suy nghĩ, cấu trúc và chỉnh sửa để bạn có thể tập trung vào ý tưởng của mình. Bạn chỉ cần nhập một chủ đề, và công cụ sẽ tạo ra một kịch bản sẵn sàng để ghi âm.
HeyGen cung cấp cả các tùy chọn miễn phí và cao cấp. Bạn có thể bắt đầu viết kịch bản miễn phí và nâng cấp bất cứ lúc nào nếu bạn cần giới hạn cao hơn hoặc các tính năng bổ sung.
Đúng vậy. Mọi kịch bản đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn, bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, độ dài, giọng nói, từ khóa hoặc cấu trúc để phù hợp với phong cách của mình. Đối với video kiểu người dẫn chương trình, bạn có thể kết hợp kịch bản của mình với công cụ AI Spokesperson Tool.
Không cần kỹ năng chỉnh sửa. Giao diện đơn giản, và AI sẽ đảm nhận phần nặng nhọc. Bạn có thể bắt đầu tạo video đầu tiên ngay lập tức thông qua HeyGen Signup.
