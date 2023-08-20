Thêm văn bản vào video

Thêm văn bản đồ họa rõ ràng, hấp dẫn và phụ đề vào video của bạn với công cụ hỗ trợ AI của HeyGen. Làm cho nội dung của bạn dễ tiếp cận, tăng cường sự tương tác của người xem và cải thiện khả năng tìm kiếm mà không cần chỉnh sửa phức tạp.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

1

Select Avatar

2

Type your script

Chọn một hình đại diện có sẵn
Step 1:Chọn một hình đại diện có sẵn
Nhập lời nhắc của bạn
Step 2:Nhập lời nhắc của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Tạo Video Bằng AI

Dễ dàng thêm văn bản và phụ đề vào video của bạn

Với công cụ video AI của HeyGen, việc thêm phụ đề và chú thích để nâng cao nội dung của bạn nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí. Công cụ làm video AI này cho phép bạn tạo ra những video giàu văn bản một cách dễ dàng. Bằng cách tích hợp những yếu tố này, bạn có thể làm cho video của mình nổi bật hơn, tiếp cận được nhiều khán giả hơn và cải thiện khả năng tiếp cận.

Bằng cách sử dụng phụ đề, HeyGen đảm bảo rằng video vẫn rõ ràng ngay cả khi xem không có âm thanh hoặc đối với những người có khó khăn về thính giác. Với phụ đề có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể vươn ra toàn cầu mà không tốn kém chi phí sản xuất, hoàn hảo cho khán giả đa dạng và các khu vực khác nhau.

Công cụ tìm kiếm có thể đọc văn bản nhưng gặp khó khăn với nội dung video. Bằng cách tích hợp phụ đề và bản ghi chép sử dụng HeyGen, bạn tăng khả năng tìm kiếm cho video của mình. Điều này làm cho video của bạn dễ tiếp cận hơn và mở rộng tầm với khán giả của bạn với các tùy chọn tạo video từ văn bản bằng AI của chúng tôi.

một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa với dòng chữ chào mừng đến với heygen
Tạo Video Bằng AI

Phương pháp tốt nhất khi thêm văn bản vào video

Để tối đa hóa hiệu quả của các lớp phủ văn bản, hãy tuân theo những phương pháp tốt nhất sau đây:

  • Đảm bảo âm thanh chất lượng cao để chép lại chính xác nếu cần.
  • Duy trì ngữ cảnh và tông điệu gốc bằng cách sử dụng công cụ AI một cách hiệu quả.
  • Xem xét các bản dịch để điều chỉnh những nét văn hóa tinh tế sao cho phù hợp và gần gũi hơn với đối tượng khán giả đa dạng.
màn hình hiển thị các mẹo để chuyển đổi văn bản thành video
Tạo Video AI

Tăng cường tương tác với Video được cải thiện bằng văn bản

Sử dụng trình tạo video từ văn bản AI của chúng tôi, việc thêm văn bản có thể đáng kể tăng cường sự tương tác. Khi người xem có thể đọc trong khi họ xem, họ kết nối tốt hơn với nội dung. Điều này dẫn đến tỷ lệ tương tác cao hơn và giữ chân người xem tốt hơn. Những video hấp dẫn có phụ đề đa ngôn ngữ tạo ra trải nghiệm bao trùm cho các nhóm văn hóa khác nhau, nâng cao tính khả dụng và niềm vui của họ.

HeyGen dẫn đầu trong việc tạo video được hỗ trợ bởi AI và được các doanh nghiệp trên toàn cầu tin tưởng để nâng cao khả năng giao tiếp thông qua các giải pháp video cá nhân hóa. Cho dù là trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục, hay giao tiếp doanh nghiệp, công cụ tạo video AI của chúng tôi giúp bạn tạo ra nội dung hấp dẫn, tạo tiếng vang rộng rãi.

một video có ghi tăng cường tương tác trên đó
Nó hoạt động như thế nào?

Thêm văn bản và phụ đề vào video của bạn trong 4 bước đơn giản

Nâng cao video của bạn với các lớp phủ văn bản được thiết kế, phụ đề và phụ đề phụ đề được hỗ trợ bởi AI.

Bước 1

Nhập Kịch Bản Của Bạn

Bắt đầu bằng cách dán nội dung của bạn như bài đăng blog hoặc thông báo vào trình soạn thảo để bắt đầu hành trình với trình tạo video từ văn bản AI miễn phí của chúng tôi.

Bước 2

Chọn một Hình đại diện & Giọng nói AI

Từ thư viện đồ sộ của chúng tôi, chọn từ hơn 300 hình đại diện và giọng nói để phù hợp với phong cách và đối tượng mục tiêu của bạn. Công cụ làm video AI này loại bỏ nhu cầu phải có diễn viên hoặc phòng thu.

Bước 3

Thêm văn bản hoặc phụ đề

Chèn văn bản hoặc phụ đề vào video của bạn. Lựa chọn từ nhiều kiểu chữ, kích cỡ, màu sắc và thiết kế phụ đề phù hợp với thông điệp và phong cách hình ảnh của bạn. Công cụ AI tạo video của chúng tôi giúp bạn tạo ra những video chất lượng chuyên nghiệp một cách dễ dàng.

Bước 4

Tạo và Chia sẻ Video của Bạn

Cho phép HeyGen xử lý video của bạn với các cải tiến văn bản mượt mà. Việc tải xuống và xuất bản nội dung của bạn chỉ mất vài phút—sẵn sàng để tăng cường khả năng tiếp cận và sự tương tác của video.

Câu hỏi thường gặp khi thêm văn bản vào video

Công cụ HeyGen Add Text to Video là gì?

Công cụ Thêm Văn Bản vào Video của HeyGen cho phép bạn chèn văn bản, phụ đề và tiêu đề trực tiếp vào video của mình ngay trong trình duyệt. Nó được thiết kế để đơn giản và hiệu quả, ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm chỉnh sửa video.

Làm thế nào để thêm văn bản vào một video trực tuyến sử dụng HeyGen?

Tải video của bạn lên nền tảng HeyGen, chọn tùy chọn văn bản, sau đó tùy chỉnh phông chữ, màu sắc, kích thước và vị trí. Bạn có thể thêm nhiều phần tử văn bản, điều chỉnh thời gian của chúng và xem trước các thay đổi ngay lập tức.

Tôi có thể sử dụng các phông chữ và kiểu dáng khác nhau cho văn bản của mình không?

Vâng, HeyGen cung cấp một loạt các phông chữ, màu sắc và kiểu chữ đa dạng. Bạn cũng có thể tạo hiệu ứng động cho văn bản, điều chỉnh căn lề và đặt chúng ở bất cứ đâu trên màn hình.

Có miễn phí khi thêm văn bản vào video với HeyGen không?

HeyGen cung cấp cả các gói miễn phí và trả phí. Các tính năng chỉnh sửa văn bản cơ bản có thể được sử dụng trong phiên bản miễn phí, trong khi các công cụ nâng cao hơn và tùy chọn xuất khẩu được bao gồm trong các gói trả phí.

Tôi có thể xem trước những thay đổi trước khi xuất video không?

Tất nhiên. HeyGen cho phép bạn xem trước vị trí và phong cách của văn bản theo thời gian thực để bạn có thể điều chỉnh trước khi hoàn thiện video của mình.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

