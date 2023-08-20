Với công cụ video AI của HeyGen, việc thêm phụ đề và chú thích để nâng cao nội dung của bạn nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí. Công cụ làm video AI này cho phép bạn tạo ra những video giàu văn bản một cách dễ dàng. Bằng cách tích hợp những yếu tố này, bạn có thể làm cho video của mình nổi bật hơn, tiếp cận được nhiều khán giả hơn và cải thiện khả năng tiếp cận.

Bằng cách sử dụng phụ đề, HeyGen đảm bảo rằng video vẫn rõ ràng ngay cả khi xem không có âm thanh hoặc đối với những người có khó khăn về thính giác. Với phụ đề có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể vươn ra toàn cầu mà không tốn kém chi phí sản xuất, hoàn hảo cho khán giả đa dạng và các khu vực khác nhau.

Công cụ tìm kiếm có thể đọc văn bản nhưng gặp khó khăn với nội dung video. Bằng cách tích hợp phụ đề và bản ghi chép sử dụng HeyGen, bạn tăng khả năng tìm kiếm cho video của mình. Điều này làm cho video của bạn dễ tiếp cận hơn và mở rộng tầm với khán giả của bạn với các tùy chọn tạo video từ văn bản bằng AI của chúng tôi.