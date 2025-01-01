Biến bất kỳ ý tưởng, kịch bản hoặc thông điệp nào thành một video chuyên nghiệp mà không cần máy quay, phần mềm chỉnh sửa, hay kỹ năng sản xuất. Sử dụng công cụ tạo video từ văn bản AI của chúng tôi để dán kịch bản của bạn, chọn một hình đại diện và giọng nói, và nhận được một video sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút.
Chuyển đổi nội dung văn bản của bạn thành video chuyên nghiệp
không cần quay phim
HeyGen giúp việc tạo video AI trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết chỉ trong vài phút. Chỉ cần nhập văn bản của bạn, chọn một hình đại diện và giọng nói AI, và bạn sẽ có một video đầy đủ sẵn sàng chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, diễn viên hay công cụ chỉnh sửa video.
Tạo ra những video chuyên nghiệp cho việc đào tạo, hướng dẫn, tiếp thị và nội dung mạng xã hội với quy trình làm việc đơn giản, linh hoạt và đáng tin cậy.
Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra video từ văn bản. Không cần kỹ năng quay phim hay công cụ đặc biệt. Hãy để trí tuệ nhân tạo xử lý quá trình và theo dõi khi nó tạo ra một video từ văn bản.
Chuyển đổi văn bản của bạn như bài đăng blog, bài thuyết trình, hoặc kịch bản thành video chuyên nghiệp sử dụng AI chuyển đổi văn bản thành video. Điều này loại bỏ nhu cầu sản xuất thủ công trong khi vẫn đảm bảo chất lượng video cao và nhất quán.
Chọn từ hơn 1100+ hình đại diện, 175 ngôn ngữ và 400 mẫu để phù hợp với thông điệp và đối tượng của bạn. Chọn loại video dựa trên nhu cầu sáng tạo của bạn.
Loại bỏ chi phí sản xuất đắt đỏ mà vẫn tạo ra một video chuyên nghiệp. Công cụ tạo video AI từ văn bản của HeyGen giúp dễ dàng mở rộng sản xuất mà không cần thuê đội ngũ.
Phương pháp tốt nhất để chuyển đổi văn bản thành video
Để tận dụng tối đa lời nhắc văn bản của HeyGen để tạo ra kết quả chất lượng cao, hãy điều chỉnh nội dung của bạn một cách chiến lược để thu hút người xem và để mô hình trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa kết quả đầu ra của bạn.
Viết kịch bản rõ ràng, ngắn gọn để giữ cho các dòng văn bản được cấu trúc mạch lạc cho việc kể chuyện trôi chảy. Bắt đầu với văn bản đơn giản mà truyền đạt rõ ràng thông điệp của bạn.
Chọn hình đại diện AI phù hợp. HeyGen cung cấp hơn 1100 hình đại diện và hơn 300 giọng nói để tạo ra âm điệu hoàn hảo. Mô hình video AI đảm bảo mọi video bạn muốn đều phù hợp với bản sắc thương hiệu của bạn.
Sử dụng hình ảnh và hoạt hình video hấp dẫn để nâng cao nội dung video của bạn. Thêm văn bản, hiệu ứng chuyển cảnh và đồ họa chuyển động để video được tạo ra với kết thúc mang phong cách điện ảnh.
Dịch để tiếp cận toàn cầu bằng cách tự động chuyển đổi văn bản của bạn thành video chuyên nghiệp cho khán giả quốc tế.
Lợi ích khi sử dụng công cụ chuyển đổi văn bản thành video
HeyGen giúp việc chuyển đổi văn bản thành video trở nên dễ dàng đồng thời cung cấp cho bạn quyền kiểm soát sáng tạo nâng cao.
Trình tạo video AI cung cấp nhiều khả năng cho phép bạn sử dụng văn bản để tạo video phù hợp với mục tiêu của mình.
Đặt sản phẩm
Dễ dàng đặt sản phẩm vào trong video của bạn sử dụng hình đại diện, mẫu có thương hiệu, và quy trình làm việc. Điều này giúp việc nổi bật sản phẩm trong AI UGC quảng cáo, khuyến mãi, hoặc phim thương hiệu trở nên đơn giản.
Nhân bản giọng nói
Tạo ra các giọng nói AI chân thực và lồng tiếng AI trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn. Nó giúp các video đào tạo của bạn giữ được sự nhất quán qua nhiều thị trường.
Sáng tạo truyền thông AI
Tạo nhiều hơn chỉ là video sử dụng khả năng AI sáng tạo và công cụ AI. Sử dụng AI để tạo video giới thiệu, hướng dẫn, hoặc video với các cảnh nhấn mạnh câu chuyện của bạn. Tích hợp tài sản từ trình tạo hình ảnh AI để thêm hình ảnh tức thì.
Chỉnh sửa AI Studio
Sử dụng giao diện chỉnh sửa đơn giản để thêm phụ đề, điều chỉnh cảnh, thay đổi hậu cảnh, hoặc thêm nhạc. Được thiết kế cho người mới bắt đầu và chuyên nghiệp.
Để kiểm soát nhiều hơn trên màn hình, hãy khám phá công cụ Người Phát Ngôn AI của chúng tôi.
Tùy chỉnh theo quy mô
Lưu các mẫu, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và tạo ra nhiều video từ các kịch bản khác nhau. Rất phù hợp cho các đội nhóm thường xuyên xuất bản nội dung.
Tùy chọn xuất khẩu chuyên nghiệp
Tải video dạng MP4, HD, hoặc 4K. Xuất video dạng dọc, vuông, hoặc ngang cho các trang web, nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, bài thuyết trình, và nền tảng đào tạo.
Cách Tạo Video từ Văn bản với HeyGen
Sử dụng lời của bạn để làm cho văn bản trở nên sinh động và để trí tuệ nhân tạo biến nội dung của bạn thành kết quả của một trình tạo video chuyên nghiệp từ văn bản.
Bắt đầu bằng cách nhập văn bản của bạn hoặc tải lên một tài liệu. AI sẽ sắp xếp các ý tưởng của bạn thành từng cảnh.
Thêm hình ảnh, mẫu, phụ đề hoặc nhạc nền. Điều chỉnh vẻ ngoài và cảm giác của từng cảnh.
Sản xuất video cuối cùng của bạn và chia sẻ nó ngay lập tức trên trang web, các nền tảng mạng xã hội, hoặc các hệ thống học tập của bạn.
Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự đơn giản và tốc độ
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với công nghệ AI video tiên tiến nhất.
HeyGen là một công cụ tạo video AI cho phép người dùng tạo video từ văn bản bằng công nghệ AI. Nó được cung cấp năng lượng bởi AI sinh học và các mô hình AI tiên tiến mang lại kết quả chuyên nghiệp.
Không. Nền tảng được xây dựng để bất kỳ ai cũng có thể tạo video. AI sẽ xử lý thời gian, tốc độ, hình ảnh và việc render.
Vâng. Bạn có thể tải lên giọng nói của mình để sao chép giọng nói AI hoặc tạo một hình đại diện tùy chỉnh cho thương hiệu hoặc sự hiện diện cá nhân.
Hầu hết các video sẽ được chuẩn bị trong vài phút tùy thuộc vào độ dài và sự tùy chỉnh.
HeyGen là trình tạo video từ văn bản miễn phí tốt nhất vì nó biến bất kỳ kịch bản nào thành video chất lượng cao và chân thực chỉ trong vài phút, đồng thời nền tảng này tự động xử lý giọng nói, hình ảnh và chỉnh sửa. Bạn sẽ nhận được kết quả chất lượng cao mà không cần máy quay phim hay kỹ năng chỉnh sửa.
Đúng vậy. Bạn có thể tạo nội dung bằng hơn 175 ngôn ngữ và dịch các video hiện có ngay lập tức.
Có. Bạn có thể sử dụng video của mình cho mục đích tiếp thị, đào tạo, mạng xã hội, quảng cáo và các dự án của khách hàng.
Vâng. HeyGen cho phép bạn tạo ra những video chất lượng chuyên nghiệp được tạo ra bởi AI trực tiếp từ văn bản. Cho dù bạn đang sản xuất tài liệu đào tạo, nội dung tiếp thị, hay video giải thích, AI của HeyGen đảm bảo quá trình sản xuất mượt mà và kết quả hoàn thiện mỗi lần.
Tất nhiên. HeyGen giúp việc tạo video đào tạo và nội dung video trở nên dễ dàng. Chỉ cần mô tả video, chọn avatar của bạn và để AI làm phần còn lại.
Có. Các tùy chọn xuất khẩu bao gồm độ phân giải HD (1080p) và 4K, đảm bảo rằng video của bạn phù hợp cho việc sử dụng chuyên nghiệp và công cộng trên các nền tảng.
Vâng! HeyGen cho phép người dùng biến đổi âm thanh thành video bằng cách kết hợp bản ghi âm giọng nói với hình đại diện AI, phụ đề và hình ảnh động. Chỉ cần tải lên tệp âm thanh của bạn, chọn một phong cách video và để AI tạo ra một video chất lượng chỉ trong vài phút.
Bạn có thể xuất file MP4 ở độ phân giải HD hoặc 4K và chọn layout dọc, vuông, hoặc ngang.
HeyGen đặt ưu tiên vào an ninh, đảm bảo rằng hình đại diện và nội dung được tạo ra tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức. Sự minh bạch, sự đồng ý của người dùng, và việc phát triển AI có trách nhiệm là những yếu tố then chốt trong việc duy trì việc tạo video AI một cách đạo đức.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.