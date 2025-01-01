Chuyển đổi nội dung văn bản của bạn thành video chuyên nghiệp

không cần quay phim

HeyGen giúp việc tạo video AI trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết chỉ trong vài phút. Chỉ cần nhập văn bản của bạn, chọn một hình đại diện và giọng nói AI, và bạn sẽ có một video đầy đủ sẵn sàng chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, diễn viên hay công cụ chỉnh sửa video.

Tạo ra những video chuyên nghiệp cho việc đào tạo, hướng dẫn, tiếp thị và nội dung mạng xã hội với quy trình làm việc đơn giản, linh hoạt và đáng tin cậy.



