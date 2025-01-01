Chuyển đổi văn bản thành video bằng AI trong vài phút

Biến bất kỳ ý tưởng, kịch bản hoặc thông điệp nào thành một video chuyên nghiệp mà không cần máy quay, phần mềm chỉnh sửa, hay kỹ năng sản xuất. Sử dụng công cụ tạo video từ văn bản AI của chúng tôi để dán kịch bản của bạn, chọn một hình đại diện và giọng nói, và nhận được một video sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Chuyển đổi nội dung văn bản của bạn thành video chuyên nghiệp
không cần quay phim

HeyGen giúp việc tạo video AI trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết chỉ trong vài phút. Chỉ cần nhập văn bản của bạn, chọn một hình đại diện và giọng nói AI, và bạn sẽ có một video đầy đủ sẵn sàng chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, diễn viên hay công cụ chỉnh sửa video.

Tạo ra những video chuyên nghiệp cho việc đào tạo, hướng dẫn, tiếp thị và nội dung mạng xã hội với quy trình làm việc đơn giản, linh hoạt và đáng tin cậy.


Khung hình video với sự xuất hiện của nhiều người đa dạng, tập trung quanh một hộp văn bản với dòng chữ "Video giới thiệu phần mềm quản lý dự án mới của chúng tôi.."
Khả năng tiếp cận

Khả năng tiếp cận

Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra video từ văn bản. Không cần kỹ năng quay phim hay công cụ đặc biệt. Hãy để trí tuệ nhân tạo xử lý quá trình và theo dõi khi nó tạo ra một video từ văn bản.

Hiệu suất

Hiệu suất

Chuyển đổi văn bản của bạn như bài đăng blog, bài thuyết trình, hoặc kịch bản thành video chuyên nghiệp sử dụng AI chuyển đổi văn bản thành video. Điều này loại bỏ nhu cầu sản xuất thủ công trong khi vẫn đảm bảo chất lượng video cao và nhất quán.

Đa dạng

Đa dạng

Chọn từ hơn 1100+ hình đại diện, 175 ngôn ngữ và 400 mẫu để phù hợp với thông điệp và đối tượng của bạn. Chọn loại video dựa trên nhu cầu sáng tạo của bạn.

Hiệu quả chi phí

Hiệu quả chi phí

Loại bỏ chi phí sản xuất đắt đỏ mà vẫn tạo ra một video chuyên nghiệp. Công cụ tạo video AI từ văn bản của HeyGen giúp dễ dàng mở rộng sản xuất mà không cần thuê đội ngũ.

Phương pháp tốt nhất để chuyển đổi văn bản thành video

Để tận dụng tối đa lời nhắc văn bản của HeyGen để tạo ra kết quả chất lượng cao, hãy điều chỉnh nội dung của bạn một cách chiến lược để thu hút người xem và để mô hình trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa kết quả đầu ra của bạn.

Viết một kịch bản rõ ràng

Viết kịch bản rõ ràng, ngắn gọn để giữ cho các dòng văn bản được cấu trúc mạch lạc cho việc kể chuyện trôi chảy. Bắt đầu với văn bản đơn giản mà truyền đạt rõ ràng thông điệp của bạn.

Chọn Hình đại diện và Giọng nói phù hợp

Chọn hình đại diện AI phù hợp. HeyGen cung cấp hơn 1100 hình đại diện và hơn 300 giọng nói để tạo ra âm điệu hoàn hảo. Mô hình video AI đảm bảo mọi video bạn muốn đều phù hợp với bản sắc thương hiệu của bạn.

Sử dụng hình ảnh mạnh mẽ

Sử dụng hình ảnh và hoạt hình video hấp dẫn để nâng cao nội dung video của bạn. Thêm văn bản, hiệu ứng chuyển cảnh và đồ họa chuyển động để video được tạo ra với kết thúc mang phong cách điện ảnh.

Dịch để Vươn tới Toàn cầu

Dịch để tiếp cận toàn cầu bằng cách tự động chuyển đổi văn bản của bạn thành video chuyên nghiệp cho khán giả quốc tế.

Giao diện công cụ thiết kế có tính năng trang trình bày "Tổng quan Kết quả Quý 3" với hình ảnh của một người đàn ông, phông chữ và lựa chọn màu sắc thương hiệu, cùng ba biểu tượng con trỏ nhiều màu sắc, phong cách.
Một màn hình hiển thị phần mềm thiết kế với cửa sổ pop-up "chọn hình đại diện" gồm 8 bức ảnh chân dung đa dạng, một bản nháp thuyết trình, và một người đàn ông đang mỉm cười ở phía sau. Con trỏ chuột chỉ vào "Sử dụng Hình Đại Diện."
Giao diện nền tảng tạo nội dung hiển thị bản trình bày "Tổng quan kết quả quý 3" với hình ảnh người đàn ông đang cười, và các menu để chọn cử chỉ avatar và thiết kế nền.
Giao diện tạo nội dung với văn bản tiếng Hàn, một người đàn ông đang cười, và menu dịch được mở ở tùy chọn tiếng Hàn.
Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng công cụ chuyển đổi văn bản thành video

HeyGen giúp việc chuyển đổi văn bản thành video trở nên dễ dàng đồng thời cung cấp cho bạn quyền kiểm soát sáng tạo nâng cao.

Trình tạo video AI cung cấp nhiều khả năng cho phép bạn sử dụng văn bản để tạo video phù hợp với mục tiêu của mình.

Đặt sản phẩm

Dễ dàng đặt sản phẩm vào trong video của bạn sử dụng hình đại diện, mẫu có thương hiệu, và quy trình làm việc. Điều này giúp việc nổi bật sản phẩm trong AI UGC quảng cáo, khuyến mãi, hoặc phim thương hiệu trở nên đơn giản.

Người phụ nữ cầm một chiếc giày Croc màu hồng, với hình ảnh nhỏ của chiếc giày tương tự ở góc trên bên phải.

Nhân bản giọng nói

Tạo ra các giọng nói AI chân thựclồng tiếng AI trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn. Nó giúp các video đào tạo của bạn giữ được sự nhất quán qua nhiều thị trường.

Giao diện tùy chỉnh avatar hiển thị một avatar nữ, các tùy chọn ngôn ngữ (Tiếng Đức, Tiếng Anh) và các tùy chọn giọng điệu (Tự nhiên, Tràn đầy năng lượng).

Sáng tạo truyền thông AI

Tạo nhiều hơn chỉ là video sử dụng khả năng AI sáng tạo và công cụ AI. Sử dụng AI để tạo video giới thiệu, hướng dẫn, hoặc video với các cảnh nhấn mạnh câu chuyện của bạn. Tích hợp tài sản từ trình tạo hình ảnh AI để thêm hình ảnh tức thì.

Giao diện tạo hình ảnh AI hiển thị lời nhắc "Một nhóm chó làm pizza trong nhà" trên lưới các hình ảnh chó và pizza được tạo ra bởi AI.

Chỉnh sửa AI Studio

Sử dụng giao diện chỉnh sửa đơn giản để thêm phụ đề, điều chỉnh cảnh, thay đổi hậu cảnh, hoặc thêm nhạc. Được thiết kế cho người mới bắt đầu và chuyên nghiệp.

Để kiểm soát nhiều hơn trên màn hình, hãy khám phá công cụ Người Phát Ngôn AI của chúng tôi.

Giao diện phần mềm hiển thị một đối tượng cầu trắng 3D, dãy thời gian video với các hình thu nhỏ, và một con trỏ hoạt hình màu xanh.

Tùy chỉnh theo quy mô

Lưu các mẫu, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và tạo ra nhiều video từ các kịch bản khác nhau. Rất phù hợp cho các đội nhóm thường xuyên xuất bản nội dung.

Một lưới các thẻ số màu sắc với các tiêu đề như "Ra mắt sản phẩm", "Thuyết trình bán hàng", và "Chiến lược tiếp cận thị trường", với con trỏ chuột hoạt hình màu hồng.

Tùy chọn xuất khẩu chuyên nghiệp

Tải video dạng MP4, HD, hoặc 4K. Xuất video dạng dọc, vuông, hoặc ngang cho các trang web, nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, bài thuyết trình, và nền tảng đào tạo.

Giao diện phần mềm hiển thị các tùy chọn xuất SCORM đã được kích hoạt và thiết lập cho SCORM 1.2, với hình ảnh của một người đàn ông đang mỉm cười phía sau.
Nó hoạt động như thế nào?

Cách Tạo Video từ Văn bản với HeyGen

Sử dụng lời của bạn để làm cho văn bản trở nên sinh động và để trí tuệ nhân tạo biến nội dung của bạn thành kết quả của một trình tạo video chuyên nghiệp từ văn bản.

Bước 1

Nhập Kịch Bản Của Bạn

Bắt đầu bằng cách nhập văn bản của bạn hoặc tải lên một tài liệu. AI sẽ sắp xếp các ý tưởng của bạn thành từng cảnh.

Bước 2

Chọn một Hình đại diện & Giọng nói AI

Tùy chỉnh hình ảnh và phong cách Thêm hình ảnh, mẫu, phụ đề hoặc nhạc nền. Điều chỉnh vẻ ngoài và cảm giác của từng cảnh.

Bước 3

Tùy chỉnh Hình ảnh & Phong cách

Thêm hình ảnh, mẫu, phụ đề hoặc nhạc nền. Điều chỉnh vẻ ngoài và cảm giác của từng cảnh.

Bước 4

Tạo và Chia sẻ Video của Bạn

Sản xuất video cuối cùng của bạn và chia sẻ nó ngay lập tức trên trang web, các nền tảng mạng xã hội, hoặc các hệ thống học tập của bạn.

Giải pháp nổi bật

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự đơn giản và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với công nghệ AI video tiên tiến nhất.

Học tập & phát triển

Học tập & phát triển
Tạo ra những trải nghiệm đào tạo được cá nhân hóa từ tuân thủ đến phát triển nhân viên và nâng cao kỹ năng liên tục. Nền tảng video AI của chúng tôi giúp việc mở rộng quy mô học tập ảnh hưởng mạnh mẽ trở nên dễ dàng mà không làm giảm chất lượng hay tốc độ.

Tiếp thị

Tiếp thị
Sản xuất video chất lượng chuyên nghiệp theo yêu cầu. Chỉ với một kịch bản và vài cú nhấp chuột, bạn có thể biến bất kỳ tài sản nào, từ PDFs đến blog hay bộ slide, thành nội dung video hấp dẫn, phù hợp với thương hiệu bất cứ lúc nào, mà không làm vượt ngân sách.

Doanh số

Doanh số
Thực hiện tiếp cận cá nhân hóa một cách quy mô, từ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến việc theo dõi và trình diễn sản phẩm. HeyGen giúp đại diện bán hàng nổi bật trong hộp thư đông đúc, tăng tốc chu kỳ giao dịch và xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ hơn.

Địa phương hóa

Địa phương hóa
Tiếp cận khán giả toàn cầu trong vài phút, không phải vài tháng. Mở khóa thị trường mới ngay lập tức bằng cách địa phương hóa bất kỳ video nào sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn, kèm theo đồng bộ hóa môi hoàn hảo và cảm xúc chân thực.

Câu hỏi thường gặp về Trình tạo Video từ Văn bản AI

Công cụ HeyGen Text to Video là gì?

HeyGen là một công cụ tạo video AI cho phép người dùng tạo video từ văn bản bằng công nghệ AI. Nó được cung cấp năng lượng bởi AI sinh học và các mô hình AI tiên tiến mang lại kết quả chuyên nghiệp.

Tôi cần có kỹ năng chỉnh sửa không?

Không. Nền tảng được xây dựng để bất kỳ ai cũng có thể tạo video. AI sẽ xử lý thời gian, tốc độ, hình ảnh và việc render.


Tôi có thể sử dụng giọng nói hoặc hình đại diện của mình không?

Vâng. Bạn có thể tải lên giọng nói của mình để sao chép giọng nói AI hoặc tạo một hình đại diện tùy chỉnh cho thương hiệu hoặc sự hiện diện cá nhân.


Mất bao lâu để tạo video?

Hầu hết các video sẽ được chuẩn bị trong vài phút tùy thuộc vào độ dài và sự tùy chỉnh.


Công cụ AI chuyển đổi văn bản thành video miễn phí tốt nhất là gì?

HeyGen là trình tạo video từ văn bản miễn phí tốt nhất vì nó biến bất kỳ kịch bản nào thành video chất lượng cao và chân thực chỉ trong vài phút, đồng thời nền tảng này tự động xử lý giọng nói, hình ảnh và chỉnh sửa. Bạn sẽ nhận được kết quả chất lượng cao mà không cần máy quay phim hay kỹ năng chỉnh sửa.

Tôi có thể làm video bằng nhiều ngôn ngữ không?

Đúng vậy. Bạn có thể tạo nội dung bằng hơn 175 ngôn ngữ và dịch các video hiện có ngay lập tức.


Các video có phù hợp để sử dụng vào mục đích thương mại không?

Có. Bạn có thể sử dụng video của mình cho mục đích tiếp thị, đào tạo, mạng xã hội, quảng cáo và các dự án của khách hàng.


HeyGen có thể được sử dụng để tạo ra những video chuyên nghiệp do AI tạo ra không?

Vâng. HeyGen cho phép bạn tạo ra những video chất lượng chuyên nghiệp được tạo ra bởi AI trực tiếp từ văn bản. Cho dù bạn đang sản xuất tài liệu đào tạo, nội dung tiếp thị, hay video giải thích, AI của HeyGen đảm bảo quá trình sản xuất mượt mà và kết quả hoàn thiện mỗi lần.

Tôi có thể sử dụng chức năng Chuyển văn bản thành Video cho Việc đào tạo và Hướng dẫn không?

Tất nhiên. HeyGen giúp việc tạo video đào tạo và nội dung video trở nên dễ dàng. Chỉ cần mô tả video, chọn avatar của bạn và để AI làm phần còn lại.

Có thể tạo ra video độ phân giải cao không?

Có. Các tùy chọn xuất khẩu bao gồm độ phân giải HD (1080p) và 4K, đảm bảo rằng video của bạn phù hợp cho việc sử dụng chuyên nghiệp và công cộng trên các nền tảng.

Tôi có thể chuyển đổi âm thanh thành video với HeyGen không?

Vâng! HeyGen cho phép người dùng biến đổi âm thanh thành video bằng cách kết hợp bản ghi âm giọng nói với hình đại diện AI, phụ đề và hình ảnh động. Chỉ cần tải lên tệp âm thanh của bạn, chọn một phong cách video và để AI tạo ra một video chất lượng chỉ trong vài phút.

Tôi có thể xuất ra những định dạng nào?

Bạn có thể xuất file MP4 ở độ phân giải HD hoặc 4K và chọn layout dọc, vuông, hoặc ngang.


Liệu việc tạo video từ văn bản AI có an toàn và đạo đức không?

HeyGen đặt ưu tiên vào an ninh, đảm bảo rằng hình đại diện và nội dung được tạo ra tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức. Sự minh bạch, sự đồng ý của người dùng, và việc phát triển AI có trách nhiệm là những yếu tố then chốt trong việc duy trì việc tạo video AI một cách đạo đức.

