Các lựa chọn thay thế & so sánh cho HeyGen
Trong lĩnh vực công cụ Video AI và AI Avatar, HeyGen nổi bật như một lựa chọn hàng đầu để biến kịch bản văn bản thành những video avatar AI ấn tượng. Nền tảng này cung cấp các avatar chân thực, khả năng dịch thuật mượt mà và giao diện dễ sử dụng, giúp nó khác biệt so với các lựa chọn thay thế khác.
Why HeyGen Stands Out
Compare what truly sets HeyGen apart from other AI video platforms.
Not all AI video tools are built the same. From avatar realism to global scalability, HeyGen outperforms the competition where it matters most.
Không Chỉ Là Những Gương Mặt Nói Chuyện
Most platforms offer generic presenters. HeyGen gives you over 500 avatars, including realistic, stylized, photo-based, and user-generated formats. With facial sync and gesture support, our avatars don’t just speak. They perform.
✅ Hơn 500 lựa chọn avatar (thật, phong cách, UGC)
✅ Đồng bộ nét mặt và chuyển động sinh động
❌ Hầu hết đối thủ chỉ hỗ trợ kiểu người dẫn mang tính công ty
Speak Globally. Translate Instantly.
HeyGen hỗ trợ nhân bản giọng nói, lồng tiếng và đồng bộ khẩu hình trong hơn 175 ngôn ngữ.
Không giống như những bên khác chỉ dừng lại ở phụ đề, chúng tôi cung cấp các video được bản địa hóa hoàn toàn, phù hợp về giọng điệu, thời lượng và biểu cảm khuôn mặt cho mọi đối tượng khán giả.
✅ 175+ language support
✅ Multilingual voice cloning
✅ Video translation with lip sync
❌ Competitors lack synced, full-video localization
Một nơi để viết, chỉnh sửa và mở rộng quy mô
HeyGen kết hợp viết kịch bản, điều khiển avatar, chỉ đạo giọng nói, chỉnh sửa và cộng tác trong một không gian làm việc thống nhất, liền mạch. Từ nhà sáng tạo nội dung đến các đội ngũ doanh nghiệp, đây là môi trường sản xuất video AI đầy đủ và toàn diện nhất hiện có.
✅ Tạo video từ prompt, chỉnh sửa kịch bản
✅ Voice Director, cộng tác theo nhóm
✅ Bộ nhận diện thương hiệu, gắn thẻ, duyệt nhiều người dùng
❌ Hầu hết các nền tảng khác cần công cụ bên ngoài để chỉnh sửa hoặc duyệt
Rated 4.8 on G2 by Real Users
HeyGen is the highest-rated AI video platform on G2. From performance to ease of use, thousands of creators and marketers choose us for a reason and stay for the results.
✅ Được đánh giá 4,8/5 trên G2
✅ Được yêu thích nhờ chất lượng avatar, quy trình làm việc và khả năng bản địa hóa
✅ Được hơn 500.000 người dùng tin tưởng và tiếp tục tăng
❌ Đối thủ có điểm đánh giá thấp hơn và không đáp ứng kỳ vọng của người dùng về tính năng
Vô số cách để hóa thân cho Avatar của bạn.
Nhân bản chính bạn, tạo avatar bằng AI hoặc chọn từ thư viện avatar có sẵn của chúng tôi.
Nhân bản chính bạn để tạo một bản sao kỹ thuật số. Tạo một avatar AI không tồn tại ngoài đời thực. Tìm một avatar cộng đồng hoặc chọn một avatar từ thư viện có sẵn của chúng tôi. Chúng tôi có hơn 500 avatar để bạn lựa chọn.
Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.
Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.
Hình đại diện
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Số lượng Avatar
500+
100+
70+
20+
Avatar Biểu Cảm
Avatar cá nhân
Ảnh đại diện dạng ảnh chụp
Avatar phong cách hoặc UGC
Góc máy linh hoạt
Giọng nói & Ngôn ngữ
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Ngôn ngữ được hỗ trợ
175+
130+
70+
40+
Giọng nói AI
2000+
800+
300+
120+
Nhân bản giọng nói
Nhân bản giọng nói đa ngôn ngữ
Đạo diễn Giọng nói
Nhân bản giọng nói
Dịch video (đồng bộ chuyển động môi)
Tạo video
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
TÁC NHÂN
130+
70+
40+
Tài liệu thành video
300+
URL đến video
Ghi hình màn hình
Hoạt ảnh thu phóng bằng AI
Tự động dịch kịch bản
Xóa phông nền Avatar
Yếu tố trực quan và hoạt ảnh
Thư viện Media tích hợp sẵn
Thousands
Templates
Limited
2M+
Định dạng xuất (MP4/WebM)
MP4
Công cụ Cộng tác & Làm việc Nhóm
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Cộng tác trực tiếp
70+
40+
Bình luận
300+
Phân tích
Bộ nhận diện thương hiệu
Không gian làm việc
Quyền truy cập nền tảng & giá
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Giá khởi điểm
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
Gói trả phí
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
Video không giới hạn
From $29
From $70
From $29
Truy cập API
Nhân bản giọng nói
All paid plans
Creator plan only
Business plan
Avatar cá nhân
All Plans（Free + Paid）
Creator only
Xuất SCORM
Xếp hạng trên G2
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
HeyGen so với các lựa chọn thay thế
So sánh những tính năng tốt nhất của HeyGen với các trình tạo video AI khác.
So với các lựa chọn khác như Synthesia, Veed.io, Colossyan và Deepbrain, HeyGen nổi bật nhờ chất lượng, tính linh hoạt và bộ tính năng tất cả trong một, trở thành một trong những trình tạo video AI hàng đầu.
Nói mọi ngôn ngữ.
Avatar của bạn nói được mọi ngôn ngữ một cách hoàn hảo.
Giải pháp bản địa hóa video bằng AI của HeyGen giúp điều chỉnh nội dung cho nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, đồng thời đảm bảo giọng nói tự nhiên, khớp khẩu hình hoàn hảo và trải nghiệm liền mạch. Doanh nghiệp có thể tạo avatar AI sống động như thật, dịch video sang hơn 70 ngôn ngữ và tùy chỉnh giọng nói theo các phương ngữ địa phương. Với khả năng thích ứng văn hóa được dẫn dắt bởi AI, các thương hiệu có thể kết nối chân thực với khán giả trên toàn thế giới.
Từ những nhà sáng tạo đến các nhà tiếp thị.
Hơn 100 trường hợp sử dụng cho HeyGen.
Quản lý Thương hiệu
Đội ngũ bán hàng
Nhà giáo dục & Người sáng tạo E-learning
Nhà tiếp thị hiệu suất
Chuyên gia Nhân sự & Đào tạo – Phát triển
Nhà tiếp thị sự kiện
Nhóm Hỗ Trợ Bán Hàng
Nhà tiếp thị nội dung
Nhân viên kinh doanh
Người quản lý mạng xã hội
Nhà tiếp thị sản phẩm
Nhóm L&D
Đừng chỉ tin vào lời nói của chúng tôi.
HeyGen được các nhà sáng tạo hàng đầu thế giới tin dùng.
Với điểm đánh giá 4,7 trên 5 sao và hàng loạt danh hiệu Distinction trên G2.
"Công cụ này rất dễ sử dụng với các hướng dẫn chi tiết từng bước. Avatar video AI tùy chỉnh hoạt động cực kỳ mượt mà, và ngay cả gói miễn phí cũng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi."
"HeyGen cực kỳ trực quan và thân thiện với người dùng khi tạo nội dung video AI. Tôi ấn tượng với chất lượng avatar và khả năng đồng bộ khẩu hình, giúp video trông rất tự nhiên."
"Giờ đây tôi có thể làm được điều này trong thời gian ngắn hơn rất nhiều mà không cần phải di chuyển. Tôi chỉ cần ngồi thoải mái trong trang phục thường ngày và quay xong tất cả video trong một lần, tiết kiệm được nhiều giờ mỗi tuần."
"Những việc trước đây mất cả ngày thì giờ chỉ tốn vài giờ. HeyGen tăng tốc quy trình sản xuất video chưa từng có, mà không hề đánh đổi chất lượng."
"Tôi không rành về công nghệ, nhưng HeyGen lại rất dễ sử dụng. Tôi đã tạo được một video chuyên nghiệp ngay trong lần thử đầu tiên. Thực sự rất thích."
Ban đầu tôi khá hoài nghi, nhưng chất lượng AI đã khiến tôi ấn tượng. Giọng nói và avatar đều rất xuất sắc. Nó thực sự giúp quy trình làm việc của chúng tôi hiệu quả hơn.
Câu hỏi thường gặp về các lựa chọn thay thế HeyGen
HeyGen AI video generator là gì?
HeyGen là một nền tảng video sử dụng AI, giúp biến các kịch bản văn bản thành những video avatar AI chuyên nghiệp, sống động, với các avatar có thể tùy chỉnh và tính năng nhân bản giọng nói. Nếu bạn thấy hứng thú, bạn có thể bắt đầu khám phá nó tại đây.
Làm thế nào để tôi tạo một AI avatar với HeyGen?
Tạo một avatar AI sống động bằng cách biến chính bạn thành phiên bản số, cho phép avatar bắt chước giọng nói và biểu cảm của bạn — hoàn hảo cho các video sinh động. Bắt đầu hành trình sáng tạo của bạn tại đây.
Những tính năng chính của HeyGen là gì?
HeyGen cung cấp các avatar AI với biểu cảm chân thực, nhân bản giọng nói, hỗ trợ đa ngôn ngữ và các mẫu video có thể tùy chỉnh. Để xem những tính năng này hoạt động như thế nào, hãy xemtại đây.
HeyGen có miễn phí để sử dụng không?
HeyGen cung cấp nhiều gói giá khác nhau, bao gồm cả bản dùng thử miễn phí. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập trang web chính thức của họ hoặc trang Câu hỏi thường gặp (FAQ).
Các avatar của HeyGen tích hợp với hội nghị truyền hình như thế nào?
Các Avatar Tương Tác của HeyGen có thể tham gia các cuộc họp video bằng cách tích hợp với các nền tảng như Zoom. Tìm hiểu thêm về tính năng thú vị này tại đây.
Tôi có thể tùy chỉnh ngoại hình avatar của mình trong HeyGen không?
Có, bạn có thể tùy chỉnh avatar với các lựa chọn trang phục, phông nền và giọng nói để phù hợp với nhu cầu của mình. Khám phá các tùy chọn này tại đây.
Tôi có thể tạo những loại avatar nào với HeyGen?
Chọn từ Avatar Tương Tác, Avatar Video, Avatar Ảnh, Avatar Sinh Tạo và Avatar Có Sẵn. Bắt đầu hành trình sáng tạo của bạn tại đây.
Ai thường sử dụng HeyGen?
HeyGen được hơn 85.000 khách hàng sử dụng, bao gồm các doanh nghiệp, nhà tiếp thị, nhà giáo dục và nhà sáng tạo nội dung để tạo ra video hấp dẫn. Hãy tham gia cùng họ ngay tại đây.
Các tùy chọn tùy chỉnh cho video avatar trong HeyGen là gì?
Người dùng có thể tùy chỉnh avatar bằng cách chọn các trang phục khác nhau, phông nền đa dạng và ghi lại nhiều avatar khác nhau bằng tính năng Hybrid Avatar “Looks”. Khám phá các tùy chọn tùy chỉnh này tại đây.
HeyGen có hỗ trợ các tùy chọn giọng nói đa ngôn ngữ không?
HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và tùy chọn giọng nói, đồng thời có thể tích hợp các giọng đọc từ bên thứ ba khi cần thiết. Khám phá các khả năng đa ngôn ngữ tại đây.
