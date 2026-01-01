Các lựa chọn thay thế & so sánh cho HeyGen

Trong lĩnh vực công cụ Video AI và AI Avatar, HeyGen nổi bật như một lựa chọn hàng đầu để biến kịch bản văn bản thành những video avatar AI ấn tượng. Nền tảng này cung cấp các avatar chân thực, khả năng dịch thuật mượt mà và giao diện dễ sử dụng, giúp nó khác biệt so với các lựa chọn thay thế khác.

Dùng thử HeyGen miễn phí
113,685,394Video đã tạo
87,790,558Avatar đã tạo
15,726,963Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất số 1 theo G2

Why HeyGen Stands Out

Compare what truly sets HeyGen apart from other AI video platforms.
Not all AI video tools are built the same. From avatar realism to global scalability, HeyGen outperforms the competition where it matters most.

Không Chỉ Là Những Gương Mặt Nói Chuyện

Most platforms offer generic presenters. HeyGen gives you over 500 avatars, including realistic, stylized, photo-based, and user-generated formats. With facial sync and gesture support, our avatars don’t just speak. They perform.

✅ Hơn 500 lựa chọn avatar (thật, phong cách, UGC)
✅ Đồng bộ nét mặt và chuyển động sinh động
❌ Hầu hết đối thủ chỉ hỗ trợ kiểu người dẫn mang tính công ty

Speak Globally. Translate Instantly.

HeyGen hỗ trợ nhân bản giọng nói, lồng tiếng và đồng bộ khẩu hình trong hơn 175 ngôn ngữ.

Không giống như những bên khác chỉ dừng lại ở phụ đề, chúng tôi cung cấp các video được bản địa hóa hoàn toàn, phù hợp về giọng điệu, thời lượng và biểu cảm khuôn mặt cho mọi đối tượng khán giả.

✅ 175+ language support
✅ Multilingual voice cloning
✅ Video translation with lip sync
❌ Competitors lack synced, full-video localization

Một nơi để viết, chỉnh sửa và mở rộng quy mô

HeyGen kết hợp viết kịch bản, điều khiển avatar, chỉ đạo giọng nói, chỉnh sửa và cộng tác trong một không gian làm việc thống nhất, liền mạch. Từ nhà sáng tạo nội dung đến các đội ngũ doanh nghiệp, đây là môi trường sản xuất video AI đầy đủ và toàn diện nhất hiện có.

✅ Tạo video từ prompt, chỉnh sửa kịch bản
✅ Voice Director, cộng tác theo nhóm
✅ Bộ nhận diện thương hiệu, gắn thẻ, duyệt nhiều người dùng
❌ Hầu hết các nền tảng khác cần công cụ bên ngoài để chỉnh sửa hoặc duyệt

Rated 4.8 on G2 by Real Users

HeyGen is the highest-rated AI video platform on G2. From performance to ease of use, thousands of creators and marketers choose us for a reason and stay for the results.

✅ Được đánh giá 4,8/5 trên G2
✅ Được yêu thích nhờ chất lượng avatar, quy trình làm việc và khả năng bản địa hóa
✅ Được hơn 500.000 người dùng tin tưởng và tiếp tục tăng
❌ Đối thủ có điểm đánh giá thấp hơn và không đáp ứng kỳ vọng của người dùng về tính năng

a badge that says “Best Software 2025 – Top 100 Fastest Growing”
Các loại Avatar

Vô số cách để hóa thân cho Avatar của bạn.

Nhân bản chính bạn, tạo avatar bằng AI hoặc chọn từ thư viện avatar có sẵn của chúng tôi.

Nhân bản chính bạn để tạo một bản sao kỹ thuật số. Tạo một avatar AI không tồn tại ngoài đời thực. Tìm một avatar cộng đồng hoặc chọn một avatar từ thư viện có sẵn của chúng tôi. Chúng tôi có hơn 500 avatar để bạn lựa chọn.

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar for humans, pets, aliens, or anything else you can imagine.

A video avatar lets you be in two places at once, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

Hình đại diện

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Số lượng Avatar
500+
100+
70+
20+
Avatar Biểu Cảm
Avatar cá nhân
Ảnh đại diện dạng ảnh chụp
Avatar phong cách hoặc UGC
Góc máy linh hoạt

Giọng nói & Ngôn ngữ

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Ngôn ngữ được hỗ trợ
175+
130+
70+
40+
Giọng nói AI
2000+
800+
300+
120+
Nhân bản giọng nói
Nhân bản giọng nói đa ngôn ngữ
Đạo diễn Giọng nói
Nhân bản giọng nói
Dịch video (đồng bộ chuyển động môi)

Tạo video

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
TÁC NHÂN
130+
70+
40+
Tài liệu thành video
300+
URL đến video
Ghi hình màn hình
Hoạt ảnh thu phóng bằng AI
Tự động dịch kịch bản
Xóa phông nền Avatar
Yếu tố trực quan và hoạt ảnh
Thư viện Media tích hợp sẵn
Thousands
Templates
Limited
2M+
Định dạng xuất (MP4/WebM)
MP4

Công cụ Cộng tác & Làm việc Nhóm

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Cộng tác trực tiếp
70+
40+
Bình luận
300+
Phân tích
Bộ nhận diện thương hiệu
Không gian làm việc

Quyền truy cập nền tảng & giá

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Giá khởi điểm
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
Gói trả phí
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
Video không giới hạn
From $29
From $70
From $29
Truy cập API
Nhân bản giọng nói
All paid plans
Creator plan only
Business plan
Avatar cá nhân
All Plans（Free + Paid）
Creator only
Xuất SCORM
Xếp hạng trên G2
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
Các lựa chọn thay thế cho HeyGen

HeyGen so với các lựa chọn thay thế

So sánh những tính năng tốt nhất của HeyGen với các trình tạo video AI khác.

So với các lựa chọn khác như Synthesia, Veed.io, Colossyan và Deepbrain, HeyGen nổi bật nhờ chất lượng, tính linh hoạt và bộ tính năng tất cả trong một, trở thành một trong những trình tạo video AI hàng đầu.

This is an AI video generator that easily transforms text into videos.

Users can turn any picture or video into an extraordinary experience with this tool.

An AI-powered text-to-video platform that offers various features for the video AI generator experience.

A generative AI platform that uniquely transforms text into videos suitable for any need.

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

Another AI video generator that allows users to create videos from text effortlessly.

Trình dịch AI

Nói mọi ngôn ngữ.

Avatar của bạn nói được mọi ngôn ngữ một cách hoàn hảo.

Giải pháp bản địa hóa video bằng AI của HeyGen giúp điều chỉnh nội dung cho nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, đồng thời đảm bảo giọng nói tự nhiên, khớp khẩu hình hoàn hảo và trải nghiệm liền mạch. Doanh nghiệp có thể tạo avatar AI sống động như thật, dịch video sang hơn 70 ngôn ngữ và tùy chỉnh giọng nói theo các phương ngữ địa phương. Với khả năng thích ứng văn hóa được dẫn dắt bởi AI, các thương hiệu có thể kết nối chân thực với khán giả trên toàn thế giới.

Trường hợp sử dụng

Từ những nhà sáng tạo đến các nhà tiếp thị.

Hơn 100 trường hợp sử dụng cho HeyGen.

Bắt đầu

Quản lý Thương hiệu

Xây dựng niềm tin và độ nhận diện thương hiệu với video tạo bởi AI. Tạo nội dung kể chuyện, video giới thiệu ấn tượng và các chiến dịch toàn cầu mà không cần đội ngũ sản xuất.

Đội ngũ bán hàng

Tương tác và đánh giá khách hàng tiềm năng 24/7 với các avatar SDR được hỗ trợ bởi AI. Tự động phản hồi, đặt lịch họp và tăng tốc pipeline bán hàng của bạn mà không cần tuyển thêm nhân sự.

Nhà giáo dục & Người sáng tạo E-learning

Mở rộng việc xây dựng khóa học với video được hỗ trợ bởi AI. Sử dụng các avatar chân thực, hỗ trợ đa ngôn ngữ và hình ảnh sinh động để thu hút người học trên toàn thế giới.

Nhà tiếp thị hiệu suất

Tạo các quảng cáo video AI ấn tượng chỉ trong vài phút. Tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và cá nhân hóa nội dung để tối đa hóa ROI trên nhiều nền tảng.

Chuyên gia Nhân sự & Đào tạo – Phát triển

Đơn giản hóa đào tạo doanh nghiệp với các video AI hấp dẫn. Dễ dàng mở rộng nội dung, tăng khả năng ghi nhớ và bản địa hóa chương trình học cho nhân viên trên toàn thế giới.

Nhà tiếp thị sự kiện

Tăng tỷ lệ tham dự sự kiện với video AI được cá nhân hóa. Gửi lời mời do diễn giả dẫn dắt, video quảng bá hấp dẫn và tổng kết sau sự kiện để tối đa hóa hiệu quả.

Nhóm Hỗ Trợ Bán Hàng

Tạo các bài thuyết trình bán hàng do AI hỗ trợ, bán hàng cho bạn 24/7. Giáo dục khách hàng tiềm năng, tăng tốc chốt deal và mở rộng hoạt động tiếp cận một cách dễ dàng.

Nhà tiếp thị nội dung

Chuyển bản tin thành video AI sinh động. Tăng tương tác, cá nhân hóa nội dung và mở rộng phạm vi tiếp cận mà không cần quy trình sản xuất phức tạp.

Nhân viên kinh doanh

Vượt qua mọi ồn ào với video bán hàng AI. Gửi thông điệp được cá nhân hóa, tự động hóa việc chăm sóc khách hàng và chốt đơn nhanh hơn mà không cần quay video.

Người quản lý mạng xã hội

Tạo video AI cuốn hút cho TikTok, Instagram và LinkedIn. Tăng tương tác, bản địa hóa nội dung và giữ đúng định hướng thương hiệu chỉ trong vài phút.

Nhà tiếp thị sản phẩm

Ra mắt sản phẩm với các video ấn tượng được hỗ trợ bởi AI. Đơn giản hóa thông điệp, làm nổi bật các tính năng chính và bản địa hóa thông báo cho khán giả trên toàn thế giới.

Nhóm L&D

Thay đổi cách đào tạo với video được hỗ trợ bởi AI. Nâng cao khả năng ghi nhớ, bản địa hóa dễ dàng và mở rộng đào tạo nhân viên mà không gặp chậm trễ trong khâu sản xuất.

Người dẫn webinar

Dễ dàng tạo webinar và podcast video theo yêu cầu. Tự động hóa quy trình sản xuất, tạo clip có thể chia sẻ và bản địa hóa nội dung trong tích tắc.
Đánh giá của khách hàng

Đừng chỉ tin vào lời nói của chúng tôi.

HeyGen được các nhà sáng tạo hàng đầu thế giới tin dùng.

Với điểm đánh giá 4,7 trên 5 sao và hàng loạt danh hiệu Distinction trên G2.

Bắt đầu miễn phí
  • Không cần thẻ tín dụng
  • Hơn 1000 avatar

"Công cụ này rất dễ sử dụng với các hướng dẫn chi tiết từng bước. Avatar video AI tùy chỉnh hoạt động cực kỳ mượt mà, và ngay cả gói miễn phí cũng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi."

K
Kwan S.

"HeyGen cực kỳ trực quan và thân thiện với người dùng khi tạo nội dung video AI. Tôi ấn tượng với chất lượng avatar và khả năng đồng bộ khẩu hình, giúp video trông rất tự nhiên."

J
Javier M.

"Giờ đây tôi có thể làm được điều này trong thời gian ngắn hơn rất nhiều mà không cần phải di chuyển. Tôi chỉ cần ngồi thoải mái trong trang phục thường ngày và quay xong tất cả video trong một lần, tiết kiệm được nhiều giờ mỗi tuần."

E
Eriks D.

"Những việc trước đây mất cả ngày thì giờ chỉ tốn vài giờ. HeyGen tăng tốc quy trình sản xuất video chưa từng có, mà không hề đánh đổi chất lượng."

C
Carlos M.

"Tôi không rành về công nghệ, nhưng HeyGen lại rất dễ sử dụng. Tôi đã tạo được một video chuyên nghiệp ngay trong lần thử đầu tiên. Thực sự rất thích."

D
Diana P.

Ban đầu tôi khá hoài nghi, nhưng chất lượng AI đã khiến tôi ấn tượng. Giọng nói và avatar đều rất xuất sắc. Nó thực sự giúp quy trình làm việc của chúng tôi hiệu quả hơn.

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Câu hỏi thường gặp về các lựa chọn thay thế HeyGen

HeyGen AI video generator là gì?

HeyGen là một nền tảng video sử dụng AI, giúp biến các kịch bản văn bản thành những video avatar AI chuyên nghiệp, sống động, với các avatar có thể tùy chỉnh và tính năng nhân bản giọng nói. Nếu bạn thấy hứng thú, bạn có thể bắt đầu khám phá nó tại đây.

Làm thế nào để tôi tạo một AI avatar với HeyGen?

Tạo một avatar AI sống động bằng cách biến chính bạn thành phiên bản số, cho phép avatar bắt chước giọng nói và biểu cảm của bạn — hoàn hảo cho các video sinh động. Bắt đầu hành trình sáng tạo của bạn tại đây.

Những tính năng chính của HeyGen là gì?

HeyGen cung cấp các avatar AI với biểu cảm chân thực, nhân bản giọng nói, hỗ trợ đa ngôn ngữ và các mẫu video có thể tùy chỉnh. Để xem những tính năng này hoạt động như thế nào, hãy xemtại đây.

HeyGen có miễn phí để sử dụng không?

HeyGen cung cấp nhiều gói giá khác nhau, bao gồm cả bản dùng thử miễn phí. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập trang web chính thức của họ hoặc trang Câu hỏi thường gặp (FAQ).

Các avatar của HeyGen tích hợp với hội nghị truyền hình như thế nào?

Các Avatar Tương Tác của HeyGen có thể tham gia các cuộc họp video bằng cách tích hợp với các nền tảng như Zoom. Tìm hiểu thêm về tính năng thú vị này tại đây.

Tôi có thể tùy chỉnh ngoại hình avatar của mình trong HeyGen không?

Có, bạn có thể tùy chỉnh avatar với các lựa chọn trang phục, phông nền và giọng nói để phù hợp với nhu cầu của mình. Khám phá các tùy chọn này tại đây.

Tôi có thể tạo những loại avatar nào với HeyGen?

Chọn từ Avatar Tương Tác, Avatar Video, Avatar Ảnh, Avatar Sinh Tạo và Avatar Có Sẵn. Bắt đầu hành trình sáng tạo của bạn tại đây.

Ai thường sử dụng HeyGen?

HeyGen được hơn 85.000 khách hàng sử dụng, bao gồm các doanh nghiệp, nhà tiếp thị, nhà giáo dục và nhà sáng tạo nội dung để tạo ra video hấp dẫn. Hãy tham gia cùng họ ngay tại đây.

Các tùy chọn tùy chỉnh cho video avatar trong HeyGen là gì?

Người dùng có thể tùy chỉnh avatar bằng cách chọn các trang phục khác nhau, phông nền đa dạng và ghi lại nhiều avatar khác nhau bằng tính năng Hybrid Avatar “Looks”. Khám phá các tùy chọn tùy chỉnh này tại đây.

HeyGen có hỗ trợ các tùy chọn giọng nói đa ngôn ngữ không?

HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và tùy chọn giọng nói, đồng thời có thể tích hợp các giọng đọc từ bên thứ ba khi cần thiết. Khám phá các khả năng đa ngôn ngữ tại đây.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background