Tạo avatar AI của riêng bạn chỉ trong vài phút với nền tảng dễ sử dụng của HeyGen. Dù bạn cần một người dẫn chương trình cho doanh nghiệp, một avatar nói chuyện phong cách influencer hay một nhân vật tùy chỉnh, công cụ tạo avatar AI miễn phí của chúng tôi cho phép bạn thiết kế, chỉnh sửa và tạo chuyển động cho avatar với chất lượng phòng thu. Không cần kỹ năng thiết kế. Chỉ cần nhập nội dung, tải lên và tạo. Dễ đến vậy thôi.
Vì sao HeyGen là công cụ AI hàng đầutạo avatar
Được hỗ trợ bởi công nghệ hoạt hình khuôn mặt và đồng bộ giọng nói tiên tiến, HeyGen mang đến trình tạo avatar AI hàng đầu hiện nay. Các avatar sống động của chúng tôi mô phỏng chính xác biểu cảm, cử chỉ và giọng nói theo thời gian thực, lý tưởng để thu hút khán giả trên mạng xã hội, trong đào tạo, marketing và chăm sóc khách hàng.
Tự tạo avatar AI tùy chỉnh của riêng bạn
Tạo các avatar AI tùy chỉnh được thiết kế riêng cho thương hiệu của bạn, từ những mẫu Avatar IV chân thực đến avatar ảnh được tạo từ một bức hình duy nhất hoặc avatar video được dựng từ chính bản ghi hình của bạn. Mỗi avatar tùy chỉnh có thể được tạo kiểu với nhiều diện mạo, trang phục và phông nền khác nhau, mang đến cho bạn một cách thể hiện nhu cầu sáng tạo nhất quán và dễ dàng mở rộng.
Biến một bức ảnh thành một video hoàn chỉnh với giọng nói đồng bộ tự nhiên, biểu cảm khuôn mặt sống động và cử chỉ tay chân thực.
Chọn từ 1.000+ mẫu avatar AI có sẵn
Từ những người dẫn chương trình chuyên nghiệp đến các avatar phong cách influencer và người mẫu đa văn hóa, HeyGen cung cấp đầy đủ các loại avatar stock được tạo bằng AI. Dễ dàng tùy chỉnh chúng cho các cuộc họp kinh doanh, video hướng dẫn sản phẩm, quảng cáo hoặc video chăm sóc khách hàng. Các avatar của chúng tôi giúp bạn kết nối với khán giả ở bất cứ đâu, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
Cách tạo một avatar AIbản sao kỹ thuật số
Biến chính bạn thành một avatar AI được hoạt hình hoàn chỉnh với công nghệ bản sao số của HeyGen. Chỉ cần ghi lại hình ảnh của bạn một lần và dùng nó để tạo video theo yêu cầu, để bạn không bao giờ phải đứng trước ống kính nữa.
Tải lên một bức ảnh rõ nét của bạn lên nền tảng HeyGen
Huấn luyện mô hình AI avatar cá nhân để nắm bắt diện mạo độc đáo của bạn
Tùy chỉnh phong cách, trang phục và phông nền cho avatar của bạn
Chọn một giọng đọc hoặc dùng tính năng nhân bản giọng nói để ghi lại chính giọng của bạn
Tạo video với bản sao kỹ thuật số AI của bạn cho mọi mục đích
Vì sao HeyGen là trình tạo avatar AI tốt nhất
HeyGen kết hợp tốc độ, chất lượng và tính linh hoạt trong một nền tảng tất cả trong một. Tạo avatar từ lời nhắc văn bản, chuyển đổi ảnh thành avatar hoặc chọn từ thư viện có sẵn của chúng tôi. Với các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ, HeyGen mang đến trình tạo video avatar AI tốt nhất cho nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà giáo dục.
Tạo video chỉ trong vài phút, mang lại chất lượng cao nhanh hơn nhiều so với cách sản xuất video truyền thống.
Tạo video dễ dàng với giao diện trực quan mà ai cũng có thể sử dụng, không cần bất kỳ kỹ năng chỉnh sửa hay kỹ thuật nào.
Biến việc tạo video trở nên dễ dàng như soạn một tài liệu với trình chỉnh sửa dựa trên văn bản, từ bản nháp đầu tiên cho đến video hoàn chỉnh.
Mang hình đại diện AI của bạn trở nên sống động với giọng nói và âm thanh
Lựa chọn từ hơn 100 giọng AI chân thực với hơn 175 ngôn ngữ và giọng địa phương. Bạn có thể nhân bản giọng nói của chính mình, tạo ra các tông giọng độc đáo hoặc tích hợp avatar HeyGen với các nhà cung cấp chuyển văn bản thành giọng nói của bên thứ ba. Dù dùng cho thuyết minh chuyên nghiệp hay nội dung đời thường của influencer, HeyGen luôn đảm bảo avatar của bạn nghe tự nhiên như vẻ ngoài của nó.
Cách tạo một avatar AIbản sao kỹ thuật số
Biến chính bạn thành một avatar AI được hoạt hình hóa hoàn toàn với công nghệ bản sao số của HeyGen. Chỉ cần ghi lại hình ảnh của bạn một lần và dùng nó để tạo video theo yêu cầu, để bạn không bao giờ phải xuất hiện trước ống kính nữa.
Chọn Avatar IV từ bảng tạo.
Trình tạo video avatar AI của HeyGen biến nó thành một avatar sống động như thật.
Tải lên một ảnh chụp khuôn mặt của bạn.
Thêm giọng nói, cử chỉ và đồng bộ khẩu hình để tăng tính chân thực
Xuất video avatar do AI tạo ra để sử dụng cho mọi nhu cầu (YouTube, mạng xã hội, v.v.).
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng việc sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng video AI sáng tạo nhất trên thị trường.
Avatar AI là một hình đại diện kỹ thuật số siêu chân thực của con người được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Những avatar này có khả năng thể hiện giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ giống như con người, khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc tạo video ở quy mô lớn, giao tiếp ảo và nội dung số. Tại HeyGen, các avatar AI của chúng tôi được xây dựng từ dữ liệu có sự đồng ý của các diễn viên và tài năng thực. Chúng tôi đảm bảo thực hành AI có đạo đức bằng cách trả thù lao cho diễn viên cho mỗi video được tạo ra sử dụng hình ảnh của họ, kết hợp công nghệ AI sinh tạo tiên tiến với quy trình sáng tạo nội dung có trách nhiệm.
Trình tạo avatar AI là một công cụ mạnh mẽ giúp biến văn bản thành nội dung video sống động bằng các avatar kỹ thuật số. Với HeyGen, bạn có thể tạo video chất lượng phòng thu chỉ trong chốc lát mà không cần đến máy quay, diễn viên hay phần mềm chỉnh sửa.
Có. HeyGen cung cấp phiên bản miễn phí để tạo avatar AI, thêm giọng nói và tạo video ngắn. Các gói trả phí sẽ mở khóa những tính năng nâng cao như xuất video HD và 4K, tùy chỉnh sâu hơn và quyền sử dụng cho mục đích thương mại.
Chắc chắn rồi. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo avatar AI cá nhân hóa của riêng mình. Chỉ cần quay một video hiệu chỉnh ngắn theo quy trình hướng dẫn của chúng tôi, AI sẽ tạo ra một phiên bản kỹ thuật số sống động của bạn (hoặc thành viên trong nhóm bạn) với giọng nói giống hệt bạn. Hãy tạo bản sao kỹ thuật số của bạn ngay bây giờ tại HeyGen.
HeyGen là công cụ tạo avatar AI tốt nhất vì cực kỳ dễ sử dụng và tạo ra các avatar biết nói rất chân thực trong thời gian ngắn. Bạn có thể biến văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh thành video chỉ trong vài phút. Nó hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ, nên rất phù hợp cho marketing, đào tạo, hoặc đơn giản là tạo ra nội dung nổi bật.
Bắt đầu với HeyGen rất nhanh và đơn giản: Đăng ký một tài khoản HeyGen miễn phí, chọn một avatar có sẵn hoặc tạo avatar tùy chỉnh của riêng bạn, viết kịch bản — avatar AI của chúng tôi sẽ lồng tiếng với khả năng đồng bộ khẩu hình hoàn hảo, tùy chỉnh video bằng hình ảnh minh họa, rồi xuất hoặc xuất bản video của bạn.
Có, các avatar của HeyGen có thể nói hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho giao tiếp toàn cầu, đào tạo và tương tác với khách hàng.
Các avatar AI của HeyGen được thiết kế cực kỳ chân thực, kết hợp biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ và giọng nói giống con người để tạo ra những video sống động và cuốn hút. Trải nghiệm mức độ chân thực chưa từng có cùng HeyGen.
Đúng vậy. Avatar của HeyGen không chỉ biết nói mà còn sử dụng nét mặt và cử chỉ tự nhiên phù hợp với giọng điệu trong kịch bản của bạn. Điều này giúp việc giao tiếp trở nên cuốn hút hơn và khiến video của bạn trông chân thực, gần gũi và giàu tính con người hơn.
HeyGen cung cấp khả năng tùy chỉnh rất phong phú. Với các tính năng như Look Packs, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa phong cách chuyên nghiệp, vui nhộn hoặc độc đáo để phù hợp với thương hiệu của mình. Bạn cũng có thể điều chỉnh trang phục, giọng điệu và giọng nói để avatar thể hiện chính xác cá tính mà bạn muốn truyền tải.
Có. Bạn có thể chọn từ hơn 100 avatar có sẵn được thiết kế cho doanh nghiệp, giáo dục, marketing và nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra còn có các avatar chuyên ngành dành riêng cho y tế, bán hàng và đào tạo doanh nghiệp, giúp bạn có ngay lựa chọn mang tính chuyên nghiệp.
Với HeyGen, bạn có thể bỏ qua máy quay, studio và khâu dựng phim. Chỉ cần nhập kịch bản, chọn một avatar và tạo video của bạn trong vài phút. Điều này giúp các nhóm có thể mở rộng việc sản xuất video một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho quảng cáo, đào tạo và tiếp thị nội dung.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.