Trình tạo avatar AI giúp khắc họa câu chuyện của bạn

Tạo avatar AI của riêng bạn chỉ trong vài phút với nền tảng dễ sử dụng của HeyGen. Dù bạn cần một người dẫn chương trình cho doanh nghiệp, một avatar nói chuyện phong cách influencer hay một nhân vật tùy chỉnh, công cụ tạo avatar AI miễn phí của chúng tôi cho phép bạn thiết kế, chỉnh sửa và tạo chuyển động cho avatar với chất lượng phòng thu. Không cần kỹ năng thiết kế. Chỉ cần nhập nội dung, tải lên và tạo. Dễ đến vậy thôi.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin dùng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Vì sao HeyGen là công cụ AI hàng đầutạo avatar

Được hỗ trợ bởi công nghệ hoạt hình khuôn mặt và đồng bộ giọng nói tiên tiến, HeyGen mang đến trình tạo avatar AI hàng đầu hiện nay. Các avatar sống động của chúng tôi mô phỏng chính xác biểu cảm, cử chỉ và giọng nói theo thời gian thực, lý tưởng để thu hút khán giả trên mạng xã hội, trong đào tạo, marketing và chăm sóc khách hàng.

Ảnh đại diện có sẵn
Mô hình Avatar IV
Bản sao số

Tự tạo avatar AI tùy chỉnh của riêng bạn

Tạo các avatar AI tùy chỉnh được thiết kế riêng cho thương hiệu của bạn, từ những mẫu Avatar IV chân thực đến avatar ảnh được tạo từ một bức hình duy nhất hoặc avatar video được dựng từ chính bản ghi hình của bạn. Mỗi avatar tùy chỉnh có thể được tạo kiểu với nhiều diện mạo, trang phục và phông nền khác nhau, mang đến cho bạn một cách thể hiện nhu cầu sáng tạo nhất quán và dễ dàng mở rộng.

Avatar IV

Biến một bức ảnh thành một video hoàn chỉnh với giọng nói đồng bộ tự nhiên, biểu cảm khuôn mặt sống động và cử chỉ tay chân thực.

Avatar IV image

Tạo ảnh đại diện

Video Avatar image

Hình đại diện video

Tự quay video chính mình để tạo một avatar sống động giống bạn cả về hình dáng lẫn giọng nói, để bạn không còn phải trực tiếp xuất hiện trước ống kính nữa.

Ảnh đại diện

Tạo không giới hạn ảnh đại diện AI của chính bạn chỉ từ một bức ảnh và hướng dẫn bằng văn bản, hoàn toàn trong tích tắc.

Hình đại diện UGC

Tạo các video phong cách nhà sáng tạo UGC (nội dung do người dùng tạo) thật cuốn hút cho TikTok, Reels và YouTube mà không cần thuê KOL hay diễn viên.

Chọn từ 1.000+ mẫu avatar AI có sẵn

Từ những người dẫn chương trình chuyên nghiệp đến các avatar phong cách influencer và người mẫu đa văn hóa, HeyGen cung cấp đầy đủ các loại avatar stock được tạo bằng AI. Dễ dàng tùy chỉnh chúng cho các cuộc họp kinh doanh, video hướng dẫn sản phẩm, quảng cáo hoặc video chăm sóc khách hàng. Các avatar của chúng tôi giúp bạn kết nối với khán giả ở bất cứ đâu, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Cách tạo một avatar AIbản sao kỹ thuật số

Biến chính bạn thành một avatar AI được hoạt hình hoàn chỉnh với công nghệ bản sao số của HeyGen. Chỉ cần ghi lại hình ảnh của bạn một lần và dùng nó để tạo video theo yêu cầu, để bạn không bao giờ phải đứng trước ống kính nữa.

Bước 1

Tải lên một bức ảnh rõ nét của bạn lên nền tảng HeyGen

Bước 1

Bước 2

Huấn luyện mô hình AI avatar cá nhân để nắm bắt diện mạo độc đáo của bạn

Bước 2

Bước 3

Tùy chỉnh phong cách, trang phục và phông nền cho avatar của bạn

Bước 3

Bước 4

Chọn một giọng đọc hoặc dùng tính năng nhân bản giọng nói để ghi lại chính giọng của bạn

Bước 4

Bước 5

Tạo video với bản sao kỹ thuật số AI của bạn cho mọi mục đích

Bước 5
Ogilvy biến cảm xúc thành những bản nhạc bằng phép màu AI
Ogilvy và Milka đã ra mắt chiến dịch “Let Snelle Sing It for You” sử dụng công nghệ AI, nơi Gen Z có thể biến cảm xúc của mình thành các bài rap và video tùy chỉnh chỉ bằng cách quét một thanh socola Milka.
Vì sao HeyGen là trình tạo avatar AI tốt nhất

HeyGen kết hợp tốc độ, chất lượng và tính linh hoạt trong một nền tảng tất cả trong một. Tạo avatar từ lời nhắc văn bản, chuyển đổi ảnh thành avatar hoặc chọn từ thư viện có sẵn của chúng tôi. Với các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ, HeyGen mang đến trình tạo video avatar AI tốt nhất cho nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà giáo dục.

Tạo nhanh nhất

Tạo video chỉ trong vài phút, mang lại chất lượng cao nhanh hơn nhiều so với cách sản xuất video truyền thống.

Dễ sử dụng

Tạo video dễ dàng với giao diện trực quan mà ai cũng có thể sử dụng, không cần bất kỳ kỹ năng chỉnh sửa hay kỹ thuật nào.

Trình chỉnh sửa tất cả trong một

Biến việc tạo video trở nên dễ dàng như soạn một tài liệu với trình chỉnh sửa dựa trên văn bản, từ bản nháp đầu tiên cho đến video hoàn chỉnh.

Mang hình đại diện AI của bạn trở nên sống động với giọng nói và âm thanh

Lựa chọn từ hơn 100 giọng AI chân thực với hơn 175 ngôn ngữ và giọng địa phương. Bạn có thể nhân bản giọng nói của chính mình, tạo ra các tông giọng độc đáo hoặc tích hợp avatar HeyGen với các nhà cung cấp chuyển văn bản thành giọng nói của bên thứ ba. Dù dùng cho thuyết minh chuyên nghiệp hay nội dung đời thường của influencer, HeyGen luôn đảm bảo avatar của bạn nghe tự nhiên như vẻ ngoài của nó.

Chọn từ hơn 100 giọng đọc có sẵn

Cách tạo một avatar AIbản sao kỹ thuật số

Biến chính bạn thành một avatar AI được hoạt hình hóa hoàn toàn với công nghệ bản sao số của HeyGen. Chỉ cần ghi lại hình ảnh của bạn một lần và dùng nó để tạo video theo yêu cầu, để bạn không bao giờ phải xuất hiện trước ống kính nữa.

Bước 1

Chọn Avatar IV từ bảng tạo.

Bước 1

Bước 3

Trình tạo video avatar AI của HeyGen biến nó thành một avatar sống động như thật.

Bước 3

Bước 2

Tải lên một ảnh chụp khuôn mặt của bạn.

Bước 2

Bước 4

Thêm giọng nói, cử chỉ và đồng bộ khẩu hình để tăng tính chân thực

Bước 4

Bước 5

Xuất video avatar do AI tạo ra để sử dụng cho mọi nhu cầu (YouTube, mạng xã hội, v.v.).

Bước 5

Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng việc sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng video AI sáng tạo nhất trên thị trường.

"Nó đã trao cho các biên kịch của chúng tôi khả năng sáng tạo ở cùng một mức độ như tôi có trong quá trình làm việc với các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu số

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu số
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện mỗi tuần. Đột nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải đứng trước ống kính nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập

Roger Hirst, Đồng sáng lập
"Điều tôi thích ở HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Giống như chúng tôi đã mở rộng thêm cho đội ngũ của mình vậy. Với nguồn lực hiện có, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn rất nhiều."

Justin Meisinger, Quản lý Chương trình

Justin Meisinger, Quản lý Chương trình
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời.

AI avatar là gì?

Avatar AI là một hình đại diện kỹ thuật số siêu chân thực của con người được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Những avatar này có khả năng thể hiện giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ giống như con người, khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc tạo video ở quy mô lớn, giao tiếp ảo và nội dung số. Tại HeyGen, các avatar AI của chúng tôi được xây dựng từ dữ liệu có sự đồng ý của các diễn viên và tài năng thực. Chúng tôi đảm bảo thực hành AI có đạo đức bằng cách trả thù lao cho diễn viên cho mỗi video được tạo ra sử dụng hình ảnh của họ, kết hợp công nghệ AI sinh tạo tiên tiến với quy trình sáng tạo nội dung có trách nhiệm.

Trình tạo avatar AI là gì?

Trình tạo avatar AI là một công cụ mạnh mẽ giúp biến văn bản thành nội dung video sống động bằng các avatar kỹ thuật số. Với HeyGen, bạn có thể tạo video chất lượng phòng thu chỉ trong chốc lát mà không cần đến máy quay, diễn viên hay phần mềm chỉnh sửa.

Có trình tạo avatar AI miễn phí nào không?

Có. HeyGen cung cấp phiên bản miễn phí để tạo avatar AI, thêm giọng nói và tạo video ngắn. Các gói trả phí sẽ mở khóa những tính năng nâng cao như xuất video HD và 4K, tùy chỉnh sâu hơn và quyền sử dụng cho mục đích thương mại.


Tôi có thể tạo một hình đại diện tùy chỉnh cho bản thân hoặc đồng đội không?

Chắc chắn rồi. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo avatar AI cá nhân hóa của riêng mình. Chỉ cần quay một video hiệu chỉnh ngắn theo quy trình hướng dẫn của chúng tôi, AI sẽ tạo ra một phiên bản kỹ thuật số sống động của bạn (hoặc thành viên trong nhóm bạn) với giọng nói giống hệt bạn. Hãy tạo bản sao kỹ thuật số của bạn ngay bây giờ tại HeyGen.


Trình tạo avatar AI nào tốt nhất vào năm 2025?

HeyGen là công cụ tạo avatar AI tốt nhất vì cực kỳ dễ sử dụng và tạo ra các avatar biết nói rất chân thực trong thời gian ngắn. Bạn có thể biến văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh thành video chỉ trong vài phút. Nó hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ, nên rất phù hợp cho marketing, đào tạo, hoặc đơn giản là tạo ra nội dung nổi bật.

Làm thế nào để tôi tạo video avatar AI với HeyGen?

Bắt đầu với HeyGen rất nhanh và đơn giản: Đăng ký một tài khoản HeyGen miễn phí, chọn một avatar có sẵn hoặc tạo avatar tùy chỉnh của riêng bạn, viết kịch bản — avatar AI của chúng tôi sẽ lồng tiếng với khả năng đồng bộ khẩu hình hoàn hảo, tùy chỉnh video bằng hình ảnh minh họa, rồi xuất hoặc xuất bản video của bạn.


Các avatar AI của HeyGen có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?

Có, các avatar của HeyGen có thể nói hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho giao tiếp toàn cầu, đào tạo và tương tác với khách hàng.


Các avatar AI của HeyGen trông chân thực đến mức nào?

Các avatar AI của HeyGen được thiết kế cực kỳ chân thực, kết hợp biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ và giọng nói giống con người để tạo ra những video sống động và cuốn hút. Trải nghiệm mức độ chân thực chưa từng có cùng HeyGen.

Các avatar của HeyGen có thể thể hiện cảm xúc và cử chỉ không?

Đúng vậy. Avatar của HeyGen không chỉ biết nói mà còn sử dụng nét mặt và cử chỉ tự nhiên phù hợp với giọng điệu trong kịch bản của bạn. Điều này giúp việc giao tiếp trở nên cuốn hút hơn và khiến video của bạn trông chân thực, gần gũi và giàu tính con người hơn.

Những tùy chọn tùy chỉnh nào hiện có cho avatar HeyGen?

HeyGen cung cấp khả năng tùy chỉnh rất phong phú. Với các tính năng như Look Packs, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa phong cách chuyên nghiệp, vui nhộn hoặc độc đáo để phù hợp với thương hiệu của mình. Bạn cũng có thể điều chỉnh trang phục, giọng điệu và giọng nói để avatar thể hiện chính xác cá tính mà bạn muốn truyền tải.

HeyGen có cung cấp avatar dựng sẵn hoặc avatar chuyên biệt cho từng ngành không?

Có. Bạn có thể chọn từ hơn 100 avatar có sẵn được thiết kế cho doanh nghiệp, giáo dục, marketing và nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra còn có các avatar chuyên ngành dành riêng cho y tế, bán hàng và đào tạo doanh nghiệp, giúp bạn có ngay lựa chọn mang tính chuyên nghiệp.

HeyGen giúp tiết kiệm thời gian như thế nào so với quy trình sản xuất video truyền thống?

Với HeyGen, bạn có thể bỏ qua máy quay, studio và khâu dựng phim. Chỉ cần nhập kịch bản, chọn một avatar và tạo video của bạn trong vài phút. Điều này giúp các nhóm có thể mở rộng việc sản xuất video một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho quảng cáo, đào tạo và tiếp thị nội dung.

Bắt đầu tạo video bằng AI

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.

