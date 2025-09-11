Avatar AI là một hình đại diện kỹ thuật số siêu chân thực của con người được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Những avatar này có khả năng thể hiện giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ giống như con người, khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc tạo video ở quy mô lớn, giao tiếp ảo và nội dung số. Tại HeyGen, các avatar AI của chúng tôi được xây dựng từ dữ liệu có sự đồng ý của các diễn viên và tài năng thực. Chúng tôi đảm bảo thực hành AI có đạo đức bằng cách trả thù lao cho diễn viên cho mỗi video được tạo ra sử dụng hình ảnh của họ, kết hợp công nghệ AI sinh tạo tiên tiến với quy trình sáng tạo nội dung có trách nhiệm.