Trình Tạo Quảng Cáo Instagram AI: Tạo Quảng Cáo Ngay Lập Tức

Bắt đầu từ một URL sản phẩm, kịch bản ngắn, hoặc một vài hình ảnh và nhận được quảng cáo sẵn sàng cho Instagram trong vài phút. HeyGen tự động viết lời mời chào, kết hợp bản sao với hình ảnh, tạo ra các chú thích và hình thu nhỏ, và xuất gói định dạng sẵn cho nền tảng để bạn có thể thử nghiệm nhanh chóng và mở rộng quảng cáo AI chiến thắng.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Thử ngay công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang video miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Ra mắt sản phẩm và khuyến mãi nhanh

Ra mắt sản phẩm và khuyến mãi nhanh

Biến trang sản phẩm mới thành một bộ sưu tập các sáng tạo cho Feed, Reels và Story để bạn có thể khởi chạy các chiến dịch trả tiền ngay trong ngày.

Mở rộng danh mục và thị trường

Mở rộng danh mục và thị trường

Tạo ra các sản phẩm sáng tạo đồng nhất, chất lượng cao cho các danh mục SKU lớn với b-roll tự động, cận cảnh và các biến thể văn bản cho mỗi sản phẩm.

Kiểm tra xã hội theo hình thức ngắn gọn

Kiểm tra xã hội theo hình thức ngắn gọn

Tạo ra những đoạn chỉnh sửa dọc, mạnh mẽ với những điểm nhấn và phụ đề hấp dẫn ngay lập tức được tối ưu cho Reels và Instagram Shorts để tối đa hóa sự tương tác ban đầu.

Giao hàng đại lý và gói khách hàng

Giao hàng đại lý và gói khách hàng

Cung cấp thư viện quảng cáo sẵn sàng cho khách hàng với các yếu tố thương hiệu được khóa, xuất khẩu có tổ chức, và quy ước đặt tên rõ ràng để việc tải lên và kiểm tra luôn diễn ra hiệu quả.

Tiếp thị lại và sáng tạo nội dung động

Tiếp thị lại và sáng tạo nội dung động

Tạo thông điệp cá nhân hóa cho đối tượng quen thuộc—nhấn mạnh các ưu đãi, lời chứng thực, hoặc lợi ích tính năng để chuyển đổi người xem có ý định cao.

Tại sao HeyGen là công cụ AI biến kịch bản thành video tốt nhất

HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành video sống động chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu từ một ý tưởng sơ khai, một kịch bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ vài điểm nổi bật. HeyGen tạo ra các cảnh nói chuyện chân thực với những công cụ mạnh mẽ, để bạn có thể chuyển từ lời nói thành video hoàn chỉnh mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.

Thế hệ cực kỳ nhanh chóng

Biến kịch bản thành video chất lượng chỉ trong vài phút. Nhanh chóng và tiết kiệm hơn nhiều so với việc quay phim, quay lại cảnh hoặc chỉnh sửa phức tạp.

Không cần học trước

Tạo video chất lượng chuyên nghiệp với quy trình đơn giản và trực quan. Không cần kinh nghiệm biên tập. Không cần thiết lập kỹ thuật. Chỉ viết, tạo và tinh chỉnh

Trình biên tập sáng tạo đa năng

Từ bản nháp đầu tiên đến việc xuất bản cuối cùng, trình soạn thảo dựa trên văn bản của HeyGen giúp đơn giản hóa toàn bộ quá trình. Cập nhật dòng, điều chỉnh nhịp độ, chỉnh sửa cảnh và thực hiện thay đổi nhanh chóng, giống như chỉnh sửa một tài liệu, không phải một dòng thời gian.

Liên kết để tạo quảng cáo từ trang sản phẩm

Dán URL của sản phẩm hoặc trang đích và HeyGen sẽ trích xuất hình ảnh, thông số kỹ thuật và điểm bán hàng để xây dựng một kịch bản. Quy trình làm việc từ link đến quảng cáo chuyển đổi nội dung trang thành các cảnh ngắn, tập trung vào lợi ích và các bảng điều khiển dạng carousel mà không cần sắp xếp thủ công.

Người phụ nữ cầm một đôi giày Croc màu hồng nhạt, với hình ảnh nhỏ của đôi giày ở góc trên bên phải.

Bản sao và sự kết hợp sáng tạo được điều chỉnh cho Instagram

HeyGen viết các caption, lựa chọn tiêu đề và CTA hấp dẫn, được điều chỉnh cho mục đích sử dụng trên Instagram và kết hợp chúng với hình ảnh. Nhiều biến thể của bản sao được ghép nối với các lựa chọn hình ảnh hoặc video để tạo ra các bộ concept có thể kiểm thử cho việc tạo quảng cáo.

Giao diện mua sắm trực tiếp với hình ảnh người phụ nữ cầm kem nền, kèm theo các nút tương tác 'Đặt hàng ngay' và 'Thêm vào giỏ hàng'.

Đầu ra phù hợp với video dọc và carousel

Tạo các biên tập dạng ngắn theo chiều dọc với những điểm nhấn mạnh mẽ và phụ đề dễ đọc, hoặc các bảng điều khiển nhiều khung hình kể câu chuyện về sản phẩm. Mỗi lần xuất ra đều tuân theo quy tắc định dạng của Instagram nên không cần chỉnh sửa lại khi tải lên.

Nhiều màn hình điện thoại thông minh hiển thị video trực tiếp của một người phụ nữ, với các tùy chọn ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Đức.

Bộ nhận diện thương hiệu và điều khiển phong cách

Áp dụng logo, phông chữ, màu sắc và các yếu tố thương hiệu cố định để mọi sản phẩm sáng tạo luôn tuân thủ thương hiệu. Sử dụng các mẫu để đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh trong các chiến dịch và đội ngũ.

Người đàn ông mỉm cười mặc áo hoa, phía trên có bảng màu "Brand Colors" hiển thị các mẫu màu khác nhau.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ tạo quảng cáo Instagram bằng AI

Biến ý tưởng quảng cáo của bạn thành hiện thực chỉ trong bốn bước đơn giản với công cụ tạo quảng cáo Instagram tiên tiến của HeyGen.

Bước 1

Thêm nguồn của bạn vào công cụ AI

Dán URL sản phẩm, tải ảnh lên, hoặc nhập một đoạn kịch ngắn để dễ dàng tạo quảng cáo. HeyGen phân tích nội dung và soạn thảo ý tưởng cho từng cảnh.

Bước 2

Chọn định dạng và phong cách thương hiệu

Chọn tỷ lệ khung hình, giọng nói hoặc hình đại diện, và áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn. Lựa chọn hướng sáng tạo như UGC, điện ảnh, hoặc tối giản.

Bước 3

Tạo ra các biến thể và tinh chỉnh

Tạo nhiều bản nháp với các lựa chọn mở đầu, kêu gọi hành động và cách xử lý hình ảnh khác nhau. Xem trước cạnh nhau, chỉnh sửa bản sao hoặc hình ảnh, và tạo lại các phiên bản để kiểm tra.

Bước 4

Xuất khẩu và triển khai chiến dịch

Tải xuống MP4, hình thu nhỏ, SRT và các gói zip được tổ chức định dạng cho Instagram bằng trình tạo quảng cáo. Tải lên trình quản lý quảng cáo của bạn và bắt đầu thử nghiệm A/B có cấu trúc.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI instagram ad generator là gì?

Một trình tạo quảng cáo Instagram bằng AI chuyển đổi các bản tóm tắt, URL sản phẩm, hình ảnh hoặc kịch bản thành tài sản quảng cáo hoàn chỉnh—bản sao, hình ảnh, chỉnh sửa video và gói xuất khẩu—sử dụng sự sắp xếp cảnh tự động, tổng hợp giọng nói và định dạng được tối ưu hóa cho các vị trí đặt quảng cáo trên Instagram

Tôi có cần quay phim để sử dụng HeyGen không?

Không. HeyGen có thể tạo ra hình ảnh và quảng cáo video từ trang sản phẩm, hình ảnh sang video, hoặc văn bản sang video. Nếu bạn muốn, bạn có thể tải lên cảnh quay của riêng mình và HeyGen sẽ chỉnh sửa và định dạng nó cho Instagram.

HeyGen có thể tạo quảng cáo dạng carousel và story không?

Vâng. HeyGen hỗ trợ đăng bài, bộ sưu tập ảnh, Stories và chỉnh sửa video dạng ngắn theo chiều dọc. Mỗi sản phẩm đầu ra được tối ưu hóa cho khu vực văn bản an toàn, tỷ lệ khung hình và khả năng đọc của phụ đề.

Quá trình tạo lô hàng hoạt động như thế nào đối với các danh mục lớn?

Ánh xạ một tệp CSV hoặc nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào một mẫu, và công cụ AI sẽ tạo ra các biến thể sáng tạo cho từng SKU, áp dụng tài sản thương hiệu và quy ước đặt tên để bạn có thể triển khai quảng cáo trên quy mô lớn.

Tôi có thể địa phương hóa quảng cáo cho các quốc gia khác nhau không?

Vâng. Sử dụng công cụ địa phương hóa và công cụ dịch video để dịch kịch bản, tạo lại lời thoại và tạo phụ đề đồng bộ sao cho sản phẩm sáng tạo đã được địa phương hóa có cảm giác tự nhiên mà không cần quay lại.

Tôi có thể xuất ra những định dạng nào?

HeyGen xuất video MP4, hình ảnh PNG độ phân giải cao, tệp phụ đề SRT/VTT và gói zip đóng gói với hình thu nhỏ và metadata sẵn sàng để tải lên.

HeyGen hỗ trợ kiểm tra và tối ưu hóa như thế nào?

HeyGen tổ chức các biến thể sáng tạo vào các bộ kiểm tra, đề xuất cặp đối tượng và tạo ra các gói xuất khẩu sạch sẽ cho việc kiểm tra A/B để các nhóm có thể nhanh chóng xác định các yếu tố thu hút và hình ảnh hiệu quả nhất.

Ai là chủ sở hữu của nội dung được tạo ra với HeyGen?

Bạn vẫn giữ quyền sở hữu đối với các quảng cáo bạn tạo ra. HeyGen sử dụng tài sản có bản quyền và các sản phẩm được tạo ra có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Hãy đảm bảo bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có các quyền phù hợp.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background