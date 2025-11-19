Bắt đầu từ một URL sản phẩm, kịch bản ngắn, hoặc một vài hình ảnh và nhận được quảng cáo sẵn sàng cho Instagram trong vài phút. HeyGen tự động viết lời mời chào, kết hợp bản sao với hình ảnh, tạo ra các chú thích và hình thu nhỏ, và xuất gói định dạng sẵn cho nền tảng để bạn có thể thử nghiệm nhanh chóng và mở rộng quảng cáo AI chiến thắng.
Thử ngay công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang video miễn phí của chúng tôi
Biến trang sản phẩm mới thành một bộ sưu tập các sáng tạo cho Feed, Reels và Story để bạn có thể khởi chạy các chiến dịch trả tiền ngay trong ngày.
Tạo ra các sản phẩm sáng tạo đồng nhất, chất lượng cao cho các danh mục SKU lớn với b-roll tự động, cận cảnh và các biến thể văn bản cho mỗi sản phẩm.
Tạo ra những đoạn chỉnh sửa dọc, mạnh mẽ với những điểm nhấn và phụ đề hấp dẫn ngay lập tức được tối ưu cho Reels và Instagram Shorts để tối đa hóa sự tương tác ban đầu.
Cung cấp thư viện quảng cáo sẵn sàng cho khách hàng với các yếu tố thương hiệu được khóa, xuất khẩu có tổ chức, và quy ước đặt tên rõ ràng để việc tải lên và kiểm tra luôn diễn ra hiệu quả.
Tạo thông điệp cá nhân hóa cho đối tượng quen thuộc—nhấn mạnh các ưu đãi, lời chứng thực, hoặc lợi ích tính năng để chuyển đổi người xem có ý định cao.
Tại sao HeyGen là công cụ AI biến kịch bản thành video tốt nhất
HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành video sống động chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu từ một ý tưởng sơ khai, một kịch bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ vài điểm nổi bật. HeyGen tạo ra các cảnh nói chuyện chân thực với những công cụ mạnh mẽ, để bạn có thể chuyển từ lời nói thành video hoàn chỉnh mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.
Biến kịch bản thành video chất lượng chỉ trong vài phút. Nhanh chóng và tiết kiệm hơn nhiều so với việc quay phim, quay lại cảnh hoặc chỉnh sửa phức tạp.
Tạo video chất lượng chuyên nghiệp với quy trình đơn giản và trực quan. Không cần kinh nghiệm biên tập. Không cần thiết lập kỹ thuật. Chỉ viết, tạo và tinh chỉnh
Từ bản nháp đầu tiên đến việc xuất bản cuối cùng, trình soạn thảo dựa trên văn bản của HeyGen giúp đơn giản hóa toàn bộ quá trình. Cập nhật dòng, điều chỉnh nhịp độ, chỉnh sửa cảnh và thực hiện thay đổi nhanh chóng, giống như chỉnh sửa một tài liệu, không phải một dòng thời gian.
Liên kết để tạo quảng cáo từ trang sản phẩm
Dán URL của sản phẩm hoặc trang đích và HeyGen sẽ trích xuất hình ảnh, thông số kỹ thuật và điểm bán hàng để xây dựng một kịch bản. Quy trình làm việc từ link đến quảng cáo chuyển đổi nội dung trang thành các cảnh ngắn, tập trung vào lợi ích và các bảng điều khiển dạng carousel mà không cần sắp xếp thủ công.
Bản sao và sự kết hợp sáng tạo được điều chỉnh cho Instagram
HeyGen viết các caption, lựa chọn tiêu đề và CTA hấp dẫn, được điều chỉnh cho mục đích sử dụng trên Instagram và kết hợp chúng với hình ảnh. Nhiều biến thể của bản sao được ghép nối với các lựa chọn hình ảnh hoặc video để tạo ra các bộ concept có thể kiểm thử cho việc tạo quảng cáo.
Đầu ra phù hợp với video dọc và carousel
Tạo các biên tập dạng ngắn theo chiều dọc với những điểm nhấn mạnh mẽ và phụ đề dễ đọc, hoặc các bảng điều khiển nhiều khung hình kể câu chuyện về sản phẩm. Mỗi lần xuất ra đều tuân theo quy tắc định dạng của Instagram nên không cần chỉnh sửa lại khi tải lên.
Bộ nhận diện thương hiệu và điều khiển phong cách
Áp dụng logo, phông chữ, màu sắc và các yếu tố thương hiệu cố định để mọi sản phẩm sáng tạo luôn tuân thủ thương hiệu. Sử dụng các mẫu để đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh trong các chiến dịch và đội ngũ.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo quảng cáo Instagram bằng AI
Biến ý tưởng quảng cáo của bạn thành hiện thực chỉ trong bốn bước đơn giản với công cụ tạo quảng cáo Instagram tiên tiến của HeyGen.
Dán URL sản phẩm, tải ảnh lên, hoặc nhập một đoạn kịch ngắn để dễ dàng tạo quảng cáo. HeyGen phân tích nội dung và soạn thảo ý tưởng cho từng cảnh.
Chọn tỷ lệ khung hình, giọng nói hoặc hình đại diện, và áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn. Lựa chọn hướng sáng tạo như UGC, điện ảnh, hoặc tối giản.
Tạo nhiều bản nháp với các lựa chọn mở đầu, kêu gọi hành động và cách xử lý hình ảnh khác nhau. Xem trước cạnh nhau, chỉnh sửa bản sao hoặc hình ảnh, và tạo lại các phiên bản để kiểm tra.
Tải xuống MP4, hình thu nhỏ, SRT và các gói zip được tổ chức định dạng cho Instagram bằng trình tạo quảng cáo. Tải lên trình quản lý quảng cáo của bạn và bắt đầu thử nghiệm A/B có cấu trúc.
Một trình tạo quảng cáo Instagram bằng AI chuyển đổi các bản tóm tắt, URL sản phẩm, hình ảnh hoặc kịch bản thành tài sản quảng cáo hoàn chỉnh—bản sao, hình ảnh, chỉnh sửa video và gói xuất khẩu—sử dụng sự sắp xếp cảnh tự động, tổng hợp giọng nói và định dạng được tối ưu hóa cho các vị trí đặt quảng cáo trên Instagram
Không. HeyGen có thể tạo ra hình ảnh và quảng cáo video từ trang sản phẩm, hình ảnh sang video, hoặc văn bản sang video. Nếu bạn muốn, bạn có thể tải lên cảnh quay của riêng mình và HeyGen sẽ chỉnh sửa và định dạng nó cho Instagram.
Vâng. HeyGen hỗ trợ đăng bài, bộ sưu tập ảnh, Stories và chỉnh sửa video dạng ngắn theo chiều dọc. Mỗi sản phẩm đầu ra được tối ưu hóa cho khu vực văn bản an toàn, tỷ lệ khung hình và khả năng đọc của phụ đề.
Ánh xạ một tệp CSV hoặc nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào một mẫu, và công cụ AI sẽ tạo ra các biến thể sáng tạo cho từng SKU, áp dụng tài sản thương hiệu và quy ước đặt tên để bạn có thể triển khai quảng cáo trên quy mô lớn.
Vâng. Sử dụng công cụ địa phương hóa và công cụ dịch video để dịch kịch bản, tạo lại lời thoại và tạo phụ đề đồng bộ sao cho sản phẩm sáng tạo đã được địa phương hóa có cảm giác tự nhiên mà không cần quay lại.
HeyGen xuất video MP4, hình ảnh PNG độ phân giải cao, tệp phụ đề SRT/VTT và gói zip đóng gói với hình thu nhỏ và metadata sẵn sàng để tải lên.
HeyGen tổ chức các biến thể sáng tạo vào các bộ kiểm tra, đề xuất cặp đối tượng và tạo ra các gói xuất khẩu sạch sẽ cho việc kiểm tra A/B để các nhóm có thể nhanh chóng xác định các yếu tố thu hút và hình ảnh hiệu quả nhất.
Bạn vẫn giữ quyền sở hữu đối với các quảng cáo bạn tạo ra. HeyGen sử dụng tài sản có bản quyền và các sản phẩm được tạo ra có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Hãy đảm bảo bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có các quyền phù hợp.
