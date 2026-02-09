Nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí Cần lồng tiếng bằng AI để tạo voiceover và dịch video? Lồng tiếng truyền thống đòi hỏi phải có phòng thu, diễn viên và biên tập viên, nên rất tốn kém và mất thời gian. Với HeyGen, bạn chỉ cần tải video lên, chọn trong hơn 175 ngôn ngữ và giọng địa phương, rồi để AI tạo bản lồng tiếng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Giữ gìn chất giọng riêng của bạn Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói thông thường thường làm mất đi cá tính. Công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI của HeyGen nắm bắt được tông giọng, phong cách và những sắc thái riêng của bạn, tạo ra âm thanh mang cảm giác chân thực như chính bạn. Dù dùng cho marketing, đào tạo hay kể chuyện, giọng nói thương hiệu của bạn vẫn luôn nhất quán trên mọi ngôn ngữ.

Đồng bộ khẩu hình chính xác và mượt mà Không gì phá vỡ cảm giác nhập vai bằng phần lồng tiếng lệch nhịp. AI của HeyGen đồng bộ giọng thuyết minh chính xác với chuyển động môi của người nói nhờ các mô hình canh thời gian tiên tiến. Kết quả là sự đồng bộ mượt mà, tự nhiên, giữ cho người xem luôn tập trung.