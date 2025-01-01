Video UGC do AI tạo – Tạo quảng cáo UGC viral chỉ trong vài phút
Tạo video AI sẵn sàng chạy quảng cáo chỉ trong chớp mắt mà không cần quay phim. Xây dựng nhiều phiên bản khác nhau, thử nghiệm với kịch bản quảng cáo hoặc trình tạo câu hook, và tăng tốc tăng trưởng chiến dịch bằng cách sử dụng avatar AI.
Mời diễn viên và người sáng tạo AI màkhông bao giờ phải xuất hiện trước ống kính
Các avatar UGC AI của HeyGen sống động như thật, có thể tùy chỉnh và luôn sẵn sàng khi bạn cần. Chúng hoạt động như những người sáng tạo nội dung số do AI hỗ trợ, giúp bạn tạo ra hàng loạt video AI chân thực mà không cần phải trực tiếp lên hình.
Chọn từ hàng nghìn Avatar UGC
Khám phá hơn 1.100 avatar thuộc nhiều ngành nghề, độ tuổi và phong cách khác nhau. Dù bạn cần một influencer Gen Z gần gũi, một chuyên gia chuyên nghiệp chỉn chu hay một người hướng dẫn thân thiện, bạn đều có thể tìm được lựa chọn phù hợp.
Tùy chỉnh mọi chi tiết
Kiểm soát diện mạo, trang phục, phông nền và giọng điệu. Chuyển đổi linh hoạt giữa quảng cáo video phong cách mạng xã hội, đời thường và thông điệp chuyên nghiệp, chỉ trong vài giây.
Trò chuyện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, với mọi phong cách lồng tiếng
Bản địa hóa video với hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, kèm theo chuyển văn bản thành giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình chính xác. Chỉ với một avatar AI tùy chỉnh, bạn có thể nói chuyện với mọi thị trường.
Mở rộng không giới hạn
Triển khai hàng trăm biến thể nhân vật AI bằng cách kết hợp khuôn mặt, giọng nói và tông giọng. Thực hiện A/B testing và tinh chỉnh kịch bản quảng cáo cho đến khi bạn tìm ra phiên bản chuyển đổi cao nhất mà không cần thuê thêm người hay quay lại video.
Thử nghiệm hàng trăm công cụ và kịch bản AI
Bạn có toàn quyền sáng tạo để thử những ý tưởng táo bạo mà không phải chịu rủi ro như thường lệ. Thoải mái thử nghiệm kịch bản quảng cáo, giọng điệu và hình ảnh bao nhiêu lần tùy thích cho đến khi tìm ra công thức mang lại tỷ suất lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cao. Nếu có gì đó không hiệu quả, bạn có thể xoay hướng ngay lập tức.
Lý do các nhóm lựa chọn HeyGen AI UGC
Trước đây, việc sản xuất video thường chậm, tốn kém và khó mở rộng. Với HeyGen, bạn vẫn giữ được sự chân thực như nội dung UGC do creator tự làm, nhưng có thêm độ ổn định và linh hoạt của AI. Kết quả là bạn tạo được nhiều nội dung hơn, thời gian hoàn thành nhanh hơn và các chiến dịch tiếp cận rộng hơn với chi phí thấp hơn.
Giảm chi phí sản xuất
Tiết kiệm chi phí thuê nhân sự, thiết bị và hậu kỳ. Với avatar AI, bạn có thể tạo ra vô số phiên bản khác nhau với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ, giúp mở rộng chiến dịch dễ dàng hơn mà không cần tăng ngân sách.
Chu kỳ chiến dịch nhanh hơn
Tốc độ là tất cả trong marketing. Thay vì phải chờ hàng tuần để quay và chỉnh sửa, bạn có thể tạo quảng cáo chỉ trong một ngày. Luôn đón đầu xu hướng với việc tạo video nhanh và đạt được kết quả sớm hơn.
Xây dựng thương hiệu nhất quán
Avatar không bao giờ biến mất, không đòi tăng giá và luôn mang lại diện mạo chỉn chu như nhau. Giọng thương hiệu của bạn được giữ nhất quán trên mọi kênh, mọi chiến dịch và mọi thị trường.
Tầm với toàn cầu
Chỉ với một avatar, bạn có thể kết nối với khán giả ở khắp mọi nơi. Nhờ tính năng chuyển văn bản thành giọng nói đa ngôn ngữ (hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ được hỗ trợ) và dịch tức thì, các chiến dịch của bạn có thể vươn ra toàn cầu mà không còn đau đầu vì nội địa hóa.
Được thiết kế cho việc sử dụng lâu dài
Không giống như các freelancer, avatar không bao giờ kiệt sức hay lệch khỏi định hướng thương hiệu. Với HeyGen, bạn không chỉ tạo ra một chiến dịch duy nhất, mà đang xây dựng một hệ thống tự động hóa quy trình làm việc mang lại kết quả đều đặn qua từng tháng.
Tính chân thực ở quy mô lớn
Các diễn viên AI tái hiện chân thực cảm giác tự nhiên của những video giới thiệu sản phẩm. Họ giao tiếp bằng ánh mắt, sử dụng giọng nói trò chuyện gần gũi và tạo cảm giác như người thật, mang đến nội dung cuốn hút khiến người xem dừng lướt và tiếp tục theo dõi.
Tạo video UGC bằng AI trong tích tắc
Tạo video phong cách UGC chuyên nghiệp mà không cần quay phim. Từ việc chọn avatar đến xuất giọng đọc đa ngôn ngữ, mọi bước đều được thiết kế để tạo video nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng mở rộng.
Chọn hình đại diện của bạn
Chọn từ hơn 1.100 avatar có sẵn cho nhiều ngành nghề, hoặc tạo avatar AI tùy chỉnh của riêng bạn từ ảnh hoặc mô tả bằng văn bản.
Tùy chỉnh bằng lời nhắc
Tinh chỉnh mọi chi tiết bằng các đoạn mô tả văn bản để điều chỉnh phong cách, trang phục và bối cảnh sao cho phù hợp với dự án tạo quảng cáo của bạn.
Nói bất kỳ ngôn ngữ nào
Tạo nội dung bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ để video UGC dùng AI của bạn kết nối hiệu quả với cả khán giả toàn cầu lẫn địa phương.
Tạo và chia sẻ
Tạo nhanh các video UGC chuyên nghiệp bằng AI trong vài phút và xuất chúng cho mạng xã hội, đào tạo hoặc các chiến dịch marketing.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Trình tạo video UGC bằng AI là gì?
Video UGC do AI tạo là một nền tảng tạo ra các video chân thực theo phong cách người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Trình tạo UGC AI của HeyGen cho phép bạn viết kịch bản, tùy chỉnh và tạo hàng loạt các video này bằng avatar AI sống động như thật, loại bỏ nhu cầu sử dụng máy quay hay diễn viên xuất hiện trên màn hình.
Công cụ quảng cáo AI nào tốt nhất cho UGC?
Trình tạo avatar AI của HeyGen cho phép bạn tải lên một kịch bản, chọn một avatar và tạo video marketing với các avatar AI sống động một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hãy dùng thử miễn phí bằng cách đăng ký trên HeyGen.
Tôi có thể tạo avatar AI miễn phí cho video UGC không?
HeyGen cung cấp nhiều lựa chọn để tạo avatar AI cho video UGC, cho phép bạn khám phá thư viện và các công cụ linh hoạt của nền tảng.Hãy đăng ký tại đây.
Có thể sử dụng avatar nói chuyện của HeyGen AI trong các video UGC không?
Có, các avatar trò chuyện AI của HeyGen có thể được tích hợp liền mạch vào video UGC, giúp nội dung của bạn chân thực và hấp dẫn hơn. Bắt đầu bằng cách khám phá nền tảng của HeyGen miễn phí.
Tôi có thể tạo video UGC AI bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau với HeyGen không?
Có, trình dịch video của HeyGen cho phép bạn tạo nội dung bằng một ngôn ngữ và chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác, đồng thời vẫn giữ nguyên giọng nói và độ khớp khẩu hình của người nói gốc để mang lại bản địa hóa mượt mà với chất lượng như bản xứ.
Các avatar AI của HeyGen có thể tùy chỉnh đến mức nào?
Các avatar AI của HeyGen có khả năng tùy chỉnh rất cao, cho phép bạn điều chỉnh diện mạo, giọng nói và phong cách của chúng để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình. Hãy tùy chỉnh avatar của bạn ngay hôm nay miễn phí bằng cách đăng ký tại đây.
Ai đang sử dụng avatar AI của HeyGen cho các video UGC?
Các avatar AI của HeyGen được sử dụng bởi các thương hiệu, người bán hàng thương mại điện tử và các đội ngũ mạng xã hội để tạo ra video testimonial theo phong cách người dùng mà không cần phụ thuộc vào khách hàng hoặc nhà sáng tạo nội dung thật. Đây là giải pháp lý tưởng để tạo ra nội dung UGC bằng AI có thể mở rộng, trông chân thực và thúc đẩy tương tác trên nhiều nền tảng.
Nó có thể tạo video dạng testimonial hoặc kiểu TikTok không?
Có, HeyGen có thể tạo video dạng testimonial và phong cách TikTok bằng cách sử dụng avatar AI, mẫu tùy chỉnh và giọng đọc thuyết minh tự nhiên. Nền tảng hỗ trợ định dạng dọc và yếu tố hình ảnh theo thương hiệu, giúp bạn nhanh chóng sản xuất nội dung dạng người dùng hấp dẫn cho mạng xã hội, quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm.
Khám phá thêm các công cụ được hỗ trợ bởi AI
Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.