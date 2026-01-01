Có ba cách để tạo một video canvas trên HeyGen

Tùy chọn 1: Tạo mới từ đầu. Di chuột vào nút '+Create Video' ở góc trên bên phải của ứng dụng web. Bạn sẽ thấy danh sách các mẫu video dọc và ngang.

Tùy chọn 2: Từ một mẫu có sẵn. Duyệt thư viện mẫu video của chúng tôi, tìm mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn và nhấp vào nút '+ Use this Template'.

Tùy chọn 3: Từ một avatar. Duyệt danh sách avatar của chúng tôi và chọn AI avatar mà bạn thích. Trang sẽ mở một cửa sổ nhắc bạn tạo video.