Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Khám phá mọi điều bạn cần biết về trình tạo video AI của HeyGen, trình tạo avatar AI và các công cụ AI cho dịch thuật và bản địa hóa. Tìm hiểu chuyên sâu để khai thác tối đa tiềm năng của HeyGen, trình tạo video AI tốt nhất.
Giới thiệu về HeyGen
HeyGen là một công cụ video trực tuyến với các AI-avatar biết nói được tích hợp sẵn, giúp giải phóng sức sáng tạo của mọi người bằng cách loại bỏ những rào cản tốn kém của việc quay và chỉnh sửa video truyền thống.
Chọn một avatar, nhập kịch bản bạn muốn và nhấp 'Gửi' để tạo một video người đại diện hoàn hảo chỉ trong vài phút!
Bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn với HeyGen trên máy tính, nhưng chúng tôi đã tạo một trang đặc biệt cho người dùng di động để làm video demo.
Bảng giá
HeyGen cung cấp 3 gói cốt lõi cho cá nhân. Gói Free miễn phí $0/tháng (3 video, 720p). Gói Creator $29/tháng (video không giới hạn, 1080p). Gói Pro $99/tháng (xuất 4K, 10 lần sử dụng premium). Đối với đội nhóm, gói Business bắt đầu từ $149/tháng + $20 cho mỗi ghế bổ sung.
Gói Creator có giá 29 USD/tháng, bao gồm số lượng video không giới hạn, xuất 1080p, hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ và tính năng nhân bản giọng nói. Gói Pro có giá 99 USD/tháng, bổ sung xuất 4K, xử lý nhanh hơn và hạn mức sử dụng premium cao gấp 10 lần. Nâng cấp này tập trung vào khả năng mở rộng và cải thiện chất lượng đầu ra với độ phân giải tăng khoảng 300% (từ 1080p lên 4K).
Cá nhân thường bắt đầu với gói Free (0$/tháng) hoặc Creator (29$/tháng) cho nhu cầu tạo video từ cơ bản đến nâng cao. Doanh nghiệp có thể mở rộng với gói Business ở mức 149$/tháng + 20$/người dùng, bổ sung tính năng cộng tác, quản lý thanh toán tập trung và quy trình làm việc cho nhiều người dùng. Gói Enterprise cung cấp mức giá tùy chỉnh với số lượng video không giới hạn và không giới hạn thời lượng, phù hợp cho các hoạt động quy mô lớn.
Bảng giá API
Bạn có thể bắt đầu chỉ với $5 (100% trả theo mức sử dụng). Không cần cam kết theo tháng. Chi phí tăng giảm trực tiếp theo mức độ sử dụng, giúp giảm rủi ro ban đầu cho cá nhân và các nhóm nhỏ.
Gói trả theo mức sử dụng (Pay-As-You-Go) bắt đầu từ $5 (0% chi phí cố định) và bao gồm các API cốt lõi như tạo video và chuyển văn bản thành giọng nói (TTS). Gói Enterprise bổ sung mức giá tùy chỉnh (tỷ lệ chiết khấu linh hoạt), hỗ trợ chuyên trách và các API nâng cao. Điều này giúp tăng khả năng mở rộng và giảm chi phí trên mỗi đơn vị khi khối lượng sử dụng cao hơn.
Bảo mật & Tuân thủ
Tuân thủ SOC 2 Type II và GDPR. Đảm bảo bảo mật dữ liệu cấp độ doanh nghiệp và phù hợp quy định trên các thị trường toàn cầu.
Cơ sở hạ tầng được mã hóa với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. 100% dữ liệu luôn được giữ riêng tư và không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI, giảm rủi ro lộ lọt dữ liệu xuống 0%.
HeyGen áp dụng các quy định nghiêm ngặt về việc xin phép, sử dụng avatar và tạo nội dung. 100% dữ liệu người dùng không được dùng để huấn luyện mô hình, và các cơ chế bảo vệ tích hợp giúp ngăn chặn việc lạm dụng như sử dụng hình ảnh trái phép hoặc nội dung mang tính lừa dối. Điều này đảm bảo việc sản xuất video AI ở quy mô lớn được thực hiện một cách có trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ quy định.
Trình tạo video bằng AI
Có ba cách để tạo một video canvas trên HeyGen
Tùy chọn 1: Tạo mới từ đầu. Di chuột vào nút '+Create Video' ở góc trên bên phải của ứng dụng web. Bạn sẽ thấy danh sách các mẫu video dọc và ngang.
Tùy chọn 2: Từ một mẫu có sẵn. Duyệt thư viện mẫu video của chúng tôi, tìm mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn và nhấp vào nút '+ Use this Template'.
Tùy chọn 3: Từ một avatar. Duyệt danh sách avatar của chúng tôi và chọn AI avatar mà bạn thích. Trang sẽ mở một cửa sổ nhắc bạn tạo video.
Mỗi cảnh chỉ cho phép một nhân vật. Bạn có thể thêm nhiều hình đại diện bằng cách dùng các hình khác nhau ở những cảnh khác nhau.
Hiệu ứng chuyển cảnh chỉ xuất hiện tại điểm nối giữa hai cảnh. Nhấp vào nút '...' ở góc trên bên phải của cảnh để điều chỉnh các hiệu ứng.
HeyGen sẽ tự động lưu bản nháp video, và bạn có thể tìm thấy nó trong mục 'Bản nháp' của tab 'Video'.
Nhấp vào 'Gửi' ở góc trên bên phải, video sẽ được gửi để tạo. Bạn có thể kiểm tra tiến trình của nó trong tab 'Video'.
Sau khi video được tạo xong, bạn có thể xuất video bằng cách nhấn nút 'download' trong tab 'My Video'.
Nếu bạn chưa gửi video của mình, sẽ có một tab mũi tên hoàn tác ở phía trên màn hình chỉnh sửa. Nhấp vào đó để hoàn tác thao tác trước đó của bạn. Sau khi video đã được gửi thành công, bạn sẽ cần tạo một bản sao để chỉnh sửa. Từ tab 'My Video', chọn nút '...' trên video bạn muốn, rồi nhấp vào 'Duplicate'.
Điều này phụ thuộc vào số lượng video đang được xử lý. Khi có nhiều người dùng gửi video cùng lúc, thời gian xử lý có thể lâu hơn bình thường một chút. Người dùng gói trả phí sẽ được ưu tiên xử lý trước. Nếu thời gian xử lý lâu bất thường hoặc xảy ra lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nút 'help'.
Trình tạo hình đại diện AI
Avatar Tùy Chỉnh được tạo tự động và chỉ mất vài phút! Avatar Studio, được đội ngũ của chúng tôi biên tập chuyên nghiệp, có thể mất đến 7 ngày từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành.
Để Avatar của bạn đọc kịch bản, hệ thống AI sẽ cần xử lý và tạo video cho bạn. Bạn có thể nghe thử phần âm thanh, nhưng để xem các hiệu ứng như Avatar nhép môi và cử chỉ, trước hết bạn cần gửi video để hệ thống xử lý.
Doanh nghiệp
Hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ và giúp tăng tốc độ sản xuất lên gấp 10 lần, đồng thời tăng gấp đôi năng lực xử lý video. Khả năng mở rộng được đạt được thông qua bản địa hóa tự động, mẫu có thể tái sử dụng và quản lý không gian làm việc tập trung.