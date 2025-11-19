Chuyển đổi video dài thành các đoạn clip ngắn, có thể chia sẻ bằng cách sử dụng trình tạo clip video AI của HeyGen. Tải lên một bản ghi đầy đủ và tạo ra nhiều đoạn clip ấn tượng cao được tối ưu hóa cho nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, mà không cần phải tua nhanh thời gian hoặc chỉnh sửa cắt ghép video một cách thủ công.
Những cuộc trò chuyện dài thường khó tái sử dụng một cách thủ công. Công cụ tạo clip video AI rút ra những khoảnh khắc ấn tượng có thể tồn tại độc lập để khám phá.
Giáo viên biến các bài học đã ghi âm thành các đoạn clip ngắn tập trung giải thích từng khái niệm một, giúp người học ôn lại các điểm chính một cách nhanh chóng.
Các nhóm tách ra những đoạn clip ngắn để thể hiện các tính năng cụ thể hoặc quy trình làm việc, giúp việc chia sẻ giá trị sản phẩm trên các kênh trở nên dễ dàng hơn.
Thay vì chia sẻ toàn bộ bản ghi, hãy tạo các đoạn video nổi bật để ghi lại những hiểu biết quan trọng nhất từ các buổi nói chuyện hoặc hội thảo sử dụng AI video generator.
Người sáng tạo sử dụng công cụ tạo clip video AI để duy trì tần suất đăng bài bằng cách chuyển đổi từng video dài thành nhiều bài đăng.
Các công ty cắt ghép các cuộc họp nội bộ hoặc các buổi tập huấn thành những video ngắn giúp dễ xem và nhớ lâu hơn.
Tại sao HeyGen là Trình tạo Clip Video AI tốt nhất
HeyGen được xây dựng để tái sử dụng ở quy mô lớn. Nó giúp các nhóm lấy ra những khoảnh khắc hấp dẫn nhất từ những video dài và chuyển đổi chúng thành các đoạn clip dễ dàng xuất bản, dễ dàng cập nhật và được thiết kế để đạt hiệu suất cao.
Trình tạo clip video AI phân tích lời nói, nhịp độ và dấu hiệu hình ảnh để tìm ra những khoảnh khắc có vẻ hoàn chỉnh và hấp dẫn một cách tự nhiên.
Các đoạn clip được tạo ra với việc xem xét hành vi xã hội, bao gồm cách bố cục, tốc độ và sẵn sàng cho phụ đề trong các định dạng dọc và vuông.
Thay vì tỉa chỉnh thủ công, các đội ngũ tạo ra nhiều đoạn clip cùng một lúc và dành thời gian để làm rõ thông điệp thay vì cắt ghép hình ảnh.
Phát hiện nổi bật tự động
Tải lên một video dài và để hệ thống tự xác định ranh giới của các đoạn clip tự nhiên dựa trên đối thoại, nhấn mạnh, và sự chuyển đổi chủ đề. Mỗi đoạn clip được cấu trúc sao cho có cảm giác cố ý, không bị cắt đột ngột, nhờ vào khả năng tiên tiến của trình tạo clip AI.
Tạo nhiều đoạn clip từ một video
Tạo nhiều đoạn clip ngắn từ một video nguồn duy nhất trong một lần xử lý. Công cụ tạo clip video bằng AI biến một bản ghi thành dòng nội dung có thể tái sử dụng liên tục.
Bố cục clip đã chuẩn bị chú thích
Mỗi đoạn clip được tạo ra với khoảng cách rõ ràng cho phụ đề và văn bản trên màn hình. Điều này hỗ trợ xem không cần âm thanh và cải thiện độ rõ ràng trên các nền tảng xã hội.
Khung nền được tối ưu hóa cho nền tảng
Các đoạn clip được định dạng tự động cho TikTok, hình vuông, hoặc xem ngang. Chủ thể được giữ ở trung tâm và dễ đọc mà không cần phải điều chỉnh khung hình thủ công, nhờ vào công nghệ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
Cách sử dụng trình tạo video clip AI
Tạo các đoạn video ngắn gọn trong bốn bước sử dụng quy trình làm việc được thiết kế cho tốc độ và khả năng mở rộng.
Thêm bản ghi âm đầy đủ của bạn. HeyGen phân tích âm thanh và hình ảnh để hiểu cấu trúc và nhấn mạnh.
Trình tạo video AI nhận diện nhiều ứng viên cho các đoạn clip và chuẩn bị chúng thành các phân đoạn độc lập.
Chỉnh sửa văn bản, phụ đề hoặc khung hình nếu cần. Điều chỉnh độ dài hoặc nhấn mạnh mà không cần cắt lại cảnh quay.
Tải xuống các đoạn clip ở các định dạng bạn cần và xuất bản trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, các trang web, hoặc các công cụ nội bộ.
Trình tạo video AI tự động chuyển đổi video dài thành các đoạn clip ngắn. Nó phát hiện những khoảnh khắc nổi bật và chuẩn bị chúng thành video sẵn sàng để chia sẻ.
Các video có lời nói rõ ràng hoặc cấu trúc đặc biệt hiệu quả, bao gồm podcast, phỏng vấn, hội thảo trực tuyến, bài học và giới thiệu sản phẩm.
Thường thì các đoạn clip có độ dài từ mười lăm giây đến một phút, nhưng có thể điều chỉnh độ dài tùy thuộc vào mục tiêu xuất bản của bạn.
Không. Quy trình làm việc được thiết kế cho những người không phải là biên tập viên. Bạn xem xét và tinh chỉnh các đoạn clip mà không cần sử dụng dòng thời gian hay công cụ nâng cao, làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với công cụ AI của chúng tôi.
Vâng. Các đoạn clip được tạo ra với bố cục thân thiện với phụ đề và có thể bao gồm phụ đề được tạo tự động để rõ ràng hơn.
Vâng. Một video dài có thể tạo ra nhiều đoạn clip trong một lần tạo, hỗ trợ việc xuất bản nội dung một cách nhất quán.
Bạn có thể xuất các đoạn video dọc, vuông và ngang phù hợp cho các nền tảng mạng xã hội, trang web và chia sẻ nội bộ sử dụng trình tạo clip AI.
Công cụ tạo clip video AI giúp các đội nhóm tăng giá trị từ mỗi bản ghi bằng cách chuyển đổi một video thành nhiều tài sản sẵn sàng phân phối.
