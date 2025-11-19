Trình Tạo Video AI: Tạo Video AI trong Vài Phút

Chuyển đổi video dài thành các đoạn clip ngắn, có thể chia sẻ bằng cách sử dụng trình tạo clip video AI của HeyGen. Tải lên một bản ghi đầy đủ và tạo ra nhiều đoạn clip ấn tượng cao được tối ưu hóa cho nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, mà không cần phải tua nhanh thời gian hoặc chỉnh sửa cắt ghép video một cách thủ công.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Đoạn podcast và phỏng vấn

Đoạn podcast và phỏng vấn

Những cuộc trò chuyện dài thường khó tái sử dụng một cách thủ công. Công cụ tạo clip video AI rút ra những khoảnh khắc ấn tượng có thể tồn tại độc lập để khám phá.

Điểm nổi bật của video giáo dục

Điểm nổi bật của video giáo dục

Giáo viên biến các bài học đã ghi âm thành các đoạn clip ngắn tập trung giải thích từng khái niệm một, giúp người học ôn lại các điểm chính một cách nhanh chóng.

Đoạn giới thiệu sản phẩm

Đoạn giới thiệu sản phẩm

Các nhóm tách ra những đoạn clip ngắn để thể hiện các tính năng cụ thể hoặc quy trình làm việc, giúp việc chia sẻ giá trị sản phẩm trên các kênh trở nên dễ dàng hơn.

Tóm tắt webinar và sự kiện

Tóm tắt webinar và sự kiện

Thay vì chia sẻ toàn bộ bản ghi, hãy tạo các đoạn video nổi bật để ghi lại những hiểu biết quan trọng nhất từ các buổi nói chuyện hoặc hội thảo sử dụng AI video generator.

Các động cơ nội dung mạng xã hội

Các động cơ nội dung mạng xã hội

Người sáng tạo sử dụng công cụ tạo clip video AI để duy trì tần suất đăng bài bằng cách chuyển đổi từng video dài thành nhiều bài đăng.

Chia sẻ kiến thức nội bộ

Chia sẻ kiến thức nội bộ

Các công ty cắt ghép các cuộc họp nội bộ hoặc các buổi tập huấn thành những video ngắn giúp dễ xem và nhớ lâu hơn.

Tại sao HeyGen là Trình tạo Clip Video AI tốt nhất

HeyGen được xây dựng để tái sử dụng ở quy mô lớn. Nó giúp các nhóm lấy ra những khoảnh khắc hấp dẫn nhất từ những video dài và chuyển đổi chúng thành các đoạn clip dễ dàng xuất bản, dễ dàng cập nhật và được thiết kế để đạt hiệu suất cao.

Tìm kiếm những khoảnh khắc quan trọng

Trình tạo clip video AI phân tích lời nói, nhịp độ và dấu hiệu hình ảnh để tìm ra những khoảnh khắc có vẻ hoàn chỉnh và hấp dẫn một cách tự nhiên.

Được xây dựng cho việc phân phối nội dung ngắn

Các đoạn clip được tạo ra với việc xem xét hành vi xã hội, bao gồm cách bố cục, tốc độ và sẵn sàng cho phụ đề trong các định dạng dọc và vuông.

Giảm thời gian chỉnh sửa đáng kể

Thay vì tỉa chỉnh thủ công, các đội ngũ tạo ra nhiều đoạn clip cùng một lúc và dành thời gian để làm rõ thông điệp thay vì cắt ghép hình ảnh.

Phát hiện nổi bật tự động

Tải lên một video dài và để hệ thống tự xác định ranh giới của các đoạn clip tự nhiên dựa trên đối thoại, nhấn mạnh, và sự chuyển đổi chủ đề. Mỗi đoạn clip được cấu trúc sao cho có cảm giác cố ý, không bị cắt đột ngột, nhờ vào khả năng tiên tiến của trình tạo clip AI.

hình ảnh thành video

Tạo nhiều đoạn clip từ một video

Tạo nhiều đoạn clip ngắn từ một video nguồn duy nhất trong một lần xử lý. Công cụ tạo clip video bằng AI biến một bản ghi thành dòng nội dung có thể tái sử dụng liên tục.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của những ánh đèn neon màu hồng và xanh dương.

Bố cục clip đã chuẩn bị chú thích

Mỗi đoạn clip được tạo ra với khoảng cách rõ ràng cho phụ đề và văn bản trên màn hình. Điều này hỗ trợ xem không cần âm thanh và cải thiện độ rõ ràng trên các nền tảng xã hội.

Nhân bản giọng nói

Khung nền được tối ưu hóa cho nền tảng

Các đoạn clip được định dạng tự động cho TikTok, hình vuông, hoặc xem ngang. Chủ thể được giữ ở trung tâm và dễ đọc mà không cần phải điều chỉnh khung hình thủ công, nhờ vào công nghệ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo video clip AI

Tạo các đoạn video ngắn gọn trong bốn bước sử dụng quy trình làm việc được thiết kế cho tốc độ và khả năng mở rộng.

Bước 1

Tải lên một video dài

Thêm bản ghi âm đầy đủ của bạn. HeyGen phân tích âm thanh và hình ảnh để hiểu cấu trúc và nhấn mạnh.

Bước 2

Tạo đoạn clip tự động

Trình tạo video AI nhận diện nhiều ứng viên cho các đoạn clip và chuẩn bị chúng thành các phân đoạn độc lập.

Bước 3

Xem xét và tinh chỉnh

Chỉnh sửa văn bản, phụ đề hoặc khung hình nếu cần. Điều chỉnh độ dài hoặc nhấn mạnh mà không cần cắt lại cảnh quay.

Bước 4

Xuất bản và công bố

Tải xuống các đoạn clip ở các định dạng bạn cần và xuất bản trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, các trang web, hoặc các công cụ nội bộ.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI video clip generator là gì?

Trình tạo video AI tự động chuyển đổi video dài thành các đoạn clip ngắn. Nó phát hiện những khoảnh khắc nổi bật và chuẩn bị chúng thành video sẵn sàng để chia sẻ.

Những loại video nào hoạt động tốt nhất?

Các video có lời nói rõ ràng hoặc cấu trúc đặc biệt hiệu quả, bao gồm podcast, phỏng vấn, hội thảo trực tuyến, bài học và giới thiệu sản phẩm.

Các đoạn clip được tạo ra dài bao lâu?

Thường thì các đoạn clip có độ dài từ mười lăm giây đến một phút, nhưng có thể điều chỉnh độ dài tùy thuộc vào mục tiêu xuất bản của bạn.

Tôi cần kinh nghiệm chỉnh sửa video không?

Không. Quy trình làm việc được thiết kế cho những người không phải là biên tập viên. Bạn xem xét và tinh chỉnh các đoạn clip mà không cần sử dụng dòng thời gian hay công cụ nâng cao, làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với công cụ AI của chúng tôi.

Tôi có thể thêm phụ đề vào các đoạn clip không?

Vâng. Các đoạn clip được tạo ra với bố cục thân thiện với phụ đề và có thể bao gồm phụ đề được tạo tự động để rõ ràng hơn.

Tôi có thể tạo nhiều đoạn clip cùng một lúc không?

Vâng. Một video dài có thể tạo ra nhiều đoạn clip trong một lần tạo, hỗ trợ việc xuất bản nội dung một cách nhất quán.

Tôi có thể xuất file ở những định dạng nào?

Bạn có thể xuất các đoạn video dọc, vuông và ngang phù hợp cho các nền tảng mạng xã hội, trang web và chia sẻ nội bộ sử dụng trình tạo clip AI.

Nó phù hợp với chiến lược nội dung như thế nào?

Công cụ tạo clip video AI giúp các đội nhóm tăng giá trị từ mỗi bản ghi bằng cách chuyển đổi một video thành nhiều tài sản sẵn sàng phân phối.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background